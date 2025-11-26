Thứ Tư, 26/11/2025

HAGL lên kế hoạch IPO công ty con tại Lào vào quý 2/2026

Vân Uyên

26/11/2025, 08:18

Tập đoàn Hoàng Anh Gia Lai hé lộ kế hoạch niêm yết Công ty Cổ phần Đầu tư Quốc tế Hoàng Anh Gia Lai vào quý 2/2026. Doanh nghiệp đặt mục tiêu chia cổ tức 50% bằng tiền mặt trong 3 năm sau IPO…

Tập đoàn Hoàng Anh Gia Lai (HAGL) tổ chức hội nghị gặp gỡ nhà đầu tư vào chiều 25/11.
Tập đoàn Hoàng Anh Gia Lai (HAGL) tổ chức hội nghị gặp gỡ nhà đầu tư vào chiều 25/11.

Tại hội nghị gặp gỡ nhà đầu tư chiều 25/11, Tập đoàn Hoàng Anh Gia Lai (HAGL, HOSE: HAG) đã công bố lộ trình đại chúng hóa Công ty Cổ phần Đầu tư Quốc tế HAGL (tiền thân là Công ty Hưng Thắng Lợi).

Ông Đoàn Nguyên Đức, Chủ tịch HĐQT HAGL (bầu Đức), cho biết quyết định này được đưa ra sau khi nhận thấy hoạt động của công ty con đạt hiệu quả và quá trình tái cơ cấu tài chính của tập đoàn cơ bản hoàn tất.

“Lần đầu tiên sau 10 năm, tôi mới dám tự tin giới thiệu với các bạn một bức tranh tài sản đẹp như mơ của HAGL. Giờ đây chúng tôi không còn áp lực nợ nần, sở hữu quỹ đất sạch khổng lồ và những vườn cây đang vào độ tuổi khai thác tốt nhất”, ông Đoàn Nguyên Đức khẳng định.

Chủ tịch Tập đoàn HAGL chia sẻ quá trình tái cấu trúc chỉ thực sự hoàn tất trong năm 2025, với sự hỗ trợ lớn từ Ngân hàng OCB. Nhờ đó, doanh nghiệp xử lý gần như toàn bộ nghĩa vụ nợ, đồng thời thu hút sự trở lại của nhiều quỹ đầu tư sau giai đoạn dài hạn chế tiếp xúc.

Chia sẻ tại sự kiện, ông Đức cho biết con đường để “thoát nợ” không dễ dàng. Có giai đoạn HAGL rơi vào khủng hoảng mất thanh khoản, cổ phiếu lao dốc, các quỹ rút vốn; phải bán nhiều tài sản giá trị, kể cả Bệnh viện Hoàng Anh Gia Lai, chỉ giữ lại Học viện Bóng đá Hoàng Anh Gia Lai.

Từ năm 2016 đến nay, nợ đã giảm từ 36.000 tỷ xuống khoảng 6.400 tỷ đồng, tài sản tăng mạnh. Tập đoàn đã thoát lỗ lũy kế được vài tháng, nhiều quỹ chủ động tìm đến phân tích số liệu. Hiện, HAGL đã ổn định và đặt mục tiêu lợi nhuận 5.000 tỷ đồng trong 1 - 2 năm tới.

Ông Đoàn Nguyên Đức, Chủ tịch HĐQT HAGL chia sẻ tại sự kiện.
Ông Đoàn Nguyên Đức, Chủ tịch HĐQT HAGL chia sẻ tại sự kiện.

Đáng chú ý, ông Đoàn Nguyên Đức đã tiết lộ kế hoạch IPO công ty nông nghiệp tại Lào.  Theo đó, HAGL thông báo Công ty Hưng Thắng Lợi đã đổi tên thành CTCP Đầu tư quốc tế Hoàng Anh Gia Lai và sẽ IPO vào quý 2/2026. Doanh nghiệp đặt mục tiêu chia cổ tức 50% bằng tiền mặt trong 3 năm sau IPO, duy trì tăng trưởng lợi nhuận tối thiểu 30%/năm.

Công ty hiện có vốn điều lệ 1.685 tỷ đồng, vốn chủ sở hữu 3.701 tỷ đồng. Tổng tài sản 14.499 tỷ cùng 7.080 ha cây trồng tại Lào gồm cà phê, chuối, sầu riêng… đang bước vào thời kỳ khai thác mạnh với kỳ vọng lợi nhuận 2027 đạt khoảng 2.700 tỷ đồng. Công ty Đầu tư quốc tế Hoàng Anh Gia Lai hiện nắm toàn bộ quỹ đất của HAGL và đóng vai trò trung tâm lợi nhuận của tập đoàn.

Thông tin thêm, Chủ tịch Tập đoàn HAGL cho biết HAGL dự kiến mở rộng sang dâu tằm tơ từ 2026, xuất khẩu sang Nhật, Ấn Độ, Trung Quốc. Tập đoàn cũng có sàn giao dịch chuối duy nhất tại Trung Quốc, xuất khẩu sang Trung Quốc, Nhật, Hàn. Trong tương lai, cà phê sẽ là nguồn doanh thu lớn nhất, tiếp theo sầu riêng, dâu tằm tơ và chuối. IPO 2026 là “điểm rơi đẹp” với lợi nhuận và tài sản thực, phù hợp xu hướng nông nghiệp quốc gia.

Bầu Đức doanh nghiệp niêm yết Hoàng Anh Gia Lai IPO tái cơ cấu trúc tài chính Xuất khẩu nông sản

