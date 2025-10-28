Thứ Ba, 28/10/2025

Menu

Các trang khác

Multimedia

Biểu tượng ảnh Ảnh
Biểu tượng eMagazine eMagazine
Biểu tượng Podcast Podcast
Biểu tượng Infographics Infographics
Biểu tượng Quizz Quizz
Biểu tượng Interactive Interactive

Liên hệ

Biểu tượng tòa soạn Tòa soạn
Biểu tượng quảng cáo Quảng cáo

Theo dõi VnEconomy trên

Chuyên mục

Chuyên mục

Kinh tế xanh

Chuyên mục

Tiêu điểm

Chuyên mục

Tài chính

Chuyên mục

Chứng khoán

Chuyên mục

Kinh tế số

Chuyên mục

Hạ tầng

Chuyên mục

Bất động sản

Chuyên mục

Thị trường

Chuyên mục

Thế giới

Chuyên mục

Doanh nghiệp

Chuyên mục

Ấn phẩm

Chuyên mục

Multimedia

Chuyên mục

Đầu tư

Chuyên mục

Tiêu & Dùng

Chuyên mục

Công nghệ & Startup

Chuyên mục

Dân sinh

Menu Menu
Multimedia Multimedia
VnE TV VnE TV
Shorts Shorts
Điểm tin Điểm tin
Trang chủ Đầu tư

Quảng Tây (Trung Quốc) muốn tăng cường hợp tác với Hà Nội trong phát triển hệ sinh thái số và AI

Phương Hoa

28/10/2025, 10:57

Với kinh nghiệm tích lũy trong phát triển kinh tế số và trí tuệ nhân tạo (AI), Quảng Tây (Trung Quốc) bày tỏ sẵn sàng chia sẻ kinh nghiệm, hợp tác cùng Hà Nội trong triển khai các giải pháp chuyển đổi số, đồng thời đề xuất thành lập nhóm công tác chung về phát triển kinh tế số và AI...

Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Trương Việt Dũng tiếp và làm việc với Đoàn đại biểu Quảng Tây (Trung Quốc) vào ngày 27/10. (Ảnh: UBND Thành phố Hà Nội)
Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Trương Việt Dũng tiếp và làm việc với Đoàn đại biểu Quảng Tây (Trung Quốc) vào ngày 27/10. (Ảnh: UBND Thành phố Hà Nội)

Ngày 27/10, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Trương Việt Dũng đã tiếp và làm việc với Đoàn đại biểu Quảng Tây (Trung Quốc), do ông Triệu Chí Cương, Phó Tổng Thư ký Chính quyền Nhân dân Khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây, kiêm Cục trưởng Cục Phát triển Dữ liệu lớn Quảng Tây (Trung Quốc) làm Trưởng đoàn.

Tại buổi làm việc, ông Triệu Chí Cương đã chia sẻ tổng quan về tình hình phát triển dữ liệu lớn và trí tuệ nhân tạo (AI) của Quảng Tây nói riêng và Trung Quốc nói chung. Với quan điểm coi dữ liệu lớn là “nguồn tài nguyên quan trọng thứ năm” bên cạnh đất đai, lao động, vốn và công nghệ, Trung Quốc đã xây dựng hệ thống quản lý dữ liệu toàn diện từ trung ương đến địa phương. 

Trong đó, các lĩnh vực như đất đai và kỹ thuật được đặc biệt chú trọng, bởi đây là nền tảng thiết yếu cho tiến trình chuyển đổi số quốc gia của Trung Quốc.

Theo ông Triệu Chí Cương, thách thức đặt ra hiện nay đối với mỗi quốc gia, mỗi đô thị là làm thế nào để quản lý, thống kê và khai thác hiệu quả nguồn tài nguyên dữ liệu của chính mình. Nếu không số hóa và quản trị dòng dữ liệu một cách bài bản, quá trình chuyển đổi số sẽ khó đạt được hiệu quả toàn diện.

Đặc biệt, trong quá trình phát triển, Quảng Tây đã tích lũy được nhiều kinh nghiệm và sẵn sàng chia sẻ, hợp tác với Hà Nội trong việc xây dựng các giải pháp chuyển đổi số.

