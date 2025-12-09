Hai giải thưởng uy tín ghi nhận nỗ lực minh bạch trong hoạt động quản trị của VietinBank

Giá vàng trong nước và thế giới
VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.
Thứ Ba, 09/12/2025
P.V
09/12/2025, 15:54
Trong ngày 3-5/12/2025, tại TP.HCM, Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam (VietinBank - mã CK: CTG) đã được vinh danh với 2 giải thưởng “Top 10 doanh nghiệp có Báo cáo thường niên tốt nhất nhóm ngành Tài chính” tại Cuộc bình chọn Doanh nghiệp niêm yết (DNNY) năm 2025 (VLCA) và “Top 50 DNNY tiên phong và cam kết nâng cao quản trị công ty Việt Nam - VNCG50” tại Diễn đàn thường niên Quản trị công ty (AF8).
Ngày 3/12/2025, trong khuôn khổ Hội nghị DNNY thường niên 2025 do Sở giao dịch chứng khoán TP. HCM (HOSE) tổ chức, VietinBank đã lần thứ năm được trao giải thưởng “Top 10 Báo cáo thường niên tốt nhất – nhóm ngành tài chính”. Giải thưởng tiếp tục khẳng định nỗ lực bền bỉ của VietinBank trong việc nâng cao chất lượng công bố thông tin, hướng đến các chuẩn mực theo thông lệ quốc tế nhằm đáp ứng yêu cầu minh bạch ngày càng cao của thị trường và tiến trình nâng hạng thị trường.
Báo cáo thường niên năm 2024 của VietinBank với chủ đề “Chuyển đổi số - Chuyển đổi xanh” thể hiện 2 trong 4 trụ cột phát triển chính của VietinBank. Cùng với hành trình chuyển đổi số mạnh mẽ, VietinBank đã gắn mình với những yếu tố phát triển bền vững liên quan đến môi trường, quản trị và xã hội.
Từ đó chuyển đổi số - chuyển đổi xanh song hành trở thành những lực đẩy quan trọng của Ngân hàng trước xu hướng của cuộc cách mạng công nghệ 4.0 và trong bối cảnh xã hội đang đối mặt với nhiều thách thức về môi trường và sự phát triển bền vững. Xu hướng Chuyển đổi kép - Chuyển đổi số đồng hành cùng chuyển đổi xanh ngày càng được hình thành rõ nét trong các hoạt động và sản phẩm của VietinBank.
Ngân hàng đang hướng tới việc không chỉ là ngân hàng dẫn đầu trong lĩnh vực số hóa mà còn là ngân hàng tiên phong trong việc phát triển bền vững và là ngân hàng trách nhiệm vì lợi ích với đất nước, cổ đông, đối tác, khách hàng, cộng đồng và người lao động.
Ngoài ra, trong ngày 5/12/2025, VietinBank tiếp tục vinh dự được xướng tên trong danh sách 50 Doanh nghiệp niêm yết (DNNY) tiên phong và cam kết nâng cao quản trị công ty Việt Nam – VNCG50 tại Diễn đàn thường niên Quản trị công ty (AF8) do Viện Thành viên Hội đồng Quản trị Việt Nam (VIOD) tổ chức, với sự đồng hành của Tổ chức Tài chính Quốc tế (IFC), Cục Kinh tế Liên bang Thụy Sĩ (SECO) và Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN).
Trong hành trình phát triển bền vững của mình, VietinBank đã, đang và tiếp tục xây dựng hệ thống quản trị công ty (QTCT) theo các chuẩn mực và thông lệ quốc tế. VietinBank nhận thức rằng QTCT tốt là một trong những yếu tố xây dựng niềm tin đối với cổ đông, khách hàng, nhà đầu tư, nhân viên và các bên có liên quan, tạo lợi thế cạnh tranh để từng bước nâng tầm vị thế của VietinBank trên thị trường tài chính – ngân hàng.
Mô hình quản trị của VietinBank luôn đề cao các yếu tố minh bạch, an toàn và hiệu quả, không chỉ tuân thủ đầy đủ các quy định của pháp luật mà còn hướng đến “vượt trên tuân thủ” để áp dụng các chuẩn mực quốc tế cao hơn về QTCT.
Hiện nay, VietinBank đang tích tực tham chiếu các thông lệ, chuẩn mực tốt nhất trong nước và quốc tế về QTCT như: Bộ nguyên tắc Quản trị công ty theo thông lệ tốt nhất do UBCKNN và IFC phát hành, Quy tắc Quản trị Công ty của Tổ chức hợp tác và Phát triển kinh tế (OECD), Thẻ điểm Quản trị công ty khu vực ASEAN... Dựa trên đánh giá hằng năm, Ngân hàng sẽ xác định điểm cần cải thiện để không ngừng hoàn thiện cơ cấu quản trị phù hợp.
Những giải thưởng trên chính là sự ghi nhận của các cơ quan quản lý đối với nỗ lực bền bỉ của VietinBank trong việc hướng tới các chuẩn mực quản trị tiên tiến, cũng như cam kết mạnh mẽ của VietinBank trong việc thúc đẩy minh bạch thông tin và phát triển bền vững, nhằm mang lại lợi ích cao nhất cho khách hàng, đối tác, cổ đông và cộng đồng xã hội dựa trên sự quan tâm, tôn trọng và thấu hiểu.
Trong phiên sáng, giá mua vào vàng miếng SJC tại các thương hiệu ghi nhận mức giảm phổ biến 300 nghìn đồng/lượng mỗi chiều so với giá chốt phiên hôm qua (8/12). Cá biệt, có hai doanh nghiệp điều chỉnh giảm tới gần 1 triệu đồng/lượng đối với chiều mua…
Sau gần 4 năm triển khai, ứng dụng eTax Mobile đã ghi nhận hơn 13 triệu lượt tải, xử lý 17,2 triệu giao dịch nộp thuế với tổng số tiền trên 26.500 tỷ đồng. Riêng năm 2025, có hơn 7 triệu đăng ký mới, 13,3 triệu giao dịch và gần 18.000 tỷ đồng được nộp qua hệ thống…
Lãi suất liên ngân hàng VND ngày 8/12 tăng nhẹ ở các kỳ hạn ngắn, trong khi lãi suất USD giữ ổn định. Trên kênh cầm cố, Ngân hàng Nhà nước bơm ra hơn 18.300 tỷ đồng và có gần 20.000 tỷ đồng đáo hạn, qua đó ghi nhận hút ròng 1.676 tỷ đồng khỏi hệ thống trong phiên…
Giá vàng thế giới tiếp tục giảm dưới ngưỡng 4.200 USD/oz trong phiên giao dịch ngày thứ Hai (8/12), khi nhà đầu tư thận trọng trước thềm cuộc họp của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed)...
VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.
Việt Nam đáp ứng các tiêu chí nâng hạng từ thị trường chứng khoán cận biên lên thị trường mới nổi.
Sáng kiến Diễn đàn thường niên Kinh tế mới Việt Nam (VNEF) đã được khởi xướng và tổ chức thành công từ năm 2023. VNEF 2025 (lần thứ 3) có chủ đề: "Sức bật kinh tế Việt Nam: từ nội lực tới chuỗi giá trị toàn cầu".
Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.
Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: