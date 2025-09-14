Hà Tĩnh công bố quy hoạch hai khu công nghiệp mới

Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Hà Tĩnh vừa tổ chức các hội nghị công bố quy hoạch phân khu xây dựng Khu công nghiệp phía Tây thành phố Hà Tĩnh (nay thuộc xã Toàn Lưu) và Khu công nghiệp Hạ Vàng (xã Can Lộc), tỷ lệ 1/2.000.
Đây là bước cụ thể hóa quan trọng trong triển khai Quy hoạch tỉnh Hà Tĩnh thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050, mở ra kỳ vọng mới về thu hút đầu tư, phát triển công nghiệp và giải quyết việc làm cho lao động địa phương.
Trước đó, ngày 28/8/2025, Ủy ban
nhân dân tỉnh Hà Tĩnh đã ban hành Quyết định số 2160 phê duyệt đồ án Quy hoạch phân khu
xây dựng Khu công nghiệp phía Tây thành phố Hà Tĩnh (xã Toàn Lưu), tỷ lệ
1/2.000, với quy mô lập quy hoạch 198,66 ha. Theo quy hoạch, phía Tây Bắc giáp
đất sản xuất nông nghiệp; phía Bắc giáp đường tỉnh ĐT 550; Tây Nam giáp khu dân
cư hiện hữu; Đông Nam giáp đất sản xuất nông nghiệp và Dự án Phúc Lạc Viên -
Đài hóa thân hoàn vũ.
Khi đi vào hoạt động, khu công
nghiệp sẽ góp phần khai thác tối đa quỹ đất phát triển công nghiệp, nâng cao hiệu
quả đầu tư, bảo đảm vấn đề môi trường và tạo điểm nhấn phát triển cho xã Toàn
Lưu nói riêng, khu vực phía Tây thành phố Hà Tĩnh nói chung.
Tại hội nghị công bố ngày 12/9 vừa qua, Ban Quản lý Khu
kinh tế tỉnh Hà Tĩnh và đơn vị tư vấn đã báo cáo, trao đổi về các nội dung quy hoạch.
Nhiều ý kiến được đưa ra liên quan đến đền bù, giải phóng mặt bằng, kêu gọi đầu
tư cũng như giải quyết việc làm cho lao động khi không còn đất sản xuất nông
nghiệp.
Sau hội nghị, xã Toàn Lưu sẽ công
khai bản quy hoạch tại các khu dân cư để người dân nắm rõ, tạo sự đồng thuận
trong quá trình triển khai. Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh cam kết tiếp tục đồng
hành cùng địa phương, tháo gỡ khó khăn và bảo đảm quyền lợi cho người dân,
doanh nghiệp.
Tiếp đó, ngày 29/8/2025, Ủy ban
nhân dân tỉnh Hà Tĩnh đã ban hành Quyết định số 2182/QĐ-UBND phê duyệt đồ án
Quy hoạch phân khu xây dựng Khu công nghiệp Hạ Vàng (xã Can Lộc), tỷ lệ
1/2.000. Dự án có quy mô 100 ha, do Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh tổ chức lập
quy hoạch, đơn vị tư vấn là Viện Quy hoạch - Kiến trúc xây dựng Nghệ An.
Đây là cơ sở quan trọng để triển
khai xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng khu công nghiệp, đồng thời thu hút
các dự án đầu tư thứ cấp. Khi đi vào hoạt động, Khu công nghiệp Hạ Vàng sẽ thúc
đẩy phát triển sản xuất công nghiệp, tăng nguồn thu ngân sách cho xã Can Lộc và
các vùng phụ cận.
Tại hội nghị công bố ngày 10/9 vừa qua, đại diện
các hộ dân bày tỏ sự đồng thuận cao, mong dự án sớm triển khai để tạo thêm việc
làm và phát triển kinh tế. Bên cạnh đó, người dân cũng kiến nghị quan tâm hơn đến
công tác đền bù, giải phóng mặt bằng và bảo vệ môi trường sinh thái khi khu
công nghiệp vận hành.
Lãnh đạo Ban Quản lý Khu kinh tế
tỉnh Hà Tĩnh khẳng định tầm quan trọng của Khu công nghiệp Hạ Vàng đối với phát
triển kinh tế - xã hội địa phương, đồng thời nhấn mạnh việc công khai bản đồ
quy hoạch tại các thôn để người dân nắm rõ, tạo sự đồng thuận cao trong quá
trình thực hiện. Ban Quản lý cũng sẽ phối hợp với các nhà đầu tư chú trọng đào
tạo nghề, ưu tiên việc làm cho những hộ dân bị ảnh hưởng bởi quy hoạch.
Hai đồ án quy hoạch phân khu Khu
công nghiệp phía Tây thành phố Hà Tĩnh và Khu công nghiệp Hạ Vàng được công bố
đã khẳng định quyết tâm của tỉnh trong việc đẩy mạnh phát triển công nghiệp. Với
sự đồng thuận từ người dân và sự vào cuộc của chính quyền, các khu công nghiệp
này hứa hẹn sẽ trở thành động lực quan trọng, góp phần thúc đẩy tăng trưởng
kinh tế - xã hội toàn tỉnh trong giai đoạn tới.
