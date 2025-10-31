Thứ Sáu, 31/10/2025

860.000 lao động Việt xuất ngoại, gửi về nước gần 7 tỷ USD mỗi năm

Nhật Dương

31/10/2025, 07:53

Theo Bộ Nội vụ, người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng nhìn chung có thu nhập ổn định, cao hơn đáng kể so với mức thu nhập trong nước ở cùng ngành nghề và trình độ. Mỗi năm, lao động Việt Nam gửi về nước khoảng 6,5 - 7 tỷ USD, góp phần quan trọng vào nguồn ngoại tệ quốc gia, tăng tích lũy, cải thiện đời sống bản thân và gia đình..

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

Tại Hội nghị gặp gỡ, đối thoại với các doanh nghiệp đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng, do Bộ Nội vụ tổ chức ngày 30/10, quyền Cục trưởng Cục Quản lý lao động ngoài nước (Bộ Nội vụ) Vũ Trường Giang, cho biết hàng triệu người lao động Việt Nam đã được đưa đi làm việc ở nước ngoài đem lại nguồn ngoại tệ không nhỏ cho phát triển kinh tế trong nước.

KHOẢNG 860.000 LAO ĐỘNG ĐANG LÀM VIỆC Ở NƯỚC NGOÀI

Thống kê của Cục Quản lý lao động ngoài nước cho thấy trong 10 tháng năm 2025, cả nước đưa được hơn 120.000 lao động đi làm việc ở nước ngoài, đạt 93,2% kế hoạch năm 2025. Trong đó, Nhật Bản tiếp tục là thị trường tiếp nhận lao động Việt Nam lớn nhất, với hơn 55.000 người. Tiếp sau là Đài Loan (Trung Quốc) với hơn 47.000 lao động, Hàn Quốc với gần 10.000 lao động.

Ngoài các thị trường truyền thống, nhiều thị trường khác ở khu vực châu Âu như Đức, Rumani, Hungary, Nga... giữ ở mức ổn định. Ước tính đến cuối năm 2025, tổng số lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài trong giai đoạn 2021-2025 đạt khoảng 636.000 người, tương đương 127,3% so với kế hoạch đề ra (500.000 người).

Hiện có khoảng 860.000 lao động Việt Nam đang làm việc ở nước ngoài, tập trung chủ yếu tại các thị trường Nhật Bản, Đài Loan (Trung Quốc), Hàn Quốc, và một số quốc gia khu vực châu Âu.

Người lao động có thu nhập ổn định, cao hơn đáng kể so với mức thu nhập trong nước ở cùng ngành nghề và trình độ. Mỗi năm, lao động Việt Nam gửi về nước khoảng 6,5 - 7 tỷ USD, góp phần quan trọng vào nguồn ngoại tệ quốc gia, tăng tích lũy, đồng thời cải thiện đời sống của bản thân và gia đình.

Về vấn đề này, Thứ trưởng Bộ Nội vụ Vũ Chiến Thắng cũng đánh giá, với hàng trăm nghìn lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài mỗi năm, bản thân người lao động và đời sống của gia đình họ có sự thay đổi về vật chất, tinh thần. Việc này còn góp phần làm nên thành công cho nhiều chương trình quốc gia như chương trình xóa đói giảm nghèo, nông thôn mới.

Nguồn lợi 6 - 7 tỷ USD mỗi năm từ người lao động này gửi về là rất lớn, ngang bằng với nhiều ngành công nghiệp mũi nhọn xuất khẩu hàng hóa trong nước.

ĐƠN GIẢN HÓA THỦ TỤC, TẠO THUẬN LỢI CHO DOANH NGHIỆP

Bên cạnh những kết quả đạt được, lĩnh vực đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài trong giai đoạn vừa qua vẫn có những bất cập. Theo Thứ trưởng Vũ Chiến Thắng, vẫn còn một số doanh nghiệp xảy ra tình trạng thu phí cao, không đúng gây khó khăn, bức xúc cho người lao động.

