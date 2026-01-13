Hacom Tower được tỉnh Khánh Hòa duyệt đủ điều kiện mở bán ngay đầu năm 2026

Đầu năm 2026, dự án Hacom Tower tại trung tâm thành phố Phan Rang (cũ) chính thức được cơ quan quản lý nhà nước xác nhận đủ điều kiện mở bán. Đồng thời, hợp đồng mua bán đã được phê duyệt và tiến độ xây dựng thực tế đã lên đến tầng 4-5.

CƠ SỞ PHÁP LÝ VỮNG CHẮC XÁC LẬP QUYỀN MỞ BÁN HACOM TOWER

Theo thông báo của Sở Xây dựng tỉnh Khánh Hòa, dự án Toà nhà hỗn hợp Hacom Mall tại Khu đô thị mới Đông Bắc (K1), phường Đông Hải, tỉnh Khánh Hòa (tên thương mại là Hacom Tower) đã đủ điều kiện được bán, cho thuê mua nhà ở hình thành trong tương lai.

Cụ thể, tại công văn số 174/SXD-QLN&TTBĐS ban hành ngày 8/1/2026, Sở Xây dựng xác nhận dự án đáp ứng đầy đủ các điều kiện về quyền sử dụng đất, phê duyệt quy hoạch, giấy phép xây dựng, nghiệm thu hạ tầng kỹ thuật và phần móng công trình.

Công văn của Sở Xây dựng tỉnh Khánh Hòa xác nhận Hacom Tower đủ điều kiện mở bán.

Trên cơ sở này, 503 căn hộ chung cư thuộc dự án Hacom Tower được phép đưa vào kinh doanh, là căn cứ pháp lý quan trọng nhằm bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người mua nhà trong quá trình giao dịch.

Bên cạnh đó, Hợp đồng mua bán dự án căn hộ Hacom Tower đã được Cục Cạnh tranh và Bảo vệ người tiêu dùng – Bộ Công Thương thẩm định và phê duyệt. Nội dung hợp đồng bảo đảm minh bạch về quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm của các bên, đồng thời tăng cường mức độ an toàn pháp lý cho khách hàng khi ký kết.

Ở khía cạnh bảo trợ tài chính, dự án được Ngân hàng Quân đội (MB Bank) đồng hành hỗ trợ vốn. Sự tham gia của ngân hàng thương mại trong vai trò đối tác tài chính góp phần củng cố thêm mức độ tin cậy của dự án trong quá trình triển khai và kinh doanh.

Với nền tảng pháp lý vững chắc và sự đồng hành của ngân hàng uy tín, Hacom Tower tạo lập nền tảng minh bạch và an toàn cho khách hàng trong bối cảnh thị trường đề cao yếu tố an toàn và minh bạch.

TỪ “SỨC SỐNG” CÔNG TRƯỜNG ĐẾN TRIỂN VỌNG KHAI THÁC

Nếu pháp lý là nền móng niềm tin, thì tiến độ thi công chính là thước đo rõ ràng nhất cho năng lực triển khai của một dự án. Với Hacom Tower, điều này đang được minh chứng bằng không khí khẩn trương, nhộn nhịp tại công trường. Theo ghi nhận thực tế, dự án đã hoàn thiện phần móng, khối đế và hiện vươn lên các tầng thân, hiện đã xây đến tầng 4 và 5, vươn mình kiêu hãnh trên trục đô thị trung tâm Phan Rang.

Tòa tháp Hacom Tower dần vươn mình giữa lõi trung tâm Nam Khánh Hòa.

Theo tiến độ dự kiến, tòa tháp Hacom Tower sẽ hoàn thiện toàn bộ kết cấu phần thô trong trong năm 2026 và tiến tới mốc bàn giao vào tháng 12/2027. Có thể thấy, các mốc tiến độ cụ thể được hiện thực hóa bằng công trường vận hành liên tục, minh chứng cho năng lực triển khai và cam kết dài hạn của chủ đầu tư.

