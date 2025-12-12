Thủ tướng: Quyết liệt về đích các công trình giao thông trọng điểm năm 2025

Văn phòng Chính phủ vừa ban hành Thông báo số 682/TB-VPCP nêu kết luận của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính – Trưởng Ban Chỉ đạo Nhà nước tại Phiên họp lần thứ 22 về các công trình, dự án quan trọng quốc gia, trọng điểm ngành giao thông vận tải...

Theo Thông báo, trong năm 2025, Ban Chỉ đạo đã họp 7 phiên để rà soát, đôn đốc và tháo gỡ khó khăn cho các dự án trọng điểm. Thủ tướng, các Phó Thủ tướng, Bộ trưởng và lãnh đạo bộ, ngành, địa phương thường xuyên kiểm tra hiện trường, xử lý các vướng mắc nhằm thúc đẩy tiến độ. Nhiều dự án lớn như các đoạn cao tốc Bắc – Nam hay nhà ga hành khách T3 Tân Sơn Nhất đã hoàn thành sớm, góp phần vào mục tiêu tăng trưởng hơn 8% của năm 2025.

DỒN LỰC HOÀN THÀNH MỤC TIÊU 3.188 KM ĐƯỜNG CAO TỐC

Báo cáo của Bộ Xây dựng cho biết đến ngày 19/12/2025 sẽ hoàn thành, thông xe kỹ thuật 3.188 km đường bộ cao tốc; hoàn thành 1.700 km đường bộ ven biển; đồng thời cơ bản hoàn thành phần xây dựng Cảng hàng không quốc tế Long Thành giai đoạn 1, đáp ứng mục tiêu phục vụ chuyến bay kỹ thuật. Các kết quả này cơ bản đáp ứng yêu cầu về phát triển kết cấu hạ tầng giao thông theo tinh thần Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng.

Việc đưa vào khai thác các tuyến đường và công trình trọng điểm sẽ tạo thêm giá trị gia tăng từ đất đai, mở rộng không gian phát triển, giảm thời gian và chi phí vận tải, hạ chi phí đầu vào cho sản phẩm, giảm chi phí logistics và tăng tính cạnh tranh hàng hóa. Cùng với đó là tạo thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp trong dịp Tết Dương lịch 2026 và Tết Nguyên đán Bính Ngọ.

Thủ tướng nhấn mạnh yêu cầu các cơ quan chủ quản chưa được chủ quan ở giai đoạn nước rút. Dù đã đạt nhiều kết quả nhưng thời gian còn lại rất ngắn, trong khi khối lượng công việc vẫn lớn. Từ nay đến ngày 19/12/2025 chỉ còn 10 ngày, nhiều hạng mục vẫn phải hoàn thành theo đúng chỉ đạo.

Tại cuộc họp, Thủ tướng ghi nhận sự nỗ lực của các địa phương, bộ, ngành và đặc biệt là các ban quản lý dự án, chủ đầu tư, nhà thầu, tư vấn đã bám sát công trường dù thời tiết khắc nghiệt, bão lũ liên tiếp, mưa lớn vượt đỉnh điểm nhiều năm. Các đơn vị vẫn duy trì tinh thần làm việc “3 ca, 4 kíp”, “làm xuyên Tết, xuyên ngày nghỉ”, “làm ngày không đủ, tranh thủ làm đêm”, góp phần giữ tiến độ những công trình quan trọng.

Thủ tướng Chính phủ thay mặt Chính phủ biểu dương tinh thần vượt khó của các đơn vị, đồng thời cảm ơn người dân vùng dự án đã hỗ trợ, nhường đất, bàn giao mặt bằng để dự án triển khai.

Trong thời gian còn lại của năm, Thủ tướng yêu cầu duy trì kiểm tra, giám sát, phòng chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí; đẩy nhanh tiến độ nhưng bảo đảm chất lượng, an toàn lao động, bảo vệ môi trường và yêu cầu công trình quốc gia phải bảo đảm các tiêu chí “xanh – sạch – đẹp”. Các địa phương cần chăm lo đời sống người dân bị ảnh hưởng bởi dự án, bảo đảm nơi ở mới tốt hơn hoặc tương đương nơi ở cũ, không để phát sinh khiếu kiện.

