Trang chủ Tiêu điểm

Hải Phòng: Giám đốc dùng sổ đỏ dự án thế chấp ngân hàng

Đỗ Như

28/08/2025, 08:56

Liên quan đến Công ty Thủy Nguyên, cơ quan công an làm rõ hành vi chiếm đoạt tiền của giám đốc công ty này khi “cắm” sổ đỏ dự án để thế chấp vay tiền ngân hàng; trong đó có các sổ đỏ đã sang tên cho người dân…

Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.

Theo Cổng thông tin điện tử Công an TP Hải Phòng, Văn phòng Cơ quan cảnh sát điều tra Công an TP Hải Phòng đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Trần Huy Cường (nguyên là Tổng giám đốc, Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần thương mại Thủy Nguyên) về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản quy định tại Khoản 4, Điều 174 Bộ luật hình sự.

Trước đó, nhiều hộ dân tố cáo Công ty Thủy Nguyên -  chủ đầu tư dự án khu nhà ở Anh Dũng IV, phường Hưng Đạo (phường Anh Dũng, quận Dương Kinh cũ), TP Hải Phòng có dấu hiệu Lừa đảo chiếm đoạt tài sản của các khách hàng.

Kết quả điều tra cho thấy Công ty Thủy Nguyên thành lập năm 2003, do Trần Huy Cường, SN 1973, là Tổng giám đốc, Chủ tịch Hội đồng quản trị.

Trong thời gian là đại diện pháp luật công ty, ông Cường đã làm các thủ tục đề nghị Sở Tài nguyên và Môi trường thành phố là cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các thửa đất đứng tên của Công ty Thủy Nguyên. Trong đó có một số thửa đất đã sang tên cho các hộ dân, còn lại đa số vẫn mang tên chủ sở hữu công ty.

Ông Cường đã mang giấy chứng nhận quyền sử dụng đất thế chấp tại ngân hàng để vay vốn cho công ty hoặc làm tài sản đảm bảo cho bên thứ ba vay vốn. Bên thứ ba là các công ty của Cường do người thân đứng tên hoặc Cường làm hợp đồng chuyển nhượng cho một số cá nhân khác để trả nợ các khoản vay của các cá nhân.

Tổng dư nợ đến nay tại các ngân hàng mà Cường vay vốn là khoảng 910 tỷ đồng.

Ông Cường sử dụng nhiều công ty con thế chấp 205 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tại các thửa đất thuộc dự án khu nhà ở Anh Dũng IV nhằm vay vốn các ngân hàng. Tổng số tiền mà các hộ dân mua đất từ đầu của Công ty Thủy Nguyên (gọi là F0) là hơn 85 tỷ đồng.

Ngày 24/7/2025, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Hải Phòng đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Trần Huy Cường về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, quy định tại Khoản 4, Điều 174 Bộ luật hình sự.

Ngoài việc vay nợ tại các ngân hàng, Trần Huy Cường còn vay tiền của một số cá nhân khác với lãi suất cao để nhằm đáo hạn các khoản vay tại các ngân hàng, trong đó có Phạm Thị Thu Thảo, SN 1985, ở Hải Phòng.

Theo đó, từ ngày 17/11/2023 đến ngày 10/01/2025, Thảo đã nhiều lần cho Cường vay tiền để đáo nợ ngân hàng. Thảo cho Cường vay với lãi suất từ 2.000 đồng/triệu/ngày – 4.000 đồng/triệu/ngày tương đương với 73%/năm – 146%/năm.

Lãi suất cho vay tùy vào các gói vay. Thông thường Thảo cho Cường vay với gói vay trong vòng 03 ngày với mức phí (lãi suất) là 01%/03 ngày vay, tương đương khoảng 3.300 đồng/triệu/ngày.

Trường hợp Thảo huy động được tiền vay từ những người khác hoặc cho vay vào thời điểm sát Tết Nguyên đán thì Thảo thu lãi với mức cao hơn bình thường.

Khi Cường không trả được lãi theo thỏa thuận thì Thảo sẽ gộp tiền lãi chưa trả thành tiền gốc để tính lãi suất trên số tiền gộp.

Từ ngày 17/11/2023 đến ngày 10/01/2025, Thảo đã cho Cường vay tổng số tiền hơn 316 tỷ đồng. Ông Cường đã trả được số tiền gốc là 220 tỷ đồng. Tổng số tiền lãi mà ông này phải trả theo thỏa thuận là hơn 47 tỷ đồng. Tổng số tiền Thảo thu lợi bất chính từ việc cho vay lãi nặng là hơn 10 tỷ đồng. Tính đến ngày 10/01/2025, ông Cường còn nợ Thảo 96 tỷ đồng.

