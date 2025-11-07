Du lịch Cát Bà dự báo sẽ tăng trưởng mạnh mẽ 2 tháng cuối năm

Du khách tới Cát Bà hiện nay có thể tận hưởng các chiều không gian rộng lớn ở các mùa. Từ môi trường, khí hậu của cả vùng vịnh Lan Hạ, Di sản thiên nhiên thế giới vịnh Hạ Long - quần đảo Cát Bà, cho tới tới các show diễn nghệ thuật đẳng cấp thế giới…

National Geographic mới đây đã giới thiệu Cát Bà là "sân chơi" lý tưởng cho người mê leo núi, khám phá hang động và chinh phục những vách đá vôi hướng ra biển. Trong danh sách 8 hòn đảo tuyệt vời nhất để khám phá ở Đông Nam Á, Cát Bà được tờ tạp chí du lịch nổi tiếng xếp thứ 3, với gợi ý đây là điểm đến lý tưởng để phiêu lưu.

Theo tạp chí National Geographic, những vách núi đá vôi ở Cát Bà được xem là "sân chơi" tuyệt vời cho người yêu thích leo núi. Nổi bật trong số đó là thung lũng Bướm, nơi có hệ thống hang động và vách đá vươn ra biển. Đây là nơi du khách thường chọn hình thức leo tự do không dây trên mặt nước (deep-water soloing).

Với những du khách muốn tìm kiếm trải nghiệm an toàn hơn nhưng vẫn muốn chiêm ngưỡng cảnh quan ngoạn mục, có thể lựa chọn chinh phục đỉnh Ngự Lâm hoặc chèo kayak giữa làn nước lấp lánh ánh sinh vật phù du, ngắm biển Cát Bà rực sáng huyền ảo trong đêm.

Tạp chí National Geographic Traveller đề cập đến Cát Bà trong bài viết "Which is the best island in Southeast Asia for you?".

Trên nền tảng Agoda, Cát Bà cũng đang nằm trong nhóm những điểm đến được du khách nước ngoài tìm kiếm nhiều nhất tại Việt Nam khoảng đầu năm 2025. Với nền tảng Tripadvisor, Cát Bà thường xuyên nhận được đánh giá tích cực từ du khách quốc tế. Nhiều người khen ngợi vẻ đẹp hoang sơ của vịnh Lan Hạ, sự đa dạng sinh học của vườn Quốc gia Cát Bà, và trải nghiệm yên bình.

Theo National Geographic, thời điểm tuyệt nhất để khám phá hòn đảo là vào mùa khô (từ tháng 11 đến tháng 4 năm sau). Đây cũng chính là mùa cao điểm du lịch của các quốc gia Đông Nam Á.

Trong khi đó, tính đến hết tháng 10, du lịch Cát Bà đã gần hoàn thành kế hoạch đón khách quốc tế năm 2025. Trưởng Phòng Văn hóa – Xã hội đặc khu Cát Hải Phạm Trí Tuyến thông tin, trong tháng 10, du lịch Cát Bà đón hơn 136.000 lượt khách quốc tế. Qua đó, nâng tổng số khách quốc tế đến Cát Bà từ đầu năm đến nay đạt hơn 1,12 triệu lượt, đạt 97,5% kế hoạch đón khách quốc tế năm 2025.

Đây là tín hiệu tích cực để Cát Bà bước vào mùa cao điểm cuối năm. Thời gian gần đây, đặc khu Cát Hải đã triển khai nhiều hoạt động tuyên truyền về giá trị Di sản thiên nhiên thế giới vịnh Hạ Long - quần đảo Cát Bà trên hệ thống truyền hình quốc tế, nhất là các kênh truyền hình nổi tiếng như: CNN, Discovery, TLC…

Thời gian tới, ngành du lịch Hải Phòng sẽ tiếp tục đẩy mạnh quảng bá Di sản thiên nhiên thế giới vịnh Hạ Long – quần đảo Cát Bà tại các chương trình xúc tiến đầu tư của thành phố tại các thị trường trọng điểm Đông Bắc Á, Đông Nam Á và một số thị trường khác như: Anh, Pháp, Úc, Ấn Độ…

Dự kiến ngày 22/11/2025, Hiệp hội Du lịch Hải Phòng sẽ tổ chức hội nghị xúc tiến điểm đến du lịch Hải Phòng năm 2025 với sự tham gia của hàng trăm đơn vị lữ hành lớn trong nước và quốc tế. Đây là sự kiện lớn của các doanh nghiệp du lịch và là cơ hội tốt để quảng bá du lịch Hải Phòng nói chung và du lịch Cát Bà nói riêng trong mùa cao điểm cuối năm.

