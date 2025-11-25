Thứ Ba, 25/11/2025

Menu

Các trang khác

Multimedia

Biểu tượng ảnh Ảnh
Biểu tượng eMagazine eMagazine
Biểu tượng Podcast Podcast
Biểu tượng Infographics Infographics
Biểu tượng Quizz Quizz
Biểu tượng Interactive Interactive

Liên hệ

Biểu tượng tòa soạn Tòa soạn
Biểu tượng quảng cáo Quảng cáo

Theo dõi VnEconomy trên

Chuyên mục

Chuyên mục

Kinh tế xanh

Chuyên mục

Tiêu điểm

Chuyên mục

Tài chính

Chuyên mục

Chứng khoán

Chuyên mục

Kinh tế số

Chuyên mục

Hạ tầng

Chuyên mục

Bất động sản

Chuyên mục

Thị trường

Chuyên mục

Thế giới

Chuyên mục

Doanh nghiệp

Chuyên mục

Ấn phẩm

Chuyên mục

Multimedia

Chuyên mục

Đầu tư

Chuyên mục

Tiêu & Dùng

Chuyên mục

Công nghệ & Startup

Chuyên mục

Dân sinh

Menu Menu
Multimedia Multimedia
VnE TV VnE TV
Shorts Shorts
Điểm tin Điểm tin
Trang chủ Đầu tư

Dự kiến không cấm tuyệt đối xe máy xăng trong Vành đai 1 từ năm 2026

Đan Tiên

25/11/2025, 11:03

UBND thành phố Hà Nội vừa trình HĐND thành phố dự thảo nghị quyết về quy định vùng phát thải thấp, làm rõ lộ trình hạn chế phương tiện giao thông gây ô nhiễm theo Luật Thủ đô 2024...

Ảnh minh hoạ
Ảnh minh hoạ

Thành phố Hà Nội cho biết sẽ không áp dụng biện pháp cấm tuyệt đối xe máy sử dụng nhiên liệu xăng trong khu vực Vành đai 1 từ năm 2026 như đề xuất trước đây, mà dự kiến triển khai theo hướng cấm theo từng khung giờ, thời điểm hoặc khu vực cụ thể. 

Theo dự thảo, vùng phát thải thấp được xây dựng dựa trên các khu vực nằm trong vùng bảo vệ nghiêm ngặt và vùng hạn chế phát thải theo Quy hoạch Thủ đô giai đoạn 2021 – 2030, tầm nhìn đến năm 2050. Đây đều là những khu vực thường xuyên xảy ra ùn tắc giao thông với mức phục vụ từ D đến F hoặc có chỉ số chất lượng không khí (AQI) ở mức dưới trung bình trong ít nhất một năm gần nhất theo số liệu quan trắc quốc gia và thành phố. 

Trong phạm vi này, thành phố dự kiến áp dụng một loạt quy định hạn chế phương tiện. Xe máy và xe gắn máy chạy xăng sẽ bị cấm lưu thông trong một số khung giờ hoặc tại một số khu vực nhất định tùy theo phương án được phê duyệt và công bố. Các phương tiện kinh doanh vận tải bằng mô tô, xe gắn máy trên nền tảng ứng dụng số cũng sẽ không được hoạt động trong khu vực phát thải thấp. Với ôtô, Hà Nội định hướng hạn chế và tiến tới cấm các phương tiện không đạt tiêu chuẩn khí thải mức 4 lưu thông trong vùng, phù hợp với lộ trình chuyển đổi xanh mà thành phố đang thúc đẩy.

Bên cạnh các biện pháp hạn chế, thành phố đặt mục tiêu đến trước năm 2030, toàn bộ phương tiện kinh doanh vận tải bằng xe máy phải hoàn thành chuyển đổi sang xe sử dụng năng lượng sạch. Với xe taxi, từ ngày 1/7/2026, toàn bộ xe đầu tư mới phải sử dụng năng lượng sạch hoặc năng lượng xanh. Từ ngày 1/1/2035, UBND thành phố sẽ căn cứ điều kiện hạ tầng, giao thông và nhu cầu thực tế để quyết định phạm vi, thời gian và loại phương tiện sử dụng nhiên liệu hóa thạch bị hạn chế trên từng tuyến đường hoặc làn đường.

