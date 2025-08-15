Hải Phòng mời thực hiện dự án nhà ở xã hội hơn 1.400 tỷ đồng

Sở Xây dựng Hải Phòng thông báo mời nhà đầu tư quan tâm đăng ký thực hiện dự án nhà ở xã hội hơn 1.400 tỷ đồng tại khu công nghiệp Tân Trường…

Ngày 14/8, thông tin từ Sở Xây dựng thành phố Hải Phòng cho biết sở này đã thông báo mời gọi nhà đầu tư quan tâm đăng ký thực hiện dự án nhà ở xã hội thuộc khu dân cư, nhà ở công nhân và dịch vụ khu công nghiệp Tân Trường, huyện Cẩm Giàng (nay là xã Mao Điền, Hải Phòng), tổng mức đầu tư 1.429 tỷ đồng.

Trước đó, ngày 29/6/2025, UBND tỉnh Hải Dương (trước hợp nhất) đã ra quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư dự án xây dựng nhà ở xã hội thuộc khu dân cư, nhà ở công nhân và dịch vụ khu công nghiệp Tân Trường, huyện Cẩm Giàng cũ (nay là phường Mao Điền, Hải Phòng).

Mục tiêu của dự án là tạo quỹ nhà ở xã hội và nhà ở thương mại đáp ứng nhu cầu nhà ở của nhân dân, người có thu nhập thấp, công nhân khu công nghiệp và các đối tượng được mua nhà ở xã hội theo quy định. Đồng thời, bảo đảm tính đồng bộ về kiến trúc cảnh quan theo quy hoạch đã được phê duyệt, cải thiện điều kiện sống, bảo đảm an sinh xã hội, góp phần phát triển kinh tế xã hội của địa phương.

Quy mô đầu tư là xây dựng mới 4 công trình nhà ở xã hội, quy mô mỗi công trình cao 20 tầng nổi 1 tầng hầm 1 tum, bố trí chức năng chính là căn hộ ở gồm 1.388 căn (diện tích từ 25 - 70m2). Trong đó, toà CT1 và CT3 mỗi toà có diện tích xây dựng hơn 1.500m2 với 396 căn hộ, toà CT2 và CT4 mỗi toà diện tích xây dựng hơn 1.153 m2 với 298 căn hộ.

Bên cạnh đó là 52 công trình nhà ở chiều cao công trình 5 tầng (xây thô, hoàn thiện mặt ngoài) diện tích mặt bằng xây dựng hơn 4.922m2, mật độ xây dựng 81,6-100%, công trình nhà sinh hoạt cộng đồng chiều cao 2 tầng diện tích mặt bằng hơn 390m2 mật độ xây dựng 100% cùng các hạng mục sân, đường, công trình hạ tầng kỹ thuật, cây xanh cảnh quan.

Dự án có tổng mức đầu tư hơn 1.429 tỷ đồng, trong đó, vốn chủ sở hữu tối thiểu hơn 428,7 tỷ đồng (tối thiểu 30% tổng vốn đầu tư), vốn huy động hơn 1.000 tỷ đồng. Quy mô sử dụng đất 29.737m2, trong đó, đất nhà ở xã hội cao tầng hơn 5.326m2, đất nhà ở thương mại hơn 4.922 tỷ đồng, đất sinh hoạt động đồng hơn 390m2, đất giao thông 7.194m2, còn lại là đất đỗ xe ngoài trời, đất hạ tầng kỹ thuật và đất cây xanh, sân nội bộ.

Đối với đất ở (đất nhà ở xã hội), nhà đầu tư được giao đất có thu tiền sử dụng đất và được miễn tiền sử dụng đất theo quy định của pháp luật về đất đai, nhà ở hiện hành. Người nhận chuyển nhượng quyền sở hữu căn hộ chung cư của dự án được sử dụng ổn định lâu dài.

Đối với đất ở thương mại, nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất theo quy định pháp luật đất đai. Người nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất ở, nhà ở của dự án được sử dụng đất ổn định, lâu dài.

Đối với các loại đất khác (nhà sinh hoạt cộng đồng, đất cây xanh cảnh quan, đất giao thông, sân bãi…), nhà nước giao đất theo quy định của pháp luật, nhà đầu tư có trách nhiệm xây dựng hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội, nhà sinh hoạt cộng đồng theo quy hoạch xây dựng và dự án được phê duyệt.

Dự án hoàn thành đầu tư xây dựng các công trình của dự án trong 36 tháng kể ngày bàn giao đất cho nhà đầu tư thực hiện dự án. Thời gian hoạt động của dự án là 15 năm kể từ ngày nhà đầu tư được quyết định giao đất. cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất.

Về hình thức lựa chọn nhà đầu tư, trường hợp có từ 2 nhà đầu tư trở lên đáp ứng điều kiện mời quan tâm thì tổ chức đấu thầu rộng rãi lựa chọn, trường hợp chỉ có một nhà đầu tư đăng ký đáp ứng điều kiện mời quan tâm hoặc có nhiều nhà đầu tư đăng ký nhưng chỉ có một nhà đầu tư đáp ứng điều kiện mời quan tâm thì thực hiện thủ tục chấp thuận nhà đầu tư theo quy định pháp luật về đầu tư.

Theo thông báo của Sở Xây dựng thành phố Hải Phòng, thời gian tiếp nhận hồ sơ là 30 ngày kể từ ngày 8/8/2025. Nhà đầu tư quan tâm nộp hồ sơ đăng ký thực hiện dự án (trực tiếp hoặc qua đường bưu điện hoặc hệ thống dịch vụ công trực tuyến) về Sở Xây dựng Hải Phòng (tòa nhà G, Trung tâm chính trị - hành chính Bắc Sông Cấm, thành phố Hải Phòng).