Đồng thời, sự quản lý yếu kém, thiếu trách nhiệm của cơ quan nhà nước, chính quyền cơ sở khiến người lao động không nhận diện được hình thức đi làm việc theo hợp đồng phi lợi nhuận hay thương mại. “Tình trạng bị tính phí cao đã đẩy những người vốn yếu thế vào tình trạng yếu thế hơn, đã khó khăn rơi vào thế khó khăn hơn", Thứ trưởng Vũ Chiến Thắng nêu thực tế.

Quyền Cục trưởng Cục Quản lý lao động ngoài nước Vũ Trường Giang thông tin về tình hình lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài. Ảnh: HL. 
Quyền Cục trưởng Cục Quản lý lao động ngoài nước Vũ Trường Giang thông tin về tình hình lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài. Ảnh: HL. 

Bên cạnh đó, kỹ năng, ngoại ngữ của lao động dù đã được cải tiến nhưng chỉ dừng lại mức phổ thông. Cơ chế, thủ tục hành chính về đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài còn rườm rà, phải qua nhiều tầng nấc trung gian, gây khó khăn cho nhiều doanh nghiệp và người lao động.

Bổ sung thêm, quyền Cục trưởng Cục Quản lý lao động ngoài nước Vũ Trường Giang đánh giá những năm gần đây, hoạt động đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài diễn ra trong bối cảnh thuận lợi và khó khăn luôn đan xen.

Đáng chú ý là tình trạng cạnh tranh lao động quốc tế ngày càng gay gắt khi nhiều quốc gia có uy tín trên thị trường lao động quốc tế như Philippines, Indonesia, Ấn Độ, Bangladesh… đẩy mạnh chính sách đưa lao động ra nước ngoài, tạo áp lực lớn đối với lao động Việt Nam.

Trong nước, việc đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài đang trải qua đợt rà soát tổng thể từ công tác quản lý đến việc tuân thủ pháp luật của người lao động và cộng đồng doanh nghiệp. Hoạt động này vừa đứng trước những thách thức, khó khăn cũng là động lực mạnh mẽ cho việc hoàn thiện, nâng cao hiệu quả hoạt động của các doanh nghiệp nói chung.

Để tháo gỡ những rào cản, Bộ Nội vụ đã ban hành nghị quyết chuyên đề về lĩnh vực này, trong đó có 6 nhóm vấn đề tháo gỡ ngay như đơn giản hóa, tinh gọn thủ tục hành chính để tạo thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp. Hiện Bộ Nội vụ đang rà soát và hoàn thiện Nghị định sửa đổi Nghị định 112/2021/NĐ-CP hướng dẫn Luật Người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng.

Bộ cũng đã thực hiện phân cấp, phân quyền cho địa phương trong lĩnh vực đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài. Đồng thời, thực hiện đẩy mạnh chuyển đổi số trong giải quyết thủ tục hành chính, hạn chế tối đa doanh nghiệp phải tiếp xúc với cán bộ thực thi.

Nhân lực - Việc làm

Diễn đàn Kinh tế mới Việt Nam 2025

Diễn đàn Kinh tế mới Việt Nam 2025

Sáng kiến Diễn đàn thường niên Kinh tế mới Việt Nam (VNEF) đã được khởi xướng và tổ chức thành công từ năm 2023. VNEF 2025 (lần thứ 3) có chủ đề: "Sức bật kinh tế Việt Nam: từ nội lực tới chuỗi giá trị toàn cầu".

Thương hiệu Mạnh Việt Nam 2025

Thương hiệu Mạnh Việt Nam 2025

Khởi xướng từ năm 2003, chương trình THƯƠNG HIỆU MẠNH VIỆT NAM đã trở thành sự kiện thường niên lớn nhất do Tạp chí Kinh tế Việt Nam – VnEconomy – Vietnam Economic Times tổ chức, dành cho cộng đồng các Doanh nghiệp Việt Nam.

VnEconomy Interactive

VnEconomy Interactive

Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...