Cơ quan điều tra đã tiến hành khám xét chỗ ở, nơi làm việc của các đối tượng, khám xét trụ sở Công ty Thủy Nguyên. 

Hiện cơ quan điều tra đã khởi tố bị can và áp dụng biện pháp ngăn chặn tạm giam đối với Phạm Thị Thu Thảo theo Khoản 2, Điều 201 Bộ luật hình sự và tiếp tục điều tra làm rõ hành vi của các đối tượng liên quan khác trong vụ án để xử lý theo quy định của pháp luật.

Kết quả xác định, ngoài cho Cường vay tiền, Thảo và các đối tượng liên quan còn cho vay thu lãi nặng đối với nhiều cá nhân, tổ chức trên địa bàn TP Hải Phòng với số tiền lên đến hàng trăm tỷ đồng.

Cơ quan điều tra đề nghị ai là bị hại trong vụ án liên hệ với Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hải Phòng để cung cấp thông tin liên quan.

Từ khóa:

dự án lừa đảo Vneconomy

Đọc thêm

[Phóng sự ảnh]: Triển lãm 80 năm tôn vinh lịch sử vẻ vang, lan tỏa lòng yêu nước

[Phóng sự ảnh]: Triển lãm 80 năm tôn vinh lịch sử vẻ vang, lan tỏa lòng yêu nước

Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước tuyên bố khai mạc Triển lãm "80 năm Hành trình Độc lập - Tự do - Hạnh phúc", Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính nêu rõ: Triển lãm là sự kiện đặc biệt quan trọng, không chỉ tôn vinh chặng đường lịch sử vẻ vang, mà còn lan tỏa lòng yêu nước, niềm tự hào dân tộc, khát vọng vươn mình, khẳng định tiềm lực và vị thế Việt Nam trên con đường đổi mới, hội nhập và phát triển bền vững...

Cân nhắc 2 phương án về thẩm quyền giải quyết tranh chấp trong Trung tâm Tài chính quốc tế

Cân nhắc 2 phương án về thẩm quyền giải quyết tranh chấp trong Trung tâm Tài chính quốc tế

Ngày 28/8, Bộ Tư pháp đăng tải hồ sơ thẩm định Nghị định về Trung tâm Trọng tài quốc tế thuộc Trung tâm Tài chính quốc tế tại Việt nam và việc áp dụng pháp luật, giải quyết tranh chấp tại Trung tâm Tài chính quốc tế

Khai mạc Triển lãm “80 năm hành trình Độc lập - Tự do - Hạnh phúc”

Khai mạc Triển lãm “80 năm hành trình Độc lập - Tự do - Hạnh phúc”

Triển lãm “80 năm hành trình Độc lập - Tự do - Hạnh phúc” là sự kiện có ý nghĩa quan trọng; là dịp để công chúng nhìn lại chặng đường lịch sử đầy gian khổ nhưng cũng vô cùng vinh quang của dân tộc; khẳng định vị thế của Việt Nam trên trường quốc tế; củng cố niềm tin vào tương lai tươi sáng của đất nước...

Ban hành Quy chế tổ chức, hoạt động của Ban Chỉ đạo quốc gia về hội nhập quốc tế

Ban hành Quy chế tổ chức, hoạt động của Ban Chỉ đạo quốc gia về hội nhập quốc tế

Quy chế, được Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính ký ban hành ngày 26/8, quy định về nguyên tắc, nhiệm vụ, quyền hạn, chế độ làm việc và quan hệ công tác của Ban Chỉ đạo quốc gia về hội nhập quốc tế....

[Phóng sự ảnh] Sơ duyệt thành công Lễ diễu binh, diễu hành mừng Quốc khánh 2/9

[Phóng sự ảnh] Sơ duyệt thành công Lễ diễu binh, diễu hành mừng Quốc khánh 2/9

Buổi lễ sơ duyệt bắt đầu lúc 20 giờ, kéo dài khoảng 2 tiếng, với 43 khối đi, 18 khối đứng cùng nhiều khối xe pháo quân sự, đặc chủng công an với sự tham dự của khoảng 40.000 người…

Diễn đàn Năng lượng Việt Nam năm 2025

