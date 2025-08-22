Hải Phòng chỉ đạo khơi thông dự án đường vành đai 2

Ngày 21/8/2025, thông tin từ UBND TP. Hải Phòng cho biết lãnh đạo UBND thành phố đã có chỉ đạo khơi thông các vướng mắc trong công tác giải phóng mặt bằng để đảm bảo tiến độ giải ngân vốn đầu tư công cũng như tiến độ thực hiện các hạng mục thuộc dự án đường vành đai 2 đoạn tuyến Tân Vũ - Hưng Đạo - đường Bùi Viện.

VƯỚNG MẮC GIẢI PHÓNG MẶT BẰNG

Dự án đường vành đai 2 đoạn tuyến Tân Vũ - Hưng Đạo - đường Bùi Viện được UBND TP. Hải Phòng phê duyệt tháng 3/2023, điều chỉnh tại quyết định số 3247/QĐ-UBND ngày 16/9/2024. Theo đó, dự án có tổng mức đầu tư hơn 7.020 tỷ đồng từ nguồn vốn ngân sách thành phố, trong đó, chi phí bồi thường giải phóng mặt bằng hơn 2.216 tỷ đồng, chi phí xây lắp hơn 4.145 tỷ đồng.

Dự án có quy mô đầu tư tuyến đường từ nút giao Tân Vũ - Hưng Đạo - đường Bùi Viện tổng chiều dài 11km, mặt đường 8 làn xe, trên tuyến có 2 cầu, gồm cầu Hải Thành vượt sông Lạch Tray (bao gồm cầu chính, cầu dẫn và cầu nhánh hai bên kết nối đường tỉnh 353) và cầu vượt nút giao đường Bùi Viện (gồm cầu vượt chính và hai cầu nhánh).

Dự án đường vành đai 2 sử dụng hơn 106,53ha đất tại các phường Hải An, Hưng Đạo và Kiến An, thời gian thực hiên từ năm 2021 – 2028. Tại phường Hải An diện tích cần giải phóng mặt bằng là 28,96ha, địa phương đã tạm bàn giao được hơn 25,7ha để thực hiện thi công. Tại phường Kiến An diện tích cần giải phóng mặt bằng là 17,69ha, địa phương đã tạm bàn giao hơn 6,26ha. Tại phường Hưng Đạo diện tích cần giải phóng mặt bằng lớn nhất hơn 59,6ha, địa phương đã tạm bàn giao mặt bằng hơn 28,46ha.

Dự án đường vành đai 2 có 5 gói thầu xây lắp, trong đó, gói thầu số 23 (xây dựng khu tái định cư) bắt đầu triển khai. Các gói thầu số 19 (nút giao Tân Vũ - nút giao đường Liên Phường giá trị hợp đồng hơn 291 tỷ đồng), số 20 (nút giao đường Liên Phường - nút giao cầu Hải Thành, giá trị hơn 2.520 tỷ đồng), số 21 (nút giao cầu Hải Thành - nút giao đường Bùi Viện, giá trị hơn 865 tỷ đồng), số 22 (cầu vượt Bùi Viện, giá trị hơn 463 tỷ đồng) nhà thầu đã triển khai thi công.

Tuy nhiên, việc thi công các gói thầu gặp vướng mắc giải phóng mặt bằng. Trên địa bàn phường Kiến An còn phần mặt bằng nhà xưởng, nhà ở xây lấn chiếm trong phạm vi thi công cầu vượt Bùi Viện chưa được bàn giao ảnh hưởng đến việc thi nút giao Bùi Viện.

Trên địa bàn phường Hải An, mặt bằng bàn giao đợt 2 còn khoảng 900m (từ Km2 400 đến Km3 300) các hộ dân chưa di dời tài sản, cản trở nhà thầu thi công. Tại Km0 00 có đầm nuôi trồng thuỷ sản, chủ đầm chưa cho thi công với lý do ảnh hưởng đầm thuỷ sản. Từ Km0 100 đến Km0 600 cũng chưa phá dỡ bàn giao mặt bằng để thi công đường.

Trên địa bàn phường Hưng Đạo, trong phạm vi cầu Hải Thành, đường dẫn đầu cầu thuộc gói thầu số 20, mặt bằng chưa được bàn giao ảnh hưởng tới việc thi công các mố trụ cầu dẫn, cầu nhánh và tường chắn. Tương tự, trong phạm vi gói thầu 21, phần đất của Công ty cổ phần Thành Tô cùng một số thửa đất nông nghiệp chưa được bàn giao làm ảnh hưởng việc thi công liên tục toàn tuyến.

