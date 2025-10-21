Hải Phòng: Cấp xã được thưởng vượt thu tiền sử dụng đất

Nâng hạng thị trường chứng khoán Việt Nam
Việt Nam đáp ứng các tiêu chí nâng hạng từ thị trường chứng khoán cận biên lên thị trường mới nổi.
Thứ Tư, 22/10/2025
Nam Khánh
21/10/2025, 09:23
Cấp xã được thưởng vượt thu tiền sử dụng đất 40% hoặc 100% phần vượt thu tuỳ theo tỷ lệ vượt thu đạt được so với dự toán…
Ngày 21/10, thông tin từ UBND TP. Hải Phòng cho biết UBND thành phố đang đề xuất HĐND thành phố xây dựng quy định tỷ lệ phân chia nguồn thu tiền sử dụng đất giữa 2 cấp chính quyền năm tài chính 2026, trong đó, dự kiến sẽ thưởng cho các xã phường có số thu tiền sử dụng đất vượt dự toán được giao.
Theo đó, UBND TP. Hải Phòng xác định năm 2026, nguồn thu tiền sử dụng đất có 5 khoản thu chính. Đó là thu tiền sử dụng đất các dự án. Thu tiền sử dụng đất từ việc chuyển mục đích sử dụng đất đối với đất do cơ quan, đơn vị tổ chức thực hiện. Thu tiền sử dụng đất từ quỹ đất được thu hồi từ các thửa đất nhỏ hẹp do tổ chức, hộ gia đình, cá nhân có quyền sử dụng đất xen kẹt trong khu dân cư. Thu tiền sử dụng đất từ đất dôi dư và các khoản thu tiền sử dụng đất còn lại.
Trong cả 5 khoản thu này, ngân sách Trung ương đều được hưởng 20% số thu tiền sử dụng đất, 80% số thu còn lại được điều tiết cho ngân sách cấp thành phố và ngân sách cấp xã. Số thu điều tiết cho ngân sách cấp xã phụ thuộc vào từng khoản thu.
Đối với khoản thu tiền sử dụng đất các dự án, khoản thu này được phân chia thành 2 loại dự án. Dự án do thành phố Hải Phòng thực hiện, ngân sách Trung ương được hưởng 20%, ngân sách thành phố được hưởng 80%. Dự án do cấp xã tổ chức thực hiện, ngân sách Trung ương được hưởng 20%, ngân sách thành phố Hải Phòng được hưởng 60%, ngân sách cấp xã được hưởng 20%.
Khoản thu tiền sử dụng đất từ việc chuyển đổi mục đích sử dụng đất đối với đất do cơ quan, đơn vị, tổ chức thuộc Nhà nước quản lý cũng được phân chia làm 2 loại dự án. Dự án do thành phố thực hiện, ngân sách Trung ương được hưởng 20%, ngân sách thành phố được hưởng 80%. Dự án do cấp xã tổ chức thực hiện, ngân sách Trung ương được hưởng 20%, ngân sách thành phố được hưởng 60%, ngân sách cấp xã được hưởng 20%.
Khoản thu tiền sử dụng đất từ quỹ đất xen kẹt, ngân sách trung ương được hưởng 20%, ngân sách thành phố Hải Phòng được hưởng 30%, ngân sách xã và đặc khu Cát Hải được hưởng 50% số thu.
Khoản thu tiền sử dụng đất từ đất dôi dư, ngân sách trung ương được hưởng 20%, ngân sách cấp xã được hưởng 80%. Các khoản thu tiền sử dụng đất còn lại, ngân sách trung ương được hưởng 20%, ngân sách thành phố được hưởng 60%, ngân sách cấp xã được hưởng 20%.
Nhằm khuyến khích các địa phương nỗ lực khai thác các nguồn thu tiềm năng, nhất là nguồn thu tiền sử dụng đất từ quỹ đất xen kẹt để phát triển kinh tế - xã hội địa phương, Hải Phòng dự kiến sẽ thực hiện thưởng vượt thu tiền sử dụng đất cho cấp xã. Trong đó, vượt thu là tổng các khoản thu tiền sử dụng đất trên địa bàn vượt so với dự toán được giao.
Tuy nhiên, tỷ lệ vượt thu tiền sử dụng đất phải đạt hơn 10% tổng dự toán số thu thì ngân sách xã mới được thưởng. Về mức thưởng, nếu số thu vượt dự toán từ 10% đến dưới 50% thì mức thưởng tối đa sẽ là 40% phần vượt thu điều tiết tiền sử dụng đất về ngân sách thành phố. Vượt thu từ 50% trở lên, mức thưởng tối đa là 100% phần vượt thu điều tiết tiền sử dụng đất về ngân sách thành phố.
Theo UBND TP. Hải Phòng, năm 2026 là năm đầu tiên Hải Phòng phải thực hiện điều tiết 20% khoản thu tiền sử dụng đất về ngân sách Trung ương. Dự kiến số tiền điều chuyển từ nguồn thu tiền sử dụng đất về ngân sách Trung ương khoảng 7.200 tỷ đồng.
Thanh Hóa vừa ban hành văn bản số 17831/UBND-KTTC do Phó Chủ tịch UBND tỉnh Mai Xuân Liêm ký yêu cầu các ngành, địa phương trong tỉnh tập trung thực hiện đồng bộ giải pháp tăng thu, kiểm soát chi ngân sách và đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công những tháng cuối năm...
Ấn Độ đang thực hiện những bước đi quan trọng nhằm thúc đẩy việc sử dụng đồng rupee trong giao dịch thương mại quốc tế, một hướng đi có thể giúp tăng cường giá trị của đồng tiền này theo thời gian...
Đại diện Cục Phòng, chống rửa tiền (Ngân hàng Nhà nước) cho biết theo quy định mới, các tổ chức cung cấp dịch vụ tài sản mã hóa tại Việt Nam phải lưu trữ dữ liệu giao dịch và thông tin khách hàng trên máy chủ đặt trong nước tối thiểu 10 năm để phòng, chống rửa tiền và tài trợ khủng bố. Cùng đó, Ngân hàng Nhà nước đang xây dựng bộ tiêu chí nhận diện giao dịch đáng ngờ liên quan đến tài sản mã hóa…
Tính đến hết tháng 10/2025, Bộ Xây dựng ước giải ngân được hơn 43.500 tỷ đồng, tương đương gần 50% kế hoạch vốn đầu tư công giao đầu năm và hơn 54% kế hoạch sau điều chỉnh. Dù tiến độ được cải thiện nhưng vẫn chịu áp lực lớn từ vướng mắc mặt bằng và điều kiện thi công…
Trong phiên sáng ngày 21/10, tuỳ từng thương hiệu, giá mua, bán vàng nhẫn “4 số 9” tăng từ 2 – 3,5 triệu đồng/lượng mỗi chiều. Một doanh nghiệp phía Nam tăng 2,5 triệu đồng/lượng với chiều mua nhưng chiều bán chỉ tăng 500 nghìn đồng/lượng…
Việt Nam đáp ứng các tiêu chí nâng hạng từ thị trường chứng khoán cận biên lên thị trường mới nổi.
Sáng kiến Diễn đàn thường niên Kinh tế mới Việt Nam (VNEF) đã được khởi xướng và tổ chức thành công từ năm 2023. VNEF 2025 (lần thứ 3) có chủ đề: "Sức bật kinh tế Việt Nam: từ nội lực tới chuỗi giá trị toàn cầu".
Khởi xướng từ năm 2003, chương trình THƯƠNG HIỆU MẠNH VIỆT NAM đã trở thành sự kiện thường niên lớn nhất do Tạp chí Kinh tế Việt Nam – VnEconomy – Vietnam Economic Times tổ chức, dành cho cộng đồng các Doanh nghiệp Việt Nam.
Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.
Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: