Hội Doanh nhân trẻ đặt mục tiêu đóng góp 15% GDP và tạo việc làm cho 8 triệu lao động trong 5 năm tới

Trong hai ngày 26 và 27/11/2025, Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2025 - 2030 sẽ được tổ chức tại Trung tâm Hội nghị VinPalace (Đông Anh, Hà Nội).

Sự kiện có sự tham dự của hơn 1.000 đại biểu doanh nhân trẻ tiêu biểu, đại diện cho trí tuệ, khát vọng và bản lĩnh của thế hệ doanh nhân mới từ khắp mọi miền tổ quốc. Đây là sự kiện quan trọng, đánh dấu bước trưởng thành và phát triển mới của phong trào Doanh nhân trẻ Việt Nam.

DẤU ẤN NHIỆM KỲ VII

Nhiệm kỳ VII (2022–2025) của Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam diễn ra trong bối cảnh nền kinh tế thế giới và trong nước đối mặt với những biến động chưa từng có. Tuy nhiên, chính trong giai đoạn “lửa thử vàng” ấy, bản lĩnh của doanh nhân trẻ Việt Nam lại càng được khẳng định mạnh mẽ.

Khép lại nhiệm kỳ, Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam tiếp tục giữ vững vị thế là một trong những hiệp hội doanh nhân lớn và uy tín nhất cả nước. Với mạng lưới 21.000 hội viên tham gia sinh hoạt tại 34 tỉnh, thành phố, 02 tập đoàn kinh tế và 16 Câu lạc bộ trực thuộc, Hội đã tạo nên một sức mạnh cộng hưởng to lớn. Các doanh nghiệp hội viên đã tạo việc làm cho 5 triệu lao động, đạt tổng doanh thu hàng năm trên 40 tỷ USD và đóng góp hơn 10% GDP quốc gia.

Không chỉ tập trung vào phát triển kinh tế, tinh thần trách nhiệm xã hội (CSR) cũng được Hội đẩy mạnh. Trong 3 năm qua, với 1.453 hoạt động xã hội và tổng giá trị đóng góp gần 300 tỷ đồng, các doanh nhân trẻ đã có mặt ở những nơi khó khăn nhất, chia sẻ với cộng đồng bằng cả vật chất lẫn tấm lòng.

Đặc biệt, trong nhiệm kỳ này, Hội đã trở thành cầu nối chính sách giữa doanh nghiệp và Chính phủ với 1.062 hoạt động đối thoại chính sách ở các cấp. Điểm nhấn tiêu biểu là việc tái tổ chức thành công Diễn đàn Kinh tế tư nhân Việt Nam 2025 (VPSF 2025) với sự chỉ đạo trực tiếp của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính. Từ diễn đàn này, những sáng kiến mang tầm chiến lược như “Chương trình đào tạo 10.000 CEO giai đoạn 2025–2030” đã được công bố, thể hiện tầm nhìn xa về việc chuẩn bị nguồn nhân lực chất lượng cao cho đất nước.

Thủ tướng Phạm Minh Chính dự Diễn đàn Kinh tế tư nhân Việt Nam 2025 do Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam tổ chức.

Bên cạnh đó, hoạt động xúc tiến thương mại và hợp tác quốc tế cũng được đẩy mạnh hiệu quả. Việc ký kết hợp tác với các “ông lớn” như BIDV, MB, Vingroup hay sự tham gia tích cực vào Hội Doanh nhân trẻ ASEAN đã mở ra không gian phát triển mới, giúp các doanh nghiệp hội viên nâng cao năng lực cạnh tranh và vươn ra biển lớn.

TRỞ THÀNH TỔ CHỨC DOANH NHÂN TRẺ HÀNG ĐẦU ASEAN

Bước vào nhiệm kỳ mới, đứng trước vận hội phát triển của đất nước, Đại hội lần thứ VIII xác định khẩu hiệu hành động: “Tiên phong đổi mới - Kiến tạo giá trị - Vững bước vào kỷ nguyên mới”.

Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam đặt ra một tầm nhìn đầy tham vọng: Đến năm 2045, trở thành tổ chức doanh nhân trẻ hàng đầu khu vực ASEAN với 35.000 – 50.000 hội viên. Trong đó, kinh tế số được xác định là trục xương sống, với mục tiêu 30% doanh thu của doanh nghiệp hội viên đến từ kinh tế số; 95% hội viên được đào tạo về quản trị hiện đại và công nghệ. Cộng đồng doanh nghiệp hội viên đặt mục tiêu đóng góp tới 15% GDP quốc gia và tạo việc làm cho 8 triệu lao động.

Một chiến lược đột phá trong nhiệm kỳ mới là việc xây dựng hệ sinh thái kết nối, giao thương hiệu quả trong toàn hệ thống Hội và ngoài Hội, giúp doanh nghiệp tiết kiệm từ 8-20% định phí hàng năm, giảm chi phí marketing, chi phí bán hàng; ưu tiên sử dụng sản phẩm, dịch vụ của nhau, cùng nhau lớn mạnh.

Đặc biệt, một điểm nhấn quan trọng trong nhiệm kỳ này là tư duy phát triển bền vững (ESG) sẽ được phổ cập rộng rãi với mục tiêu 50% doanh nghiệp hội viên áp dụng các tiêu chuẩn này. Hội cũng dành sự quan tâm đặc biệt cho khối doanh nghiệp vừa và nhỏ (SMEs) thông qua các chương trình như: Hỗ trợ 50.000 hộ kinh doanh chuyển đổi thành doanh nghiệp, hay chương trình “AI for SMEs”. Đồng thời, văn hóa “người đi hướng dẫn người đi sau” sẽ được cụ thể hóa qua mô hình “Mỗi Doanh nhân trẻ dìu dắt hai doanh nhân mới”.

Trên hành trình quốc tế, Hội quyết tâm đưa ít nhất 50 doanh nghiệp hội viên tham gia sâu vào chuỗi giá trị toàn cầu, thúc đẩy thành lập “Liên minh Doanh nhân trẻ ASEAN”.