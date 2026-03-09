Thứ Hai, 09/03/2026

Menu

Các trang khác

Multimedia

Biểu tượng ảnh Ảnh
Biểu tượng eMagazine eMagazine
Biểu tượng Podcast Podcast
Biểu tượng Infographics Infographics
Biểu tượng Quizz Quizz
Biểu tượng Interactive Interactive

Liên hệ

Biểu tượng tòa soạn Tòa soạn
Biểu tượng quảng cáo Quảng cáo

Theo dõi VnEconomy trên

Chuyên mục

Chuyên mục

Kinh tế xanh

Chuyên mục

Tiêu điểm

Chuyên mục

Tài chính

Chuyên mục

Chứng khoán

Chuyên mục

Kinh tế số

Chuyên mục

Hạ tầng

Chuyên mục

Bất động sản

Chuyên mục

Thị trường

Chuyên mục

Thế giới

Chuyên mục

Doanh nghiệp

Chuyên mục

Ấn phẩm

Chuyên mục

Multimedia

Chuyên mục

Đầu tư

Chuyên mục

Tiêu & Dùng

Chuyên mục

Công nghệ & Startup

Chuyên mục

Dân sinh

Menu Menu
Multimedia Multimedia
VnE TV VnE TV
Điểm tin Điểm tin
Trang chủ Hạ tầng

Nâng công suất sân bay Đà Nẵng lên 20 triệu khách/năm

Gia Huy

09/03/2026, 10:26

Cảng Hàng không quốc tế Đà Nẵng được định hướng đạt cấp 4E theo tiêu chuẩn của Tổ chức Hàng không Dân dụng Quốc tế (ICAO), với công suất 20 triệu khách và 100.000 tấn hàng hóa mỗi năm...

Đến năm 2030, Cảng hàng không quốc tế Đà Nẵng có công suất đạt 20 triệu khách/năm.
Đến năm 2030, Cảng hàng không quốc tế Đà Nẵng có công suất đạt 20 triệu khách/năm.

Theo Quy hoạch Cảng Hàng không quốc tế Đà Nẵng giai đoạn 2021–2030, tầm nhìn đến năm 2050, trong giai đoạn 2021–2030, sân bay được định hướng phát triển đạt cấp 4E theo tiêu chuẩn của Tổ chức Hàng không Dân dụng Quốc tế (ICAO), với công suất khoảng 20 triệu hành khách/năm và 100.000 tấn hàng hóa/năm. Hạ tầng sân bay được thiết kế để khai thác các dòng máy bay thân rộng hiện đại như Boeing 747, Boeing 787, Airbus A350 và các loại tương đương.

Đến tầm nhìn năm 2050, sân bay tiếp tục duy trì cấp 4E, giữ nguyên công suất 20 triệu hành khách/năm, đồng thời nâng công suất vận chuyển hàng hóa lên khoảng 330.000 tấn/năm, đáp ứng nhu cầu tăng trưởng logistics hàng không trong dài hạn.

Về hạ tầng khu bay, quy hoạch giữ nguyên hai đường cất hạ cánh hiện hữu trong cả giai đoạn đến năm 2030 và tầm nhìn 2050. Bên cạnh đó, sân bay sẽ bổ sung một đường lăn thoát nhanh và hai đường lăn nối, nhằm nâng cao hiệu quả khai thác, giảm thời gian chiếm dụng đường băng và tăng năng lực điều hành bay.

Khu sân đỗ máy bay được định hướng mở rộng về phía Nam, tối ưu phương án bố trí để nâng tổng số vị trí đỗ lên khoảng 52 vị trí, đáp ứng nhu cầu khai thác của các hãng hàng không trong thời gian tới.

Theo quy hoạch, một đài kiểm soát không lưu mới sẽ được xây dựng tại khu vực phía Bắc sân bay, gần nhà kho K1 của Trung đoàn 372, với diện tích khoảng 4.000 m2, góp phần nâng cao năng lực điều hành bay.

Cùng với đó, sân bay sẽ được bổ sung nhiều hệ thống kỹ thuật hiện đại, bao gồm: Đài dẫn đường VOR/DME phía Bắc đường cất hạ cánh; Hệ thống đèn tiếp cận CAT II cho đầu 35L; Hệ thống quan trắc khí tượng tự động (AWOS) khi có nhu cầu khai thác.