Hà Nội cũng siết chặt quy định về đăng ký mới đối với phương tiện dùng nhiên liệu hóa thạch. Các phương tiện cũ khi hết hạn lưu thông sẽ không được cấp đăng ký mới có kiểm soát, đặc biệt đối với phương tiện thuộc sở hữu tổ chức. Chỉ các phương tiện đáp ứng tiêu chuẩn khí thải từ mức 4 trở lên đối với ôtô và mức 3 trở lên đối với xe mô tô, xe gắn máy, cùng các loại xe thân thiện môi trường, xe sử dụng năng lượng sạch mới được phép lưu thông trong vùng phát thải thấp. Xe tải có tổng khối lượng thiết kế trên 3.500 kg bị cấm hoàn toàn trong khu vực. Thành phố cũng sẽ thu hồi ngay các phương tiện gây ô nhiễm môi trường hoặc hết hạn lưu thông theo quy định.

Để bảo đảm quá trình chuyển đổi không gây xáo trộn lớn, dự thảo bổ sung nhiều chính sách hỗ trợ người dân và doanh nghiệp, gồm cơ chế ưu đãi để khuyến khích chuyển đổi sang các loại xe thân thiện môi trường, hỗ trợ người dân sinh sống trong vùng phát thải thấp và các doanh nghiệp phải đổi mới phương tiện phục vụ sản xuất – kinh doanh theo hướng sử dụng năng lượng sạch hoặc phương tiện không phát thải.

Lý giải việc lựa chọn phương án cấm theo khung giờ hoặc khu vực thay vì cấm toàn thời gian, UBND thành phố cho biết trong quá trình lấy ý kiến rộng rãi từ các sở, ngành, chính quyền cơ sở và khi đăng tải dự thảo trên Cổng thông tin điện tử, đơn vị chủ trì xây dựng dự thảo đã nhận về nhiều góp ý đề nghị giãn lộ trình. Nhiều ý kiến nhấn mạnh cần xem xét kỹ điều kiện hạ tầng giao thông, năng lực đáp ứng của hệ thống vận tải công cộng, yếu tố an sinh xã hội và thói quen đi lại của người dân.

Các ý kiến này đều đề nghị cần có bước đi thận trọng để tránh tác động mạnh đến thị trường và sinh kế của hàng triệu người dân đang phụ thuộc vào xe máy.

Hà Nội tăng tốc giải ngân trên 20.000 tỷ đồng, thúc tiến độ Vành đai 1 đoạn Hoàng Cầu - Voi Phục

08:24, 05/09/2023

Hà Nội tăng tốc giải ngân trên 20.000 tỷ đồng, thúc tiến độ Vành đai 1 đoạn Hoàng Cầu - Voi Phục

Hà Nội đề xuất chính sách hỗ trợ người dân chuyển đổi xe điện

23:37, 17/07/2025

Hà Nội đề xuất chính sách hỗ trợ người dân chuyển đổi xe điện

Hà Nội thành lập tổ công tác liên ngành về chuyển đổi xe điện và xây dựng trạm sạc

14:51, 15/07/2025

Hà Nội thành lập tổ công tác liên ngành về chuyển đổi xe điện và xây dựng trạm sạc

Từ khóa:

đầu tư Hà Nội Hà Nội cấm xe máy hạ tầng - giao thông vành đai 1

Đọc thêm

Việt Nam hướng tới phát triển thị trường carbon minh bạch và hội nhập quốc tế

Việt Nam hướng tới phát triển thị trường carbon minh bạch và hội nhập quốc tế

Các thỏa thuận toàn cầu tại Hội nghị COP30, đặc biệt là các quy định liên quan đến Thỏa thuận Paris, đang mở ra một giai đoạn mới cho thị trường carbon cho các quốc gia trên toàn cầu, trong đó có Việt Nam…

Tăng trưởng GRDP vượt kịch bản, Phó Thủ tướng Bùi Thanh Sơn yêu cầu Phú Thọ tiếp tục rà soát các đột phá chiến lược

Tăng trưởng GRDP vượt kịch bản, Phó Thủ tướng Bùi Thanh Sơn yêu cầu Phú Thọ tiếp tục rà soát các đột phá chiến lược

Tăng trưởng GRDP 9 tháng của Phú Thọ đạt 10,22%, vượt kịch bản đề ra, song theo Phó Thủ tướng Chính phủ Bùi Thanh Sơn, thời gian tới, tỉnh Phú Thọ cần rà soát lại việc thực hiện các đột phá chiến lược và bảo đảm vận hành chính quyền 2 cấp được thông suốt, hiệu quả…

