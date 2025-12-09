Hà Tĩnh: Duy trì mức tăng trưởng GRDP ước đạt 8,78%, dẫn đầu Bắc Trung Bộ năm 2025

Giá vàng trong nước và thế giới
Thứ Ba, 09/12/2025
Nguyễn Thuấn
09/12/2025, 15:50
Hà Tĩnh khép lại năm 2025 với mức tăng trưởng GRDP ước đạt 8,78%, vượt chỉ tiêu Trung ương giao và vươn lên đứng đầu khu vực Bắc Trung Bộ. Sự trỗi dậy của các ngành công nghiệp chủ lực và thị trường dịch vụ – du lịch sôi động đã góp phần quan trọng giúp địa phương hoàn thành vượt mức nhiệm vụ phát triển kinh tế.
Toàn bộ nền kinh tế Hà Tĩnh trong năm 2025 ghi nhận nhiều điểm sáng khi mức tăng trưởng GRDP đạt 8,78%, đứng thứ 10/34 tỉnh, thành phố trên cả nước. Trong điều kiện thời tiết diễn biến phức tạp, doanh nghiệp đối mặt áp lực thị trường và chính quyền phải tập trung xử lý nhiều nhiệm vụ về hạ tầng, đầu tư công, đây là kết quả thể hiện sự điều hành linh hoạt và quyết tâm cao của cả hệ thống.
Động lực tăng trưởng lớn nhất đến từ khu vực công nghiệp – xây dựng. Toàn khu vực tăng 12,73%, trong đó riêng công nghiệp tăng 15,22%, tiếp tục giữ vai trò đầu tàu. Các ngành công nghiệp chủ lực như sản xuất năng lượng, sợi, packpin – cellpin, chế tạo ô tô, khai khoáng… đều đạt sản lượng và giá trị gia tăng cao hơn năm trước. Các doanh nghiệp công nghiệp quy mô lớn duy trì hoạt động ổn định, đồng thời mở rộng sản xuất, tạo giá trị gia tăng cao và đóng góp đáng kể vào ngân sách địa phương. Hoạt động xây dựng cũng đạt mức tăng 4,6% nhờ hàng loạt công trình trọng điểm được đẩy nhanh tiến độ; nhiều dự án hạ tầng quy mô lớn đã tăng tốc thi công, tạo thêm dư địa tăng trưởng cho các năm tiếp theo.
Khu vực dịch vụ tiếp tục hồi phục mạnh, ghi nhận mức tăng 8,02%. Thương mại – du lịch là một trong những lĩnh vực sôi động nhất của Hà Tĩnh trong năm nay. Tổng mức bán lẻ hàng hóa ước đạt gần 80.500 tỷ đồng, tăng 15% so với năm 2024; doanh thu lưu trú, ăn uống và du lịch lữ hành đạt khoảng 9.760 tỷ đồng, tăng 14%. Nhiều doanh nghiệp lữ hành, khách sạn, dịch vụ vận tải và logistics ghi nhận lượt khách tăng mạnh nhờ chuỗi hoạt động quảng bá du lịch và việc cải thiện hệ thống hạ tầng kết nối. Các lĩnh vực tài chính – ngân hàng, kho bãi, vận tải, bất động sản… duy trì đà tăng ổn định, góp phần củng cố vai trò quan trọng của khu vực dịch vụ trong cơ cấu kinh tế.
Ngược lại, khu vực nông – lâm nghiệp – thủy sản giảm 1,29% do thiệt hại nặng nề bởi thiên tai, ảnh hưởng đến sản xuất và năng suất của nhiều loại cây trồng, vật nuôi. Tuy nhiên, tỷ trọng khu vực này chiếm phần tương đối nhỏ trong cơ cấu GRDP nên sự sụt giảm không tác động quá lớn đến tốc độ tăng trưởng chung của toàn tỉnh. Chính quyền địa phương đang triển khai các giải pháp hỗ trợ phục hồi sản xuất, tái cơ cấu nông nghiệp theo hướng tăng khả năng chống chịu và giảm thiểu tác động của thời tiết cực đoan.
Trong bối cảnh nhiều khó khăn, việc Hà Tĩnh đạt và vượt chỉ tiêu GRDP 8,7% do Chính phủ giao là bước tiến quan trọng. Tỉnh đã tập trung cải thiện môi trường đầu tư, tháo gỡ vướng mắc cho doanh nghiệp, đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công và tăng tốc triển khai các dự án trọng điểm. Sự vào cuộc của các cấp ngành và tinh thần chủ động của cộng đồng doanh nghiệp đã tạo nên nền tảng để Hà Tĩnh giữ vững đà tăng trưởng cao.
Với những kết quả đạt được trong năm 2025, Hà Tĩnh đang hướng tới mục tiêu tăng trưởng hai con số trong giai đoạn tới. Sự phát triển ổn định của công nghiệp, sự sôi động của khu vực dịch vụ và việc đẩy mạnh đầu tư hạ tầng được kỳ vọng sẽ tiếp tục tạo động lực để địa phương này khẳng định vai trò là cực tăng trưởng quan trọng của Bắc Trung Bộ trong những năm tiếp theo.