Nghệ An rót 325 tỷ đồng lập 127 đồ án quy hoạch đô thị
Mời quý độc giả đón đọc Tạp chí Kinh tế Việt Nam số 37-2025 phát hành ngày 15/09/2025 với nhiều chuyên mục hấp dẫn...
Không tăng trưởng nóng nhưng giá căn hộ vẫn đi lên ở hàng loạt địa phương
Hiện nay, mặt bằng giá căn hộ trung bình đã tăng ở nhiều địa phương. Một số khu vực thậm chí ghi nhận mức tăng mạnh so với đầu năm. Trong đó, Khánh Hòa tăng 16,6%; Hà Nội 11,6%; Thành phố Hồ Chí Minh 7,6%; Hưng Yên 7,6%...
Bộ Xây dựng kiểm tra tình hình phát triển nhà ở xã hội tại Phú Thọ
Tổ công tác của Bộ Xây dựng do Thứ trưởng Nguyễn Văn Sinh làm Tổ trưởng vừa có buổi làm việc với UBND tỉnh Phú Thọ về triển khai nhiệm vụ ngành Xây dựng khi vận hành chính quyền địa phương 2 cấp và tình hình phát triển nhà ở xã hội trên địa bàn tỉnh…
Sẽ xử lý nghiêm trường hợp làm chậm tiến độ giải ngân vốn đầu tư công
Trước tình trạng một số dự án triển khai chưa đáp ứng kế hoạch, gây ảnh hưởng đến công tác giải ngân vốn đầu tư công năm 2025, Bộ trưởng Bộ Xây dựng yêu cầu xử lý nghiêm các tập thể, cá nhân cố tình làm chậm tiến độ giải ngân vốn đầu tư công; đồng thời, kiên quyết xử lý các hành vi tiêu cực, tham nhũng trong quản lý, sử dụng vốn đầu tư công…
TP.HCM trên đà khẳng định vị thế trung tâm bất động sản hội nhập của Đông Nam Á
Thị trường bất động sản TP.HCM đang có nhiều cơ hội để khẳng định vị thế trung tâm bất động sản hội nhập của Đông Nam Á, đặc biệt là trong bối cảnh chính sách mở room ngoại được áp dụng.
Sáu giải pháp phát triển nhanh và bền vững ngành năng lượng
Việt Nam đang đứng trước cơ hội lớn để phát triển năng lượng xanh, sạch nhằm đảm bảo an ninh năng lượng và phát triển bền vững. Ông Nguyễn Ngọc Trung chia sẻ với Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy về sáu giải pháp để phát triển nhanh và bền vững ngành năng lượng nói chung và các nguồn năng lượng tái tạo, năng lượng mới nói riêng…
Nhân lực là “chìa khóa” phát triển điện hạt nhân thành công và hiệu quả
Trao đổi với Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy, TS. Trần Chí Thành, Viện trưởng Viện Năng lượng nguyên tử Việt Nam, nhấn mạnh vấn đề quan trọng nhất khi phát triển điện hạt nhân ở Việt Nam là nguồn nhân lực, xây dựng năng lực, đào tạo nhân lực giỏi để tham gia vào triển khai, vận hành dự án...
Phát triển năng lượng tái tạo, xanh, sạch: Nền tảng cho tăng trưởng kinh tế trong dài hạn
Quốc hội đã chốt chỉ tiêu tăng trưởng kinh tế 8% cho năm 2025 và tăng trưởng hai chữ số cho giai đoạn 2026 – 2030. Để đạt được mục tiêu này, một trong những nguồn lực có tính nền tảng và huyết mạch chính là điện năng và các nguồn năng lượng xanh, sạch…
Nhà đầu tư điện gió ngoài khơi tại Việt Nam vẫn đang ‘mò mẫm trong bóng tối’
Trả lời VnEconomy bên lề Diễn đàn năng lượng xanh Việt Nam 2025, đại diện doanh nghiệp đầu tư năng lượng tái tạo nhận định rằng Chính phủ cần nhanh chóng ban hành các thủ tục và quy trình pháp lý nếu muốn nhà đầu tư nước ngoài rót vốn vào các dự án điện gió ngoài khơi của Việt Nam...
Tìm lộ trình hợp lý nhất cho năng lượng xanh tại Việt Nam
Chiều 31/3, tại Hà Nội, Hội Khoa học Kinh tế Việt Nam, Hiệp hội Năng lượng sạch Việt Nam chủ trì, phối hợp với Tạp chí Kinh tế Việt Nam tổ chức Diễn đàn Năng lượng Việt Nam 2025 với chủ đề: “Năng lượng xanh, sạch kiến tạo kỷ nguyên kinh tế mới - Giải pháp thúc đẩy phát triển nhanh các nguồn năng lượng mới”...
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán),
có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu).
Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: