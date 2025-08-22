Hải Phòng có thêm một dự án nhà ở vừa túi tiền tham gia thị trường
22/08/2025, 00:00
An Zen Residences được xây dựng trên diện tích 1,7 ha tại phường An Hải, cách trung tâm thành phố 5km và nằm ở trung điểm các khu công nghiệp lớn nhất Hải Phòng. Dự án gồm 3 tòa tháp cao 18 tầng và 1 nhà dịch vụ 2 tầng, khi hoàn thành sẽ cung cấp cho thị trường 887 căn hộ 48 – 78m2 với giá bán từ 1,6 tỷ đồng/căn, dự kiến sẽ bàn giao vào quý 4/2026...
Ngày 22/ 8/ 2025, tại Hải Phòng, Công ty TNHH Phát triển căn hộ Nam Long (Nam Long ADC) và Công ty Cổ phần Bất động sản Thế Kỷ (Cen Land) đã ký kết hợp tác chiến lược. Theo đó, Cen Land chính thức là đối tác phân phối độc quyền dự án An Zen Residences – sản phẩm tiên phong của Nam Long ADC trong phân khúc bất động sản vừa túi tiền (Ehome) tại miền Bắc, sau 5 dự án với hơn 8.500 căn hộ đã bàn giao tại miền Nam.
Trong khuôn khổ sự kiện, Cen Land cũng công bố hợp tác với các đại lý chiến lược tại Hải Phòng gồm Cen Hải Phòng, VHG, DHI, RECBOOK, T-LAND, HARBOR REAL, Phú Gia Hưng, Bách Tín Land và Bất động sản Trí Việt nhằm mở rộng kênh phân phối, đưa dự án An Zen Residences đến đúng đối tượng khách hàng mục tiêu. Qua đó, không chỉ mang đến những cơ hội sở hữu nhà ở chất lượng với chi phí vừa túi tiền cho khách hàng, mà còn góp phần cân bằng cung – cầu và thúc đẩy sự phát triển bền vững của thị trường bất động sản.
Được xây dựng trên triết lý 3E: Economy – Kinh tế, Efficiency – Hiệu quả, Ecology – Sinh thái, An Zen Residences không đơn thuần chỉ là một dự án căn hộ, mà còn mang đến chuẩn mực mới cho phân khúc nhà ở vừa túi tiền khi có mức giá phù hợp khả năng chi trả của nhiều khách hàng nhưng vẫn đảm bảo chất lượng, công năng và giá trị sống bền vững.
Phát biểu tại sự kiện, ông Steven Chu, Chủ tịch Nam Long ADC, bày tỏ: Chúng tôi kỳ vọng An Zen Residences sẽ trở thành dấu mốc quan trọng trong việc đưa phân khúc nhà ở vừa túi tiền trở lại thị trường, mở rộng cơ hội an cư bền vững cho người dân miền Bắc. Trên hành trình Bắc tiến, Nam Long ADC đã lựa chọn Cen Land – doanh nghiệp phân phối bất động sản hàng đầu miền Bắc – trở thành đối tác chiến lược phân phối độc quyền dự án An Zen Residences, hai bên tìm thấy sự đồng điệu trong triết lý “phát triển bền vững vì cộng đồng” và khát vọng kiến tạo cơ hội an cư cho số đông, đặc biệt ở phân khúc nhà ở vừa túi tiền.
Trong khi đó, ông Nguyễn Trung Vũ, Chủ tịch Cen Land, nhấn mạnh: việc Nam Long ADC đưa dòng sản phẩm bất động sản vừa túi tiền ra thị trường Hải Phòng là bước đi ý nghĩa, trở thành “làn gió mới”, giúp nhiều gia đình hiện thực hóa giấc mơ an cư, đồng thời mang đến cơ hội bứt phá cho đội ngũ môi giới.
Đánh giá thêm về tiềm năng của bất động sản Hải Phòng, ông Vũ nhận định địa phương này đang bứt phá mạnh mẽ với hàng loạt dự án hạ tầng trọng điểm như đường Vành đai 4, cao tốc ven biển, cầu Nguyễn Trãi. Thành phố còn sở hữu hệ thống khu công nghiệp quy mô lớn, hình thành vành đai công nghiệp – logistics khép kín trải dài từ nội thành ra cảng biển, tạo lợi thế đặc biệt trong thu hút đầu tư, sản xuất và xuất khẩu. Đồng thời, Khu thương mại tự do Hải Phòng với cơ chế, chính sách đặc thù đang hướng tới phát triển tài chính, thương mại, dịch vụ, nghiên cứu – phát triển (R&D) và thu hút nhân lực chất lượng cao. Sự phát triển này kéo theo nhu cầu an cư ngày càng tăng, trong khi nguồn cung căn hộ giá hợp lý vẫn khan hiếm.