Thủ tướng yêu cầu các bộ, ngành và các thành viên Ban Chỉ đạo nâng cao kỷ luật, kỷ cương, tuyệt đối không chủ quan. Từng đơn vị, cán bộ, công chức, nhà thầu phải chủ động sáng tạo, đổi mới tư duy, tổ chức thi công phù hợp điều kiện thời tiết; huy động thiết bị, nhân lực, máy móc để rút ngắn thời gian hoàn thiện các hạng mục thuộc danh mục 3.188 km cao tốc, 1.700 km đường ven biển và cơ bản hoàn thành Long Thành giai đoạn 1.

Cùng với đó, các thủ tục liên quan đến lễ khánh thành ngày 19/12/2025 cần được hoàn thành đúng quy định. Các ban quản lý dự án được yêu cầu hỗ trợ lẫn nhau theo tinh thần “tương thân tương ái”, đơn vị đã hoàn thành hỗ trợ đơn vị còn lại để cùng đảm bảo mục tiêu chung.

Thủ tướng cũng giao Bộ Quốc phòng chỉ đạo các quân khu hỗ trợ phương tiện, thiết bị, nhân lực cho nhà thầu; kết hợp nhiệm vụ quốc phòng, huấn luyện và hỗ trợ dân sinh với mục tiêu hoàn thành đúng tiến độ.

Các địa phương huy động Mặt trận Tổ quốc, đoàn thể, lực lượng thanh niên tham gia hỗ trợ, tạo khí thế thi đua hoàn thành nhiệm vụ thông xe các dự án trọng điểm trong năm 2025.

LONG THÀNH GIAI ĐOẠN 1: HOÀN THIỆN ĐỂ KHAI THÁC THƯƠNG MẠI ĐẦU NĂM 2026

Đối với Cảng hàng không quốc tế Long Thành giai đoạn 1, Thủ tướng đánh giá đây là dự án có ý nghĩa đặc biệt quan trọng và được lãnh đạo Đảng, Quốc hội, Chính phủ quan tâm chỉ đạo sát sao. Với quỹ thời gian ngắn trước ngày 19/12/2025, yêu cầu đặt ra là phải khẩn trương rà soát các hạng mục còn lại, tập trung cao nhất để cơ bản hoàn thành phần xây lắp và tổ chức lễ khánh thành cũng như chuyến bay kỹ thuật đầu tiên.

Tổng công ty Cảng Hàng không Việt Nam (ACV) được giao xác định cụ thể các hạng mục cần hỗ trợ để phối hợp với Quân khu 7 triển khai thi công “thần tốc” nhằm đáp ứng tiến độ. ACV chịu trách nhiệm trước Đảng, Chính phủ và Nhân dân về tiến độ dự án.

Song song với công tác chuẩn bị chuyến bay kỹ thuật, các đơn vị cần hoàn thiện hạ tầng phụ trợ, cảnh quan, giao thông kết nối và các hạng mục còn lại theo tiêu chuẩn, quy trình để bảo đảm đủ điều kiện khai thác thương mại vào đầu năm 2026. ACV phối hợp Binh chủng Công binh, Bộ Xây dựng và Quân khu 7 dồn toàn lực cho mục tiêu này.

Về công tác chuẩn bị lễ khánh thành và thông xe kỹ thuật các dự án vào ngày 19/12/2025 – sự kiện chào mừng Đại hội XIV của Đảng, Thủ tướng yêu cầu các địa phương tiếp tục rà soát danh mục dự án, đăng ký bổ sung công trình đủ điều kiện. Các đơn vị chịu trách nhiệm về hồ sơ pháp lý, thủ tục và điều kiện khánh thành theo quy định.

Hà Nội và TP.HCM được yêu cầu lựa chọn các công trình có ý nghĩa đặc biệt làm điểm cầu chính để mời lãnh đạo Đảng, Nhà nước tham dự.

Bộ Xây dựng phối hợp Văn phòng Chính phủ và các bộ, ngành liên quan tổng hợp danh mục dự án; cùng Đài Truyền hình Việt Nam, Viettel, VNPT chuẩn bị chương trình lễ khánh thành bảo đảm trang trọng, an toàn, tiết kiệm.