Hải Phòng chú trọng phát triển du lịch nội đô

Sau khi hợp nhất các đầu mối quản lý, sự liên thông giữa văn hóa - thể thao - du lịch giúp Hải Phòng xây dựng chiến lược phát triển tổng thể, vừa bảo tồn giá trị văn hóa - lịch sử, vừa khai thác hiệu quả lợi thế tự nhiên, hạ tầng và con người…

Tính chung 10 tháng năm 2025, thành phố Hải Phòng đón 12,82 triệu lượt khách đạt 89,19% kế hoạch năm. Riêng tháng 10/2025, du lịch Hải Phòng đón và phục vụ gần 1 triệu lượt khách, vượt kịch bản đề ra, tăng 7,76% so với cùng kỳ năm trước.

Những con số ấn tượng này không chỉ cho thấy sức hút ngày càng lớn của thành phố hoa phượng đỏ, mà còn khẳng định sức bật mạnh mẽ của ngành du lịch địa phương trong giai đoạn chuyển mình mới.

Trước đây, du lịch Hải Phòng thường hoạt động theo mùa, tập trung vào mùa hè tại Đồ Sơn, Cát Bà. Nhưng hiện nay, thành phố đã và đang hình thành mô hình “du lịch bốn mùa” - một hướng đi bền vững, mang lại hiệu quả kinh tế lâu dài. Cùng với biển đảo, du lịch văn hóa, tâm linh và ẩm thực đang được chú trọng phát triển.

Đặc biệt, Hải Phòng có bề dày lịch sử, hệ thống di tích phong phú, tạo nền tảng thuận lợi để hình thành các sản phẩm du lịch nội đô đặc sắc. Giữa lòng đô thị Hải Phòng, những tuyến phố trung tâm với Nhà hát thành phố, Bưu điện thành phố, những biệt thự Pháp cổ xen kẽ phố thị hiện đại. Đây là chất liệu lý tưởng để phát triển các tour “city walk”, “storytelling tour” hay nhiếp ảnh đô thị.

Hải Phòng đã và đang hình thành mô hình “du lịch bốn mùa”.

Ngoài ra, những năm gần đây, sản phẩm du lịch ẩm thực và văn hóa phố đêm trở thành thương hiệu đặc trưng, thu hút hàng nghìn du khách trẻ mỗi tuần đến với Hải Phòng. Không cầu kỳ, chính những món ăn truyền thống, dân dã, như: bánh đa cua, bánh mì cay, chè, bún cá cay, nem cua bể… đã "kể" câu chuyện về nhịp sống và vẻ đẹp của người Hải Phòng.

Ngay sau hợp nhất, ngành du lịch cũng đã có những bước đi mạnh mẽ nhằm hiện thực hóa chiến lược phát triển ngành du lịch. Điển hình như ra mắt tour đêm “Dấu thiêng Hàng Kênh”, đưa công nghệ số làm sống lại di sản đình Hàng Kênh và các loại hình nghệ thuật truyền thống cửa đình... Tour đêm bước đầu được đánh giá là sản phẩm độc đáo, thu hút sự chú ý của nhân dân và du khách.

Ngoài ra, ở khu vực tây Hải Phòng, phường Lê Thanh Nghị cũng đều đặn duy trì các hoạt động của phố đi bộ Bạch Đằng như giao lưu văn nghệ, nghệ thuật đường phố... Các hoạt động này không chỉ tạo điểm vui chơi cuối tuần cho người dân mà còn tạo thêm điểm đến cho du khách trải nghiệm.

Theo Đề án Tổng thể phát triển du lịch thành phố Hải Phòng đến năm 2025, định hướng đến năm 2030, du lịch nội đô là một trong những sản phẩm du lịch cốt lõi. Cụ thể, thành phố sẽ tiếp tục phát huy mạnh mẽ loại hình Foodtour, Hải Phòng City tour... Khai thác giá trị kiến trúc, văn hóa ẩm thực khu vực đô thị lõi, mở rộng liên kết phát triển du lịch đường sông gắn với lịch sử phát triển lâu đời của Cảng Hải Phòng...

Hải Phòng sẽ tiếp tục phát huy mạnh mẽ loại hình Foodtour, Hải Phòng City tour...

Ông Trần Văn Ngọc, Phó giám đốc Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch, cho biết thời gian tới, ngành du lịch tích hợp các hệ thống du lịch thông minh vào các cổng du lịch thông minh của Hải Phòng. Theo đó, du khách có thể trải nghiệm ngay trên điện thoại, trên ti vi, trên máy tính tại nhà. Sau khi trải nghiệm, họ có thể đặt những tour, tuyến, những điểm du lịch, tiết kiệm được nhiều thời gian và tiền bạc...

Bên cạnh đó, ngành chú trọng đào tạo đội ngũ hướng dẫn viên nội đô và người kể chuyện cộng đồng. Hướng dẫn viên nội đô không chỉ cần am hiểu kiến thức lịch sử mà còn cần khả năng truyền cảm hứng, đưa câu chuyện của di sản vào đời sống một cách gần gũi, dễ hiểu. Người dân địa phương, nghệ nhân, chủ quán ăn, chủ hiệu thủ công… cũng có thể trở thành “đại sứ văn hóa” nếu được hỗ trợ, tập huấn bài bản.

Để thực hiện mục tiêu, mới đây, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã tổ chức Hội nghị tuyên truyền, tập huấn nâng cao chất lượng sản phẩm Foodtour Hải Phòng năm 2025. Tại hội nghị, các chủ cơ sở kinh doanhđược hướng dẫn chi tiết về đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm; cùng các kỹ năng quảng bá, giới thiệu sản phẩm trên mạng xã hội, các ứng dụng đặt món và du lịch...

Tới đây, để chào mừng Ngày Di sản văn hóa Việt Nam, từ ngày 21 - 24/11, tại thành phố Hải Phòng sẽ diễn ra Triển lãm “Di sản văn hóa, danh thắng Việt Nam và sản phẩm thủ công truyền thống năm 2025”.

Tour đêm “Dấu thiêng Hàng Kênh” nhận được sự hưởng ứng từ du khách.

Xuyên suốt bốn ngày diễn ra sự kiện là chuỗi chương trình giao lưu văn hóa nghệ thuật tôn vinh các loại hình di sản văn hóa phi vật thể và nghệ thuật dân gian truyền thống. Các chương trình tiêu biểu gồm “Lung linh những sắc màu”, “Việt Nam quê hương tôi”, “Liên hoan các câu lạc bộ nghệ thuật dân gian truyền thống” với các tiết mục trình diễn nhạc cụ dân tộc, múa dân gian, dân ca như Xẩm, Ca trù, Hát văn, Quan họ, Hát xoan, Trống quân, Hát chèo…

Đặc biệt, lễ diễu hành “Tôn vinh Áo dài Việt - Hành trình lan tỏa vẻ đẹp di sản” là điểm nhấn rực rỡ, quy tụ đông đảo nghệ sĩ, người mẫu, đoàn viên, hội viên phụ nữ và người dân thành phố Hải Phòng trong không gian đậm đà bản sắc Việt Nam.

Bên cạnh du lịch nội đô, thời gian qua Hải Phòng đã cùng các địaphương liên kết xây dựng 3 tour du lịch đặc sắc, bao gồm các trải nghiệm “Một hành trình - năm điểm đến Di sản thế giới”, “Theo dấu chân Tam tổ Trúc Lâm” và “Khám phá Di sản thế giới Côn Sơn - Kiếp Bạc”.

Đây là chuỗi sản phẩm liên kết vùng, gắn kết Hải Phòng với Quảng Ninh, Bắc Giang - các địa phương cùng chia sẻ giá trị nổi bật toàn cầu trong quần thể di tích và danh thắng Yên Tử - Vĩnh Nghiêm - Côn Sơn, Kiếp Bạc vừa được UNESCO công nhận là Di sản thế giới.

Khám phá Di sản thế giới Côn Sơn - Kiếp Bạc.

Các tour này không chỉ mở rộng không gian du lịch, mà còn góp phần định vị Hải Phòng như “cửa ngõ du lịch di sản” của khu vực phía Bắc. Trên nền tảng đó, lãnh đạo UBND thành phố Hải Phòng và UBND tỉnh Quảng Ninh gần đây đã có cuộc làm việc quan trọng nhằm thúc đẩy phát triển du lịch vùng.

Qua đó, các bên hướng tới việc hình thành các tuyến du lịch liên vùng, nối liền Cát Bà - Hạ Long - Yên Tử - Côn Sơn, Kiếp Bạc, góp phần đưa Hải Phòng và Quảng Ninh trở thành trung tâm du lịch hàng đầu cả nước, đồng thời nâng cao khả năng cạnh tranh quốc tế.