Hội Doanh nhân trẻ đặt mục tiêu đóng góp 15% GDP và tạo việc làm cho 8 triệu lao động trong 5 năm tới

Hội Doanh nhân trẻ đặt mục tiêu đóng góp 15% GDP và tạo việc làm cho 8 triệu lao động trong 5 năm tới

Với mục tiêu trở thành tổ chức doanh nhân trẻ hàng đầu khu vực ASEAN, Hội Doanh nhân trẻ sẽ tập trung chuyển đổi mô hình hoạt động, mở rộng hội viên lên 35.000-50.000 và đóng góp15% GDP…

Công bố tình huống khẩn cấp về thiên tai trên đường đèo Mimosa

Công bố tình huống khẩn cấp về thiên tai trên đường đèo Mimosa

Bộ Xây dựng vừa công bố tình huống khẩn cấp về thiên tai để khắc phục hư hỏng kết cấu hạ tầng giao thông trên tuyến đường đèo Mimosa thuộc Dự án cải tạo, nâng cấp đoạn tuyến qua đèo Mimosa và một số công trình trên Quốc lộ 20, tỉnh Lâm Đồng thuộc phạm vi được giao quản lý dự án của Ban Quản lý dự án 85 do ảnh hưởng của cơn bão số 13 và hoàn lưu sau bão gây ra từ ngày 18/11 đến ngày 20/11/2025...

Thế hệ trẻ là động lực mạnh mẽ để đất nước vươn mình trong kỷ nguyên AI

Thế hệ trẻ là động lực mạnh mẽ để đất nước vươn mình trong kỷ nguyên AI

Phó Thủ tướng Bùi Thanh Sơn nhấn mạnh Việt Nam đang trước cơ hội bứt phá trong kỷ nguyên AI, chuyển đổi xanh và số. Trong bối cảnh đó, lợi thế lớn nhất chính là gần 100 triệu con người Việt Nam, đặc biệt là thế hệ trẻ thông minh, sáng tạo và đầy khát vọng…

Dòng sự kiện

Giá vàng trong nước và thế giới

Giá vàng trong nước và thế giới

VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.

Bài viết mới nhất

Bài viết mới nhất

Diễn đàn Kinh tế mới Việt Nam 2025

Diễn đàn Kinh tế mới Việt Nam 2025

Sáng kiến Diễn đàn thường niên Kinh tế mới Việt Nam (VNEF) đã được khởi xướng và tổ chức thành công từ năm 2023. VNEF 2025 (lần thứ 3) có chủ đề: "Sức bật kinh tế Việt Nam: từ nội lực tới chuỗi giá trị toàn cầu".

Bài viết mới nhất

VnEconomy Interactive

VnEconomy Interactive

Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.

Bài viết mới nhất

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...

Bài viết mới nhất

Multimedia

Multimedia
Đón đọc Tạp chí Kinh tế Việt Nam số 47-2025

Ấn phẩm

Đón đọc Tạp chí Kinh tế Việt Nam số 47-2025

So sánh lợi nhuận đầu tư cổ phiếu và vàng trong 25 năm qua

Thế giới

So sánh lợi nhuận đầu tư cổ phiếu và vàng trong 25 năm qua

Hơn một thập kỷ đồng hành cùng doanh nghiệp xuất nhập khẩu kiến tạo tăng trưởng bền vững

eMagazine

Hơn một thập kỷ đồng hành cùng doanh nghiệp xuất nhập khẩu kiến tạo tăng trưởng bền vững

Đọc nhiều nhất

Đọc nhiều nhất
1

TP. Hồ Chí Minh đặt "thế hệ thông minh đương thời" là trọng tâm của đổi mới sáng tạo

Kinh tế số

2

Vì sao hàng loạt hồ sơ hoàn thuế thu nhập cá nhân vẫn tồn đọng?

Tài chính

3

Từ điểm đến đầu tư, châu Phi đang trở thành thị trường tiêu thụ hàng hóa Trung Quốc

Thế giới

4

Hãng Hàng không Hàn Quốc thứ 11 mở đường bay đến Đà Nẵng

Du lịch

5

Phú Thọ sau tái tổ chức hành chính: Sức bật mới cho phát triển bền vững

Kinh tế xanh

Asko AI Platform

Askonomy AI

...

icon

Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?

Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính:

VnEconomy