Ông Vũ Hữu Vững, Phó Chủ tịch UBND đặc khu Cát Hải cho biết, thời gian tới, đặc khu tiếp tục huy động tối đa các nguồn lực để chuyển đổi xanh, chuyển đổi số,. Đặc biệt là ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong phát triển kinh tế, xã hội và xây dựng Cát Bà trở thành khu du lịch quốc gia, trung tâm du lịch sinh thái biển quốc tế.

Đối với chuyển đổi xanh, điểm du lịch cộng đồng Việt Hải sẽ là mô hình triển khai thí điểm để nhân rộng trên toàn bộ đặc khu. Theo đó, địa phương tiếp tục phát triển du lịch trải nghiệm, khám phá tour trekking xuyên qua khu rừng nguyên sinh nằm trong vùng lõi vườn quốc gia Cát Bà. Hay các dịch vụ thân thiện với môi trường khác như đạp xe trải nghiệm phong cảnh đồng quê giữa biển khơi, massage chân bằng cá suối...

Việt Hải cũng sẽ áp dụng các công nghệ và giải pháp kỹ thuật nhằm giảm thiểu phát thải khí nhà kính, sử dụng năng lượng tái tạo như điện mặt trời, gió. Sử dụng 100% phương tiện giao thông thân thiện với môi trường như xe điện, xe đạp, thuyền năng lượng mặt trời.

Các cơ sở lưu trú, nhà hàng, doanh nghiệp dịch vụ du lịch phải tuân thủ các quy định về xử lý nước thải, rác thải, hạn chế sử dụng nhựa dùng một lần, góp phần duy trì môi trường sinh thái biển và rừng quốc gia Cát Bà.

Ngoài du lịch biển đảo, Cát Bà là "sân chơi" lý tưởng cho người yêu thích leo núi.

Bên cạnh đó, hiện Cát Bà đang có nhiều dự án góp phần thay đổi diện mạo. Điển hình như Dự án đầu tư, xây dựng, cải tạo, mở rộng bến phà Đồng Bài và bến phà Cái Viềng với tổng mức đầu tư hơn 98,5 tỷ đồng từ ngân sách huyện Cát Hải. Dự án có diện tích sử dụng đất 13.600 m2 thuộc địa bàn xã Phù Long và xã Đồng Bài, huyện Cát Hải, Tp.Hải Phòng.

Ông Phạm Trí Tuyến, Trưởng Phòng Văn hóa, Khoa học và Thông tin huyện Cát Hải, cho biết địa phương sẽ đầu tư bến du thuyền, cảng tàu Gia Luận và đầu tư nâng cấp, cải tạo bến tàu Bến Bèo ở thị trấn Cát Bà thành Cảng tàu du lịch để đáp ứng nhu cầu vận chuyển khách du lịch thăm quan, lưu trú ngủ đêm.

Thực tế, Cát Bà có nhiều điều kiện thuận lợi để phát triển đảo du lịch xanh, bởi nơi đây sở hữu hệ tài nguyên sinh thái tự nhiên hiếm có và đang được gìn giữ tốt. Một lợi thế khác của Cát Bà đến từ vị trí biệt lập của hòn đảo. Nhờ biệt lập, các chính sách thiết lập cho Cát Bà, ví dụ như chính sách hạn chế phương tiện phát thải carbon, sẽ dễ triển khai hơn.

Hải Phòng đang được kỳ vọng vươn lên thành một thành phố tiên phong chuyển đổi xanh, phát triển bền vững ở tầm khu vực và thế giới. Điều này tạo điều kiện để Cát Bà theo định hướng xanh.

Cát Bà có nhiều điều kiện thuận lợi để phát triển thành hòn đảo du lịch xanh.

Do đó, Cát Bà đang được định hướng xây dựng thành hòn đảo không khí thải carbon đầu tiên ở Việt Nam. Hệ thống xe điện chở khách cùng tuyến cáp treo Cát Hải - Phù Long phát triển trên đảo Cát Bà là những bước đi đầu tiên. Bên cạnh đó còn có hai yếu tố then chốt là hệ thống năng lượng sạch, năng lượng tái tạo và xử lý rác thải.

Với sự nỗ lực chung của doanh nghiệp và địa phương, dự báo lượng khách du lịch quốc tế đến với Cát Bà sẽ còn tăng trưởng mạnh mẽ trong 2 tháng cuối năm. Từ đó giúp du lịch Cát Bà có thể vượt xa kế hoạch đón 1,15 triệu lượt khách quốc tế năm 2025.