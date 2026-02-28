Đà Nẵng đẩy nhanh tiến độ tuyến đường kết nối cao tốc La Sơn - Túy Loan

Dự án tuyến đường Vành đai phía tây thành phố Đà Nẵng kết nối với cao tốc La Sơn – Túy Loan, có chiều dài 6,48 km với tổng giá trị xây lắp lên tới 1.344 tỷ đồng, dự kiến hoàn thành vào quý 3/2028.

Dự án này được thành phố xác định là một công trình giao thông quan trọng mang ý nghĩa chiến lược trong việc thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của thành phố.

Ngày 26/02, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Lê Ngọc Quang đã trực tiếp kiểm tra công tác thi công dự án. Ông Quang nhấn mạnh, dự án hoàn thành sẽ góp phần khép kín và hoàn thiện tuyến vành đai phía tây, tăng cường khả năng kết nối liên vùng, giảm áp lực giao thông vào trung tâm thành phố trong bối cảnh lưu lượng phương tiện ngày càng gia tăng. Điều này không chỉ giúp xóa bỏ các điểm giao cắt đồng mức trước đây, bảo đảm an toàn giao thông mà còn đồng bộ với tuyến cao tốc Bắc - Nam đoạn qua địa bàn thành phố.

Theo báo cáo của Ban Quản lý các dự án đầu tư cơ sở hạ tầng ưu tiên Đà Nẵng - đơn vị chủ đầu tư, đã và đang nỗ lực chỉ đạo Liên danh nhà thầu và phối hợp với các đơn vị liên quan để triển khai thực hiện các thủ tục cần thiết. Từ việc chuyển đổi 2,58 ha đất rừng đến công tác đền bù, giải tỏa 15 hồ sơ liên quan, tất cả đều được thực hiện với tinh thần khẩn trương và quyết liệt. Đến nay, nhà thầu đã thi công hoàn thành 13/13 cọc khoan nhồi mố M1 cầu số 3 và 1/16 cọc khoan nhồi mố M2 cầu số 2, cho thấy tiến độ thi công đang được đẩy mạnh.

Theo kế hoạch, năm 2026 sẽ là cột mốc quan trọng khi dự án hoàn thành giải ngân 713 tỷ đồng, đạt 100% kế hoạch vốn đã bố trí. Chủ đầu tư cam kết phấn đấu với phần cầu sẽ hoàn thành 70% khối lượng cọc khoan nhồi và nhiều hạng mục quan trọng khác. Đặc biệt, phần đường sẽ được thi công đến lớp bê-tông nhựa mặt đường với tổng chiều dài khoảng 1,0/4,5 km, cùng với việc di dời toàn bộ các công trình hạ tầng kỹ thuật hiện trạng để phục vụ công tác thi công.

Bí thư Thành ủy Lê Ngọc Quang đã ghi nhận và biểu dương những nỗ lực của Ban Quản lý các dự án đầu tư cơ sở hạ tầng ưu tiên Đà Nẵng, các sở, ban, ngành và các nhà thầu. Ông yêu cầu các đơn vị liên quan của thành phố cần tận dụng tối đa thời gian ngay từ đầu năm, chủ động tranh thủ điều kiện thời tiết thuận lợi để đẩy nhanh tiến độ, bảo đảm hiệu quả giải ngân và chất lượng công trình. Đồng thời, ông cũng đề nghị các đơn vị liên quan phối hợp chặt chẽ để hoàn tất các thủ tục, tháo gỡ kịp thời vướng mắc, sớm bàn giao mặt bằng sạch còn lại cho đơn vị thi công.