Ông Triệu Chí Cương cũng thông tin rằng Quảng Tây đã hỗ trợ nhiều trường đại học trong và ngoài nước mở các ngành đào tạo chuyên sâu về xử lý và phân tích dữ liệu, qua đó có thể giúp Việt Nam, đặc biệt là Hà Nội đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao cho giai đoạn phát triển mới.

“Ở giai đoạn đầu triển khai, chúng tôi cũng từng gặp không ít khó khăn, đặc biệt là về đào tạo nhân lực và chuẩn hóa quy trình phát triển. Vì vậy, tôi cho rằng nếu Hà Nội và Quảng Tây có thể thành lập một nhóm công tác chung sẽ rất thiết thực”, ông Triệu Chí Cương đề xuất.

Ông cũng gợi ý Hà Nội nên xem xét việc thành lập các “đặc khu” dành cho doanh nghiệp AI và công nghệ số, bởi mô hình này có thể tạo hiệu ứng lan tỏa mạnh mẽ, thúc đẩy hình thành hệ sinh thái số quy mô lớn.

Bên cạnh đó, nhiều doanh nghiệp Trung Quốc hiện đang chọn Hà Nội làm điểm đến đầu tư, thay vì đặt cơ sở ở các tỉnh phía Bắc Trung Quốc, và bày tỏ mong muốn thành phố tiếp tục tạo điều kiện thuận lợi cho nhà đầu tư Trung Quốc trong thời gian tới.

Về phía Hà Nội, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Trương Việt Dũng đánh giá cao các chia sẻ của phía Quảng Tây, đồng thời hoan nghênh đề xuất thành lập trung tâm hợp tác AI tại Hà Nội. Ông Dũng khẳng định chuyển đổi số, trong đó có trí tuệ nhân tạo, là một trong những trụ cột cốt lõi trong chiến lược phát triển kinh tế của Thủ đô.

Ngoài ra, lãnh đạo thành phố Hà Nội cũng ghi nhận các nền tảng mã nguồn mở của hệ sinh thái AI Trung Quốc là hướng đi phù hợp với định hướng phát triển công nghệ của thành phố, đồng thời bày tỏ mong muốn hai bên sẽ tiếp tục tăng cường hợp tác thực chất, hiệu quả, sớm hiện thực hóa các ý tưởng được trao đổi trong thời gian tới.

Hà Nội cần đổi mới tư duy nghiên cứu và phát triển ngành bán dẫn

15:56, 23/10/2025

Hà Nội cần đổi mới tư duy nghiên cứu và phát triển ngành bán dẫn

Hà Nội phấn đấu đạt mục tiêu tăng trưởng 8-8,5% cho cả năm 2025

12:06, 14/10/2025

Hà Nội phấn đấu đạt mục tiêu tăng trưởng 8-8,5% cho cả năm 2025

Hà Nội trên đà phát triển

15:53, 10/10/2025

Hà Nội trên đà phát triển

Từ khóa:

đầu tư Hà Nội Hợp tác Hà Nội và Quảng Tây (Trung Quốc) kinh tế số Phát triển hệ sinh thái số và AI Hà Nội Quảng Tây (Trung Quốc)

Đọc thêm

Hà Tĩnh mở rộng hợp tác với tập đoàn Thái Bình Dương (Trung Quốc)

Hà Tĩnh mở rộng hợp tác với tập đoàn Thái Bình Dương (Trung Quốc)

Chiều 27/10, lãnh đạo tỉnh Hà Tĩnh tiếp và làm việc với Tập đoàn Xây dựng Thái Bình Dương để trao đổi về cơ hội đầu tư trong lĩnh vực hạ tầng giao thông, đô thị và khu công nghiệp.

VnEconomy

"Hàng rào xanh” từ EU và thách thức hội nhập của doanh nghiệp Việt Nam

Từ năm 2026, Liên minh châu Âu (EU) sẽ bắt đầu áp dụng loạt quy định xanh mới, ảnh hưởng sâu rộng đến các doanh nghiệp xuất khẩu trên toàn cầu, trong đó có Việt Nam…

Phó Chủ tịch nước hội kiến Phó Tổng thống Cộng hòa Ecuador

Phó Chủ tịch nước hội kiến Phó Tổng thống Cộng hòa Ecuador

Ngày 27/10, tại Phủ Chủ tịch, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân đã hội kiến với Phó Tổng thống Cộng hòa Ecuador Maria Jose Pinto Gonzalez Artigas, nhân dịp bà dẫn đầu đoàn đại biểu cấp cao Ecuador tham dự Lễ mở ký Công ước Liên hợp quốc về chống tội phạm mạng (Công ước Hà Nội) tại Thủ đô Hà Nội...

