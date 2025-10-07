Hà Nội tăng cường hợp tác quốc tế nhằm khai thác hiệu quả ngành logistics

Nâng hạng thị trường chứng khoán Việt Nam
Việt Nam đáp ứng các tiêu chí nâng hạng từ thị trường chứng khoán cận biên lên thị trường mới nổi.
Thứ Ba, 07/10/2025
Phương Nhi
07/10/2025, 14:22
Việc đẩy mạnh hợp tác trong lĩnh vực logistics từ các đối tác quốc tế như Liên đoàn các Hiệp hội Giao nhận và Vận tải Quốc tế (FIATA) sẽ giúp Hà Nội nâng cao năng lực quản lý, phát triển hệ thống logistics hiện đại, hiệu quả và hội nhập sâu hơn với chuỗi cung ứng toàn cầu...
Ngày 6/10, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Mạnh Quyền đã có buổi làm việc với Đoàn đại biểu Liên đoàn các Hiệp hội Giao nhận và Vận tải quốc tế (FIATA) nhằm trao đổi, thúc đẩy hợp tác phát triển lĩnh vực logistics của Thủ đô.
Chia sẻ tại buổi làm việc, Phó Chủ tịch UBND Thành phố Nguyễn Mạnh Quyền nhấn mạnh logistics là ngành dịch vụ then chốt, góp phần kết nối, hỗ trợ và nâng cao năng lực cạnh tranh của nền kinh tế, đồng thời là một trong bốn ngành dịch vụ được ưu tiên phát triển chiến lược đến năm 2050, cùng với du lịch, công nghệ thông tin – truyền thông và dịch vụ tài chính – ngân hàng.
Theo định hướng quy hoạch, Hà Nội sẽ trở thành trung tâm kết nối chiến lược của toàn bộ vùng trung du và miền núi phía Bắc, đồng thời là trung tâm thương mại, logistics và dịch vụ quốc tế, gắn kết các tiểu vùng với đồng bằng sông Hồng, các cảng biển cửa ngõ và những hành lang kinh tế trọng điểm như Trung Quốc, ASEAN và Hành lang kinh tế Đông – Tây.
Lãnh đạo Thành phố Hà Nội cũng chia sẻ mục tiêu phát triển dịch vụ logistics của Hà Nội theo hướng văn minh, hiện đại, chất lượng cao và hoạt động hiệu quả, dựa trên nền tảng ứng dụng công nghệ tiên tiến.
“Đặc biệt, các kinh nghiệm phát triển logistics từ quốc tế chắc chắn sẽ góp phần không nhỏ để Hà Nội định hình nên bộ khung cho sự phát triển logistics của Thành phố trong tương lai, đặc biệt chú trọng định hướng ứng dụng công nghệ cao và phát triển bền vững”, ông Quyền bày tỏ.
Phó Chủ tịch UBND Thành phố mong muốn FIATA và Hiệp hội Doanh nghiệp Dịch vụ Logistics Việt Nam (VLA) sẽ cùng đề xuất các giải pháp nhằm giúp Hà Nội phát triển hệ thống logistics nhanh, hiệu quả và bền vững hơn, trong bối cảnh công nghệ đang phát triển mạnh mẽ và tình hình thế giới biến động khó lường trong thời gian tới.
Về phía đối tác quốc tế, ông Turgut Erkeskin, Chủ tịch Liên đoàn các Hiệp hội Giao nhận và Vận tải quốc tế (FIATA), đánh giá cao sự năng động và tiềm năng phát triển logistics của Việt Nam, đặc biệt là tại thành phố Hà Nội – nơi logistics giữ vai trò quan trọng trong việc “hỗ trợ thương mại và giúp doanh nghiệp kết nối hiệu quả trong chuỗi cung ứng”.
“Logistics là một trong những trụ cột thiết yếu của nền kinh tế. Thiếu một hệ thống logistics hiệu quả, nhiều hoạt động kinh tế sẽ khó có thể thực hiện được, không chỉ ở Việt Nam mà còn trên phạm vi toàn cầu”, ông Erkeskin khẳng định.
Với những tiềm năng của Thành phố Hà Nội, Chủ tịch FIATA bày tỏ mong muốn tăng cường hợp tác với Hà Nội nói riêng và Việt Nam nói chung, coi FIATA là công cụ quan trọng để triển khai các giải pháp logistics hiệu quả trong thời gian tới.
Và để đẩy mạnh hơn nữa việc hợp tác trong phát triển hoạt động logistics trên địa bàn, ông Đào Trọng Khoa, Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp Dịch vụ Logistics Việt Nam (VLA), cũng cho biết VLA hoàn toàn ủng hộ mong muốn của thành phố Hà Nội về việc xây dựng một Đề án phát triển logistics chuyên sâu, và cam kết phối hợp chặt chẽ với FIATA cùng các chuyên gia quốc tế để thúc đẩy triển khai hiệu quả đề án này trong thời gian tới.
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: