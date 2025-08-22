Chủ Nhật, 24/08/2025

Hải Phòng có thêm một dự án nhà ở vừa túi tiền tham gia thị trường

22/08/2025, 00:00

An Zen Residences được xây dựng trên diện tích 1,7 ha tại phường An Hải, cách trung tâm thành phố 5km và nằm ở trung điểm các khu công nghiệp lớn nhất Hải Phòng. Dự án gồm 3 tòa tháp cao 18 tầng và 1 nhà dịch vụ 2 tầng, khi hoàn thành sẽ cung cấp cho thị trường 887 căn hộ 48 – 78m2 với giá bán từ 1,6 tỷ đồng/căn, dự kiến sẽ bàn giao vào quý 4/2026...

Phối cảnh dự án An Zen Residences
Phối cảnh dự án An Zen Residences

Ngày 22/ 8/ 2025, tại Hải Phòng, Công ty TNHH Phát triển căn hộ Nam Long (Nam Long ADC) và Công ty Cổ phần Bất động sản Thế Kỷ (Cen Land) đã ký kết hợp tác chiến lược. Theo đó, Cen Land chính thức là đối tác phân phối độc quyền dự án An Zen Residences – sản phẩm tiên phong của Nam Long ADC trong phân khúc bất động sản vừa túi tiền (Ehome) tại miền Bắc, sau 5 dự án với hơn 8.500 căn hộ đã bàn giao tại miền Nam.

Trong khuôn khổ sự kiện, Cen Land cũng công bố hợp tác với các đại lý chiến lược tại Hải Phòng gồm Cen Hải Phòng, VHG, DHI, RECBOOK, T-LAND, HARBOR REAL, Phú Gia Hưng, Bách Tín Land và Bất động sản Trí Việt nhằm mở rộng kênh phân phối, đưa dự án An Zen Residences đến đúng đối tượng khách hàng mục tiêu. Qua đó, không chỉ mang đến những cơ hội sở hữu nhà ở chất lượng với chi phí vừa túi tiền cho khách hàng, mà còn góp phần cân bằng cung – cầu và thúc đẩy sự phát triển bền vững của thị trường bất động sản.

VnEconomy

Được xây dựng trên triết lý 3E: Economy – Kinh tế, Efficiency – Hiệu quả, Ecology – Sinh thái, An Zen Residences không đơn thuần chỉ là một dự án căn hộ, mà còn mang đến chuẩn mực mới cho phân khúc nhà ở vừa túi tiền khi có mức giá phù hợp khả năng chi trả của nhiều khách hàng nhưng vẫn đảm bảo chất lượng, công năng và giá trị sống bền vững.

Phát biểu tại sự kiện, ông Steven Chu, Chủ tịch Nam Long ADC, bày tỏ: Chúng tôi kỳ vọng An Zen Residences sẽ trở thành dấu mốc quan trọng trong việc đưa phân khúc nhà ở vừa túi tiền trở lại thị trường, mở rộng cơ hội an cư bền vững cho người dân miền Bắc. Trên hành trình Bắc tiến, Nam Long ADC đã lựa chọn Cen Land – doanh nghiệp phân phối bất động sản hàng đầu miền Bắc – trở thành đối tác chiến lược phân phối độc quyền dự án An Zen Residences, hai bên tìm thấy sự đồng điệu trong triết lý “phát triển bền vững vì cộng đồng” và khát vọng kiến tạo cơ hội an cư cho số đông, đặc biệt ở phân khúc nhà ở vừa túi tiền.

Trong khi đó, ông Nguyễn Trung Vũ, Chủ tịch Cen Land, nhấn mạnh: việc Nam Long ADC đưa dòng sản phẩm bất động sản vừa túi tiền ra thị trường Hải Phòng là bước đi ý nghĩa, trở thành “làn gió mới”, giúp nhiều gia đình hiện thực hóa giấc mơ an cư, đồng thời mang đến cơ hội bứt phá cho đội ngũ môi giới.

Đánh giá thêm về tiềm năng của bất động sản Hải Phòng, ông Vũ nhận định địa phương này đang bứt phá mạnh mẽ với hàng loạt dự án hạ tầng trọng điểm như đường Vành đai 4, cao tốc ven biển, cầu Nguyễn Trãi. Thành phố còn sở hữu hệ thống khu công nghiệp quy mô lớn, hình thành vành đai công nghiệp – logistics khép kín trải dài từ nội thành ra cảng biển, tạo lợi thế đặc biệt trong thu hút đầu tư, sản xuất và xuất khẩu. Đồng thời, Khu thương mại tự do Hải Phòng với cơ chế, chính sách đặc thù đang hướng tới phát triển tài chính, thương mại, dịch vụ, nghiên cứu – phát triển (R&D) và thu hút nhân lực chất lượng cao. Sự phát triển này kéo theo nhu cầu an cư ngày càng tăng, trong khi nguồn cung căn hộ giá hợp lý vẫn khan hiếm.

bất động sản Cen Land hải phòng

