Nâng công suất sân bay Đà Nẵng lên 20 triệu khách/năm

Cảng Hàng không quốc tế Đà Nẵng được định hướng đạt cấp 4E theo tiêu chuẩn của Tổ chức Hàng không Dân dụng Quốc tế (ICAO), với công suất 20 triệu khách và 100.000 tấn hàng hóa mỗi năm...

Theo Quy hoạch Cảng Hàng không quốc tế Đà Nẵng giai đoạn 2021–2030, tầm nhìn đến năm 2050, trong giai đoạn 2021–2030, sân bay được định hướng phát triển đạt cấp 4E theo tiêu chuẩn của Tổ chức Hàng không Dân dụng Quốc tế (ICAO), với công suất khoảng 20 triệu hành khách/năm và 100.000 tấn hàng hóa/năm. Hạ tầng sân bay được thiết kế để khai thác các dòng máy bay thân rộng hiện đại như Boeing 747, Boeing 787, Airbus A350 và các loại tương đương.

Đến tầm nhìn năm 2050, sân bay tiếp tục duy trì cấp 4E, giữ nguyên công suất 20 triệu hành khách/năm, đồng thời nâng công suất vận chuyển hàng hóa lên khoảng 330.000 tấn/năm, đáp ứng nhu cầu tăng trưởng logistics hàng không trong dài hạn.

Về hạ tầng khu bay, quy hoạch giữ nguyên hai đường cất hạ cánh hiện hữu trong cả giai đoạn đến năm 2030 và tầm nhìn 2050. Bên cạnh đó, sân bay sẽ bổ sung một đường lăn thoát nhanh và hai đường lăn nối, nhằm nâng cao hiệu quả khai thác, giảm thời gian chiếm dụng đường băng và tăng năng lực điều hành bay.

Khu sân đỗ máy bay được định hướng mở rộng về phía Nam, tối ưu phương án bố trí để nâng tổng số vị trí đỗ lên khoảng 52 vị trí, đáp ứng nhu cầu khai thác của các hãng hàng không trong thời gian tới.

Theo quy hoạch, một đài kiểm soát không lưu mới sẽ được xây dựng tại khu vực phía Bắc sân bay, gần nhà kho K1 của Trung đoàn 372, với diện tích khoảng 4.000 m2, góp phần nâng cao năng lực điều hành bay.

Cùng với đó, sân bay sẽ được bổ sung nhiều hệ thống kỹ thuật hiện đại, bao gồm: Đài dẫn đường VOR/DME phía Bắc đường cất hạ cánh; Hệ thống đèn tiếp cận CAT II cho đầu 35L; Hệ thống quan trắc khí tượng tự động (AWOS) khi có nhu cầu khai thác.

Ngoài ra, các công nghệ đảm bảo an toàn khai thác cũng được nghiên cứu triển khai như: hệ thống cảnh báo xâm nhập đường cất hạ cánh (ARIWS), hệ thống giám sát đa điểm (MLAT), hệ thống giám sát bề mặt sân bay, cùng thiết bị phát hiện và xua đuổi chim, góp phần tăng cường an toàn hàng không.

Trong lĩnh vực dịch vụ hàng không, quy hoạch xác định mở rộng nhà ga hành khách T1 về phía Nam nhằm nâng công suất lên khoảng 14 triệu hành khách/năm. Đồng thời, nhà ga quốc tế T2 sẽ được cải tạo, nâng công suất lên khoảng 6 triệu hành khách/năm.

Nhà ga hàng hóa được quy hoạch tại khu vực phía Bắc sân bay, với diện tích khoảng 2,46 ha, đáp ứng công suất 100.000 tấn/năm vào năm 2030 và 330.000 tấn/năm vào năm 2050.

Bên cạnh đó, sân bay cũng được quy hoạch thêm các hạng mục dịch vụ như: khu bảo dưỡng, sửa chữa phương tiện hàng không với diện tích khoảng 1,32 ha; cơ sở cung cấp suất ăn hàng không khoảng 6.200 m²; đồng thời tiếp tục sử dụng hệ thống cung cấp nhiên liệu hàng không hiện hữu.

Về kết nối giao thông, Cảng Hàng không quốc tế Đà Nẵng sẽ được liên kết với mạng lưới giao thông đô thị thông qua các trục đường chính như Nguyễn Văn Linh, Duy Tân, Nguyễn Phi Khanh và Đặng Thùy Trâm, kết hợp với đường ngầm và tuyến đường sắt đô thị theo quy hoạch phát triển của thành phố.

Tổng nhu cầu sử dụng đất của Cảng Hàng không quốc tế Đà Nẵng trong giai đoạn 2021–2030 và tầm nhìn 2050 vào khoảng 806,62 ha. Trong đó, 71,01 ha do hàng không dân dụng quản lý, 516,97 ha do quân sự quản lý, và 218,64 ha là diện tích dùng chung.

Quy hoạch này được kỳ vọng sẽ tạo nền tảng để Cảng Hàng không quốc tế Đà Nẵng tiếp tục phát huy vai trò cửa ngõ hàng không của miền Trung, đồng thời đáp ứng nhu cầu phát triển du lịch, thương mại và logistics của khu vực trong dài hạn.