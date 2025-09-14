Hà Tĩnh công bố quy hoạch hai khu công nghiệp mới

Đây là bước cụ thể hóa quan trọng trong triển khai Quy hoạch tỉnh Hà Tĩnh thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050, mở ra kỳ vọng mới về thu hút đầu tư, phát triển công nghiệp và giải quyết việc làm cho lao động địa phương.

Trước đó, ngày 28/8/2025, Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh đã ban hành Quyết định số 2160 phê duyệt đồ án Quy hoạch phân khu xây dựng Khu công nghiệp phía Tây thành phố Hà Tĩnh (xã Toàn Lưu), tỷ lệ 1/2.000, với quy mô lập quy hoạch 198,66 ha. Theo quy hoạch, phía Tây Bắc giáp đất sản xuất nông nghiệp; phía Bắc giáp đường tỉnh ĐT 550; Tây Nam giáp khu dân cư hiện hữu; Đông Nam giáp đất sản xuất nông nghiệp và Dự án Phúc Lạc Viên - Đài hóa thân hoàn vũ.

Khi đi vào hoạt động, khu công nghiệp sẽ góp phần khai thác tối đa quỹ đất phát triển công nghiệp, nâng cao hiệu quả đầu tư, bảo đảm vấn đề môi trường và tạo điểm nhấn phát triển cho xã Toàn Lưu nói riêng, khu vực phía Tây thành phố Hà Tĩnh nói chung.

Tại hội nghị công bố ngày 12/9 vừa qua, Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Hà Tĩnh và đơn vị tư vấn đã báo cáo, trao đổi về các nội dung quy hoạch. Nhiều ý kiến được đưa ra liên quan đến đền bù, giải phóng mặt bằng, kêu gọi đầu tư cũng như giải quyết việc làm cho lao động khi không còn đất sản xuất nông nghiệp.

Sau hội nghị, xã Toàn Lưu sẽ công khai bản quy hoạch tại các khu dân cư để người dân nắm rõ, tạo sự đồng thuận trong quá trình triển khai. Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh cam kết tiếp tục đồng hành cùng địa phương, tháo gỡ khó khăn và bảo đảm quyền lợi cho người dân, doanh nghiệp.

Tiếp đó, ngày 29/8/2025, Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh đã ban hành Quyết định số 2182/QĐ-UBND phê duyệt đồ án Quy hoạch phân khu xây dựng Khu công nghiệp Hạ Vàng (xã Can Lộc), tỷ lệ 1/2.000. Dự án có quy mô 100 ha, do Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh tổ chức lập quy hoạch, đơn vị tư vấn là Viện Quy hoạch - Kiến trúc xây dựng Nghệ An.

Quy hoạch phân khu Khu công nghiệp Hạ Vàng, tỷ lệ 1/2.000.

Đây là cơ sở quan trọng để triển khai xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng khu công nghiệp, đồng thời thu hút các dự án đầu tư thứ cấp. Khi đi vào hoạt động, Khu công nghiệp Hạ Vàng sẽ thúc đẩy phát triển sản xuất công nghiệp, tăng nguồn thu ngân sách cho xã Can Lộc và các vùng phụ cận.

Tại hội nghị công bố ngày 10/9 vừa qua, đại diện các hộ dân bày tỏ sự đồng thuận cao, mong dự án sớm triển khai để tạo thêm việc làm và phát triển kinh tế. Bên cạnh đó, người dân cũng kiến nghị quan tâm hơn đến công tác đền bù, giải phóng mặt bằng và bảo vệ môi trường sinh thái khi khu công nghiệp vận hành.

Lãnh đạo Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Hà Tĩnh khẳng định tầm quan trọng của Khu công nghiệp Hạ Vàng đối với phát triển kinh tế - xã hội địa phương, đồng thời nhấn mạnh việc công khai bản đồ quy hoạch tại các thôn để người dân nắm rõ, tạo sự đồng thuận cao trong quá trình thực hiện. Ban Quản lý cũng sẽ phối hợp với các nhà đầu tư chú trọng đào tạo nghề, ưu tiên việc làm cho những hộ dân bị ảnh hưởng bởi quy hoạch.

Hai đồ án quy hoạch phân khu Khu công nghiệp phía Tây thành phố Hà Tĩnh và Khu công nghiệp Hạ Vàng được công bố đã khẳng định quyết tâm của tỉnh trong việc đẩy mạnh phát triển công nghiệp. Với sự đồng thuận từ người dân và sự vào cuộc của chính quyền, các khu công nghiệp này hứa hẹn sẽ trở thành động lực quan trọng, góp phần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế - xã hội toàn tỉnh trong giai đoạn tới.