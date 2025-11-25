Hà Tĩnh: Hơn 3.000 lao động được nhận phiếu mua hàng miễn phí

Chương trình “Chợ Tết công đoàn – Xuân 2026” sẽ mang đến cơ hội mua sắm hàng hóa miễn phí, cùng nhiều ưu đãi về giá cả, chất lượng và vận chuyển cho 3.070 đoàn viên, người lao động Hà Tĩnh có hoàn cảnh khó khăn hoặc đạt nhiều thành tích trong lao động sản xuất...

“Chợ Tết công đoàn - Xuân 2026” là sàn giao dịch thương mại điện tử do Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam phối hợp tổ chức từ ngày 20/12/2025 - 3/2/2026 (tức ngày 1/11 - 16/12 năm Ất Tỵ). Đây là năm thứ ba chương trình được triển khai trên quy mô toàn quốc, dự kiến thu hút hơn 200.000 đoàn viên, người lao động tham gia và thụ hưởng các chính sách ưu đãi, hỗ trợ.

Những đoàn viên có thành tích xuất sắc trong lao động sản xuất, tích cực tham gia hoạt động công đoàn hoặc thuộc diện có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, thu nhập thấp sẽ được đề xuất nhận e-voucher (phiếu mua hàng trực tuyến) từ ban tổ chức. Mỗi voucher có trị giá 500 nghìn đồng, giúp người lao động được mua sắm miễn phí trên sàn giao dịch.

Đoàn viên và người lao động có thể mua hàng trực tiếp trên website chính thức của chương trình tại địa chỉ: chotet.congdoan.vn hoặc thông qua ứng dụng trên các thiết bị thông minh. Hàng hóa sau khi đặt mua sẽ được vận chuyển miễn phí đến đúng địa chỉ đăng ký của người mua.

Các sản phẩm trên sàn đều là hàng hóa sản xuất trong nước, bảo đảm chất lượng, ưu tiên nhóm mặt hàng thiết yếu. Chương trình đặc biệt chú trọng hỗ trợ đoàn viên ở vùng sâu, vùng xa, lao động bị ảnh hưởng bởi quá trình sắp xếp, tổ chức bộ máy.

Trong quá trình triển khai, đội ngũ cán bộ công đoàn các cấp sẽ đồng hành hỗ trợ đoàn viên và người lao động trong việc đăng ký mua sắm, tiếp nhận hàng hóa, bảo đảm quá trình diễn ra nhanh chóng, thuận tiện, tránh mọi sai sót.

Theo phân bổ của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Hà Tĩnh có 3.070 suất mua hàng miễn phí trên sàn “Chợ Tết công đoàn – Xuân 2026”. Hiện nay, các cấp công đoàn trên địa bàn tỉnh đã hoàn tất rà soát, lập danh sách đúng quy định nhằm đảm bảo người lao động kịp thời tham gia chương trình, góp phần mang đến một cái tết đầm ấm, an vui cho mọi gia đình.