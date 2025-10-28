Quảng Tây (Trung Quốc) muốn tăng cường hợp tác với Hà Nội trong phát triển hệ sinh thái số và AI

Với kinh nghiệm tích lũy trong phát triển kinh tế số và trí tuệ nhân tạo (AI), Quảng Tây (Trung Quốc) bày tỏ sẵn sàng chia sẻ kinh nghiệm, hợp tác cùng Hà Nội trong triển khai các giải pháp chuyển đổi số, đồng thời đề xuất thành lập nhóm công tác chung về phát triển kinh tế số và AI...

Ngày 27/10, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Trương Việt Dũng đã tiếp và làm việc với Đoàn đại biểu Quảng Tây (Trung Quốc), do ông Triệu Chí Cương, Phó Tổng Thư ký Chính quyền Nhân dân Khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây, kiêm Cục trưởng Cục Phát triển Dữ liệu lớn Quảng Tây (Trung Quốc) làm Trưởng đoàn.

Tại buổi làm việc, ông Triệu Chí Cương đã chia sẻ tổng quan về tình hình phát triển dữ liệu lớn và trí tuệ nhân tạo (AI) của Quảng Tây nói riêng và Trung Quốc nói chung. Với quan điểm coi dữ liệu lớn là “nguồn tài nguyên quan trọng thứ năm” bên cạnh đất đai, lao động, vốn và công nghệ, Trung Quốc đã xây dựng hệ thống quản lý dữ liệu toàn diện từ trung ương đến địa phương.

Trong đó, các lĩnh vực như đất đai và kỹ thuật được đặc biệt chú trọng, bởi đây là nền tảng thiết yếu cho tiến trình chuyển đổi số quốc gia của Trung Quốc.

Theo ông Triệu Chí Cương, thách thức đặt ra hiện nay đối với mỗi quốc gia, mỗi đô thị là làm thế nào để quản lý, thống kê và khai thác hiệu quả nguồn tài nguyên dữ liệu của chính mình. Nếu không số hóa và quản trị dòng dữ liệu một cách bài bản, quá trình chuyển đổi số sẽ khó đạt được hiệu quả toàn diện.

Đặc biệt, trong quá trình phát triển, Quảng Tây đã tích lũy được nhiều kinh nghiệm và sẵn sàng chia sẻ, hợp tác với Hà Nội trong việc xây dựng các giải pháp chuyển đổi số.

Ông Triệu Chí Cương cũng thông tin rằng Quảng Tây đã hỗ trợ nhiều trường đại học trong và ngoài nước mở các ngành đào tạo chuyên sâu về xử lý và phân tích dữ liệu, qua đó có thể giúp Việt Nam, đặc biệt là Hà Nội đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao cho giai đoạn phát triển mới.

“Ở giai đoạn đầu triển khai, chúng tôi cũng từng gặp không ít khó khăn, đặc biệt là về đào tạo nhân lực và chuẩn hóa quy trình phát triển. Vì vậy, tôi cho rằng nếu Hà Nội và Quảng Tây có thể thành lập một nhóm công tác chung sẽ rất thiết thực”, ông Triệu Chí Cương đề xuất.

Ông cũng gợi ý Hà Nội nên xem xét việc thành lập các “đặc khu” dành cho doanh nghiệp AI và công nghệ số, bởi mô hình này có thể tạo hiệu ứng lan tỏa mạnh mẽ, thúc đẩy hình thành hệ sinh thái số quy mô lớn.

Bên cạnh đó, nhiều doanh nghiệp Trung Quốc hiện đang chọn Hà Nội làm điểm đến đầu tư, thay vì đặt cơ sở ở các tỉnh phía Bắc Trung Quốc, và bày tỏ mong muốn thành phố tiếp tục tạo điều kiện thuận lợi cho nhà đầu tư Trung Quốc trong thời gian tới.

Về phía Hà Nội, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Trương Việt Dũng đánh giá cao các chia sẻ của phía Quảng Tây, đồng thời hoan nghênh đề xuất thành lập trung tâm hợp tác AI tại Hà Nội. Ông Dũng khẳng định chuyển đổi số, trong đó có trí tuệ nhân tạo, là một trong những trụ cột cốt lõi trong chiến lược phát triển kinh tế của Thủ đô.

Ngoài ra, lãnh đạo thành phố Hà Nội cũng ghi nhận các nền tảng mã nguồn mở của hệ sinh thái AI Trung Quốc là hướng đi phù hợp với định hướng phát triển công nghệ của thành phố, đồng thời bày tỏ mong muốn hai bên sẽ tiếp tục tăng cường hợp tác thực chất, hiệu quả, sớm hiện thực hóa các ý tưởng được trao đổi trong thời gian tới.