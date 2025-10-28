Quảng Tây (Trung Quốc) muốn tăng cường hợp tác với Hà Nội trong phát triển hệ sinh thái số và AI

Nâng hạng thị trường chứng khoán Việt Nam
Việt Nam đáp ứng các tiêu chí nâng hạng từ thị trường chứng khoán cận biên lên thị trường mới nổi.
Với kinh nghiệm tích lũy trong phát triển kinh tế số và trí tuệ nhân tạo (AI), Quảng Tây (Trung Quốc) bày tỏ sẵn sàng chia sẻ kinh nghiệm, hợp tác cùng Hà Nội trong triển khai các giải pháp chuyển đổi số, đồng thời đề xuất thành lập nhóm công tác chung về phát triển kinh tế số và AI...
Ngày 27/10, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Trương Việt Dũng đã tiếp và làm việc với Đoàn đại biểu Quảng Tây (Trung Quốc), do ông Triệu Chí Cương, Phó Tổng Thư ký Chính quyền Nhân dân Khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây, kiêm Cục trưởng Cục Phát triển Dữ liệu lớn Quảng Tây (Trung Quốc) làm Trưởng đoàn.
Tại buổi làm việc, ông Triệu Chí Cương đã chia sẻ tổng quan về tình hình phát triển dữ liệu lớn và trí tuệ nhân tạo (AI) của Quảng Tây nói riêng và Trung Quốc nói chung. Với quan điểm coi dữ liệu lớn là “nguồn tài nguyên quan trọng thứ năm” bên cạnh đất đai, lao động, vốn và công nghệ, Trung Quốc đã xây dựng hệ thống quản lý dữ liệu toàn diện từ trung ương đến địa phương.
Trong đó, các lĩnh vực như đất đai và kỹ thuật được đặc biệt chú trọng, bởi đây là nền tảng thiết yếu cho tiến trình chuyển đổi số quốc gia của Trung Quốc.
Theo ông Triệu Chí Cương, thách thức đặt ra hiện nay đối với mỗi quốc gia, mỗi đô thị là làm thế nào để quản lý, thống kê và khai thác hiệu quả nguồn tài nguyên dữ liệu của chính mình. Nếu không số hóa và quản trị dòng dữ liệu một cách bài bản, quá trình chuyển đổi số sẽ khó đạt được hiệu quả toàn diện.
Đặc biệt, trong quá trình phát triển, Quảng Tây đã tích lũy được nhiều kinh nghiệm và sẵn sàng chia sẻ, hợp tác với Hà Nội trong việc xây dựng các giải pháp chuyển đổi số.
Ông Triệu Chí Cương cũng thông tin rằng Quảng Tây đã hỗ trợ nhiều trường đại học trong và ngoài nước mở các ngành đào tạo chuyên sâu về xử lý và phân tích dữ liệu, qua đó có thể giúp Việt Nam, đặc biệt là Hà Nội đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao cho giai đoạn phát triển mới.
“Ở giai đoạn đầu triển khai, chúng tôi cũng từng gặp không ít khó khăn, đặc biệt là về đào tạo nhân lực và chuẩn hóa quy trình phát triển. Vì vậy, tôi cho rằng nếu Hà Nội và Quảng Tây có thể thành lập một nhóm công tác chung sẽ rất thiết thực”, ông Triệu Chí Cương đề xuất.
Ông cũng gợi ý Hà Nội nên xem xét việc thành lập các “đặc khu” dành cho doanh nghiệp AI và công nghệ số, bởi mô hình này có thể tạo hiệu ứng lan tỏa mạnh mẽ, thúc đẩy hình thành hệ sinh thái số quy mô lớn.
Bên cạnh đó, nhiều doanh nghiệp Trung Quốc hiện đang chọn Hà Nội làm điểm đến đầu tư, thay vì đặt cơ sở ở các tỉnh phía Bắc Trung Quốc, và bày tỏ mong muốn thành phố tiếp tục tạo điều kiện thuận lợi cho nhà đầu tư Trung Quốc trong thời gian tới.
Về phía Hà Nội, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Trương Việt Dũng đánh giá cao các chia sẻ của phía Quảng Tây, đồng thời hoan nghênh đề xuất thành lập trung tâm hợp tác AI tại Hà Nội. Ông Dũng khẳng định chuyển đổi số, trong đó có trí tuệ nhân tạo, là một trong những trụ cột cốt lõi trong chiến lược phát triển kinh tế của Thủ đô.
Ngoài ra, lãnh đạo thành phố Hà Nội cũng ghi nhận các nền tảng mã nguồn mở của hệ sinh thái AI Trung Quốc là hướng đi phù hợp với định hướng phát triển công nghệ của thành phố, đồng thời bày tỏ mong muốn hai bên sẽ tiếp tục tăng cường hợp tác thực chất, hiệu quả, sớm hiện thực hóa các ý tưởng được trao đổi trong thời gian tới.
Chiều 27/10, lãnh đạo tỉnh Hà Tĩnh tiếp và làm việc với Tập đoàn Xây dựng Thái Bình Dương để trao đổi về cơ hội đầu tư trong lĩnh vực hạ tầng giao thông, đô thị và khu công nghiệp.
Từ năm 2026, Liên minh châu Âu (EU) sẽ bắt đầu áp dụng loạt quy định xanh mới, ảnh hưởng sâu rộng đến các doanh nghiệp xuất khẩu trên toàn cầu, trong đó có Việt Nam…
Ngày 27/10, tại Phủ Chủ tịch, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân đã hội kiến với Phó Tổng thống Cộng hòa Ecuador Maria Jose Pinto Gonzalez Artigas, nhân dịp bà dẫn đầu đoàn đại biểu cấp cao Ecuador tham dự Lễ mở ký Công ước Liên hợp quốc về chống tội phạm mạng (Công ước Hà Nội) tại Thủ đô Hà Nội...
Chiều 27/10, tại Phủ Chủ tịch, Chủ tịch nước Lương Cường tiếp Đại sứ Indonesia Denny Abdi và Đại sứ Singapore Jaya Ratnam đến chào từ biệt nhân dịp kết thúc nhiệm kỳ công tác tại Việt Nam...
Chiều 27/10, tại Trụ sở Chính phủ, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà tiếp ông Kim Deawon, Phó Tổng Giám đốc điều hành Công ty Samsung E&A (thuộc Tập đoàn Samsung) để nghe báo cáo về một số dự án cấp nước và xử lý nước thải sinh hoạt tại Đồng bằng sông Cửu Long...
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: