Hà Tĩnh: Lao động nam thất nghiệp nhiều hơn nữ

Theo thông tin từ Cục Thống kê Hà Tĩnh, quý I/2024, tình hình về lao động và giải quyết việc làm cho người lao động tại tỉnh này khởi sắc hơn so với cùng kỳ năm trước, số người được giải quyết việc làm và xuất khẩu lao động là 5.129 người, tăng 26,89% so với quý trước.

Theo kết quả khảo sát của Trung tâm Dịch vụ việc làm Hà Tĩnh, trong quý I năm 2024, có 45 doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh có nhu cầu tuyển dụng gần 7.000 lao động, trong đó: Công ty cổ phần May thể thao chuyên nghiệp Nghi Xuân (huyện Nghi Xuân) do nhu cầu đơn hàng mới và mở rộng sản xuất nên cần tuyển 1.000 lao động.

Ngành nghề có nhu cầu tuyển dụng tại tỉnh này tương đối lớn, chủ yếu: lắp ráp linh kiện điện tử, dệt may, xây dựng, cơ khí, lái xe, điện, tự động hóa... phần lớn là lao động phổ thông (chiếm 70%) làm việc trong các ngành nghề lắp ráp linh kiện điện tử, dệt may.

CƠ CẤU LAO ĐỘNG CHUYỂN DẦN THEO HƯỚNG TÍCH CỰC

Về lực lượng lao động, theo kết quả điều tra lao động việc làm của Hà Tĩnh, lực lượng lao động từ 15 tuổi trở lên ước tính quý I năm 2024 là 536.328 người, tăng 0,27% so với quý trước và giảm 0,02% so với cùng kỳ năm trước.

Trong tổng số đó, lực lượng lao động là nam 278.208 người (chiếm 51,87%); lực lượng lao động là nữ 258.120 người (chiếm 48,13%); lực lượng lao động khu vực thành thị là 136.012 người (chiếm 25,36%); lực lượng lao động khu vực thành thị là 400.316 người (chiếm 74,64%) trong tổng số lực lượng lao động từ 15 tuổi trở lên.

Đối với lao động có việc làm, theo kết điều tra lao động việc làm của tỉnh này, tổng số lao động từ 15 tuổi trở lên có việc làm ước tính quý I năm 2024 là 520.117 người, chiếm 96,98% trong tổng số lượng lao động từ 15 tuổi trở lên; tăng 0,6% so với quý trước và tăng 4,04% so với cùng kỳ năm trước). Trong tổng số lao động có việc làm từ 15 tuổi trở lên khu vực thành thị là 131.608 người, chiếm 25,3% trong tổng số; lao động có việc làm ở nam giới là 268.933 người, chiếm 51,71%.

Khi phân lao động 15 tuổi trở lên đang làm việc theo ngành kinh tế, cho thấy cơ cấu lao động tại Hà Tĩnh chuyển dần theo chiều hướng tích cực. Cụ thể, tỷ trọng lao động làm việc trong lĩnh vực Nông, lâm nghiệp, thủy sản chiếm 28,98% trong tổng số (tương ứng 149.467 người), giảm 0,25 điểm phần trăm so với quý trước; Công nghiệp - Xây dựng chiếm 27,93% (tương ứng 145.266 người), tăng 0,01 điểm phần trăm; Thương mại - Dịch vụ chiếm 43,33% (tương ứng 225.384 người), tăng 0,24 điểm phần trăm.

GẦN 73% LAO ĐỘNG THẤT NGHIỆP CƯ TRÚ Ở NÔNG THÔN

Đối với tỷ lệ thất nghiệp và thiếu việc làm, quý I/2024 dân số lao động không có việc làm (thất nghiệp) tại Hà Tĩnh là 16.211 người, chiếm 3,02% lực lượng lao động 15 tuổi trở lên, giảm 0,31 điểm phần trăm so quý trước và 3,78 điểm phần trăm so với cùng kỳ năm trước.

Trong đó, tỉnh này có đến 72,83% lao động thất nghiệp cư trú ở nông thôn (tương đương 11.807 người). Còn theo giới tính, lao động nam chiếm nhiều hơn nữ, chiếm 57,21 % (tương đương 9.275 người). Xét riêng trong độ tuổi lao động thì tỷ lệ thất nghiệp quý I/2024 ước tính là 5,3%, giảm 0,14 điểm phần trăm so với quý trước và giảm 0,19 điểm phần trăm so với cùng kỳ năm trước.

Tình hình nhận trợ cấp thất nghiệp, tính đến hết tháng 2/2024, tỉnh Hà Tĩnh đã nhận và giải quyết 966 hồ sơ đăng ký hưởng chế độ bảo hiểm thất nghiệp; số người có quyết định hưởng trợ cấp thất nghiệp hàng tháng là 1.003 người.

Tỷ lệ thiếu việc làm trong độ tuổi lao động ở Hà Tĩnh, ước tính quý I/2024 là 2,61%, tăng 0,08 điểm phần trăm so với quý trước và giảm 0,06 điểm phần trăm so với cùng kỳ năm trước.

Để giúp người lao động có việc làm ổn định, ngoài tổ chức các sàn giao dịch định kỳ, Trung tâm Dịch vụ việc làm Hà Tĩnh đã kết nối với một số doanh nghiệp tổ chức các phiên giao dịch việc làm, sàn giao dịch việc làm; đồng thời triển khai chương trình hợp tác xuất khẩu lao động, mở thêm nhiều lớp đào tạo tay nghề cho lao động.

Theo số liệu từ Sở Lao động, Thương binh và Xã hội Hà Tĩnh, số người được giải quyết việc làm và xuất khẩu lao động quý I năm 2024 là 5.129 người, tăng 26,89% so với quý trước và giảm 2,02% so cùng kỳ năm 2023. Trong đó, lao động được giải quyết việc làm thông qua các chương trình phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh 1.746 người, chiếm 34,04% trong tổng số, tăng gấp 2 lần so với quý trước; lao động đi làm việc ngoại tỉnh 2.072 người, chiếm 40,4%, tăng gấp 6 lần; xuất khẩu lao động 1.311 người, chiếm 25,56%, giảm 59,35%.