Thanh tra phát hiện nhiều sai phạm quản lý đất đai tại TP. Cần Thơ

Trong bối cảnh phát triển đô thị hóa nhanh chóng, việc quản lý và sử dụng đất đai tại Cần Thơ đang trở thành một vấn đề nóng bỏng, thu hút sự quan tâm của dư luận. Thanh tra TP Cần Thơ đã công bố kết luận thanh tra về quản lý nhà, đất công, chỉ ra hàng loạt vi phạm nghiêm trọng, tiềm ẩn nguy cơ lãng phí và thất thoát tài sản nhà nước. Những phát hiện này không chỉ làm dấy lên lo ngại về hiệu quả quản lý đất đai mà còn đặt ra câu hỏi về trách nhiệm của các cơ quan chức năng.

Theo kết luận thanh tra, nhiều sở, ngành và địa phương tại Cần Thơ đã mắc phải những sai phạm trong quản lý và sử dụng đất công. Điển hình là Sở Nông nghiệp và Môi trường đã tham mưu cho thuê đất thực hiện dự án siêu thị tại TP. Ngã Bảy (cũ) mà không tuân thủ đúng trình tự, thủ tục theo Luật Đất đai 2013. Tình trạng này không chỉ vi phạm pháp luật mà còn gây ra những hệ lụy nghiêm trọng cho công tác quy hoạch và phát triển bền vững của Thành phố.

Một trong những vấn đề nổi cộm khác là việc tính thiếu tiền bảo vệ đất trồng lúa tại một dự án khu công nghiệp, với số tiền lên tới hơn 25,1 tỉ đồng. Đây là một con số không nhỏ, cho thấy sự thiếu sót trong công tác thẩm định và quản lý tài chính. Ngoài ra, việc miễn tiền thuê đất không đúng quy định cũng đã dẫn đến việc phải truy thu số tiền 3,68 tỉ đồng. Những sai phạm này không chỉ gây thất thoát ngân sách nhà nước mà còn làm giảm niềm tin của người dân vào sự minh bạch và công bằng trong quản lý đất đai.

Không chỉ dừng lại ở đó, Thanh tra TP. Cần Thơ còn phát hiện nhiều trường hợp đất công bị lấn chiếm, sử dụng sai mục đích. Tại một số địa phương, công tác quản lý quỹ đất công ích còn thiếu chặt chẽ, dẫn đến tình trạng đất trống, bỏ hoang, chưa phù hợp với quy định của pháp luật về đất đai. Đặc biệt, có trường hợp cho mượn đất công để canh tác trong thời gian dài mà không đúng quy định, tiềm ẩn nguy cơ phát sinh tranh chấp và thất lạc hồ sơ nguồn gốc.

Trước những sai phạm nghiêm trọng này, Thanh tra TP. Cần Thơ đã kiến nghị Chủ tịch UBND Thành phố yêu cầu các sở, ngành và địa phương liên quan phải khẩn trương rà soát, xử lý các vi phạm. Đồng thời, cần có biện pháp mạnh mẽ để thu hồi và nộp ngân sách nhà nước toàn bộ các khoản còn phải thu theo kết quả thanh tra. Việc này không chỉ nhằm khắc phục hậu quả mà còn là lời cảnh tỉnh cho các cơ quan chức năng trong việc nâng cao trách nhiệm và hiệu quả quản lý đất đai.

Kết luận thanh tra cũng nhấn mạnh tầm quan trọng của việc thẩm định lại giá đất cụ thể đối với các dự án lớn, nhằm đảm bảo tính khách quan và tuân thủ chuẩn mực thẩm định giá. Đây là một bước đi cần thiết để ngăn chặn tình trạng thất thoát tài sản công và đảm bảo sự phát triển bền vững của thành phố.

Những vi phạm trong quản lý đất đai tại TP. Cần Thơ không chỉ là bài học đắt giá cho các cơ quan chức năng mà còn là lời cảnh báo cho các địa phương khác trong cả nước. Để đảm bảo sự phát triển bền vững và công bằng, cần có sự vào cuộc quyết liệt của các cấp chính quyền, sự giám sát chặt chẽ của các cơ quan chức năng và sự tham gia tích cực của cộng đồng; Đồng thời, góp phần xây dựng một hệ thống quản lý đất đai minh bạch, hiệu quả và bền vững.