Chủ tịch nước tiếp Đại sứ Indonesia và Singapore đến chào từ biệt

Chủ tịch nước tiếp Đại sứ Indonesia và Singapore đến chào từ biệt

Chiều 27/10, tại Phủ Chủ tịch, Chủ tịch nước Lương Cường tiếp Đại sứ Indonesia Denny Abdi và Đại sứ Singapore Jaya Ratnam đến chào từ biệt nhân dịp kết thúc nhiệm kỳ công tác tại Việt Nam...

Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà tiếp lãnh đạo Công ty Samsung E&A (Tập đoàn Samsung)

Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà tiếp lãnh đạo Công ty Samsung E&A (Tập đoàn Samsung)

Chiều 27/10, tại Trụ sở Chính phủ, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà tiếp ông Kim Deawon, Phó Tổng Giám đốc điều hành Công ty Samsung E&A (thuộc Tập đoàn Samsung) để nghe báo cáo về một số dự án cấp nước và xử lý nước thải sinh hoạt tại Đồng bằng sông Cửu Long...

Dòng sự kiện

Bài viết mới nhất

Diễn đàn Kinh tế mới Việt Nam 2025

Diễn đàn Kinh tế mới Việt Nam 2025

Sáng kiến Diễn đàn thường niên Kinh tế mới Việt Nam (VNEF) đã được khởi xướng và tổ chức thành công từ năm 2023. VNEF 2025 (lần thứ 3) có chủ đề: "Sức bật kinh tế Việt Nam: từ nội lực tới chuỗi giá trị toàn cầu".

Bài viết mới nhất

Thương hiệu Mạnh Việt Nam 2025

Thương hiệu Mạnh Việt Nam 2025

Khởi xướng từ năm 2003, chương trình THƯƠNG HIỆU MẠNH VIỆT NAM đã trở thành sự kiện thường niên lớn nhất do Tạp chí Kinh tế Việt Nam – VnEconomy – Vietnam Economic Times tổ chức, dành cho cộng đồng các Doanh nghiệp Việt Nam.

Bài viết mới nhất

VnEconomy Interactive

VnEconomy Interactive

Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.

Bài viết mới nhất

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...

Bài viết mới nhất

Multimedia

Multimedia
15 quốc gia có nợ công cao nhất thế giới, Mỹ và Trung Quốc dẫn đầu

Thế giới

15 quốc gia có nợ công cao nhất thế giới, Mỹ và Trung Quốc dẫn đầu

Đón đọc Tạp chí Kinh tế Việt Nam số 43-2025

Ấn phẩm

Đón đọc Tạp chí Kinh tế Việt Nam số 43-2025

Nông nghiệp tái sinh: Sáng kiến nông nghiệp bền vững

eMagazine

Nông nghiệp tái sinh: Sáng kiến nông nghiệp bền vững

Đọc nhiều nhất

Đọc nhiều nhất
1

Chứng khoán Mỹ lập kỷ lục nhờ tin tốt về thương mại, giá dầu giảm vì OPEC+ lại tính tăng sản lượng

Thế giới

2

Khám phá căn hộ tiêu chuẩn resort 5 sao tầm nhìn trực diện Hồ Thiên Nga vừa được Ecopark ra mắt

Bất động sản

3

Áp lực tỷ giá vẫn lớn

Chứng khoán

4

[Video]: Khoảnh khắc “nghẹt thở” giải cứu 6 người mắc kẹt giữa lũ dữ ở Khe Cát

Dân sinh

5

Thủ tướng đề xuất ba trọng tâm làm sâu sắc hơn hợp tác ASEAN-Liên Hợp Quốc

Tiêu điểm

Asko AI Platform

Askonomy AI

...

icon

Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?

Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính:

VnEconomy