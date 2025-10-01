Thứ Tư, 01/10/2025

Hơn 7.600 tỷ đầu tư mở rộng cao tốc Yên Bái - Lào Cai

Gia Huy

01/10/2025, 18:55

Dự án mở rộng đoạn cao tốc Yên Bái - Lào Cai thuộc tuyến cao tốc Nội Bài - Lào Cai từ 2 làn xe lên 4 làn xe đã chính thức được khởi công và dự kiến cơ bản hoàn thành vào năm 2026...

Lễ khởi công Dự án xây dựng mở rộng đoạn Yên Bái - Lào Cai thuộc tuyến cao tốc Nội Bài - Lào Cai. (Ảnh: TTXVN)
Lễ khởi công Dự án xây dựng mở rộng đoạn Yên Bái - Lào Cai thuộc tuyến cao tốc Nội Bài - Lào Cai. (Ảnh: TTXVN)

Ngày 1/10, Tổng Công ty Đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam (VEC) đã tổ chức Lễ khởi công dự án xây dựng mở rộng đoạn Yên Bái - Lào Cai thuộc tuyến cao tốc Nội Bài - Lào Cai.

Cụ thể, dự án đầu tư xây dựng mở rộng đoạn cao tốc Yên Bái-Lào Cai có chiều dài hơn 121 km, với điểm đầu tại tại Km123+80 (nút giao IC13) và điểm cuối tại Km244+155 (nút giao IC18).

Dự án sẽ được mở rộng mặt đường từ quy mô 2 làn xe lên 4 làn xe, bề rộng nền đường 24 m, có dải phân cách giữa đồng bộ với các đoạn đã được mở rộng trong giai đoạn 1; kéo dài cống chui dân sinh để phù hợp với quy mô đường cao tốc từ 2 làn xe lên 4 làn xe.

Tổng mức đầu tư dự án hơn 7.600 tỷ đồng, dự kiến khởi công trong năm 2025 và cơ bản hoàn thành trong năm 2026.

Dự án đường cao tốc Nội Bài - Lào Cai (giai đoạn 1) với chiều dài gần 245 km do VEC làm chủ đầu tư, đã hoàn thành và đưa vào khai thác từ năm 2014. Trong đó, đoạn Nội Bài - Yên Bái với quy mô 4 làn xe, vận tốc thiết kế 100 km/h, đoạn Yên Bái - Lào Cai với quy mô 2 làn xe, vận tốc thiết kế 80 km/h.

Với quy mô hiện tại, đoạn tuyến từ Yên Bái - Lào Cai không thể bảo đảm nhu cầu lưu thông trên tuyến và đến năm 2027 sẽ vượt năng lực thông hành của đoạn tuyến.

Vì vậy, việc đầu tư mở rộng đoạn Yên Bái - Lào Cai để đồng bộ quy mô với đoạn Nội Bài - Yên Bái sẽ góp phần nâng cao năng lực thông hành, bảo đảm an toàn giao thông, từng bước hoàn chỉnh tuyến đường theo quy hoạch.

Nhằm đảm bảo được tiến độ thực hiện của dự án mở rộng đoạn cao tốc Yên Bái-Lào Cai, ông Trần Huy Tuấn, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Lào Cai đề nghị chủ đầu tư, đơn vị tư vấn và các nhà thầu thi công thường xuyên bám sát, giám sát chặt chẽ quá trình triển khai, đồng thời phát huy tinh thần trách nhiệm và nỗ lực cao nhất.

“Tỉnh Lào Cai sẽ tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất cho chủ đầu tư, nhà thầu trong quá trình triển khai dự án, nhất là trong công tác giải phóng mặt bằng, bảo đảm an sinh xã hội, ổn định đời sống nhân dân, giải quyết tốt các vấn đề phát sinh,” ông Tuấn khẳng định.

Cao tốc cao tốc Nội Bài - Lào Cai cao tốc Yên Bái - Lào Cai đầu tư Giao thông mở rộng cao tốc

VnEconomy