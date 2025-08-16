PVCFC lần thứ 5 được vinh danh “Doanh nghiệp tiêu biểu Vì Người lao động”
P.V
16/08/2025, 20:38
Tối 15/8/2025, Công ty Cổ phần Phân bón Dầu khí Cà Mau (PVCFC, Hose: DCM) vinh dự nhận vinh danh “Doanh nghiệp tiêu biểu Vì Người lao động” năm 2025…
Đây là lần thứ 5, trong đó 3 năm liên tiếp PVCFC giữ vững danh hiệu này. PVCFC tiếp tục khẳng định vị thế là một trong những thương hiệu hàng đầu gắn kết và đồng hành cùng người lao động.
Giải thưởng được xem là “thước đo uy tín” nhằm khuyến khích doanh nghiệp đầu tư cho yếu tố con người - nền tảng quan trọng của phát triển bền vững. Qua nhiều vòng thẩm định khắt khe, chỉ 28 doanh nghiệp được vinh danh từ gần 190 doanh nghiệp được được chọn. Các doanh nghiệp này đáp ứng toàn diện các tiêu chí về trách nhiệm với người lao động, trách nhiệm với Nhà nước và trách nhiệm với xã hội.
Ông Nguyễn Đức Hạnh - Thành viên Hội đồng Quản trị, Chủ tịch Công đoàn Công ty Đại diện PVCFC tham dự và nhận giải. Đây là lần thứ 5 PVCFC nhận giải, đồng thời là năm thứ ba liên tiếp (2023–2025) Công ty giữ vững danh hiệu, khẳng định sự kiên định trong chiến lược chăm lo đời sống người lao động và xây dựng môi trường làm việc tiến bộ, hài hòa.
PVCFC nhiều năm liền vượt yêu cầu ở cả ba nhóm tiêu chí. Đầu tiên về trách nhiệm với người lao động, Công ty đảm bảo việc làm, thu nhập ổn định; môi trường làm việc an toàn; thực hiện đầy đủ các chế độ lương, thưởng, bảo hiểm; chính sách phúc lợi vượt quy định; tạo điều kiện thuận lợi để Công đoàn cơ sở hoạt động hiệu quả.
Thứ hai về trách nhiệm với Nhà nước, PVCFC tuân thủ pháp luật, nghĩa vụ thuế, bảo vệ môi trường, chấp hành quy định địa phương. Thứ ba, về trách nhiệm với xã hội, Công ty tích cực tham gia hoạt động cộng đồng, đóng góp vào sự phát triển bền vững.
PVCFC sở hữu môi trường làm việc xanh – sạch – đẹp, cơ sở vật chất hiện đại, chính sách phúc lợi toàn diện. Đặc biệt, Công đoàn PVCFC hoạt động vững mạnh, là cầu nối hiệu quả giữa Ban Lãnh đạo và người lao động, triển khai nhiều chương trình thiết thực: hỗ trợ khó khăn, chăm sóc sức khỏe, nâng cao đời sống tinh thần, phong trào thi đua sản xuất – kinh doanh gắn với an toàn và hiệu quả.
Không chỉ chăm lo nội bộ, PVCFC còn tích cực đóng góp cho cộng đồng qua các chương trình an sinh xã hội: trao học bổng, hỗ trợ nông dân, đóng góp Quỹ Vì người nghèo, xây dựng nhà tình nghĩa, cứu trợ thiên tai…
Tính đến 11/8/2025, PVCFC có 1.183 lao động (951 nam, 232 nữ). Công ty luôn duy trì chính sách nhân sự minh bạch, đồng bộ như Quy chế Quản lý cán bộ, Thỏa ước lao động tập thể, Quy chế Tiền lương – Tiền thưởng và Chế độ phúc lợi, đảm bảo quyền lợi và trách nhiệm của người lao động về thời gian làm việc, nghỉ ngơi, môi trường, thu nhập, cơ hội thăng tiến và đào tạo. PVCFC thể hiện cam kết tuân thủ các nguyên tắc về quyền con người, không phân biệt đối xử, xây dựng môi trường làm việc bình đẳng và văn minh.
Phát biểu tại buổi lễ, ông Nguyễn Đức Hạnh chia sẻ: “Giải thưởng không chỉ là niềm tự hào mà còn là động lực để PVCFC tiếp tục phát huy văn hóa doanh nghiệp, đặt con người ở vị trí trung tâm trong mọi chiến lược phát triển. Sự hài hòa giữa lợi ích doanh nghiệp và quyền lợi người lao động là nền tảng cho sự phát triển lâu dài.”
Vinh dự nhận “Doanh nghiệp tiêu biểu Vì Người lao động năm 2025” tiếp tục khẳng định vị thế PVCFC - một trong những doanh nghiệp hàng đầu của ngành nông nghiệp, đồng hành cùng người lao động, góp phần vào sự phát triển cộng đồng ngày một vững bền và thịnh vượng.
