Hải Phòng bán 4.476 căn chung cư công sản cho người đang thuê

Ngày 13/11, thông tin từ UBND TP. Hải Phòng cho biết trong thời gian tới, thành phố này sẽ thực hiện bán 4.476 căn nhà tại 14 toà chung cư được xây dựng từ ngân sách thành phố cho các hộ dân đang thuê ở.

Các tòa chung cư này được xây dựng từ năm 1995 - 2024 để phục vụ tái định cư, di dời các hộ dân tại các chung cư cũ xuống cấp nghiêm trọng.

Giá bán nhà chung cư này sẽ được UBND TP. Hải Phòng quyết định cụ thể đối với từng chung cư. Người mua nhà chung cư có trách nhiệm đóng kinh phí bảo trì bằng 2% giá trị căn hộ trước khi bàn giao. Khoản kinh phí này được nộp một lần và không được tính vào giá bán nhà chung cư.

Người đề nghị mua nhà chung cư cũ tùy từng trường hợp sẽ nộp bộ hồ sơ bao gồm các loại giấy tờ như đơn đề nghị mua nhà, bản chính hợp đồng thuê nhà, quyết định phê duyệt phương án bồi thường hỗ trợ tái định cư của dự án cải tạo xây dựng lại chung cư cũ cùng giấy tờ tùy thân cho đơn vị đang được giao quản lý, vận hành nhà chung cư.

Trong trường hợp nhận đủ hồ sơ từ đơn vị quản lý, vận hành nhà chung cư, sở Xây dựng sẽ tổ chức họp Hội đồng xác định giá bán nhà chung cư, lập danh sách người được mua nhà chung cư rồi đề xuất UBND TP. Hải Phòng quyết định bán nhà chung cư cho các hộ gia đình.

Theo kết quả khảo sát từ sở Xây dựng TP. Hải Phòng, trong giai đoạn từ năm 1995 - 2024, Hải Phòng đã xây dựng 14 tòa chung cư với 4.476 căn hộ. Trong đó, khu vực phía Tây Hải Phòng xây dựng 2 tòa chung cư với 276 căn hộ, khu vực Đông Hải Phòng xây dựng 12 tòa chung cư với 4.200 căn hộ.

Tại phía Tây Hải Phòng là chung cư Đông Ngô Quyền (trên địa bàn phường Lê Thanh Nghị) vốn được dùng bố trí tái định cư cho các hộ dân thuê nhà tại các khu tập thể B1, B4 Bình Minh, khu tập thể trường Cao đẳng sư phạm Hải Dương và khu tập thể liên cơ quan.

Tại phía Đông Hải Phòng có 12 tòa chung cư với 4200 căn hộ được Hải Phòng xây dựng với mục đích dùng để tái định cư, tạm lánh cho các hộ dân phải di dời từ các tòa chung cư cũ đã xuống cấp nghiêm trọng trên địa bàn thành phố. Đa số các hộ gia đình, cá nhân đang thuê ở tại các khu chung cư này đều có nguyện vọng được mua lại căn hộ để ổn định cuộc sống.

Trong đó, phường Gia Viên có số lượng chung cư bán nhiều nhất, gồm: chung cư 9 tầng Đông Khê (360 căn), chung cư 9 tầng lô 27 Lê Hồng Phong (29 căn), chung cư N1- N2 Lê Lợi (126 căn), chung cư D2 Đồng Quốc Bình (180 căn), chung cư HH1- HH2 và HH3 – HH4 (2.472 căn).

Tại địa bàn phường An Biên có 3 khu chung cư dự kiến bán, gồm: chung cư 5 tầng Khúc Thừa Dụ (424 căn), chung cư 7 tầng Vĩnh Niệm (144 căn), chung cư 5 tầng Kênh Dương (176 căn). Tại phường Lê Chân có chung cư 5 tầng U19 Lam Sơn (56 căn). Phường Hải An có chung cư 5 tầng Cát Bi (165 căn). Phường Đồ Sơn có chung cư 75 Lý Thánh Tông (68 căn).