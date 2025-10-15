HAG chuyển đổi 300 tỷ đồng nợ thành vốn góp tại Hưng Thắng Lợi Gia Lai

Nâng hạng thị trường chứng khoán Việt Nam
Việt Nam đáp ứng các tiêu chí nâng hạng từ thị trường chứng khoán cận biên lên thị trường mới nổi.
Thứ Tư, 15/10/2025
Hà Anh
15/10/2025, 07:19
Sau khi thực hiện chuyển đổi nợ, phần vốn góp của Hưng Thắng Lợi Gia Lai tại HAG đạt 1.569,3 tỷ đồng.
Công ty Cổ phần Hoàng Anh Gia Lai (mã HAG-HOSE) công bố Nghị quyết HĐQT về việc hoán đổi nợ thành vốn góp tại Công ty TNHH Hưng Thắng Lợi Gia Lai.
Theo đó, HAG thông qua phương án chuyển đổi nợ thành vốn góp tại Công ty TNHH Hưng Thắng Lợi Gia Lai.
Tính đến ngày 30/9/2025, Hưng Thắng Lợi Gia Lai nợ HAG 822 tỷ đồng, bao gồm 700 tỷ đồng tiền gốc và 122 tỷ đồng tiền lãi, tiền mượn và công nợ khác. Theo phương án mới, HAG sẽ chuyển đổi 300 tỷ đồng tiền gốc thành vốn góp, giảm dư nợ còn lại xuống 522 tỷ đồng.
Sau khi thực hiện chuyển đổi nợ, phần vốn góp của Hưng Thắng Lợi Gia Lai tại HAG đạt 1.569,3 tỷ đồng.
Theo tìm hiểu, Công ty TNHH Hưng Thắng Lợi Gia Lai tiền thân là Công ty Cổ phần Hưng Thắng Lợi Gia Lai được thành lập từ ngày 12/10/2016, ngành nghề kinh doanh chính là hoạt động dịch vụ trồng trọt.
Theo đăng ký thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp mới nhất ngày 31/7/2025, bà Võ Thị Mỹ Hạnh - Thành viên Hội đồng quản trị kiêm Phó Tổng Giám đốc của HAGL đang giữ chức vụ Giám đốc kiêm Người đại diện theo pháp luật của Hưng Thắng Lợi Gia Lai.
Mới đây, theo báo cáo kết quả phát hành trái phiếu được Công ty TNHH Hưng Thắng Lợi Gia Lai gửi Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội ngày 11/8, vào ngày 8/8/2025, công ty đã phát hành thành công 10.000 trái phiếu mã HTL12501, huy động được 1.000 tỷ đồng theo mệnh giá. Trái phiếu được phát hành ở thị trường trong nước với kỳ hạn 36 tháng, lãi suất phát hành 10,5%/năm. Đây là lô trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền và có tài sản đảm bảo. Với tài sản đảm bảo là “bảo lãnh thanh toán”. Tổ chức lưu ký và tổ chức liên quan là CTCP Chứng khoán OCBS.
Được biết, HAG công bố đã hoàn tất đợt phân phối thành công 210 triệu cổ phiếu phổ thông cho một nhóm chủ nợ, tương ứng với việc hoán đổi khoản nợ có tổng giá trị 2.520 tỷ đồng. Giá trị hoán đổi được ấn định ở mức 12.000 đồng/cổ phiếu, thấp hơn 3.900 đồng/cổ phiếu - 15.900 đồng (chốt phiên đóng cửa ngày 26/9).
Danh sách các chủ nợ tham gia vào đợt hoán đổi nợ lần này gồm một tổ chức là Công ty CP Tư vấn Đầu tư Hướng Việt nhận 60,06 triệu cổ phiếu và 5 nhà đầu tư cá nhân, gồm bà Nguyễn Thị Đào (39,9 triệu cổ phiếu), ông Phan Công Danh 5,04 triệu cổ phiếu), ông Nguyễn Anh Thảo (5,04 triệu cổ phiếu), ông Hồ Phúc Trường (49,98 triệu cổ phiếu) và ông Nguyễn Đức Trung 49,98 triệu cổ phiếu.
Sau khi giao dịch hoàn tất, nhóm nhà đầu tư này sẽ nắm giữ tổng cộng 16,65% vốn điều lệ của Hoàng Anh Gia Lai. Theo quy định của đợt phát hành, toàn bộ 210 triệu cổ phiếu này sẽ bị hạn chế chuyển nhượng trong thời gian một năm.
Theo đó, số lượng chứng khoán sau khi thay đổi niêm yết là 1.267.467.947 cổ phiếu. Ngày thay đổi niêm yết có hiệu lực là ngày 14/10/2025.
Công ty Cổ phần Xây dựng COTECCONS (mã CTD-HOSE) thông báo Nghị quyết Hội đồng Quản trị về kế hoạch phát hành trái phiếu ra công chúng với tổng giá trị tối đa 1.400 tỷ đồng, dự kiến triển khai từ cuối quý 4/2025 đến quý 1/2026.
Quỹ trực tiếp thực hiện giao dịch là Norges Bank mua 200.000 cổ phiếu và Vietnam Enterprise Investments Limited mua 250.000 cổ phiếu, giao dịch được thực hiện vào ngày 10/10.
Theo số liệu thống kê đến từ VIS Ratings, tỷ lệ nợ trái phiếu trễ hạn thanh toán gốc/lãi đã ghi nhận xu hướng hạ nhiệt trong năm 2024 và dần ổn định trong năm 2025, đạt khoảng 12,4% vào cuối tháng 8.
Mức giá này được Hội đồng Quản trị VPS thông qua trên cơ sở không thấp hơn giá trị sổ sách của một cổ phiếu theo Báo cáo tài chính giữa niên độ năm 2025 đã được kiểm toán.
Việt Nam đáp ứng các tiêu chí nâng hạng từ thị trường chứng khoán cận biên lên thị trường mới nổi.
Sáng kiến Diễn đàn thường niên Kinh tế mới Việt Nam (VNEF) đã được khởi xướng và tổ chức thành công từ năm 2023. VNEF 2025 (lần thứ 3) có chủ đề: "Sức bật kinh tế Việt Nam: từ nội lực tới chuỗi giá trị toàn cầu".
Khởi xướng từ năm 2003, chương trình THƯƠNG HIỆU MẠNH VIỆT NAM đã trở thành sự kiện thường niên lớn nhất do Tạp chí Kinh tế Việt Nam – VnEconomy – Vietnam Economic Times tổ chức, dành cho cộng đồng các Doanh nghiệp Việt Nam.
Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.
Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...
Chứng khoán
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: