Thứ Bảy, 28/02/2026

Menu

Các trang khác

Multimedia

Biểu tượng ảnh Ảnh
Biểu tượng eMagazine eMagazine
Biểu tượng Podcast Podcast
Biểu tượng Infographics Infographics
Biểu tượng Quizz Quizz
Biểu tượng Interactive Interactive

Liên hệ

Biểu tượng tòa soạn Tòa soạn
Biểu tượng quảng cáo Quảng cáo

Theo dõi VnEconomy trên

Chuyên mục

Chuyên mục

Kinh tế xanh

Chuyên mục

Tiêu điểm

Chuyên mục

Tài chính

Chuyên mục

Chứng khoán

Chuyên mục

Kinh tế số

Chuyên mục

Hạ tầng

Chuyên mục

Bất động sản

Chuyên mục

Thị trường

Chuyên mục

Thế giới

Chuyên mục

Doanh nghiệp

Chuyên mục

Ấn phẩm

Chuyên mục

Multimedia

Chuyên mục

Đầu tư

Chuyên mục

Tiêu & Dùng

Chuyên mục

Công nghệ & Startup

Chuyên mục

Dân sinh

Menu Menu
Multimedia Multimedia
VnE TV VnE TV
Điểm tin Điểm tin
Trang chủ Đầu tư

Đà Nẵng đẩy nhanh tiến độ tuyến đường kết nối cao tốc La Sơn - Túy Loan

Anh Văn

28/02/2026, 07:18

Dự án tuyến đường Vành đai phía tây kết nối với cao tốc La Sơn - Túy Loan kỳ vọng thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của Đà Nẵng...

Ban Quản lý các dự án đầu tư cơ sở hạ tầng ưu tiên Đà Nẵng, báo cáo với Bí thư Thành ủy Đà Nẵng về tiến độ dự án.
Ban Quản lý các dự án đầu tư cơ sở hạ tầng ưu tiên Đà Nẵng, báo cáo với Bí thư Thành ủy Đà Nẵng về tiến độ dự án.

Dự án tuyến đường Vành đai phía tây thành phố Đà Nẵng kết nối với cao tốc La Sơn – Túy Loan, có chiều dài 6,48 km với tổng giá trị xây lắp lên tới 1.344 tỷ đồng, dự kiến hoàn thành vào quý 3/2028.

Dự án này được thành phố xác định là một công trình giao thông quan trọng mang ý nghĩa chiến lược trong việc thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của thành phố. 

Ngày 26/02, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Lê Ngọc Quang đã trực tiếp kiểm tra công tác thi công dự án. Ông Quang nhấn mạnh, dự án hoàn thành sẽ góp phần khép kín và hoàn thiện tuyến vành đai phía tây, tăng cường khả năng kết nối liên vùng, giảm áp lực giao thông vào trung tâm thành phố trong bối cảnh lưu lượng phương tiện ngày càng gia tăng. Điều này không chỉ giúp xóa bỏ các điểm giao cắt đồng mức trước đây, bảo đảm an toàn giao thông mà còn đồng bộ với tuyến cao tốc Bắc - Nam đoạn qua địa bàn thành phố.

Theo báo cáo của Ban Quản lý các dự án đầu tư cơ sở hạ tầng ưu tiên Đà Nẵng - đơn vị chủ đầu tư, đã và đang nỗ lực chỉ đạo Liên danh nhà thầu và phối hợp với các đơn vị liên quan để triển khai thực hiện các thủ tục cần thiết. Từ việc chuyển đổi 2,58 ha đất rừng đến công tác đền bù, giải tỏa 15 hồ sơ liên quan, tất cả đều được thực hiện với tinh thần khẩn trương và quyết liệt. Đến nay, nhà thầu đã thi công hoàn thành 13/13 cọc khoan nhồi mố M1 cầu số 3 và 1/16 cọc khoan nhồi mố M2 cầu số 2, cho thấy tiến độ thi công đang được đẩy mạnh.

Theo kế hoạch, năm 2026 sẽ là cột mốc quan trọng khi dự án hoàn thành giải ngân 713 tỷ đồng, đạt 100% kế hoạch vốn đã bố trí. Chủ đầu tư cam kết phấn đấu với phần cầu sẽ hoàn thành 70% khối lượng cọc khoan nhồi và nhiều hạng mục quan trọng khác. Đặc biệt, phần đường sẽ được thi công đến lớp bê-tông nhựa mặt đường với tổng chiều dài khoảng 1,0/4,5 km, cùng với việc di dời toàn bộ các công trình hạ tầng kỹ thuật hiện trạng để phục vụ công tác thi công.

Bí thư Thành ủy Lê Ngọc Quang đã ghi nhận và biểu dương những nỗ lực của Ban Quản lý các dự án đầu tư cơ sở hạ tầng ưu tiên Đà Nẵng, các sở, ban, ngành và các nhà thầu. Ông yêu cầu các đơn vị liên quan của thành phố cần tận dụng tối đa thời gian ngay từ đầu năm, chủ động tranh thủ điều kiện thời tiết thuận lợi để đẩy nhanh tiến độ, bảo đảm hiệu quả giải ngân và chất lượng công trình. Đồng thời, ông cũng đề nghị các đơn vị liên quan phối hợp chặt chẽ để hoàn tất các thủ tục, tháo gỡ kịp thời vướng mắc, sớm bàn giao mặt bằng sạch còn lại cho đơn vị thi công.

