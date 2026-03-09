Thứ Hai, 09/03/2026

Trang chủ Dân sinh

Hà Nội: Phụ huynh hồi hộp và lo lắng chờ đợi phương án tuyển sinh THPT mới

Khởi Anh

09/03/2026, 10:19

Nhiều năm qua, Hà Nội chia 12 khu vực tuyển sinh lớp 10 dựa trên địa bàn quận, huyện, thị xã. Cách phân chia này giúp học sinh không phải di chuyển quá xa khi học tại các trường THPT công lập. Tuy nhiên, với việc sắp xếp lại địa giới hành chính và bỏ cấp huyện, Hà Nội có thể sẽ có phương thức tuyển sinh khác...

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

Dự kiến, năm học 2025 - 2026 toàn thành phố Hà Nội có khoảng 147.000 học sinh xét tốt nghiệp THCS. Thực hiện công tác phân luồng sau cấp THCS, năm học 2026 - 2027, thành phố dự kiến tuyển khoảng 88.000 học sinh vào các trường THPT công lập, còn khoảng 59.000 học sinh theo học tại các trường THPT tư thục, trung tâm giáo dục nghề nghiệp – giáo dục thường xuyên và các cơ sở giáo dục nghề nghiệp.

Thành phố đặt mục tiêu bảo đảm 100% học sinh tốt nghiệp THCS có nguyện vọng tiếp tục học tập đều được tuyển vào các loại hình giáo dục phù hợp.

Trong nhiều năm qua, Hà Nội chia 12 khu vực tuyển sinh lớp 10 dựa trên địa bàn quận, huyện, thị xã. Cách phân chia này nhằm bảo đảm sự thuận lợi, giúp học sinh không phải di chuyển quá xa khi theo học tại các trường THPT công lập. Trên cơ sở đó, học sinh căn cứ vào vị trí địa lý và năng lực học tập để lựa chọn trường đăng ký dự tuyển.

Theo quy định của Sở Giáo dục và đào tạo Hà Nội các năm trước, mỗi học sinh được đăng ký tối đa 3 nguyện vọng (NV) vào 3 trường THPT công lập, theo thứ tự NV1, NV2 và NV3. Trong đó, NV1 và NV2 phải thuộc cùng một khu vực tuyển sinh; NV3 có thể đăng ký vào trường thuộc khu vực bất kỳ.

Trường hợp học sinh chỉ đăng ký 2 nguyện vọng vào 2 trường THPT công lập, NV1 phải thuộc khu vực tuyển sinh theo quy định, còn NV2 có thể thuộc khu vực bất kỳ. Nếu chỉ đăng ký 1 nguyện vọng, học sinh có thể lựa chọn trường ở bất cứ khu vực nào. Sau khi đã đăng ký, học sinh không được thay đổi nguyện vọng dự tuyển.

Tuy nhiên, với việc sắp xếp lại địa giới hành chính và bỏ cấp huyện, việc tuyển sinh lớp 10 theo 12 khu vực truyền thống như trước có thể sẽ có thay đổi. Thông tin cụ thể về phương án mới hiện đang trong quá trình lấy ý kiến trước khi thành phố phê duyệt.

Hiện nay, nhiều phụ huynh cho biết vẫn đang hồi hộp, lo lắng chờ đợi thông tin, chưa rõ con em mình sẽ được lựa chọn trường công lập như thế nào. Không ít phụ huynh đã tìm các trường THPT dân lập để đặt chỗ dự phòng. 

Trao đổi với báo chí, lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội cho biết, hiện chưa có hướng dẫn tuyển sinh cụ thể; mọi thông tin chính thức phải chờ sau khi Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội xem xét và phê duyệt. Như vậy, đến thời điểm này, chưa có văn bản chính thức nào xác nhận việc thay thế 12 khu vực bằng phương án mới.

Trước đó, vào đầu năm học 2025 - 2026, đại diện Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội cho biết, ngành giáo dục thủ đô đang tính toán triển khai hệ thống thông tin địa lý (bản đồ số GIS) trong công tác tuyển sinh, dự kiến áp dụng từ năm học 2026 - 2027.

Theo định hướng này, học sinh sẽ được phân tuyến dựa trên vị trí cư trú thực tế và khoảng cách từ nhà đến trường, thay vì phân tuyến cứng theo địa giới hành chính.

icon

Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?

Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính:

VnEconomy