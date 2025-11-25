Thứ Ba, 25/11/2025

Menu

Các trang khác

Multimedia

Biểu tượng ảnh Ảnh
Biểu tượng eMagazine eMagazine
Biểu tượng Podcast Podcast
Biểu tượng Infographics Infographics
Biểu tượng Quizz Quizz
Biểu tượng Interactive Interactive

Liên hệ

Biểu tượng tòa soạn Tòa soạn
Biểu tượng quảng cáo Quảng cáo

Theo dõi VnEconomy trên

Chuyên mục

Chuyên mục

Kinh tế xanh

Chuyên mục

Tiêu điểm

Chuyên mục

Tài chính

Chuyên mục

Chứng khoán

Chuyên mục

Kinh tế số

Chuyên mục

Hạ tầng

Chuyên mục

Bất động sản

Chuyên mục

Thị trường

Chuyên mục

Thế giới

Chuyên mục

Doanh nghiệp

Chuyên mục

Ấn phẩm

Chuyên mục

Multimedia

Chuyên mục

Đầu tư

Chuyên mục

Tiêu & Dùng

Chuyên mục

Công nghệ & Startup

Chuyên mục

Dân sinh

Menu Menu
Multimedia Multimedia
VnE TV VnE TV
Shorts Shorts
Điểm tin Điểm tin
Trang chủ Dân sinh

Hà Tĩnh: Hơn 3.000 lao động được nhận phiếu mua hàng miễn phí

Nguyễn Thuấn

25/11/2025, 14:16

Chương trình “Chợ Tết công đoàn – Xuân 2026” sẽ mang đến cơ hội mua sắm hàng hóa miễn phí, cùng nhiều ưu đãi về giá cả, chất lượng và vận chuyển cho 3.070 đoàn viên, người lao động Hà Tĩnh có hoàn cảnh khó khăn hoặc đạt nhiều thành tích trong lao động sản xuất...

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

“Chợ Tết công đoàn - Xuân 2026” là sàn giao dịch thương mại điện tử do Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam phối hợp tổ chức từ ngày 20/12/2025 - 3/2/2026 (tức ngày 1/11 - 16/12 năm Ất Tỵ). Đây là năm thứ ba chương trình được triển khai trên quy mô toàn quốc, dự kiến thu hút hơn 200.000 đoàn viên, người lao động tham gia và thụ hưởng các chính sách ưu đãi, hỗ trợ.

Những đoàn viên có thành tích xuất sắc trong lao động sản xuất, tích cực tham gia hoạt động công đoàn hoặc thuộc diện có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, thu nhập thấp sẽ được đề xuất nhận e-voucher (phiếu mua hàng trực tuyến) từ ban tổ chức. Mỗi voucher có trị giá 500 nghìn đồng, giúp người lao động được mua sắm miễn phí trên sàn giao dịch.

Đoàn viên và người lao động có thể mua hàng trực tiếp trên website chính thức của chương trình tại địa chỉ: chotet.congdoan.vn hoặc thông qua ứng dụng trên các thiết bị thông minh. Hàng hóa sau khi đặt mua sẽ được vận chuyển miễn phí đến đúng địa chỉ đăng ký của người mua.

Các sản phẩm trên sàn đều là hàng hóa sản xuất trong nước, bảo đảm chất lượng, ưu tiên nhóm mặt hàng thiết yếu. Chương trình đặc biệt chú trọng hỗ trợ đoàn viên ở vùng sâu, vùng xa, lao động bị ảnh hưởng bởi quá trình sắp xếp, tổ chức bộ máy.

Trong quá trình triển khai, đội ngũ cán bộ công đoàn các cấp sẽ đồng hành hỗ trợ đoàn viên và người lao động trong việc đăng ký mua sắm, tiếp nhận hàng hóa, bảo đảm quá trình diễn ra nhanh chóng, thuận tiện, tránh mọi sai sót.

Theo phân bổ của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Hà Tĩnh có 3.070 suất mua hàng miễn phí trên sàn “Chợ Tết công đoàn – Xuân 2026”. Hiện nay, các cấp công đoàn trên địa bàn tỉnh đã hoàn tất rà soát, lập danh sách đúng quy định nhằm đảm bảo người lao động kịp thời tham gia chương trình, góp phần mang đến một cái tết đầm ấm, an vui cho mọi gia đình.

