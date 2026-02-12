Chính phủ giao Đồng Nai làm cơ quan chủ quản dự án xây dựng cầu Tân Hiền

Sau khi khởi công cầu Cát Lái, cầu Long Hưng, Chính phủ vừa giao cho UBND tỉnh Đồng Nai là cơ quan chủ quản xây dựng cần Tân Hiền, cây cầu vượt kết nối với TP. Hồ Chí Minh…

Văn phòng Chính phủ đã có văn bản gửi Chủ tịch UBND TP. Hồ Chí Minh và Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai thông báo ý kiến của Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà về việc giao cơ quan chủ quản thực hiện dự án xây dựng cầu Tân Hiền kết nối tỉnh Đồng Nai với TP. Hồ Chí Minh.

Theo đó, xét đề nghị của UBND tỉnh Đồng Nai, Phó thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà đồng ý với đề xuất của địa phương, giao UBND tỉnh Đồng Nai là cơ quan chủ quản thực hiện dự án xây dựng cầu Tân Hiền.

Đồng thời, căn cứ quy định của pháp luật về đầu tư công, ngân sách nhà nước và các quy định của pháp luật liên quan, UBND tỉnh Đồng Nai triển khai dự án theo đúng quy định, không để xảy ra tiêu cực, lãng phí, gây thất thoát tài sản và vốn nhà nước.

Dự án cầu Tân Hiền bắc qua sông Đồng Nai nối xã Thường Tân (TP. Hồ Chí Minh) với phường Tân Triều (Đồng Nai). Theo quy hoạch, cầu Tân Hiền có quy mô đầu tư 4 làn xe cơ giới, 2 làn xe thô sơ.

Dự án nằm trong danh mục 8 công trình cầu đường bộ mà TP. Hồ Chí Minh và Đồng Nai đã thống nhất phối hợp đầu tư nhằm tăng cường kết nối giao thông liên vùng. Cụ thể: Cát Lái, Long Hưng, Phú Mỹ 2, Hiếu Liêm 2, Thạnh Hội 2, Tân Hiền, Tân An và Xóm Lá.

Trong đó, các dự án cầu Cát Lái, cầu Long Hưng do UBND tỉnh Đồng Nai là cơ quan chủ quản thực hiện. Dự án cầu Phú Mỹ 2, UBND TP. Hồ Chí Minh là cơ quan chủ quản thực hiện dự án.

Với các dự án cầu Hiếu Liêm 2, cầu Thạnh Hội 2, cầu Tân Hiền, cầu Tân An và cầu Xóm Lá, UBND tỉnh Bình Dương (cũ) và UBND tỉnh Đồng Nai đã thống nhất chủ trương nghiên cứu triển khai thực hiện dự án. Theo đó, UBND tỉnh Đồng Nai sẽ triển khai xây dựng cầu Xóm Lá và cầu Tân Hiền; UBND tỉnh Bình Dương (cũ) triển khai đầu tư xây dựng cầu Hiếu Liêm 2, cầu Thạnh Hội 2 và cầu Tân An. Trong đó, dự án xây dựng cầu Hiếu Liêm 2 đã được Thủ tướng Chính phủ thống nhất giao UBND tỉnh Bình Dương (cũ) đầu tư xây dựng.

Ngày 15/1, UBND tỉnh Đồng Nai phối hợp các đơn vị liên quan tổ chức động thổ 2 dự án cầu Cát Lái và cầu Long Hưng (Đồng Nai 2) kết nối TP. Hồ Chí Minh.

Cầu Cát Lái là dự án nhóm A, công trình cấp đặc biệt, dài hơn 11,6km (cầu và đường), thay thế phà Cát Lái hiện hữu. Dự án có điểm đầu tại phường Cát Lái (TP. Hồ Chí Minh), điểm cuối kết nối cao tốc Bến Lức - Long Thành (Đồng Nai), tổng mức đầu tư sơ bộ gần 18.300 tỷ đồng.

Cầu Long Hưng được đầu tư theo hình thức PPP, tổng vốn gần 11.500 tỷ đồng. Tuyến dài 11,73 km, nối Vành đai 3 TP. Hồ Chí Minh với Quốc lộ 51, trong đó cầu dài hơn 2,3 km.

Cùng thời điểm, TP. Hồ Chí Minh cũng đã động thổ cầu Phú Mỹ 2 dài khoảng 6,3 km, quy mô 8 làn xe, kết nối khu Nam Thành phố với Đồng Nai và sân bay Long Thành. Dự án thực hiện theo hợp đồng BT, tổng mức đầu tư khoảng 23.185 tỷ đồng.