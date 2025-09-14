Chủ Nhật, 14/09/2025

VnEconomy
VnEconomy
80 Quốc Khánh

Các trang khác

Multimedia

Biểu tượng ảnh Ảnh
Biểu tượng eMagazine eMagazine
Biểu tượng Podcast Podcast
Biểu tượng Infographics Infographics
Biểu tượng Quizz Quizz
Biểu tượng Interactive Interactive

Liên hệ

Biểu tượng tòa soạn Tòa soạn
Biểu tượng quảng cáo Quảng cáo

Theo dõi VnEconomy trên

Chuyên mục

Chuyên mục

Kinh tế xanh

Tiêu điểm

Chuyên mục

Tài chính

Chuyên mục

Chứng khoán

Chuyên mục

Kinh tế số

Hạ tầng

Chuyên mục

Bất động sản

Chuyên mục

Thị trường

Chuyên mục

Thế giới

Chuyên mục

Doanh nghiệp

Chuyên mục

Ấn phẩm

Chuyên mục

Multimedia

Chuyên mục

Đầu tư

Chuyên mục

Tiêu & Dùng

Công nghệ & Startup

Chuyên mục

Dân sinh

Menu Menu
Multimedia Multimedia
VnE TV VnE TV
Shorts Shorts
Điểm tin Điểm tin
Trang chủ Bất động sản

Hà Tĩnh công bố quy hoạch hai khu công nghiệp mới

Nguyễn Thuấn

14/09/2025, 09:01

Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Hà Tĩnh vừa tổ chức các hội nghị công bố quy hoạch phân khu xây dựng Khu công nghiệp phía Tây thành phố Hà Tĩnh (nay thuộc xã Toàn Lưu) và Khu công nghiệp Hạ Vàng (xã Can Lộc), tỷ lệ 1/2.000.

Phối cảnh Quy hoạch phân khu xây dựng Khu công nghiệp phía Tây thành phố Hà Tĩnh (nay thuộc xã Toàn Lưu), tỷ lệ 1/2.000.
Phối cảnh Quy hoạch phân khu xây dựng Khu công nghiệp phía Tây thành phố Hà Tĩnh (nay thuộc xã Toàn Lưu), tỷ lệ 1/2.000.

Đây là bước cụ thể hóa quan trọng trong triển khai Quy hoạch tỉnh Hà Tĩnh thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050, mở ra kỳ vọng mới về thu hút đầu tư, phát triển công nghiệp và giải quyết việc làm cho lao động địa phương.

Trước đó, ngày 28/8/2025, Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh đã ban hành Quyết định số 2160 phê duyệt đồ án Quy hoạch phân khu xây dựng Khu công nghiệp phía Tây thành phố Hà Tĩnh (xã Toàn Lưu), tỷ lệ 1/2.000, với quy mô lập quy hoạch 198,66 ha. Theo quy hoạch, phía Tây Bắc giáp đất sản xuất nông nghiệp; phía Bắc giáp đường tỉnh ĐT 550; Tây Nam giáp khu dân cư hiện hữu; Đông Nam giáp đất sản xuất nông nghiệp và Dự án Phúc Lạc Viên - Đài hóa thân hoàn vũ.

Khi đi vào hoạt động, khu công nghiệp sẽ góp phần khai thác tối đa quỹ đất phát triển công nghiệp, nâng cao hiệu quả đầu tư, bảo đảm vấn đề môi trường và tạo điểm nhấn phát triển cho xã Toàn Lưu nói riêng, khu vực phía Tây thành phố Hà Tĩnh nói chung.

Tại hội nghị công bố ngày 12/9 vừa qua, Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Hà Tĩnh và đơn vị tư vấn đã báo cáo, trao đổi về các nội dung quy hoạch. Nhiều ý kiến được đưa ra liên quan đến đền bù, giải phóng mặt bằng, kêu gọi đầu tư cũng như giải quyết việc làm cho lao động khi không còn đất sản xuất nông nghiệp.

Sau hội nghị, xã Toàn Lưu sẽ công khai bản quy hoạch tại các khu dân cư để người dân nắm rõ, tạo sự đồng thuận trong quá trình triển khai. Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh cam kết tiếp tục đồng hành cùng địa phương, tháo gỡ khó khăn và bảo đảm quyền lợi cho người dân, doanh nghiệp.

Tiếp đó, ngày 29/8/2025, Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh đã ban hành Quyết định số 2182/QĐ-UBND phê duyệt đồ án Quy hoạch phân khu xây dựng Khu công nghiệp Hạ Vàng (xã Can Lộc), tỷ lệ 1/2.000. Dự án có quy mô 100 ha, do Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh tổ chức lập quy hoạch, đơn vị tư vấn là Viện Quy hoạch - Kiến trúc xây dựng Nghệ An.

Quy hoạch phân khu Khu công nghiệp Hạ Vàng, tỷ lệ 1/2.000.
Quy hoạch phân khu Khu công nghiệp Hạ Vàng, tỷ lệ 1/2.000.

Đây là cơ sở quan trọng để triển khai xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng khu công nghiệp, đồng thời thu hút các dự án đầu tư thứ cấp. Khi đi vào hoạt động, Khu công nghiệp Hạ Vàng sẽ thúc đẩy phát triển sản xuất công nghiệp, tăng nguồn thu ngân sách cho xã Can Lộc và các vùng phụ cận.

Tại hội nghị công bố ngày 10/9 vừa qua, đại diện các hộ dân bày tỏ sự đồng thuận cao, mong dự án sớm triển khai để tạo thêm việc làm và phát triển kinh tế. Bên cạnh đó, người dân cũng kiến nghị quan tâm hơn đến công tác đền bù, giải phóng mặt bằng và bảo vệ môi trường sinh thái khi khu công nghiệp vận hành.