Từ khóa:

Bí thư Thành ủy Lê Ngọc Quang Cao tốc La Sơn - Túy Loan đầu tư dự án giao thông Đà Nẵng

Đọc thêm

Đà Nẵng: Hướng đi mới trong quy hoạch phát triển đô thị sau sáp nhập

Đà Nẵng: Hướng đi mới trong quy hoạch phát triển đô thị sau sáp nhập

Việc sáp nhập giữa thành phố Đà Nẵng và tỉnh Quảng Nam đã mở ra một chương mới trong việc phát triển kinh tế - xã hội của trọng điểm của khu vực miền Trung. Tuy nhiên, để tận dụng tối đa tiềm năng này, việc điều chỉnh quy hoạch đô thị là điều cần thiết…

Hà Tĩnh đón thêm dự án tinh luyện kim loại công nghệ cao 781 tỷ đồng

Hà Tĩnh đón thêm dự án tinh luyện kim loại công nghệ cao 781 tỷ đồng

Dự án Nhà máy tinh luyện công nghệ cao Hà Tĩnh có công suất 100.000 tấn nguyên liệu/năm, được triển khai trên diện tích hơn 91.000 m2 tại Khu công nghiệp Phú Vinh...

Nghệ An thu hút hơn 64.300 tỷ đồng đầu tư trong hai tháng đầu năm

Nghệ An thu hút hơn 64.300 tỷ đồng đầu tư trong hai tháng đầu năm

Hai tháng đầu năm 2026, Nghệ An ghi nhận bức tranh kinh tế nhiều điểm sáng, nổi bật là tổng vốn đầu tư cấp mới và tăng thêm đạt hơn 64.341 tỷ đồng; trong đó Dự án Nhà máy nhiệt điện LNG Quỳnh Lập có quy mô 59.372 tỷ đồng – lớn nhất từ trước đến nay...

Yêu cầu thi công cuốn chiếu, hoàn trả mặt bằng tuyến metro Nhổn – Ga Hà Nội

Yêu cầu thi công cuốn chiếu, hoàn trả mặt bằng tuyến metro Nhổn – Ga Hà Nội

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Trọng Đông yêu cầu đẩy nhanh thi công đoạn ngầm tuyến Nhổn – Ga Hà Nội, hoàn thiện đến đâu gỡ rào đến đó, giảm áp lực giao thông khu vực trung tâm...

Hà Nội: Giảm tàu qua cầu Long Biên, dừng tàu hàng khu phố cà phê đường tàu

Hà Nội: Giảm tàu qua cầu Long Biên, dừng tàu hàng khu phố cà phê đường tàu

Bộ Xây dựng và UBND thành phố Hà Nội thống nhất giảm tần suất tàu khách, dừng tàu hàng qua đoạn ga Hà Nội – Gia Lâm, đồng thời nghiên cứu bàn giao hạ tầng đường sắt để phục vụ chỉnh trang đô thị...

Dòng sự kiện

Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại hội XIV

Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại hội XIV

Với phương châm Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng xác định tư duy, tầm nhìn, những quyết sách chiến lược để chúng ta vững bước tiến mạnh trong kỷ nguyên mới, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2030 khi Đảng ta tròn 100 năm thành lập (1930 - 2030); hiện thực hoá tầm nhìn phát triển đến năm 2045, kỷ niệm 100 năm thành lập nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (1945 - 2045).

Bài viết mới nhất

Bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031

Bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031

Tổng số đơn vị bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI trong cả nước là 182. Số đơn vị bầu cử, danh sách các đơn vị bầu cử và số lượng đại biểu Quốc hội được bầu ở mỗi đơn vị bầu cử của các tỉnh, thành phố được ấn định gồm: Hà Nội có 11 đơn vị bầu cử, số đại biểu Quốc hội được bầu là 32; Thành phố Hồ Chí Minh có 13 đơn vị bầu cử, số đại biểu Quốc hội được bầu là 38; Hải Phòng có 7 đơn vị bầu cử, số đại biểu Quốc hội được bầu là 19...

Bài viết mới nhất

Giá vàng trong nước và thế giới

Giá vàng trong nước và thế giới

VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.

Bài viết mới nhất

VnEconomy Interactive

VnEconomy Interactive

Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.

Bài viết mới nhất

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...

Bài viết mới nhất

Multimedia

Multimedia
Mỹ thâm hụt thương mại hàng hóa với những nền kinh tế nào nhiều nhất năm 2025?

Thế giới

Mỹ thâm hụt thương mại hàng hóa với những nền kinh tế nào nhiều nhất năm 2025?

[Phóng sự ảnh]: Người dân xếp hàng sớm mua vàng ngày vía Thần tài

Tiêu & Dùng

[Phóng sự ảnh]: Người dân xếp hàng sớm mua vàng ngày vía Thần tài

Xây dựng “phòng tuyến kép” cho không gian số

eMagazine

Xây dựng “phòng tuyến kép” cho không gian số

Đọc nhiều nhất

Đọc nhiều nhất
1

Hà Tĩnh triển khai E-learning hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp ở xa

Doanh nghiệp

2

Đà Nẵng: Hướng đi mới trong quy hoạch phát triển đô thị sau sáp nhập

Đầu tư

3

Hà Tĩnh đón thêm dự án tinh luyện kim loại công nghệ cao 781 tỷ đồng

Đầu tư

4

Doanh số smartphone toàn cầu 2026 có thể giảm 12,9% do thiếu hụt bộ nhớ

Kinh tế số

5

Nghệ An thu hút hơn 64.300 tỷ đồng đầu tư trong hai tháng đầu năm

Đầu tư

Asko AI Platform

Askonomy AI

...

icon

Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?

Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính:

VnEconomy