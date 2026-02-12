Thứ Năm, 12/02/2026

Menu

Các trang khác

Multimedia

Biểu tượng ảnh Ảnh
Biểu tượng eMagazine eMagazine
Biểu tượng Podcast Podcast
Biểu tượng Infographics Infographics
Biểu tượng Quizz Quizz
Biểu tượng Interactive Interactive

Liên hệ

Biểu tượng tòa soạn Tòa soạn
Biểu tượng quảng cáo Quảng cáo

Theo dõi VnEconomy trên

Chuyên mục

Chuyên mục

Kinh tế xanh

Chuyên mục

Tiêu điểm

Chuyên mục

Tài chính

Chuyên mục

Chứng khoán

Chuyên mục

Kinh tế số

Chuyên mục

Hạ tầng

Chuyên mục

Bất động sản

Chuyên mục

Thị trường

Chuyên mục

Thế giới

Chuyên mục

Doanh nghiệp

Chuyên mục

Ấn phẩm

Chuyên mục

Multimedia

Chuyên mục

Đầu tư

Chuyên mục

Tiêu & Dùng

Chuyên mục

Công nghệ & Startup

Chuyên mục

Dân sinh

Menu Menu
Multimedia Multimedia
VnE TV VnE TV
Điểm tin Điểm tin
Trang chủ Đầu tư

Chính phủ giao Đồng Nai làm cơ quan chủ quản dự án xây dựng cầu Tân Hiền

Thanh Thủy

12/02/2026, 15:00

Sau khi khởi công cầu Cát Lái, cầu Long Hưng, Chính phủ vừa giao cho UBND tỉnh Đồng Nai là cơ quan chủ quản xây dựng cần Tân Hiền, cây cầu vượt kết nối với TP. Hồ Chí Minh…

Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.

Văn phòng Chính phủ đã có văn bản gửi Chủ tịch UBND TP. Hồ Chí Minh và Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai thông báo ý kiến của Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà về việc giao cơ quan chủ quản thực hiện dự án xây dựng cầu Tân Hiền kết nối tỉnh Đồng Nai với TP.  Hồ Chí Minh.

Theo đó, xét đề nghị của UBND tỉnh Đồng Nai, Phó thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà đồng ý với đề xuất của địa phương, giao UBND tỉnh Đồng Nai là cơ quan chủ quản thực hiện dự án xây dựng cầu Tân Hiền.

Đồng thời, căn cứ quy định của pháp luật về đầu tư công, ngân sách nhà nước và các quy định của pháp luật liên quan, UBND tỉnh Đồng Nai triển khai dự án theo đúng quy định, không để xảy ra tiêu cực, lãng phí, gây thất thoát tài sản và vốn nhà nước.

Dự án cầu Tân Hiền bắc qua sông Đồng Nai nối xã Thường Tân (TP. Hồ Chí Minh) với phường Tân Triều (Đồng Nai). Theo quy hoạch, cầu Tân Hiền có quy mô đầu tư 4 làn xe cơ giới, 2 làn xe thô sơ.

Dự án nằm trong danh mục 8 công trình cầu đường bộ mà TP. Hồ Chí Minh và Đồng Nai đã thống nhất phối hợp đầu tư nhằm tăng cường kết nối giao thông liên vùng. Cụ thể: Cát Lái, Long Hưng, Phú Mỹ 2, Hiếu Liêm 2, Thạnh Hội 2, Tân Hiền, Tân An và Xóm Lá.

Trong đó, các dự án cầu Cát Lái, cầu Long Hưng do UBND tỉnh Đồng Nai là cơ quan chủ quản thực hiện. Dự án cầu Phú Mỹ 2, UBND TP. Hồ Chí Minh là cơ quan chủ quản thực hiện dự án.

Với các dự án cầu Hiếu Liêm 2, cầu Thạnh Hội 2, cầu Tân Hiền, cầu Tân An và cầu Xóm Lá, UBND tỉnh Bình Dương (cũ) và UBND tỉnh Đồng Nai đã thống nhất chủ trương nghiên cứu triển khai thực hiện dự án. Theo đó, UBND tỉnh Đồng Nai sẽ triển khai xây dựng cầu Xóm Lá và cầu Tân Hiền; UBND tỉnh Bình Dương (cũ) triển khai đầu tư xây dựng cầu Hiếu Liêm 2, cầu Thạnh Hội 2 và cầu Tân An. Trong đó, dự án xây dựng cầu Hiếu Liêm 2 đã được Thủ tướng Chính phủ thống nhất giao UBND tỉnh Bình Dương (cũ) đầu tư xây dựng.

Ngày 15/1, UBND tỉnh Đồng Nai phối hợp các đơn vị liên quan tổ chức động thổ 2 dự án cầu Cát Lái và cầu Long Hưng (Đồng Nai 2) kết nối TP. Hồ Chí Minh.

Cầu Cát Lái là dự án nhóm A, công trình cấp đặc biệt, dài hơn 11,6km (cầu và đường), thay thế phà Cát Lái hiện hữu. Dự án có điểm đầu tại phường Cát Lái (TP. Hồ Chí Minh), điểm cuối kết nối cao tốc Bến Lức - Long Thành (Đồng Nai), tổng mức đầu tư sơ bộ gần 18.300 tỷ đồng.

Cầu Long Hưng được đầu tư theo hình thức PPP, tổng vốn gần 11.500 tỷ đồng. Tuyến dài 11,73 km, nối Vành đai 3 TP. Hồ Chí Minh với Quốc lộ 51, trong đó cầu dài hơn 2,3 km.

Cùng thời điểm, TP. Hồ Chí Minh cũng đã động thổ cầu Phú Mỹ 2 dài khoảng 6,3 km, quy mô 8 làn xe, kết nối khu Nam Thành phố với Đồng Nai và sân bay Long Thành. Dự án thực hiện theo hợp đồng BT, tổng mức đầu tư khoảng 23.185 tỷ đồng.

Đồng Nai kiến nghị tháo dỡ trạm thu phí trên Quốc lộ 51

20:03, 07/02/2026

Đồng Nai kiến nghị tháo dỡ trạm thu phí trên Quốc lộ 51

Đồng Nai thông xe và khởi công nhiều dự án trọng điểm

19:19, 03/02/2026

Đồng Nai thông xe và khởi công nhiều dự án trọng điểm

Đồng Nai cấp phép 3 dự án FDI với tổng vốn gần 550 triệu USD

16:26, 05/02/2026

Đồng Nai cấp phép 3 dự án FDI với tổng vốn gần 550 triệu USD

Từ khóa:

cầu Tân Hiền công trình cầu đường bộ Đầu tư công dự án xây dựng cầu hạ tầng kết nối giao thông TP. Hồ Chí Minh UBND tỉnh Đồng Nai

Đọc thêm

Cao tốc TP. Hồ Chí Minh - Mộc Bài dự kiến sẽ khởi công trong tháng 4/2026

Cao tốc TP. Hồ Chí Minh - Mộc Bài dự kiến sẽ khởi công trong tháng 4/2026

Dự án đầu tư xây dựng đường cao tốc TP. Hồ Chí Minh - Mộc Bài (giai đoạn 1) đang lựa chọn nhà đầu tư và dự kiến khởi công dự án thành phần 1 vào tháng 4/2026...

Động lực mới cho hệ sinh thái đổi mới sáng tạo

Động lực mới cho hệ sinh thái đổi mới sáng tạo

Trong kỷ nguyên kinh tế số, đổi mới sáng tạo là vấn đề sống còn của mọi quốc gia và doanh nghiệp. Sự kết hợp giữa nguồn lực khổng lồ của các tập đoàn lớn và tư duy đột phá của các mô hình kinh doanh mới đang tạo ra một lực đẩy chưa từng có. Vì vậy, Việt Nam cần có những chính sách hỗ trợ, khuyến khích để dòng chảy đổi mới sáng tạo được khơi thông mạnh mẽ...

Tạo dựng hệ sinh thái mở: Cần sự bắt tay chiến lược giữa doanh nghiệp dẫn dắt và startup

Tạo dựng hệ sinh thái mở: Cần sự bắt tay chiến lược giữa doanh nghiệp dẫn dắt và startup

Mô hình hợp tác chiến lược giữa các doanh nghiệp lớn, với vai trò “người ra đề bài” và dẫn dắt, không chỉ giúp doanh nghiệp gỡ bỏ các nút thắt tăng trưởng mà còn mở ra cơ hội thúc đẩy startup thực chiến và đổi mới sáng tạo...

Quy chế làm việc của Hội đồng điều hành Trung tâm Tài chính quốc tế tại Việt Nam

Quy chế làm việc của Hội đồng điều hành Trung tâm Tài chính quốc tế tại Việt Nam

Quy chế quy định nguyên tắc hoạt động; chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn; hoạt động của Hội đồng và quan hệ với Cơ quan điều hành Trung tâm Tài chính quốc tế tại Thành phố Hồ Chí Minh và Cơ quan điều hành Trung tâm Tài chính quốc tế tại thành phố Đà Nẵng.

Quảng Trị: Đề xuất nâng cấp Cảng hàng không để phục vụ hệ thống logistics của tỉnh

Quảng Trị: Đề xuất nâng cấp Cảng hàng không để phục vụ hệ thống logistics của tỉnh

Trước nhu cầu vận chuyển hàng hóa ngày càng tăng trên hành lang kinh tế Đông – Tây, Quảng Trị đề xuất nâng cấp Cảng hàng không Quảng Trị để từng bước hoàn thiện hệ thống logistics đa phương thức của địa phương.

Dòng sự kiện

Giá vàng trong nước và thế giới

Giá vàng trong nước và thế giới

VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.

Bài viết mới nhất

Bài viết mới nhất

Diễn đàn Kinh tế mới Việt Nam 2025

Diễn đàn Kinh tế mới Việt Nam 2025

Sáng kiến Diễn đàn thường niên Kinh tế mới Việt Nam (VNEF) đã được khởi xướng và tổ chức thành công từ năm 2023. VNEF 2025 (lần thứ 3) có chủ đề: "Sức bật kinh tế Việt Nam: từ nội lực tới chuỗi giá trị toàn cầu".

Bài viết mới nhất

VnEconomy Interactive

VnEconomy Interactive

Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.

Bài viết mới nhất

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...

Bài viết mới nhất

Multimedia

Multimedia
[Interactive]: Toàn cảnh kinh tế Việt Nam tháng 1/2026

Đầu tư

[Interactive]: Toàn cảnh kinh tế Việt Nam tháng 1/2026

Nắm bắt nền kinh tế bạc

eMagazine

Nắm bắt nền kinh tế bạc

Đón đọc Ấn phẩm đặc biệt của Tạp chí Kinh tế Việt Nam mừng Xuân Bính Ngọ 2026

Ấn phẩm

Đón đọc Ấn phẩm đặc biệt của Tạp chí Kinh tế Việt Nam mừng Xuân Bính Ngọ 2026

Đọc nhiều nhất

Đọc nhiều nhất
1

Ngoại giao phát huy vai trò “cầu nối” thị trường xuất khẩu nông sản

Thị trường

2

Siết chặt quản lý phế liệu và hàng hóa đã qua sử dụng

Thị trường

3

Hà Nội phấn đấu phổ cập hạ tầng kết nối 6G và Internet vạn vật

Thị trường

4

Giá trị Tết Việt tại sự kiện “Chợ quê Tết”

Du lịch

5

Thanh Hóa tăng cường bình ổn giá vật liệu xây dựng trước áp lực cung – cầu

Thị trường

Asko AI Platform

Askonomy AI

...

icon

Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?

Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính:

VnEconomy