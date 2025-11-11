Thứ Ba, 11/11/2025

Trang chủ Dân sinh

Từ 1/1/2026, lao động qua đào tạo có thể hưởng lương tối thiểu cao hơn ít nhất 7%

Nhật Dương

11/11/2025, 09:59

Người lao động làm công việc hoặc chức danh đòi hỏi qua học tập, đào tạo nghề sẽ được trả lương cao hơn ít nhất 7% so với mức lương tối thiểu mới từ ngày 1/1/2026. Mức này cũng áp dụng cho người làm công việc hoặc chức danh có điều kiện lao động đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm…

Lao động qua đào tạo, có tay nghề có thể được trả lương cao hơn mức lương tối thiểu chung. Ảnh: Thu Hằng.
Lao động qua đào tạo, có tay nghề có thể được trả lương cao hơn mức lương tối thiểu chung. Ảnh: Thu Hằng.

Theo Nghị định số 293/2025/NĐ-CP quy định mức lương tối thiểu đối với người lao động làm việc theo hợp đồng lao động, Chính phủ yêu cầu không cắt giảm các khoản lương khác của người lao động khi tăng lương.

Thực hiện mức lương tối thiểu mới từ ngày 1/1/2026, Chính phủ yêu cầu người sử dụng lao động có trách nhiệm tổ chức rà soát lại các thỏa thuận trong hợp đồng lao động, thoả ước lao động tập thể và các quy chế, quy định của người sử dụng lao động để điều chỉnh, bổ sung cho phù hợp.

Đặc biệt, không được xoá bỏ hoặc cắt giảm các chế độ tiền lương khi người lao động làm thêm giờ, làm việc vào ban đêm, chế độ bồi dưỡng bằng hiện vật và các chế độ khác theo quy định của pháp luật lao động.

Đối với các nội dung đã thỏa thuận, cam kết trong hợp đồng lao động, thoả ước lao động tập thể, hoặc các thỏa thuận hợp pháp khác có lợi hơn cho người lao động so với quy định tại Nghị định này, thì tiếp tục được thực hiện, trừ trường hợp các bên có thỏa thuận khác.

Các chế độ này bao gồm trả lương cho người lao động làm công việc hoặc chức danh đòi hỏi qua học tập, đào tạo nghề cao hơn ít nhất 7% so với mức lương tối thiểu.

Riêng chế độ cho người lao động làm công việc hoặc chức danh có điều kiện lao động nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm, mức lương được trả cần cao hơn ít nhất 5%.

Tương tự, với công việc hoặc chức danh có điều kiện lao động đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm, cao hơn ít nhất 7% so với mức lương của công việc hoặc chức danh có độ phức tạp tương đương, làm việc trong điều kiện lao động bình thường.

Đối với trường hợp do điều chỉnh địa bàn áp dụng mà mức lương tối thiểu gắn với địa bàn tại Phụ lục kèm theo Nghị định này, thấp hơn mức lương tối thiểu do Chính phủ quy định tại thời điểm ngày 31/12/2025, thì người sử dụng lao động phải tiếp tục thực hiện mức lương tối thiểu tại thời điểm ngày 31/12/2025 đối với những người lao động được tuyển dụng từ ngày 31/12/2025 trở về trước. Việc này thực hiện cho đến khi Chính phủ có quy định mới.

Từ năm 2014 đến nay, lương tối thiểu trải qua nhiều lần điều chỉnh với mức tăng như sau: 15,2% (năm 2014); 14,2% (năm 2015); 12,4% (năm 2016); 7,3% (năm 2017); 6,5% (năm 2018); 5,3% (năm 2019); 5,5% (từ năm 2020 đến tháng 6/2022); 6% (từ tháng 7/2022 đến tháng 6/2024); 6% (từ tháng 7/2024 đến 31/12/2025); và 7,2% từ ngày 1/1/2026. 