Từ 1/1/2026, lao động qua đào tạo có thể hưởng lương tối thiểu cao hơn ít nhất 7%

09:59, 11/11/2025

Từ 1/1/2026, lao động qua đào tạo có thể hưởng lương tối thiểu cao hơn ít nhất 7%

860.000 lao động Việt xuất ngoại, gửi về nước gần 7 tỷ USD mỗi năm

07:53, 31/10/2025

860.000 lao động Việt xuất ngoại, gửi về nước gần 7 tỷ USD mỗi năm

Đọc thêm

Chính phủ đề xuất dành hơn 125.000 tỷ đồng để nâng cao sức khỏe nhân dân

Chính phủ đề xuất dành hơn 125.000 tỷ đồng để nâng cao sức khỏe nhân dân

Trong giai đoạn 2026 – 2035, Chính phủ đề xuất đầu tư 125.478 tỷ đồng để nâng cao sức khỏe thể chất, tinh thần, tầm vóc, tuổi thọ và chất lượng cuộc sống của nhân dân; bảo đảm mọi người dân đều được quản lý, chăm sóc sức khỏe ban đầu; được phòng bệnh từ sớm, từ xa ngay tại cơ sở...

Tiếp tục hoàn thiện thể chế, chính sách về tổ chức chính quyền 2 cấp

Tiếp tục hoàn thiện thể chế, chính sách về tổ chức chính quyền 2 cấp

Theo Bộ Nội vụ, việc xây dựng chính sách cần gắn với báo cáo đánh giá tác động cụ thể, phản ánh khách quan điều kiện thực tế và khả năng thực thi của từng địa phương...

Dự kiến không cấm tuyệt đối xe máy xăng trong Vành đai 1 từ năm 2026

Dự kiến không cấm tuyệt đối xe máy xăng trong Vành đai 1 từ năm 2026

UBND thành phố Hà Nội vừa trình HĐND thành phố dự thảo nghị quyết về quy định vùng phát thải thấp, làm rõ lộ trình hạn chế phương tiện giao thông gây ô nhiễm theo Luật Thủ đô 2024...

Cả nước đạt hơn 20,4 triệu người tham gia bảo hiểm xã hội

Cả nước đạt hơn 20,4 triệu người tham gia bảo hiểm xã hội

Bảo hiểm xã hội Việt Nam thống kê cho thấy, tính đến hết tháng 10/2025, cả nước đạt hơn 20,4 triệu người tham gia bảo hiểm xã hội, tăng 343,9 nghìn người so với năm 2024. Mức độ quan tâm, tìm hiểu về các chính sách mới của Luật Bảo hiểm xã hội năm 2024 ngày càng tăng...

Còn 12 điểm tắc đường, nỗ lực thông tuyến trước ngày 27/11

Còn 12 điểm tắc đường, nỗ lực thông tuyến trước ngày 27/11

Theo thông tin cập nhật đến 16h ngày 24/11/2025, Bộ Xây dựng cho biết các cơ quan Trung ương và địa phương đang khẩn trương triển khai nhiều biện pháp ứng phó và khắc phục hậu quả đợt mưa lũ đặc biệt lớn tại Trung Bộ và một số tỉnh lân cận...

Dòng sự kiện

Giá vàng trong nước và thế giới

Giá vàng trong nước và thế giới

VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.

Bài viết mới nhất

Bài viết mới nhất

Diễn đàn Kinh tế mới Việt Nam 2025

Diễn đàn Kinh tế mới Việt Nam 2025

Sáng kiến Diễn đàn thường niên Kinh tế mới Việt Nam (VNEF) đã được khởi xướng và tổ chức thành công từ năm 2023. VNEF 2025 (lần thứ 3) có chủ đề: "Sức bật kinh tế Việt Nam: từ nội lực tới chuỗi giá trị toàn cầu".

Bài viết mới nhất

VnEconomy Interactive

VnEconomy Interactive

Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.

Bài viết mới nhất

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...

Bài viết mới nhất

Multimedia

Multimedia
Đón đọc Tạp chí Kinh tế Việt Nam số 47-2025

Ấn phẩm

Đón đọc Tạp chí Kinh tế Việt Nam số 47-2025

So sánh lợi nhuận đầu tư cổ phiếu và vàng trong 25 năm qua

Thế giới

So sánh lợi nhuận đầu tư cổ phiếu và vàng trong 25 năm qua

Hơn một thập kỷ đồng hành cùng doanh nghiệp xuất nhập khẩu kiến tạo tăng trưởng bền vững

eMagazine

Hơn một thập kỷ đồng hành cùng doanh nghiệp xuất nhập khẩu kiến tạo tăng trưởng bền vững

Đọc nhiều nhất

Đọc nhiều nhất
1

TP. Hồ Chí Minh đặt "thế hệ thông minh đương thời" là trọng tâm của đổi mới sáng tạo

Kinh tế số

2

Vì sao hàng loạt hồ sơ hoàn thuế thu nhập cá nhân vẫn tồn đọng?

Tài chính

3

Từ điểm đến đầu tư, châu Phi đang trở thành thị trường tiêu thụ hàng hóa Trung Quốc

Thế giới

4

Hãng Hàng không Hàn Quốc thứ 11 mở đường bay đến Đà Nẵng

Du lịch

5

Phú Thọ sau tái tổ chức hành chính: Sức bật mới cho phát triển bền vững

Kinh tế xanh

Asko AI Platform

Askonomy AI

...

icon

Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?

Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính:

VnEconomy