Quảng Trị khởi công dự án nhà ở xã hội và khu đô thị mới gần 1.000 tỷ đồng
Chiều ngày 22/8, tại phường Đồng Hới, tỉnh Quảng Trị, đã diễn ra lễ khởi công dự án nhà ở xã hội và khu đô thị phía tây đường Phan Huy Chú. Dự án nhằm phát triển không gian đô thị và nâng cao chất lượng đời sống cho người dân địa phương.
Đồng Nai đồng loạt khởi công nhiều dự án nhà ở xã hội
Loạt dự án nhà ở xã hội ở Đồng Nai vừa được đồng loạt khởi công vào ngày 21/8/2025, cung cấp khoảng 5.500 căn hộ cho người lao động trên địa bàn các huyện Nhơn Trạch, Trảng Bom cũ, nay là các xã tương ứng.
Nghệ An đã chấp thuận đầu tư và phê duyệt quy hoạch 41 dự án nhà ở xã hội
Năm 2025, Thủ tướng Chính phủ giao Nghệ An xây dựng 1.420 căn nhà ở xã hội. Tuy nhiên, chỉ sau hơn nửa năm, địa phương đã hoàn thành tới 2.381 căn, dự kiến đến cuối năm sẽ đạt khoảng 2.517 căn, vượt xa so với chỉ tiêu ban đầu được giao tại Quyết định số 44/QĐ-TTg ngày 27/2/2025.
TP. Hồ Chí Minh đẩy nhanh tiến độ hoàn thành dự án xây dựng nút giao thông An Phú
UBND TP. Hồ Chí Minh ban hành Công văn về việc đẩy nhanh tiến độ hoàn thành dự án xây dựng nút giao thông An Phú, yêu cầu các nhà thầu thi công tăng cường nhân lực, máy móc, thiết bị tổ chức thi công “3 ca, 4 kíp” và chịu trách nhiệm trước pháp luật…
Hanoi Signature by Swiss-Belhotel: Khi biểu tượng song hành cùng biểu tượng
Sau hành trình kiến tạo kiệt tác chỉn chu và bền bỉ, Hanoi Signature đã sẵn sàng bàn giao tới tay khách hàng với pháp lý hoàn thiện và công trình hoàn mỹ.
Sáu giải pháp phát triển nhanh và bền vững ngành năng lượng
Việt Nam đang đứng trước cơ hội lớn để phát triển năng lượng xanh, sạch nhằm đảm bảo an ninh năng lượng và phát triển bền vững. Ông Nguyễn Ngọc Trung chia sẻ với Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy về sáu giải pháp để phát triển nhanh và bền vững ngành năng lượng nói chung và các nguồn năng lượng tái tạo, năng lượng mới nói riêng…
Nhân lực là “chìa khóa” phát triển điện hạt nhân thành công và hiệu quả
Trao đổi với Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy, TS. Trần Chí Thành, Viện trưởng Viện Năng lượng nguyên tử Việt Nam, nhấn mạnh vấn đề quan trọng nhất khi phát triển điện hạt nhân ở Việt Nam là nguồn nhân lực, xây dựng năng lực, đào tạo nhân lực giỏi để tham gia vào triển khai, vận hành dự án...
Phát triển năng lượng tái tạo, xanh, sạch: Nền tảng cho tăng trưởng kinh tế trong dài hạn
Quốc hội đã chốt chỉ tiêu tăng trưởng kinh tế 8% cho năm 2025 và tăng trưởng hai chữ số cho giai đoạn 2026 – 2030. Để đạt được mục tiêu này, một trong những nguồn lực có tính nền tảng và huyết mạch chính là điện năng và các nguồn năng lượng xanh, sạch…
Nhà đầu tư điện gió ngoài khơi tại Việt Nam vẫn đang ‘mò mẫm trong bóng tối’
Trả lời VnEconomy bên lề Diễn đàn năng lượng xanh Việt Nam 2025, đại diện doanh nghiệp đầu tư năng lượng tái tạo nhận định rằng Chính phủ cần nhanh chóng ban hành các thủ tục và quy trình pháp lý nếu muốn nhà đầu tư nước ngoài rót vốn vào các dự án điện gió ngoài khơi của Việt Nam...
Tìm lộ trình hợp lý nhất cho năng lượng xanh tại Việt Nam
Chiều 31/3, tại Hà Nội, Hội Khoa học Kinh tế Việt Nam, Hiệp hội Năng lượng sạch Việt Nam chủ trì, phối hợp với Tạp chí Kinh tế Việt Nam tổ chức Diễn đàn Năng lượng Việt Nam 2025 với chủ đề: “Năng lượng xanh, sạch kiến tạo kỷ nguyên kinh tế mới - Giải pháp thúc đẩy phát triển nhanh các nguồn năng lượng mới”...
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán),
có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu).
Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: