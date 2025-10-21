Thứ Tư, 22/10/2025

Trang chủ Tài chính

Hải Phòng: Cấp xã được thưởng vượt thu tiền sử dụng đất

Nam Khánh

21/10/2025, 09:23

Cấp xã được thưởng vượt thu tiền sử dụng đất 40% hoặc 100% phần vượt thu tuỳ theo tỷ lệ vượt thu đạt được so với dự toán…

Cấp xã ở Hải Phòng sẽ được thưởng vượt thu tiền sử dụng đất năm tài chính 2026.
Cấp xã ở Hải Phòng sẽ được thưởng vượt thu tiền sử dụng đất năm tài chính 2026.

Ngày 21/10, thông tin từ UBND TP. Hải Phòng cho biết UBND thành phố đang đề xuất HĐND thành phố xây dựng quy định tỷ lệ phân chia nguồn thu tiền sử dụng đất giữa 2 cấp chính quyền năm tài chính 2026, trong đó, dự kiến sẽ thưởng cho các xã phường có số thu tiền sử dụng đất vượt dự toán được giao.

Theo đó, UBND TP. Hải Phòng xác định năm 2026, nguồn thu tiền sử dụng đất có 5 khoản thu chính. Đó là thu tiền sử dụng đất các dự án. Thu tiền sử dụng đất từ việc chuyển mục đích sử dụng đất đối với đất do cơ quan, đơn vị tổ chức thực hiện. Thu tiền sử dụng đất từ quỹ đất được thu hồi từ các thửa đất nhỏ hẹp do tổ chức, hộ gia đình, cá nhân có quyền sử dụng đất xen kẹt trong khu dân cư. Thu tiền sử dụng đất từ đất dôi dư và các khoản thu tiền sử dụng đất còn lại.

Trong cả 5 khoản thu này, ngân sách Trung ương đều được hưởng 20% số thu tiền sử dụng đất, 80% số thu còn lại được điều tiết cho ngân sách cấp thành phố và ngân sách cấp xã. Số thu điều tiết cho ngân sách cấp xã phụ thuộc vào từng khoản thu.

Đối với khoản thu tiền sử dụng đất các dự án, khoản thu này được phân chia thành 2 loại dự án. Dự án do thành phố Hải Phòng thực hiện, ngân sách Trung ương được hưởng 20%, ngân sách thành phố được hưởng 80%. Dự án do cấp xã tổ chức thực hiện, ngân sách Trung ương được hưởng 20%, ngân sách thành phố Hải Phòng được hưởng 60%, ngân sách cấp xã được hưởng 20%.

Khoản thu tiền sử dụng đất từ việc chuyển đổi mục đích sử dụng đất đối với đất do cơ quan, đơn vị, tổ chức thuộc Nhà nước quản lý cũng được phân chia làm 2 loại dự án. Dự án do thành phố thực hiện, ngân sách Trung ương được hưởng 20%, ngân sách thành phố được hưởng 80%. Dự án do cấp xã tổ chức thực hiện, ngân sách Trung ương được hưởng 20%, ngân sách thành phố được hưởng 60%, ngân sách cấp xã được hưởng 20%.

Khoản thu tiền sử dụng đất từ quỹ đất xen kẹt, ngân sách trung ương được hưởng 20%, ngân sách thành phố Hải Phòng được hưởng 30%, ngân sách xã và đặc khu Cát Hải được hưởng 50% số thu.

Khoản thu tiền sử dụng đất từ đất dôi dư, ngân sách trung ương được hưởng 20%, ngân sách cấp xã được hưởng 80%. Các khoản thu tiền sử dụng đất còn lại, ngân sách trung ương được hưởng 20%, ngân sách thành phố được hưởng 60%, ngân sách cấp xã được hưởng 20%.

Nhằm khuyến khích các địa phương nỗ lực khai thác các nguồn thu tiềm năng, nhất là nguồn thu tiền sử dụng đất từ quỹ đất xen kẹt để phát triển kinh tế - xã hội địa phương, Hải Phòng dự kiến sẽ thực hiện thưởng vượt thu tiền sử dụng đất cho cấp xã. Trong đó, vượt thu là tổng các khoản thu tiền sử dụng đất trên địa bàn vượt so với dự toán được giao.

Tuy nhiên, tỷ lệ vượt thu tiền sử dụng đất phải đạt hơn 10% tổng dự toán số thu thì ngân sách xã mới được thưởng. Về mức thưởng, nếu số thu vượt dự toán từ 10% đến dưới 50% thì mức thưởng tối đa sẽ là 40% phần vượt thu điều tiết tiền sử dụng đất về ngân sách thành phố. Vượt thu từ 50% trở lên, mức thưởng tối đa là 100% phần vượt thu điều tiết tiền sử dụng đất về ngân sách thành phố.

Theo UBND TP. Hải Phòng, năm 2026 là năm đầu tiên Hải Phòng phải thực hiện điều tiết 20% khoản thu tiền sử dụng đất về ngân sách Trung ương. Dự kiến số tiền điều chuyển từ nguồn thu tiền sử dụng đất về ngân sách Trung ương khoảng 7.200 tỷ đồng.

Đề xuất giảm gánh nặng tiền sử dụng đất khi chuyển đất nông nghiệp sang đất ở

13:24, 11/09/2025

Đề xuất giảm gánh nặng tiền sử dụng đất khi chuyển đất nông nghiệp sang đất ở

Bộ Tài chính kiến nghị giảm tiền sử dụng đất khi chuyển mục đích sang đất ở

19:17, 31/07/2025

Bộ Tài chính kiến nghị giảm tiền sử dụng đất khi chuyển mục đích sang đất ở

Nhiều khoản thu, sắc thuế về đích sau 8 tháng, tiền sử dụng đất vẫn hụt thu

14:18, 16/09/2024

Nhiều khoản thu, sắc thuế về đích sau 8 tháng, tiền sử dụng đất vẫn hụt thu

cấp xã điều tiết ngân sách hải phòng quy định phân chia thưởng vượt thu tiền sử dụng đất