Dự án Hacom Tower gồm 2 tòa tháp cao 23 và 25 tầng, được phát triển với quy mô gồm 2 tầng hầm, 5 tầng khối đế thương mại - dịch vụ, tổng cộng 503 căn hộ cao cấp với pháp lý sở hữu lâu dài. Toàn bộ các căn hộ được bàn giao với nội thất hoàn thiện, sẵn sàng đưa vào sử dụng hoặc khai thác ngay khi nhận nhà.

Từ mỗi căn hộ, tầm nhìn mở rộng về nhiều hướng, ôm trọn vào tầm mắt khung cảnh “triệu đô” với bãi biển Bình Sơn – Ninh Chữ, hồ điều hòa 12ha,Quảng trường trung tâm và Công viên 16/4 ngay kế cận.

Hacom Tower sở hữu vị trí độc tôn, kết nối trực tiếp đô thị và biển.

Nổi bật, Hacom Tower tọa lạc ngay giao điểm hai trục đường huyết mạch 16/4 và Nguyễn Tri Phương, kết nối nhanh đến biển, tiện ích công cộng cũng như các khu hành chính - thương mại trọng điểm của khu vực.

Lợi thế vị trí được cộng hưởng với hệ sinh thái tiện ích nội khu đẳng cấp như Sky lounge, vườn nướng BBQ, trung tâm thương mại, rạp chiếu phim, bể bơi view biển và thành phố, nhà hàng, Spa & Fitness…, đem lại chuẩn sống tiện nghi, khép kín ngay trong nội khu.

Đặc biệt, Hacom Tower đang “tạo sóng” trên thị trường với mức giá khởi điểm cạnh tranh, chỉ từ 1,58 tỷ đồng/căn. Cùng với đó là chính sách ưu đãi như hỗ trợ lãi suất trong 24 tháng, thanh toán giãn tiến độ đến 12 tháng, chiết khấu lên tới 12%, góp phần giảm áp lực tài chính và tối ưu hiệu quả dòng tiền cho người mua.

Bên cạnh những lợi thế hiện hữu, sức hút của Hacom Tower còn được nhìn nhận trong triển vọng phát triển chung của khu vực. Việc hai dự án nhà máy điện hạt nhân Ninh Thuận 1 và 2 với tổng vốn đầu tư 22 tỷ USD được tái khởi động đang mở ra cánh cửa đón làn sóng chuyên gia, kỹ sư và lao động chất lượng cao đến sinh sống, làm việc lâu dài tại Nam Khánh Hòa. Khi cấu trúc dân cư dịch chuyển, nhu cầu về các căn hộ đạt chuẩn, nằm gần trung tâm, gần biển và tích hợp đầy đủ tiện ích sẽ trở thành phân khúc được ưu tiên.

Song song đó, ngành du lịch Khánh Hòa tăng trưởng mạnh với 16,4 triệu lượt khách trong năm 2025 tiếp tục tạo động lực cho thị trường lưu trú trung - cao cấp. Trong bối cảnh nguồn cung căn hộ chất lượng cao tại Nam Khánh Hòa còn hạn chế, Hacom Tower được xem là lựa chọn “độc bản”, đáp ứng đồng thời nhu cầu ở thực của cư dân và nhu cầu lưu trú của chuyên gia, du khách.

Từ pháp lý minh bạch, tiến độ hiện hữu đến tiềm năng khai thác dài hạn, Hacom Tower đang từng bước định hình vị thế biểu tượng của đô thị Nam Khánh Hòa, nơi hội tụ đồng thời những giá trị sống, đầu tư, kinh doanh vượt trội.

* Thông tin liên hệ:

Hacom Tower

Địa chỉ: Khu đô thị mới Đông Bắc, phường Đông Hải, tỉnh Khánh Hoà

Hotline: 097 225 2468.