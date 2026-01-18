HAGL động thổ dự án 600 tỷ đồng tại Pleiku, dành tặng 160 căn hộ tri ân người lao động

Tập đoàn Hoàng Anh Gia Lai (HAGL) động thổ Khu phức hợp Nhà ở cao tầng và Thương mại Phù Đổng tại TP. Pleiku với vốn đầu tư gần 600 tỷ đồng, đánh dấu bước trở lại mạnh mẽ của HAGL ngay sau khi Tập đoàn công bố giải quyết xong toàn bộ số nợ còn lại…

Ngày 18/01/2026, tại TP. Pleiku (tỉnh Gia Lai), Công ty Cổ phần Hoàng Anh Gia Lai (HOSE: HAG) đã động thổ Dự án Khu phức hợp Nhà ở cao tầng và Thương mại Phù Đổng. Đây là dự án bất động sản được HAGL tái khởi động sau gần 1 thập niên tập trung tái cơ cấu, đồng thời thể hiện cam kết đồng hành lâu dài của mình với sự phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Dự án tọa lạc trên khu đất rộng gần 7.000 m2 với 3 mặt tiền đường Nguyễn Tất Thành, ngay nút giao thông Phù Đổng - khu vực được xem là sầm uất bậc nhất TP. Pleiku hiện nay. Đây là khu đất thuộc sở hữu của Tập đoàn hơn 15 năm nay.

Dự án có tổng vốn đầu tư 600 tỷ đồng, quy mô 22 tầng nổi và 2 tầng hầm, tổng diện tích sàn xây dựng hơn 77.000 m2. Dự kiến khi hoàn thành, dự án sẽ bổ sung cho thị trường Pleiku 610 căn hộ.

“Nói đến sự phát triển của tỉnh Gia Lai không thể không nhắc đến dấu ấn của Tập đoàn HAGL. Từ một xưởng gỗ nhỏ năm 1993, Tập đoàn đã không ngừng mở rộng đầu tư ra ngoài tỉnh và sang Lào, Campuchia, Myanmar. Đến nay, HAGL đã trở thành nhà đầu tư tư nhân thuộc nhóm lớn nhất của tỉnh Gia Lai”, ông Nguyễn Hữu Quế, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai, đánh giá.

Chủ tịch HAGL Đoàn Nguyên Đức (bầu Đức) phát biểu tại Lễ tri ân Người lao động có nhiều cống hiến cho Tập đoàn.

HAGL đã tạo được rất nhiều dấu ấn với các công trình như: Khách sạn Hoàng Anh Gia Lai Pleiku, Bệnh viện Đại học Y Dược, Học viện bóng đá Hoàng Anh Gia Lai... Cùng những đồn điền cao su hay những trang trại bò, trang trại chuối, trang trại sầu riêng. Đặc biệt, Học viện bóng đá Hoàng Anh Gia Lai - Arsenal JMG là nơi đào tạo các lứa cầu thủ xuất sắc như Công Phượng, Tuấn Anh, Xuân Trường, Văn Toàn... đã cùng cả nước đưa nền bóng đá Việt Nam vươn tầm thế giới.

“Mục tiêu dự án là hình thành khu phức hợp hiện đại, đáp ứng nhu cầu nhà ở - thương mại, nhất là người trẻ. Chính vì thế, giá bán căn hộ chỉ dao động ở mức 20 - 25 triệu đồng/m2 nhưng chất lượng cao và cam kết đáp ứng đầy đủ các tiêu chí với phương châm “5 cùng” mà Tập đoàn đã đề ra: “Cùng nhau lắng nghe, cùng nhau bàn bạc, cùng nhau thực hiện, cùng nhau chia sẻ kết quả và cùng nhau tháo gỡ khó khăn”, ông Nguyễn Xuân Thắng, Tổng Giám đốc HAGL, cho biết.

