Hà Tĩnh trên hành trình xây dựng, phát triển nền nông nghiệp xanh, hiện đại

Trong những năm qua, nông nghiệp Hà Tĩnh tiếp tục khẳng định vai trò là “trụ đỡ” vững chắc của nền kinh tế, góp phần bảo đảm an ninh lương thực, ổn định xã hội và thúc đẩy tăng trưởng toàn diện. Tốc độ tăng bình quân của ngành đạt trên 3%/năm là một con số ấn tượng trong bối cảnh nhiều khó khăn về thiên tai, biến đổi khí hậu và yêu cầu tái cơ cấu sản xuất theo hướng hiện đại.

TẬP TRUNG, TÍCH TỤ ĐẤT ĐAI – NỀN TẢNG CHO NÔNG NGHIỆP QUY MÔ LỚN

Nhận thức rõ tầm quan trọng của việc tổ chức lại sản xuất, Tỉnh ủy Hà Tĩnh đã ban hành Nghị quyết số 06-NQ/TU về lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tập trung, tích tụ ruộng đất gắn với xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021–2025 và những năm tiếp theo. Đây được xem là bước đi chiến lược, mở đường cho việc hình thành nền nông nghiệp hàng hóa quy mô lớn, chuyên nghiệp và bền vững.

Sau hơn 3 năm triển khai, toàn tỉnh đã tập trung, tích tụ trên 13.000 ha đất nông nghiệp, đạt hơn 87% chỉ tiêu. Từ những cánh đồng manh mún, nhỏ lẻ, nay đã hình thành nhiều vùng sản xuất tập trung, áp dụng đồng bộ cơ giới hóa, khoa học kỹ thuật và quy trình “một giống, một thời vụ, một quy trình canh tác”.

Sự thay đổi trong tư duy sản xuất không chỉ giúp nông dân nâng cao thu nhập mà còn tạo tiền đề để Hà Tĩnh phát triển nông nghiệp xanh, thân thiện với môi trường. Đây là hướng đi phù hợp với xu thế phát triển hiện nay.

Từ nền sản xuất nhỏ lẻ, Hà Tĩnh đang từng bước chuyển mình mạnh mẽ theo hướng nông nghiệp xanh, bền vững. Việc tích tụ ruộng đất, phát triển nông nghiệp hữu cơ, ứng dụng khoa học công nghệ đã tạo nên sức sống mới cho khu vực nông thôn, góp phần đưa nông nghiệp trở thành động lực quan trọng trong tăng trưởng kinh tế của tỉnh.

MỞ RỘNG DIỆN TÍCH HỮU CƠ, XÂY DỰNG THƯƠNG HIỆU NÔNG SẢN SẠCH

Thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, Hà Tĩnh đặc biệt chú trọng phát triển nông nghiệp hữu cơ, an toàn, gắn với bảo vệ môi trường và sức khỏe cộng đồng. Ngày 15/5/2024, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 1216/QĐ-UBND phê duyệt “Đề án phát triển nông nghiệp hữu cơ tỉnh Hà Tĩnh giai đoạn 2024–2030”, xác định rõ mục tiêu đưa nông nghiệp hữu cơ trở thành hướng đi chủ đạo.

Thống kê đến nay, toàn tỉnh có hơn 108 ha cây trồng được cấp chứng nhận hữu cơ, gần 300 ha sản xuất theo hướng hữu cơ và hơn 1.000 ha đạt tiêu chuẩn sản xuất an toàn. Nhiều mô hình đã phát huy hiệu quả, tạo dấu ấn riêng như Tổ hợp tác lúa rươi Đậu Giang (xã Kỳ Khang); chuỗi liên kết sản xuất hữu cơ – tuần hoàn của Tập đoàn Quế Lâm, hay Tổ hợp tác sản xuất bưởi hữu cơ thôn Ngọc Bội (xã Phúc Trạch)...

Bưởi Phúc Trạch là cây trồng chủ lực của nhiều xã miền núi Hà Tĩnh.