Lương tối thiểu là mức lương thấp nhất được trả cho người lao động làm công việc giản đơn nhất trong điều kiện lao động bình thường, nhằm bảo đảm mức sống tối thiểu của người lao động và gia đình họ, phù hợp với điều kiện phát triển kinh tế - xã hội.

Lương tối thiểu được điều chỉnh dựa trên các yếu tố như: Mức sống tối thiểu của người lao động và gia đình họ; tương quan giữa mức lương tối thiểu và mức lương trên thị trường; chỉ số giá tiêu dùng, tốc độ tăng trưởng kinh tế; quan hệ cung, cầu lao động; việc làm và thất nghiệp; năng suất lao động và khả năng chi trả của doanh nghiệp.

Mức lương này được xác lập theo vùng và được Chính phủ công bố dựa trên khuyến nghị của Hội đồng Tiền lương quốc gia.

Lương tối thiểu phải đủ để người lao động nuôi được mình và một con ăn học

08:27, 11/11/2025

Lương tối thiểu phải đủ để người lao động nuôi được mình và một con ăn học

Chính thức tăng lương tối thiểu vùng từ 1/1/2026

19:58, 10/11/2025

Chính thức tăng lương tối thiểu vùng từ 1/1/2026

Doanh nghiệp không được cắt giảm tiền lương khác khi tăng lương tối thiểu

07:00, 16/10/2025

Doanh nghiệp không được cắt giảm tiền lương khác khi tăng lương tối thiểu

Đọc thêm

Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng ủng hộ Quỹ

Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng ủng hộ Quỹ "Vì người nghèo" 1 tỷ đồng

Ngày 11/11, thừa ủy quyền của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, Thượng tướng Trương Thiên Tô, Phó chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam cùng đoàn công tác đã trao số tiền ủng hộ 1 tỷ đồng tới Quỹ "Vì người nghèo" Trung ương...

Xây dựng môi trường số an toàn cho phụ nữ và trẻ em gái

Xây dựng môi trường số an toàn cho phụ nữ và trẻ em gái

Phụ nữ và trẻ em gái vẫn là đối tượng dễ bị tổn thương trên môi trường số như bị lừa đảo, dụ dỗ, quấy rối bằng ngôn từ định kiến, xúc phạm hoặc bị gửi các hình ảnh, video, âm thanh có nội dung nhạy cảm, bắt cóc trực truyến…

Chi tiết mức lương tối thiểu vùng tại 34 tỉnh, thành từ 1/1/2026

Chi tiết mức lương tối thiểu vùng tại 34 tỉnh, thành từ 1/1/2026

Từ ngày 1/1/2026, các xã, phường của Hà Nội sẽ áp dụng mức lương tối thiểu vùng I và II, tương ứng lần lượt 5,31 triệu đồng và 4,73 triệu đồng/tháng; TP. HCM áp dụng lương tối thiểu vùng I, II, III. Chỉ có 3 tỉnh là Quảng Ninh, Tây Ninh và Đồng Nai áp dụng đủ cả 4 vùng lương…

Lương tối thiểu phải đủ để người lao động nuôi được mình và một con ăn học

Lương tối thiểu phải đủ để người lao động nuôi được mình và một con ăn học

Với mức lương tối thiểu vùng bình quân cả nước hiện nay hơn 4 triệu đồng, mới tạm đủ để duy trì cuộc sống của một người lao động. Trong bối cảnh mức sinh thay thế tiếp tục giảm, đại biểu Quốc hội kiến nghị cần thay đổi bằng mức lương đủ sống, để một người đi làm nuôi được một con…

Đề xuất thuế sức khỏe với sản phẩm chứa đường, chất béo

Đề xuất thuế sức khỏe với sản phẩm chứa đường, chất béo

Để kiểm soát các yếu tố nguy cơ gây bệnh tật, đại biểu Quốc hội đề nghị xây dựng thuế sức khỏe theo ngưỡng đường và chất béo. Đồng thời, có chính sách khuyến khích doanh nghiệp sản xuất, tiêu dùng các sản phẩm lành mạnh…

VnEconomy