Lãnh đạo Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Hà Tĩnh khẳng định tầm quan trọng của Khu công nghiệp Hạ Vàng đối với phát triển kinh tế - xã hội địa phương, đồng thời nhấn mạnh việc công khai bản đồ quy hoạch tại các thôn để người dân nắm rõ, tạo sự đồng thuận cao trong quá trình thực hiện. Ban Quản lý cũng sẽ phối hợp với các nhà đầu tư chú trọng đào tạo nghề, ưu tiên việc làm cho những hộ dân bị ảnh hưởng bởi quy hoạch.

Hai đồ án quy hoạch phân khu Khu công nghiệp phía Tây thành phố Hà Tĩnh và Khu công nghiệp Hạ Vàng được công bố đã khẳng định quyết tâm của tỉnh trong việc đẩy mạnh phát triển công nghiệp. Với sự đồng thuận từ người dân và sự vào cuộc của chính quyền, các khu công nghiệp này hứa hẹn sẽ trở thành động lực quan trọng, góp phần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế - xã hội toàn tỉnh trong giai đoạn tới.

Nghệ An rót 325 tỷ đồng lập 127 đồ án quy hoạch đô thị

14:24, 09/09/2025

Nghệ An rót 325 tỷ đồng lập 127 đồ án quy hoạch đô thị

Từ khóa:

đầu tư Hà Tĩnh khu công nghiệp quy hoạch

Đọc thêm

Đón đọc Tạp chí Kinh tế Việt Nam số 37-2025

Đón đọc Tạp chí Kinh tế Việt Nam số 37-2025

Mời quý độc giả đón đọc Tạp chí Kinh tế Việt Nam số 37-2025 phát hành ngày 15/09/2025 với nhiều chuyên mục hấp dẫn...

Không tăng trưởng nóng nhưng giá căn hộ vẫn đi lên ở hàng loạt địa phương

Không tăng trưởng nóng nhưng giá căn hộ vẫn đi lên ở hàng loạt địa phương

Hiện nay, mặt bằng giá căn hộ trung bình đã tăng ở nhiều địa phương. Một số khu vực thậm chí ghi nhận mức tăng mạnh so với đầu năm. Trong đó, Khánh Hòa tăng 16,6%; Hà Nội 11,6%; Thành phố Hồ Chí Minh 7,6%; Hưng Yên 7,6%...

Bộ Xây dựng kiểm tra tình hình phát triển nhà ở xã hội tại Phú Thọ

Bộ Xây dựng kiểm tra tình hình phát triển nhà ở xã hội tại Phú Thọ

Tổ công tác của Bộ Xây dựng do Thứ trưởng Nguyễn Văn Sinh làm Tổ trưởng vừa có buổi làm việc với UBND tỉnh Phú Thọ về triển khai nhiệm vụ ngành Xây dựng khi vận hành chính quyền địa phương 2 cấp và tình hình phát triển nhà ở xã hội trên địa bàn tỉnh…

Sẽ xử lý nghiêm trường hợp làm chậm tiến độ giải ngân vốn đầu tư công

Sẽ xử lý nghiêm trường hợp làm chậm tiến độ giải ngân vốn đầu tư công

Trước tình trạng một số dự án triển khai chưa đáp ứng kế hoạch, gây ảnh hưởng đến công tác giải ngân vốn đầu tư công năm 2025, Bộ trưởng Bộ Xây dựng yêu cầu xử lý nghiêm các tập thể, cá nhân cố tình làm chậm tiến độ giải ngân vốn đầu tư công; đồng thời, kiên quyết xử lý các hành vi tiêu cực, tham nhũng trong quản lý, sử dụng vốn đầu tư công…

TP.HCM trên đà khẳng định vị thế trung tâm bất động sản hội nhập của Đông Nam Á

TP.HCM trên đà khẳng định vị thế trung tâm bất động sản hội nhập của Đông Nam Á

Thị trường bất động sản TP.HCM đang có nhiều cơ hội để khẳng định vị thế trung tâm bất động sản hội nhập của Đông Nam Á, đặc biệt là trong bối cảnh chính sách mở room ngoại được áp dụng.

Diễn đàn Năng lượng Việt Nam năm 2025

VnEconomy
VnEconomy

Multimedia

Multimedia
Bản sao số công nghệ thúc đẩy chuyển đổi số

eMagazine

Bản sao số công nghệ thúc đẩy chuyển đổi số

Các đối tác thương mại của Mỹ thay đổi thế nào theo thời gian?

Thế giới

Các đối tác thương mại của Mỹ thay đổi thế nào theo thời gian?

[Interactive]: Toàn cảnh kinh tế Việt Nam tháng 8/2025

Đầu tư

[Interactive]: Toàn cảnh kinh tế Việt Nam tháng 8/2025

Đọc nhiều nhất

VnEconomy
1

Thúc đẩy việc làm thỏa đáng: Nền tảng để tăng năng lực cạnh tranh

Dân sinh

2

Giải quyết điểm nghẽn tài chính trong triển khai chính quyền địa phương 2 cấp

Đầu tư

3

Công bố thông tin sai lệch, HU1 bị phạt tiền và buộc áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả

Doanh nghiệp niêm yết

4

Kết nối quá khứ, xây dựng tương lai

Dân sinh

5

Cơ giới hoá và công nghệ giúp sản xuất nông nghiệp giảm phát thải và bền vững

Thị trường

Asko AI Platform

Askonomy AI

...

icon

Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?

Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: