HAG chuyển đổi 300 tỷ đồng nợ thành vốn góp tại Hưng Thắng Lợi Gia Lai

Công ty Cổ phần Hoàng Anh Gia Lai (mã HAG-HOSE) công bố Nghị quyết HĐQT về việc hoán đổi nợ thành vốn góp tại Công ty TNHH Hưng Thắng Lợi Gia Lai.

Theo đó, HAG thông qua phương án chuyển đổi nợ thành vốn góp tại Công ty TNHH Hưng Thắng Lợi Gia Lai.

Tính đến ngày 30/9/2025, Hưng Thắng Lợi Gia Lai nợ HAG 822 tỷ đồng, bao gồm 700 tỷ đồng tiền gốc và 122 tỷ đồng tiền lãi, tiền mượn và công nợ khác. Theo phương án mới, HAG sẽ chuyển đổi 300 tỷ đồng tiền gốc thành vốn góp, giảm dư nợ còn lại xuống 522 tỷ đồng.

Sau khi thực hiện chuyển đổi nợ, phần vốn góp của Hưng Thắng Lợi Gia Lai tại HAG đạt 1.569,3 tỷ đồng.

Theo tìm hiểu, Công ty TNHH Hưng Thắng Lợi Gia Lai tiền thân là Công ty Cổ phần Hưng Thắng Lợi Gia Lai được thành lập từ ngày 12/10/2016, ngành nghề kinh doanh chính là hoạt động dịch vụ trồng trọt.

Theo đăng ký thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp mới nhất ngày 31/7/2025, bà Võ Thị Mỹ Hạnh - Thành viên Hội đồng quản trị kiêm Phó Tổng Giám đốc của HAGL đang giữ chức vụ Giám đốc kiêm Người đại diện theo pháp luật của Hưng Thắng Lợi Gia Lai.

Mới đây, theo báo cáo kết quả phát hành trái phiếu được Công ty TNHH Hưng Thắng Lợi Gia Lai gửi Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội ngày 11/8, vào ngày 8/8/2025, công ty đã phát hành thành công 10.000 trái phiếu mã HTL12501, huy động được 1.000 tỷ đồng theo mệnh giá. Trái phiếu được phát hành ở thị trường trong nước với kỳ hạn 36 tháng, lãi suất phát hành 10,5%/năm. Đây là lô trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền và có tài sản đảm bảo. Với tài sản đảm bảo là “bảo lãnh thanh toán”. Tổ chức lưu ký và tổ chức liên quan là CTCP Chứng khoán OCBS.

Được biết, HAG công bố đã hoàn tất đợt phân phối thành công 210 triệu cổ phiếu phổ thông cho một nhóm chủ nợ, tương ứng với việc hoán đổi khoản nợ có tổng giá trị 2.520 tỷ đồng. Giá trị hoán đổi được ấn định ở mức 12.000 đồng/cổ phiếu, thấp hơn 3.900 đồng/cổ phiếu - 15.900 đồng (chốt phiên đóng cửa ngày 26/9).

Danh sách các chủ nợ tham gia vào đợt hoán đổi nợ lần này gồm một tổ chức là Công ty CP Tư vấn Đầu tư Hướng Việt nhận 60,06 triệu cổ phiếu và 5 nhà đầu tư cá nhân, gồm bà Nguyễn Thị Đào (39,9 triệu cổ phiếu), ông Phan Công Danh 5,04 triệu cổ phiếu), ông Nguyễn Anh Thảo (5,04 triệu cổ phiếu), ông Hồ Phúc Trường (49,98 triệu cổ phiếu) và ông Nguyễn Đức Trung 49,98 triệu cổ phiếu.

Sau khi giao dịch hoàn tất, nhóm nhà đầu tư này sẽ nắm giữ tổng cộng 16,65% vốn điều lệ của Hoàng Anh Gia Lai. Theo quy định của đợt phát hành, toàn bộ 210 triệu cổ phiếu này sẽ bị hạn chế chuyển nhượng trong thời gian một năm.

Theo đó, số lượng chứng khoán sau khi thay đổi niêm yết là 1.267.467.947 cổ phiếu. Ngày thay đổi niêm yết có hiệu lực là ngày 14/10/2025.