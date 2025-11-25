Giá vàng nhảy vọt qua ngưỡng 4.100 USD/oz do kỳ vọng Fed hạ lãi suất tăng mạnh

Giá vàng thế giới tăng mạnh trong phiên giao dịch ngày thứ Hai (24/11), khi thị trường đặt cược lớn hơn vào khả năng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) hạ lãi suất trong cuộc họp sắp tới, dù chưa có số liệu kinh tế quan trọng mới nào hỗ trợ cho kỳ vọng này...

Quỹ SPDR Gold Trust mua ròng dè dặt, sau khi bán nhiều hơn mua trong tuần trước.

Đóng cửa tại thị trường New York, giá vàng giao ngay tăng 69,9 USD/oz, tương đương tăng 1,72%, đạt 4.136,1 USD/oz - theo dữ liệu từ sàn giao dịch Kitco.

Giá vàng giao tháng 12 trên sàn COMEX tăng 0,4%, chốt phiên ở mức 4.094,2 USD/oz.

Ngày đầu tuần, Chính phủ và khu vực tư nhân của Mỹ đều không công bố số liệu kinh tế đáng chú ý nào. Tuy nhiên, tâm lý lạc quan về lãi suất tiếp tục được đẩy lên sau phát biểu vào hôm thứ Sáu tuần trước của một quan chức Fed. Sau khi kỳ vọng Fed hạ lãi suất trong cuộc họp tháng 12 sụt giảm vào tuần trước, nhà đầu tư dường như đang “bấu víu” vào đánh giá của vị quan chức này để tin rằng vẫn sẽ có một đợt giảm lãi suất 0,25 điểm phần trăm trong cuộc họp sắp tới.

Chủ tịch Fed chi nhánh New York, ông John Williams, nói rằng lãi suất vẫn có thể được cắt giảm “trong ngắn hạn” mà không gây trở ngại cho mục tiêu chống lạm phát của Fed, đồng thời sẽ giúp bảo vệ thị trường lao động khỏi áp lực suy giảm tăng trưởng.

Trong tuần trước, đặt cược vào khả năng Fed hạ lãi suất trong cuộc họp tháng 12 có lúc giảm chỉ còn 25% - theo dữ liệu từ công cụ FedWatch Tool của sàn giao dịch CME. Sau phát biểu trên của ông Williams, đặt cược này đã tăng lên ngưỡng 70% trong phiên ngày thứ Sáu. Đến phiên ngày thứ Hai, mức đặt cược vào một động thái hạ lãi suất sau hơn 2 tuần nữa đã tăng lên mức hơn 84%.

Do ông Williams là một nhân vật thân cận với Chủ tịch Fed Jerome Powell, nên đánh giá của ông được thị trường xem trọng hơn. Trên thực tế, nhiều quan chức khác của Fed đang tiếp tục bày tỏ quan điểm thận trọng về hạ lãi suất, cho rằng việc cắt giảm thêm lãi suất là không cần thiết và có thể gây khó khăn cho tiến trình đưa lạm phát về mục tiêu 2%.

“Thị trường đang ngày càng tin rằng Fed đang trên đà giảm lãi suất vào tháng 12. Sự kết hợp giữa kỳ vọng lãi suất giảm và một đồng USD yếu đi đã hỗ trợ giá vàng”, chiến lược gia Bart Melek của công ty TD Securities nhận định với hãng tin Reuters.

Đồng USD giảm giá trong phiên ngày thứ Hai, nhưng mức giảm không lớn. Cuối phiên, chỉ số Dollar Index dao động dưới ngưỡng 100,2 điểm, không thay đổi nhiều so với mức chốt của tuần trước.

Xu hướng của đồng bạc xanh những tuần gần đây là hồi phục và ổn định. Trong 3 tháng qua, Dollar Index đã tăng khoảng 1,8% - theo dữ liệu từ trang MarketWatch.

Trong tuần này, sẽ có nhiều số liệu kinh tế Mỹ quan trọng được công bố, chủ yếu là các báo cáo công bố muộn vì Chính phủ Mỹ đóng cửa, bao gồm doanh thu bán lẻ, số người xin trợ cấp thất nghiệp, và lạm phát. Những dữ liệu này có thể gây biến động kỳ vọng lãi suất Fed, từ đó tác động tới tỷ giá USD và giá vàng.

Diễn biến giá vàng thế giới 5 năm qua. Đơn vị: USD/oz - Nguồn: Trading Economics.

Mối quan tâm của giới đầu tư trên thị trường toàn cầu cũng đang hướng tới nỗ lực trung gian của Mỹ nhằm chấm dứt cuộc chiến tranh Nga - Ukraine. Washington và Kiev đang tiếp tục đàm phán để đi tới một kế hoạch mà các bên có thể chấp nhận. Đề xuất thỏa thuận hòa bình mà Mỹ đưa ra lúc đầu bị xem là trao nhiều lợi ích cho phía Nga.

Một thỏa thuận hòa bình giữa Nga và Ukraine sẽ giúp làm giảm căng thẳng địa chính trị, có thể khiến nhu cầu tìm kiếm “hầm trú ẩn” ở vàng giảm sút.

Quỹ ETF vàng lớn nhất thế giới SPDR Gold Trust mua ròng trong phiên đầu tuần, nhưng lượng mua dè dặt. Khối lượng vàng mà quỹ nắm giữ chỉ tăng thêm khoảng 0,3 tấn trong phiên này. Tuần trước, quỹ bán ròng 3,6 tấn vàng.

“Nhà đầu tư đang hướng sự chú ý tới các tin tức về Fed và địa chính trị. Trong bối cảnh đó, giá vàng có thể hưởng lợi, nhưng chúng tôi cho rằng giá vàng sẽ tiếp tục giằng co trong khoảng 4.000-4.100 USD/oz” - nhà phân tích Rhona O’Connell của công ty StoneX viết trong một báo cáo.

Lúc 6h15 sáng nay (25/11) theo giờ Việt Nam, giá vàng giao ngay tại thị trường châu Á giảm 3 USD/oz so với đóng cửa phiên đêm qua tại Mỹ, tương đương giảm 0,07%, còn 4.133,1 USD/oz. Quy đổi theo tỷ giá USD bán ra tại ngân hàng Vietcombank, mức giá này tương đương 131,5 triệu đồng/lượng, tăng 2 triệu đồng/lượng so với sáng hôm qua.

Cùng thời điểm trên, website của Vietcombank báo giá USD ở mức 26.151 đồng (mua vào) và 26.401 đồng (bán ra), tăng 9 đồng ở mỗi đầu giá so với đầu giờ sáng hôm qua.