Theo báo cáo của UBND phường Hưng Đạo, dự án đường vành đai 2 có 185 hộ thuộc diện tái định cư, theo quy định của pháp luật đất đai, việc bố trí tái định cư phải hoàn thành trước khi có quyết định thu hồi đất. Tuy nhiên, do chưa có đất bố trí tái định cư nên công tác bồi thường giải phóng mặt bằng bị ách tắc.

Các hộ dân tai tuyến phố Hải Lâm đủ điều kiện bồi thường nhưng do có sự thay đổi quy hoạch nên địa phương chờ hướng dẫn. Ngoài ra, tại phường Hưng Đạo còn có hàng chục hộ dân xây dựng nhà ở trên đất công ích, đất nông nghiệp không còn nơi ở nào khác cũng phải chờ chỉ đạo giải quyết. Những vướng mắc này dẫn đến công tác giải phóng mặt bằng dự án đường vành đai 2 tại phường Hưng Đạo bị chậm.

KHƠI THÔNG TIẾN ĐỘ GIẢI NGÂN VỐN

Theo Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông và nông nghiệp Hải Phòng (chủ đầu tư dự án), năm 2025, kế hoạch giao vốn của dự án đường vành đai 2 là hơn 3.218 tỷ đồng. Trong đó, chi phí xây lắp là hơn 1.422 tỷ đồng. Chi phí bồi thường giải phóng mặt bằng hơn 1.741 tỷ đồng. Tính đến đầu tháng 8/2025, dự án đã giải ngân được hơn 1.585 tỷ đồng nhưng hơn 80% cho các gói thầu xây lắp (hơn 1.151 tỷ đồng).

Số vốn giải ngân vào chi phí giải phóng mặt bằng mới đạt hơn 404 tỷ đồng, bằng 23,24% kế hoạch vốn cho chi phí giải phóng mặt bằng (hơn 1.741 tỷ đồng). Để đảm bảo tiến độ giải ngân, từ nay đến hết năm 2025, dự án cần giải ngân hơn 1.600 tỷ đồng. Tuy nhiên, theo kế hoạch, các gói thầu xây lắp chỉ tiếp nhận thêm khoảng 300 tỷ đồng, số vốn còn lại chủ yếu cho giải phóng mặt bằng.

Mới đây, Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP. Hải Phòng Lê Anh Quân đã kiểm tra tiến độ thực hiện dự án đường vành đai 2. Trước thực trạng khối lượng chưa giải phóng mặt bằng tai phường Hưng Đạo còn khá lớn, ông Quân giao Ban Quản lý dự án khu vực Dương Kinh phối hợp chủ đầu tư xây dựng kế hoạch giải phóng mặt bằng theo đường găng tiến độ thi công xây dựng, nhất là hạng mục cầu Hải Thành.

Đối với các vướng mắc về công tác giải phóng mặt bằng tại phường Hưng Đạo, Phó Chủ tịch Lê Anh Quân giao các sở Xây dựng, Nông nghiệp và Môi trường hướng dẫn địa phương giải quyết các trường hợp xây nhà trái phép trên đất đủ điều kiện bồi thường nhưng mới bị bị thay đổi quy hoạch để hoàn thành phương án bồi thường.

Bên cạnh đó, cơ quan chức năng phối hợp chính quyền địa phương thực hiện thủ tục xác định giá đất cụ thể khu tái định cư, rà soát nguồn gốc sử dụng đất đối với các trường hợp có nhà trên đất nông nghiệp, vận động người dân nhận hỗ trợ bàn giao mặt bằng cho chủ đầu tư. Trường hợp không nhận hỗ trợ bàn giao mặt bằng, khẩn trương hoàn thiện hồ sơ cưỡng chế thu hồi đất trong tháng 8/2025.

Đối với công tác bồi thường giải phóng mặt bằng trên địa bàn phường Hải An và phường Kiến An, ông Quân yêu cầu các địa phương này phối hợp với cơ quan liên quan sớm hoàn thành phê duyệt phương án, chi trả bồi thường và hoàn thiện hồ sơ cưỡng chế những trường hợp không nhận bồi thường bàn giao mặt bằng trong tháng 8/2025.

Phó Chủ tịch Lê Anh Quân giao Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông và nông nghiệp Hải Phòng phối hợp với các địa phương giải quyết các vướng mắc đẩy nhanh tiến độ giải ngân, kịp thời báo cáo UBND thành phố điều chuyển kế hoạch vốn đầu tư công năm 2025 của dự án.