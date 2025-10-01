Hơn 7.600 tỷ đầu tư mở rộng cao tốc Yên Bái - Lào Cai

Diễn đàn Kinh tế mới Việt Nam 2025
Sáng kiến Diễn đàn thường niên Kinh tế mới Việt Nam (VNEF) đã được khởi xướng và tổ chức thành công từ năm 2023. VNEF 2025 (lần thứ 3) có chủ đề: "Sức bật kinh tế Việt Nam: từ nội lực tới chuỗi giá trị toàn cầu".
Thứ Tư, 01/10/2025
Gia Huy
01/10/2025, 18:55
Dự án mở rộng đoạn cao tốc Yên Bái - Lào Cai thuộc tuyến cao tốc Nội Bài - Lào Cai từ 2 làn xe lên 4 làn xe đã chính thức được khởi công và dự kiến cơ bản hoàn thành vào năm 2026...
Ngày 1/10, Tổng Công ty Đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam (VEC) đã tổ chức Lễ khởi công dự án xây dựng mở rộng đoạn Yên Bái - Lào Cai thuộc tuyến cao tốc Nội Bài - Lào Cai.
Cụ thể, dự án đầu tư xây dựng mở rộng đoạn cao tốc Yên Bái-Lào Cai có chiều dài hơn 121 km, với điểm đầu tại tại Km123+80 (nút giao IC13) và điểm cuối tại Km244+155 (nút giao IC18).
Dự án sẽ được mở rộng mặt đường từ quy mô 2 làn xe lên 4 làn xe, bề rộng nền đường 24 m, có dải phân cách giữa đồng bộ với các đoạn đã được mở rộng trong giai đoạn 1; kéo dài cống chui dân sinh để phù hợp với quy mô đường cao tốc từ 2 làn xe lên 4 làn xe.
Tổng mức đầu tư dự án hơn 7.600 tỷ đồng, dự kiến khởi công trong năm 2025 và cơ bản hoàn thành trong năm 2026.
Dự án đường cao tốc Nội Bài - Lào Cai (giai đoạn 1) với chiều dài gần 245 km do VEC làm chủ đầu tư, đã hoàn thành và đưa vào khai thác từ năm 2014. Trong đó, đoạn Nội Bài - Yên Bái với quy mô 4 làn xe, vận tốc thiết kế 100 km/h, đoạn Yên Bái - Lào Cai với quy mô 2 làn xe, vận tốc thiết kế 80 km/h.
Với quy mô hiện tại, đoạn tuyến từ Yên Bái - Lào Cai không thể bảo đảm nhu cầu lưu thông trên tuyến và đến năm 2027 sẽ vượt năng lực thông hành của đoạn tuyến.
Vì vậy, việc đầu tư mở rộng đoạn Yên Bái - Lào Cai để đồng bộ quy mô với đoạn Nội Bài - Yên Bái sẽ góp phần nâng cao năng lực thông hành, bảo đảm an toàn giao thông, từng bước hoàn chỉnh tuyến đường theo quy hoạch.
Nhằm đảm bảo được tiến độ thực hiện của dự án mở rộng đoạn cao tốc Yên Bái-Lào Cai, ông Trần Huy Tuấn, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Lào Cai đề nghị chủ đầu tư, đơn vị tư vấn và các nhà thầu thi công thường xuyên bám sát, giám sát chặt chẽ quá trình triển khai, đồng thời phát huy tinh thần trách nhiệm và nỗ lực cao nhất.
“Tỉnh Lào Cai sẽ tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất cho chủ đầu tư, nhà thầu trong quá trình triển khai dự án, nhất là trong công tác giải phóng mặt bằng, bảo đảm an sinh xã hội, ổn định đời sống nhân dân, giải quyết tốt các vấn đề phát sinh,” ông Tuấn khẳng định.
18:25, 21/09/2025
Thành phố sẽ bổ sung 4.798 tỷ đồng từ nguồn tăng thu ngân sách cấp Thành phố năm 2024 cho chi đầu tư phát triển năm 2025...
Trước thềm Diễn đàn Kinh tế mới Việt Nam 2025, TS. Nguyễn Thanh Nghị, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Trưởng Ban Chính sách, chiến lược Trung ương, đã dành cho Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy một cuộc trao đổi về mô hình tăng trưởng kinh tế của Việt Nam hiện nay và giải pháp đột phá tạo sức bật phát triển kinh tế Việt Nam.
Các doanh nghiệp Hàn Quốc nhìn nhận Việt Nam đã và đang nỗ lực xây dựng một môi trường kinh doanh cởi mở, minh bạch và ổn định, tạo điều kiện cho doanh nghiệp yên tâm mở rộng quy mô sản xuất, đẩy mạnh hoạt động thương mại và tìm kiếm cơ hội trong những ngành nghề mới...
Ngày 1/10, tại thành phố Hà Tĩnh, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Hà Tĩnh lần thứ XX, nhiệm kỳ 2025-2030 chính thức khai mạc. Báo cáo chính trị do Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Duy Lâm trình bày đã khẳng định kết quả ấn tượng giai đoạn 2020-2025 với mức tăng trưởng kinh tế bình quân 6,4%/năm, GRDP bình quân đầu người đạt 94 triệu đồng, kim ngạch xuất khẩu 11 tỷ USD.
Sau khi đưa vào vận hành, đường dây 500kV Lào Cai – Vĩnh Yên có khả năng truyền tải khoảng 3.000 MW từ các nhà máy thủy điện ở khu vực Tây Bắc và các tỉnh lân cận lên lưới điện quốc gia và tăng khả năng nhập khẩu điện. Đồng thời tạo ra mối liên kết mạnh giữa các khu vực trong hệ thống điện…
Sáng kiến Diễn đàn thường niên Kinh tế mới Việt Nam (VNEF) đã được khởi xướng và tổ chức thành công từ năm 2023. VNEF 2025 (lần thứ 3) có chủ đề: "Sức bật kinh tế Việt Nam: từ nội lực tới chuỗi giá trị toàn cầu".
Khởi xướng từ năm 2003, chương trình THƯƠNG HIỆU MẠNH VIỆT NAM đã trở thành sự kiện thường niên lớn nhất do Tạp chí Kinh tế Việt Nam – VnEconomy – Vietnam Economic Times tổ chức, dành cho cộng đồng các Doanh nghiệp Việt Nam.
Bối cảnh và thực tiễn cho thấy thời gian tới, Việt Nam khó có thể tăng trưởng bằng con đường gia tăng quy mô hàng hóa xuất khẩu như trong nhiều năm qua, mà phải chuyển hướng sang tăng phần giá trị gia tăng tạo ra trong nước của hàng hóa.
Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy
VnEconomy Interactive
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: