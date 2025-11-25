Bảo hiểm xã hội Việt Nam thống kê cho thấy, tính đến hết tháng 10/2025, cả nước đạt hơn 20,4 triệu người tham gia bảo hiểm xã hội, tăng 343,9 nghìn người so với năm 2024. Mức độ quan tâm, tìm hiểu về các chính sách mới của Luật Bảo hiểm xã hội năm 2024 ngày càng tăng...

Bảo hiểm xã hội Việt Nam cho biết năm 2025, chính sách bảo hiểm xã hội ở nước ta có những thay đổi, điều chỉnh lớn, đặc biệt với các quy định của Luật Bảo hiểm xã hội năm 2024 có hiệu lực thi hành từ ngày 1/7/2025.

So với Luật Bảo hiểm xã hội năm 2014, Luật Bảo hiểm xã hội năm 2024 có nhiều thay đổi căn bản mở rộng quyền lợi cho người tham gia, thụ hưởng chính sách.

Đơn cử như: Mở rộng đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc; bổ sung chế độ trợ cấp hưu trí xã hội đối với công dân Việt Nam từ đủ 75 tuổi trở lên mà không có lương hưu, hoặc trợ cấp bảo hiểm xã hội hàng tháng, hoặc đối tượng là công dân Việt Nam từ đủ 70 tuổi đến dưới 75 tuổi thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo do ngân sách Nhà nước đảm bảo.

Giảm dần thời gian đóng bảo hiểm xã hội tối thiểu để hưởng lương hưu từ 20 năm xuống còn 15 năm, tiến tới 10 năm theo lộ trình, tạo điều kiện cho người lao động tiếp cận quyền lợi hưu trí; điều chỉnh chính sách bảo hiểm xã hội một lần theo hướng hạn chế hưởng bảo hiểm xã hội một lần, tăng quyền lợi tích lũy để khuyến khích tham gia dài hạn; tăng quyền lợi đối với người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện…

Theo Bảo hiểm xã hội Việt Nam, sau hơn 4 tháng triển khai thực hiện, Luật Bảo hiểm xã hội năm 2024 đã bước đầu mang lại những kết quả tích cực, góp phần nâng cao hiệu quả an sinh xã hội, và đảm bảo ngày càng tốt hơn quyền lợi của người tham gia bảo hiểm xã hội.

Tính đến hết tháng 10/2025, cả nước đạt hơn 20,4 triệu người tham gia bảo hiểm xã hội, tăng 343,9 nghìn người so với năm 2024.

Về công tác giải quyết, chi trả chế độ bảo hiểm xã hội, cả nước có hơn 161,5 nghìn người được giải quyết chế độ bảo hiểm xã hội hằng tháng; hơn 7,4 triệu lượt người hưởng chế độ ốm đau, thai sản, dưỡng sức phục hồi sức khỏe...

Đáng chú ý, số người đề nghị hưởng bảo hiểm xã hội một lần giảm mạnh, giảm khoảng 23% so với cùng kỳ năm 2024. Cùng với đó, mức độ quan tâm, tìm hiểu về các chính sách mới của Luật Bảo hiểm xã hội năm 2024 ngày càng tăng, thể hiện sự chuyển biến rõ rệt trong nhận thức của người dân về vai trò và tầm quan trọng của chính sách bảo hiểm xã hội trong đời sống.

Bên cạnh đó, việc giảm thời gian đóng bảo hiểm xã hội để hưởng lương hưu từ 20 năm xuống còn 15 năm, đã mở ra cơ hội tiếp cận lương hưu cho nhiều người, đặc biệt là những người có thời gian tham gia bảo hiểm xã hội ngắn.

Với quy định bổ sung chế độ trợ cấp thai sản cho người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện, nhiều trường hợp khi sinh con đã được hỗ trợ 2 triệu đồng.

Ngoài ra, việc điều chỉnh tuổi hưởng trợ cấp hưu trí xã hội và bổ sung chế độ trợ cấp hằng tháng đối với người đủ tuổi nghỉ hưu, nhưng không đủ thời gian đóng để hưởng lương hưu cũng được đánh giá cao. Thực tế khi triển khai cho thấy nhiều người lao động, đặc biệt là người cao tuổi, người nghèo, cận nghèo đã được tiếp cận, thụ hưởng chính sách một cách kịp thời, đúng đối tượng.

Cũng theo quy định mới của Luật Bảo hiểm xã hội năm 2024, đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc được mở rộng đối với các trường hợp là: Chủ hộ kinh doanh của hộ kinh doanh có đăng ký; người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố; người quản lý doanh nghiệp, kiểm soát viên, người đại diện phần vốn nhà nước, người đại diện phần vốn của doanh nghiệp theo quy định của pháp luật…

Quy định này giúp người lao động yên tâm, coi việc trích một phần thu nhập hằng tháng để đóng bảo hiểm xã hội là khoản tích lũy đem lại lợi ích thiết thực, lâu dài.