Ông Trần Văn Tuấn, xã Toàn Lưu là một trong những người tiên phong áp dụng mô hình nông nghiệp xanh. Với diện tích hơn 1.200 m2, ông đã đầu tư hệ thống nhà màng, tưới nhỏ giọt để trồng dưa lưới. “Việc ứng dụng công nghệ giúp kiểm soát tốt nguồn nước, phân bón, môi trường sống của cây. Tôi ưu tiên dùng phân hữu cơ sinh học, nhờ đó, dưa có vị ngọt, giòn, được người tiêu dùng tin tưởng”, ông Tuấn chia sẻ.

Những mô hình sản xuất hữu cơ như vậy đang góp phần lan tỏa tư duy sản xuất mới – nông nghiệp không chỉ tạo ra sản phẩm, mà còn gìn giữ môi trường và sức sống cho đất đai.

Song song với phát triển hữu cơ, Hà Tĩnh đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ, công nghệ sinh học và chuyển đổi số trong sản xuất nông nghiệp. Hiện toàn tỉnh có trên 70 hợp tác xã, doanh nghiệp áp dụng công nghệ cao trong trồng trọt, chăn nuôi và quản lý sản xuất.

Bên cạnh đó, 135 cơ sở sản xuất với hơn 280 sản phẩm OCOP và sản phẩm chủ lực đã được quảng bá, tiêu thụ trên các sàn thương mại điện tử. Việc đưa sản phẩm nông nghiệp lên không gian số không chỉ mở rộng thị trường tiêu thụ mà còn nâng cao giá trị thương hiệu, giúp người nông dân tiếp cận gần hơn với nền nông nghiệp hiện đại.

PHÁT TRIỂN LÂM NGHIỆP, THỦY SẢN GẮN VỚI KINH TẾ XANH

Trong lĩnh vực thủy sản, Hà Tĩnh chuyển đổi mạnh từ nuôi nhỏ lẻ sang mô hình tập trung, ứng dụng công nghệ và quản lý hiện đại. Sản lượng bình quân giai đoạn 2021–2025 đạt 57.450 tấn/năm, tăng 3,7%/năm.

Lâm nghiệp tiếp tục khẳng định vai trò quan trọng trong phát triển kinh tế xanh, với 34.524 ha rừng được cấp chứng chỉ FSC, VFCS/PEFC.

Hà Tĩnh là một trong sáu địa phương đầu tiên trên cả nước thực hiện thí điểm chương trình chuyển nhượng kết quả giảm phát thải khí nhà kính vùng Bắc Trung Bộ (ERPA). Trong giai đoạn 2023–2025, chương trình này đã mang về cho địa phương 6,48 triệu USD, tạo ra nguồn lực quan trọng để đầu tư trở lại cho công tác bảo vệ và phát triển rừng.

Hà Tĩnh phấn đấu tới năm 2030 có khoảng 37.000 ha rừng được cấp chứng chỉ quản lý rừng bền vững.

Những kết quả đạt được là nền tảng quan trọng để Hà Tĩnh bước vào giai đoạn phát triển mới với định hướng nông nghiệp xanh, hiện đại và bền vững. Tỉnh Hà Tĩnh đặt mục tiêu đến năm 2030, giá trị sản phẩm nông, lâm, thủy sản trên 1 ha đất sản xuất đạt 112 triệu đồng, hình thành các vùng nông nghiệp sinh thái gắn với du lịch, công nghiệp chế biến và thị trường tiêu thụ ổn định.

Theo Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Hà Tĩnh Nguyễn Hồng Lĩnh, giai đoạn 2026–2030, Hà Tĩnh sẽ tiếp tục quán triệt thực hiện hiệu quả Nghị quyết 06-NQ/TU, đồng thời rà soát, ban hành cơ chế, chính sách phù hợp với thực tiễn.

Tỉnh cũng sẽ khuyến khích chuyển nhượng, thuê, góp đất linh hoạt, đẩy mạnh cơ giới hóa, tự động hóa, thu hút doanh nghiệp đầu tư sản xuất hàng hóa lớn, công nghệ cao và công nghiệp chế biến nông sản.

Cùng với đó, Hà Tĩnh sẽ chú trọng đào tạo nguồn nhân lực nông nghiệp chất lượng cao, xúc tiến thương mại, xây dựng thương hiệu nông sản đặc trưng, phát huy vai trò Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị – xã hội trong tuyên truyền, vận động người dân chung tay phát triển nông nghiệp sinh thái.