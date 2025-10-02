Thứ Năm, 02/10/2025

Hà Tĩnh khẳng định vị thế mới nhờ thu hút đầu tư quy mô lớn

Nguyễn Thuấn

02/10/2025, 15:56

Với hơn 1.550 dự án, tổng vốn đăng ký 550.000 tỷ đồng (tương đương hơn 22 tỷ USD) tính đến tháng 9/2025, Hà Tĩnh đang nổi lên là một trong những địa phương có sức hút mạnh mẽ với các nhà đầu tư trong và ngoài nước. Đặc biệt, với 73 dự án FDI tổng vốn hơn 16,1 tỷ USD, Hà Tĩnh đã vươn lên đứng trong tốp 9 cả nước về thu hút dòng vốn nước ngoài...

Trong bản đồ thu hút đầu tư của Hà Tĩnh, Khu kinh tế Vũng Áng giữ vai trò chiến lược với 156 dự án, trong đó có 56 dự án FDI với tổng vốn hơn 16 tỷ USD và 100 dự án trong nước với tổng vốn trên 85.000 tỷ đồng. Đây là nơi tập trung nhiều dự án công nghiệp quy mô lớn, góp phần đưa Hà Tĩnh trở thành “điểm hẹn” của các tập đoàn toàn cầu.

Công ty TNHH Hưng Nghiệp Gang thép Formosa Hà Tĩnh tiếp tục là đầu tàu, đóng góp 31% GRDP toàn tỉnh, tạo việc làm cho hơn 17.000 lao động. Song song, Tập đoàn Vingroup cũng đang để lại dấu ấn đậm nét với chuỗi dự án lớn như Vincom, Vinhomes, VinFast, VinES. Đáng chú ý, tháng 8/2025, Khu công nghiệp Vinhomes tại Vũng Áng, quy mô gần 965 ha, tổng vốn hơn 13.276 tỷ đồng đã được khởi công, hướng tới sản xuất ô tô, linh kiện, logistics và công nghệ cao.

Hà Tĩnh không chỉ có Vingroup hay Formosa. Nhiều dự án tầm cỡ đã chọn địa phương này như Nhà máy Nhiệt điện Vũng Áng 1 (1,56 tỷ USD), Nhà máy Nhiệt điện Vũng Áng 2 (2,2 tỷ USD), Công ty TNHH Haivina Hồng Lĩnh (21 triệu USD), Bia Hà Nội - Nghệ Tĩnh (1.215 tỷ đồng), Nhà máy Sợi Nghệ Tĩnh (600 tỷ đồng)… Các dự án đang hoạt động tại Hà Tĩnh hiện đóng góp khoảng 60% tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP), chiếm 65% thu ngân sách và giải quyết việc làm cho khoảng 98.000 lao động, với thu nhập bình quân từ 8–10 triệu đồng/tháng.

Theo ông Nguyễn Việt Quang, Phó Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc Tập đoàn Vingroup, Hà Tĩnh không chỉ được thiên nhiên ưu đãi về vị trí địa lý mà còn sở hữu hệ thống hạ tầng giao thông, kỹ thuật ngày càng đồng bộ, hiện đại. Cùng với đó, công tác cải cách hành chính đã tạo nên môi trường đầu tư thông thoáng, nhanh gọn, minh bạch. “Điểm cộng lớn nhất chính là tinh thần đồng hành, hỗ trợ từ các cấp chính quyền, điều mà nhiều nhà đầu tư đặc biệt coi trọng khi lựa chọn điểm đến”, ông Quang nhấn mạnh.

Trong giai đoạn 2025–2030, Hà Tĩnh đặt mục tiêu tốc độ tăng trưởng GRDP bình quân từ 10% trở lên, trong đó công nghiệp – xây dựng chiếm 51%. Kim ngạch xuất khẩu phấn đấu đạt 4 tỷ USD, số doanh nghiệp hoạt động trong nền kinh tế tăng lên 18.000–20.000.

Để hiện thực hóa mục tiêu này, Hà Tĩnh xác định thu hút đầu tư là giải pháp then chốt. Tỉnh tập trung nâng cấp hạ tầng giao thông và logistics hiện đại, kết nối với các trung tâm kinh tế lớn trong nước và quốc tế; đẩy mạnh đào tạo, thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao, nhất là trong công nghiệp công nghệ cao và chuyển đổi số; rút ngắn quy trình thẩm định, phê duyệt dự án để nâng cao năng lực cạnh tranh.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh Trần Báu Hà khẳng định: “Hà Tĩnh cam kết luôn là đối tác tin cậy, đồng hành cùng doanh nghiệp trên tinh thần hợp tác phát triển. Chúng tôi quyết tâm kiến tạo hệ sinh thái kinh doanh năng động, bền vững, để Hà Tĩnh trở thành điểm đến chiến lược cho các nhà đầu tư trong và ngoài nước”.

Hà Tĩnh đã thiết lập các tổ tư vấn, tổ công tác hỗ trợ doanh nghiệp, rút ngắn thời gian cấp phép đầu tư, cải cách mạnh thủ tục hành chính và linh hoạt trong các chính sách ưu đãi. Mỗi vướng mắc của doanh nghiệp đều được tiếp nhận và xử lý nhanh gọn. Với những nỗ lực xuyên suốt, không ngừng nghỉ, 5 năm qua, Hà Tĩnh đã khẳng định vị thế là một trong những điểm đến đầu tư hấp dẫn hàng đầu khu vực Bắc Trung Bộ.

Theo ông Hà, thời gian tới, tỉnh sẽ triển khai đồng bộ Quy hoạch tỉnh giai đoạn 2021–2030, tầm nhìn đến 2050; chú trọng nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, đẩy mạnh xúc tiến đầu tư trong và ngoài nước có trọng điểm; đồng thời, thường xuyên đối thoại cùng doanh nghiệp nhằm tháo gỡ vướng mắc kịp thời, tạo môi trường đầu tư minh bạch, hiệu quả.