Cùng ngày, Chủ tịch HAGL Đoàn Nguyên Đức đã công bố kế hoạch tri ân tập thể cán bộ, nhân viên đã đồng hành cùng doanh nghiệp vượt qua giai đoạn khó khăn nhất.

Theo đó, gần 499 cán bộ nhân viên nòng cốt được tri ân vì những đóng góp cho tập đoàn, trong đó có 160 người được phần thưởng là những nhận căn hộ với giá trị từ 2 - 8 tỷ đồng (tùy theo mức độ đóng góp). Số còn lại sẽ được nhận thưởng bằng cổ phiếu theo chương trình ESOP với ít nhất mỗi người 10.000 cổ phiếu (khoảng 500 triệu đồng). Tổng giá trị mà Tập đoàn HAGL tri ân cho người lao động lên đến 800 tỷ đồng.

Chủ tịch Đoàn Nguyên Đức cũng nhấn mạnh rằng chính đội ngũ này đã góp phần “cứu” khối tài sản trị giá khoảng 27.000 tỷ đồng của HAGL trong giai đoạn khó khăn nhất. Đây là quà tặng xứng đáng với với công sức mà họ bỏ ra. Cán bộ, nhân viên được thưởng căn hộ sẽ được đứng tên trên giấy chứng nhận quyền sở hữu (sổ hồng), nhưng không được phép chuyển nhượng trong vòng 5 năm, nhằm giữ chân lực lượng nhân sự chủ chốt tiếp tục gắn bó với doanh nghiệp.

Chủ tịch HAGL Đoàn Nguyên Đức (bầu Đức) tri ân cán bộ nhân viên nòng cốt vì những đóng góp cho Tập đoàn.

HAGL đã từng là công ty bất động sản lớn tại Việt Nam, từng là nhà đầu tư lớn nhất tại Lào, Campuchia, Thái Lan và Myanmar. Tuy nhiên, sau nhiều năm thua lỗ, đến cuối 2016 công ty buộc phải công bố mất thanh khoản. Với quyết tâm vực dậy Công ty, bầu Đức đã quyết liệt tái cơ cấu và bán hết những tài sản còn có thể bán được kể cả Bệnh viện Hoàng Anh Gia Lai (chỉ giữ lại Học viện Bóng đá Hoàng Anh Gia Lai) và tập trung duy nhất vào mảng nông nghiệp.

Cũng theo Chủ tịch Đoàn Nguyên Đức, HAGL đã giảm số nợ 36.000 tỷ đồng vào thời điểm cuối năm 2016 xuống còn 5.500 tỷ đồng vào thời điểm hiện tại (tỷ lệ nợ trên vốn chủ sở hữu chỉ còn 0,4 lần) và và kéo số lỗ lũy kế lên đến 7.000 tỷ đồng xuống bằng “0”.

“Thành công hôm nay là nhờ đội ngũ kề cận rất trung thành và gắn bó dù có khi 6 tháng họ không nhận lương. Đến thời điểm đầu năm 2026, HAGL là 1 trong những công ty có bảng cân đối tài chính đẹp với vốn chủ sở hữu 13.000 tỷ đồng, lợi nhuận 2025 ước đạt 2.800 tỷ đồng và doanh thu ước đạt gần 7.700 tỷ đồng. Năm 2026, lợi nhuận dự tính đạt 4.000 tỷ đồng”, bầu Đức chia sẻ.

Như vậy, sau 9 năm quyết liệt tái cấu trúc, tập đoàn HAGL đã thành công khi giá trị tài sản của tập đoàn tăng mạnh ở tất cả các phân khúc. Vào quý 2/2026 HAGL sẽ IPO (phát hành lần đầu ra công chúng) với CTCP Đầu tư quốc tế Hoàng Anh Gia Lai và đặt mục tiêu chia cổ tức 50% bằng tiền mặt trong 3 năm sau IPO, duy trì tăng trưởng lợi nhuận tối thiểu 30%/năm.