Hà Tĩnh: Hơn 3.000 lao động được nhận phiếu mua hàng miễn phí

Giá vàng trong nước và thế giới
VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.
Thứ Ba, 25/11/2025
Nguyễn Thuấn
25/11/2025, 14:16
Chương trình “Chợ Tết công đoàn – Xuân 2026” sẽ mang đến cơ hội mua sắm hàng hóa miễn phí, cùng nhiều ưu đãi về giá cả, chất lượng và vận chuyển cho 3.070 đoàn viên, người lao động Hà Tĩnh có hoàn cảnh khó khăn hoặc đạt nhiều thành tích trong lao động sản xuất...
“Chợ Tết công đoàn - Xuân 2026” là sàn giao dịch thương mại điện tử do Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam phối hợp tổ chức từ ngày 20/12/2025 - 3/2/2026 (tức ngày 1/11 - 16/12 năm Ất Tỵ). Đây là năm thứ ba chương trình được triển khai trên quy mô toàn quốc, dự kiến thu hút hơn 200.000 đoàn viên, người lao động tham gia và thụ hưởng các chính sách ưu đãi, hỗ trợ.
Những đoàn viên có thành tích xuất sắc trong lao động sản xuất, tích cực tham gia hoạt động công đoàn hoặc thuộc diện có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, thu nhập thấp sẽ được đề xuất nhận e-voucher (phiếu mua hàng trực tuyến) từ ban tổ chức. Mỗi voucher có trị giá 500 nghìn đồng, giúp người lao động được mua sắm miễn phí trên sàn giao dịch.
Đoàn viên và người lao động có thể mua hàng trực tiếp trên website chính thức của chương trình tại địa chỉ: chotet.congdoan.vn hoặc thông qua ứng dụng trên các thiết bị thông minh. Hàng hóa sau khi đặt mua sẽ được vận chuyển miễn phí đến đúng địa chỉ đăng ký của người mua.
Các sản phẩm trên sàn đều là hàng hóa sản xuất trong nước, bảo đảm chất lượng, ưu tiên nhóm mặt hàng thiết yếu. Chương trình đặc biệt chú trọng hỗ trợ đoàn viên ở vùng sâu, vùng xa, lao động bị ảnh hưởng bởi quá trình sắp xếp, tổ chức bộ máy.
Trong quá trình triển khai, đội ngũ cán bộ công đoàn các cấp sẽ đồng hành hỗ trợ đoàn viên và người lao động trong việc đăng ký mua sắm, tiếp nhận hàng hóa, bảo đảm quá trình diễn ra nhanh chóng, thuận tiện, tránh mọi sai sót.
Theo phân bổ của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Hà Tĩnh có 3.070 suất mua hàng miễn phí trên sàn “Chợ Tết công đoàn – Xuân 2026”. Hiện nay, các cấp công đoàn trên địa bàn tỉnh đã hoàn tất rà soát, lập danh sách đúng quy định nhằm đảm bảo người lao động kịp thời tham gia chương trình, góp phần mang đến một cái tết đầm ấm, an vui cho mọi gia đình.
Trong giai đoạn 2026 – 2035, Chính phủ đề xuất đầu tư 125.478 tỷ đồng để nâng cao sức khỏe thể chất, tinh thần, tầm vóc, tuổi thọ và chất lượng cuộc sống của nhân dân; bảo đảm mọi người dân đều được quản lý, chăm sóc sức khỏe ban đầu; được phòng bệnh từ sớm, từ xa ngay tại cơ sở...
Theo Bộ Nội vụ, việc xây dựng chính sách cần gắn với báo cáo đánh giá tác động cụ thể, phản ánh khách quan điều kiện thực tế và khả năng thực thi của từng địa phương...
UBND thành phố Hà Nội vừa trình HĐND thành phố dự thảo nghị quyết về quy định vùng phát thải thấp, làm rõ lộ trình hạn chế phương tiện giao thông gây ô nhiễm theo Luật Thủ đô 2024...
Bảo hiểm xã hội Việt Nam thống kê cho thấy, tính đến hết tháng 10/2025, cả nước đạt hơn 20,4 triệu người tham gia bảo hiểm xã hội, tăng 343,9 nghìn người so với năm 2024. Mức độ quan tâm, tìm hiểu về các chính sách mới của Luật Bảo hiểm xã hội năm 2024 ngày càng tăng...
Theo thông tin cập nhật đến 16h ngày 24/11/2025, Bộ Xây dựng cho biết các cơ quan Trung ương và địa phương đang khẩn trương triển khai nhiều biện pháp ứng phó và khắc phục hậu quả đợt mưa lũ đặc biệt lớn tại Trung Bộ và một số tỉnh lân cận...
VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.
Việt Nam đáp ứng các tiêu chí nâng hạng từ thị trường chứng khoán cận biên lên thị trường mới nổi.
Sáng kiến Diễn đàn thường niên Kinh tế mới Việt Nam (VNEF) đã được khởi xướng và tổ chức thành công từ năm 2023. VNEF 2025 (lần thứ 3) có chủ đề: "Sức bật kinh tế Việt Nam: từ nội lực tới chuỗi giá trị toàn cầu".
Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.
Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: