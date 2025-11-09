Thứ Hai, 10/11/2025

Du lịch Đà Nẵng: Bứt phá mạnh mẽ không còn mùa thấp điểm

Ngô Anh Văn

09/11/2025, 09:39

Du lịch Đà Nẵng đang chứng kiến một sự chuyển mình mạnh mẽ, phá vỡ thường lệ về mùa thấp điểm nhờ vào những nỗ lực không ngừng nghỉ trong việc thu hút khách du lịch quốc tế.

Ngay trong những ngày mưa lũ nước ngập đường phố, khách du lịch vẫn đến Hội An.
Ngay trong những ngày mưa lũ nước ngập đường phố, khách du lịch vẫn đến Hội An.

Theo nhìn nhận của các chuyên gia hoạt động trong lĩnh vực du lịch, thông thường, ở các tỉnh ven biển miền Trung và Đà Nẵng nói riêng, sau mỗi dịp hè và nghỉ lễ Quốc khánh 2/9, Đà Nẵng bước vào giai đoạn ít khách du lịch do thời tiết không thuận lợi và sự sụt giảm của thị trường khách nội địa.

Tuy nhiên, năm nay, nhờ vào việc hợp nhất du lịch với Quảng Nam và thực hiện các chiến lược xúc tiến, quảng bá hiệu quả, Đà Nẵng đã ghi nhận những tín hiệu tích cực ngay trong thời kỳ thấp điểm (mùa mưa bão từ tháng 9-12 hằng năm).

ĐẨY MẠNH KHAI THÁC THỊ TRƯỜNG QUỐC TẾ

Đà Nẵng đang đẩy mạnh khai thác thị trường khách quốc tế. Ngoài thị trường truyền thống Hàn Quốc và Trung Quốc, thành phố đang khai thác hiệu quả nguồn khách từ khu vực Đông Nam Á. Hãng hàng không Vietjet Air đã mở đường bay Đà Nẵng - Kuala Lumpur, đồng thời thành phố cũng đón các đoàn KOL và famtrip từ thị trường này để trải nghiệm và mở rộng hợp tác.

Ngoài ra, Đà Nẵng còn tham gia hội chợ ITB Asia 2025 tại Singapore để quảng bá hình ảnh "Đà Nẵng mới - trải nghiệm mới" với các sản phẩm du lịch đặc sắc sau khi hợp nhất với tỉnh Quảng Nam giàu tiềm năng du lịch sinh thái, văn hóa, làng quê.

Ngay sau mưa, nước sông còn dâng cao nhưng khách du lịch quốc tế vẫn tấp nập đến Hội An.
Ngay sau mưa, nước sông còn dâng cao nhưng khách du lịch quốc tế vẫn tấp nập đến Hội An.

Bà Trương Thị Hồng Hạnh, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thành phố Đà Nẵng, cho biết Chương trình "Tôi yêu Đà Nẵng – I love Da Nang" đang tiếp tục được thành phố duy trì để thu hút khách quốc tế đã từng đến Đà Nẵng quay trở lại. Thành phố tập trung vào các thị trường trọng điểm như Trung Quốc, Hàn Quốc, Nhật Bản và ASEAN, đồng thời khai thác các đường bay mới trong năm 2025. Đối với thị trường châu Âu, Đà Nẵng đang phối hợp với các đối tác để đón khoảng 20 nghìn khách quốc tế hưu trí đến nghỉ dưỡng dài hạn.

Theo số liệu thống kê của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, trong tháng 10 vừa qua, lượng khách lưu trú tại Đà Nẵng ước đạt hơn 1,3 triệu lượt, tăng hơn 25% so với cùng kỳ năm trước. Đặc biệt, lượng khách quốc tế đạt khoảng 614 nghìn lượt, tăng hơn 28% so với cùng kỳ.

Đây là một con số ấn tượng, cho thấy sức hút mạnh mẽ của Đà Nẵng đối với du khách quốc tế. Các cơ sở lưu trú tại các khu vực như An Hải, Sơn Trà, Ngũ Hành Sơn, Hội An cũng ghi nhận công suất phòng đạt khá, với lượng khách quốc tế đặt phòng đến cuối năm ở mức tốt.

NHIỀU DƯ ĐỊA PHÁT TRIỂN DỊCH VỤ  DU LỊCH CAO CẤP

Dư địa phát triển của du lịch Đà Nẵng vẫn còn rất lớn. Thành phố cần đã và đang triển khai thêm nhiều giải pháp để thu hút khách nghỉ đông và khách có nhu cầu nghỉ dưỡng dài hạn từ các thị trường như Nhật Bản, Úc và Bắc Âu.

Một trong những đề xuất của ngành Du lịch là nghiên cứu cơ chế đặc biệt về thị thực để thu hút đông đảo các dòng khách này. Ngoài ra, Đà Nẵng cũng có thể phát triển mô hình "Dưỡng già mùa đông" cho khách Nhật Bản, Hàn Quốc…cung cấp các dịch vụ lưu trú, dưỡng lão và chăm sóc sức khỏe đạt tiêu chuẩn.

Theo bà Trương Thị Hồng Hạnh, trong chiến lược phát triển du lịch thành phố, Ngành du lịch Đà Nẵng đã và đang tích cực xúc tiến loại hình du lịch MICE để trở thành một trụ cột của du lịch thành phố. Với số lượng cơ sở lưu trú cao cấp lớn nhất cả nước và nhiều công ty tổ chức sự kiện uy tín, Đà Nẵng kỳ vọng sẽ tiếp tục là điểm đến hàng đầu về du lịch MICE ở Việt Nam.

Năm 2025 đánh dấu một khởi đầu sôi động cho thị trường du lịch MICE tại Đà Nẵng, khi thành phố liên tục đón tiếp các đoàn khách lớn từ khắp nơi trên thế giới. Một trong những sự kiện nổi bật là chuyến thăm của 226 khách MICE từ Công ty TNHH Thế giới Bota-P, một doanh nghiệp hàng đầu tại Thái Lan. 

Một cuộc xúc tiến du lịch MICE của ngành Du lịch Đà Nẵng
Một cuộc xúc tiến du lịch MICE của ngành Du lịch Đà Nẵng

Đà Nẵng cũng đã diễn ra sự kiện The CTM Asia Conference and All Stars Awards 2025, thu hút khoảng 70 chuyên gia trong lĩnh vực MICE từ các thị trường châu Á và quốc tế. Sự kiện này có sự tham dự của nhiều lãnh đạo cấp cao và chuyên gia về MICE, tạo cơ hội cho các đối tác kinh doanh và nhà tài trợ từ nhiều lĩnh vực khác nhau.

Trong tháng 10 này, miền Trung liên tiếp diễn ra các đợt mưa lịch sử “lũ chồng lũ”, vậy mà Đô thị cổ Hội An, cũng đang chứng kiến sự nhộn nhịp của du khách quốc tế ngay cả khi chính quyền chưa chính thức mở cửa sau lũ. Điều này cho thấy sức hút không thể chối từ của phố cổ Hội An đối với du khách quốc tế, bất chấp những khó khăn do thiên tai.

Du lịch Đà Nẵng đang trên đà phát triển mạnh mẽ, không còn khái niệm mùa thấp điểm. Với những chiến lược đúng đắn và sự hợp tác hiệu quả, Đà Nẵng đang dần khẳng định vị thế của mình trên bản đồ du lịch quốc tế, hứa hẹn một tương lai tươi sáng cho ngành du lịch của thành phố.