Ngoài ra, các công nghệ đảm bảo an toàn khai thác cũng được nghiên cứu triển khai như: hệ thống cảnh báo xâm nhập đường cất hạ cánh (ARIWS), hệ thống giám sát đa điểm (MLAT), hệ thống giám sát bề mặt sân bay, cùng thiết bị phát hiện và xua đuổi chim, góp phần tăng cường an toàn hàng không.

Trong lĩnh vực dịch vụ hàng không, quy hoạch xác định mở rộng nhà ga hành khách T1 về phía Nam nhằm nâng công suất lên khoảng 14 triệu hành khách/năm. Đồng thời, nhà ga quốc tế T2 sẽ được cải tạo, nâng công suất lên khoảng 6 triệu hành khách/năm.

Nhà ga hàng hóa được quy hoạch tại khu vực phía Bắc sân bay, với diện tích khoảng 2,46 ha, đáp ứng công suất 100.000 tấn/năm vào năm 2030 và 330.000 tấn/năm vào năm 2050.

Bên cạnh đó, sân bay cũng được quy hoạch thêm các hạng mục dịch vụ như: khu bảo dưỡng, sửa chữa phương tiện hàng không với diện tích khoảng 1,32 ha; cơ sở cung cấp suất ăn hàng không khoảng 6.200 m²; đồng thời tiếp tục sử dụng hệ thống cung cấp nhiên liệu hàng không hiện hữu.

Về kết nối giao thông, Cảng Hàng không quốc tế Đà Nẵng sẽ được liên kết với mạng lưới giao thông đô thị thông qua các trục đường chính như Nguyễn Văn Linh, Duy Tân, Nguyễn Phi Khanh và Đặng Thùy Trâm, kết hợp với đường ngầm và tuyến đường sắt đô thị theo quy hoạch phát triển của thành phố.

Tổng nhu cầu sử dụng đất của Cảng Hàng không quốc tế Đà Nẵng trong giai đoạn 2021–2030 và tầm nhìn 2050 vào khoảng 806,62 ha. Trong đó, 71,01 ha do hàng không dân dụng quản lý, 516,97 ha do quân sự quản lý, và 218,64 ha là diện tích dùng chung.

Quy hoạch này được kỳ vọng sẽ tạo nền tảng để Cảng Hàng không quốc tế Đà Nẵng tiếp tục phát huy vai trò cửa ngõ hàng không của miền Trung, đồng thời đáp ứng nhu cầu phát triển du lịch, thương mại và logistics của khu vực trong dài hạn.

Cảng hàng không Nội Bài, Tân Sơn Nhất lập kỷ lục khai thác ngày cuối kỳ nghỉ Tết

20:29, 22/02/2026

Cảng hàng không Nội Bài, Tân Sơn Nhất lập kỷ lục khai thác ngày cuối kỳ nghỉ Tết

Hàng không Việt Nam rà soát kế hoạch khai thác trước rủi ro từ xung đột Trung Đông

13:05, 01/03/2026

Hàng không Việt Nam rà soát kế hoạch khai thác trước rủi ro từ xung đột Trung Đông

Hàng không Việt khoác “tấm áo” mới

00:23, 16/02/2026

Hàng không Việt khoác “tấm áo” mới

Từ khóa:

Cảng hàng không quốc tế Đà Nẵng Đà Nẵng Hạ tầng hàng không hàng không Hàng không Đà Nẵng Quy hoạch Cảng hàng không quốc tế Đà Nẵng

Đọc thêm

Xung đột Trung Đông: Áp lực lạm phát và giải pháp để tăng trưởng hai con số

Xung đột Trung Đông: Áp lực lạm phát và giải pháp để tăng trưởng hai con số

Xung đột leo thang tại Trung Đông đang tạo ra những biến động với chuỗi cung ứng và vận tải toàn cầu, qua đó tác động nhiều mặt tới kinh tế thế giới và Việt Nam. Trong bối cảnh đó, một số yếu tố chi phí như năng lượng và logistics sẽ gây áp lực nhất định lên lạm phát, đồng thời hoạt động thương mại quốc tế có thể diễn biến thận trọng hơn trong thời gian tới...

Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu xây dựng hệ sinh thái kinh tế sân bay Gia Bình

Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu xây dựng hệ sinh thái kinh tế sân bay Gia Bình

Kiểm tra tiến độ xây dựng Cảng hàng không quốc tế Gia Bình, Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu đẩy nhanh các hạng mục dự án, đồng thời định hướng phát triển hệ sinh thái kinh tế sân bay, mở ra không gian phát triển mới cho vùng Thủ đô.

Cao điểm Tết đẩy vận tải hành khách tháng 2 tăng hơn 23%

Cao điểm Tết đẩy vận tải hành khách tháng 2 tăng hơn 23%

Trùng với thời điểm Tết Nguyên đán 2026, nhu cầu đi lại và vận chuyển hàng hóa của người dân tăng cao đã kéo hoạt động vận tải trong tháng 2 sôi động hơn so với cùng kỳ năm trước. …

Đẩy nhanh tiến độ các khu tái định cư phục vụ đường sắt tốc độ cao Bắc – Nam

Đẩy nhanh tiến độ các khu tái định cư phục vụ đường sắt tốc độ cao Bắc – Nam

UBND tỉnh Lâm Đồng yêu cầu các địa phương, đơn vị liên quan đẩy nhanh triển khai các dự án khu tái định cư phục vụ Dự án đường sắt tốc độ cao trên trục Bắc – Nam đoạn qua địa bàn, bảo đảm tiến độ giải phóng mặt bằng và thi công.

Hà Nội đẩy nhanh tiến độ đường Vành đai 4 và đường kết nối với sân bay Gia Bình

Hà Nội đẩy nhanh tiến độ đường Vành đai 4 và đường kết nối với sân bay Gia Bình

TP. Hà Nội đặt mục tiêu hoàn thành toàn bộ tuyến đường song hành của đường Vành đai 4 trên địa bàn và đưa vào vận hành trong quý 2 năm nay, đồng thời công tác giải phóng mặt bằng đối với tuyến đường kết nối sân bay Gia Bình với Thủ đô dự kiến sẽ hoàn tất trong tháng 3...

Dòng sự kiện

Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại hội XIV

Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại hội XIV

Với phương châm Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng xác định tư duy, tầm nhìn, những quyết sách chiến lược để chúng ta vững bước tiến mạnh trong kỷ nguyên mới, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2030 khi Đảng ta tròn 100 năm thành lập (1930 - 2030); hiện thực hoá tầm nhìn phát triển đến năm 2045, kỷ niệm 100 năm thành lập nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (1945 - 2045).

Bài viết mới nhất

Bài viết mới nhất

Giá vàng trong nước và thế giới

Giá vàng trong nước và thế giới

VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.

Bài viết mới nhất

VnEconomy Interactive

VnEconomy Interactive

Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.

Bài viết mới nhất

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...

Bài viết mới nhất

Multimedia

Multimedia
Trao quyền thực chất cho phụ nữ: Động lực mới nâng tầm quản trị khu vực công tại Việt Nam

eMagazine

Trao quyền thực chất cho phụ nữ: Động lực mới nâng tầm quản trị khu vực công tại Việt Nam

Đầu tư cho lãnh đạo nữ là đầu tư cho quản trị hiệu quả trong kỷ nguyên AI

eMagazine

Đầu tư cho lãnh đạo nữ là đầu tư cho quản trị hiệu quả trong kỷ nguyên AI

Trao quyền cho phụ nữ là một đòn bẩy tăng trưởng hai chữ số của Việt Nam

eMagazine

Trao quyền cho phụ nữ là một đòn bẩy tăng trưởng hai chữ số của Việt Nam

Đọc nhiều nhất

Đọc nhiều nhất
1

Gia đình Chủ tịch DIG vừa bị bán giải chấp gần 12 triệu cổ phiếu

Doanh nghiệp niêm yết

2

Tháng 2/2026, giao dịch Hợp đồng tương lai VN30 giảm 19,87%

Chứng khoán

3

Tổng thống Trump lên tiếng khi giá dầu nhảy vọt qua mốc 100 USD/thùng

Thế giới

4

Centa Riverside: Biệt thự ven sông khan hiếm thu hút đầu tư với giá dưới 20 tỷ đồng

Bất động sản

5

Từ dịch chuyển đến “sống đủ tại một nơi”: Cuộc trải nghiệm đô thị của cư dân toàn cầu

Bất động sản

Asko AI Platform

Askonomy AI

...

icon

Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?

Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính:

VnEconomy