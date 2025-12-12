Triển khai đợt cao điểm bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trên toàn quốc từ 15/12/2025 đến 16/3/2026

Cục Cảnh sát giao thông triển khai đợt cao điểm bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trên toàn quốc từ ngày 15/12/2025 đến 16/3/2026, phục vụ Đại hội XIV của Đảng, bầu cử Quốc hội khóa XVI và cao điểm Tết Nguyên đán, với mục tiêu kiểm soát vi phạm, phòng ngừa tai nạn và giữ vững an ninh.

Thực hiện chỉ đạo của Bộ trưởng Bộ Công an về mở đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, Cục Cảnh sát giao thông vừa ban hành Kế hoạch cao điểm bảo đảm trật tự, an toàn giao thông góp phần bảo vệ tuyệt đối an ninh, an toàn Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng; bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI, Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031; Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán Bính Ngọ và các sự kiện lớn, lễ hội đầu năm 2026.

Sáng 12/12, Cảnh sát giao thông các đơn vị, địa phương đồng loạt ra quân thực hiện đợt cao điểm. Thời gian kéo dài 3 tháng, từ ngày 15/12/2025 đến 16/3/2026 (tức 26/10/2025 đến 28/01/2026 âm lịch).

Theo Cục Cảnh sát giao thông, đợt cao điểm triển khai trên phạm vi toàn quốc với yêu cầu nắm chắc tình hình từ sớm, xử lý kịp thời nguy cơ mất an toàn giao thông, ùn tắc, tai nạn đặc biệt nghiêm trọng và các vụ việc gây rối trật tự công cộng.

Mục tiêu là không để xảy ra điểm nóng, bảo đảm an toàn cho các sự kiện chính trị, kinh tế, văn hóa quan trọng năm 2026. Lực lượng thực hiện đồng bộ giải pháp nghiệp vụ, kiềm chế tai nạn giao thông, hạn chế ùn tắc tại Hà Nội, TP. Hồ Chí Minh và các địa bàn trọng điểm; xử lý nghiêm hành vi tụ tập, đua xe trái phép, lạng lách, đánh võng, chống người thi hành công vụ.

Cục Cảnh sát giao thông yêu cầu toàn lực lượng chấp hành nghiêm quy trình công tác, điều lệnh Công an nhân dân, ứng xử chuẩn mực, không để phát sinh mâu thuẫn gây phức tạp.

Lực lượng Cảnh sát giao thông tăng cường tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm trật tự, an toàn giao thông trên toàn quốc. Trên các tuyến đường bộ, các tổ công tác tập trung kiểm tra hành vi là nguyên nhân trực tiếp gây tai nạn như sử dụng rượu bia, chất ma túy khi điều khiển phương tiện, chạy quá tốc độ, đi sai làn, chuyển hướng không tín hiệu, chở quá tải, quá khổ hoặc cơi nới thùng hàng.

Lực lượng chức năng kiểm soát xe kinh doanh vận tải, hành vi đón trả khách sai quy định, đi ngược chiều, lùi xe trên cao tốc, giao xe cho người không đủ điều kiện. Các đơn vị được yêu cầu xử lý vi phạm nồng độ cồn ngay từ 10 giờ sáng mùng 1 Tết Nguyên đán Bính Ngọ.

Trên tuyến đường thủy, Cục Cảnh sát giao thông chỉ đạo siết chặt quản lý phương tiện, thuyền viên, điều kiện an toàn tại cảng, bến và hoạt động vận chuyển. Kiểm tra tập trung vào hành vi chở quá vạch mớn nước, vận chuyển hàng nguy hiểm, sử dụng phương tiện hoán cải không bảo đảm an toàn. Các tuyến có hoạt động khoáng sản, du lịch, lễ hội, hồ thủy điện và thủy lợi là trọng điểm kiểm soát.

Trên tuyến đường sắt, lực lượng phối hợp ngành đường sắt và địa phương kiểm tra quy trình chạy tàu, xử lý vi phạm hành lang an toàn, khắc phục kịp thời các lối đi tự mở, bảo đảm vận tải thông suốt.

Một điểm đáng chú ý là lực lượng tổ chức tuần tra, kiểm soát liên tuyến trên toàn tuyến Quốc lộ 1A từ Lạng Sơn đến Cà Mau. Cảnh sát giao thông áp dụng mô hình kết hợp hóa trang và công khai, tuần tra cơ động và kiểm soát cố định, bố trí lực lượng 24/24 giờ với bốn ca trực mỗi ngày. Các tổ công tác gồm 3 - 5 cán bộ, do chỉ huy có kinh nghiệm làm tổ trưởng; địa phương bố trí lực lượng so le để tránh chồng chéo hoặc bỏ trống địa bàn.

Song song, 100% tổ công tác sử dụng thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ như camera cầm tay, camera mini gắn trên người để ghi hình xuyên suốt quá trình kiểm tra, xử lý. Biện pháp nhằm phục vụ xử lý vi phạm, giải quyết khiếu nại, tố cáo và làm rõ hành vi chống đối, đồng thời tăng cường công khai, minh bạch trong thực thi nhiệm vụ.

Để bảo đảm giao thông phục vụ Đại hội XIV và dịp Tết Nguyên đán, lực lượng tại các địa phương được yêu cầu nắm chắc thông tin về lịch trình di chuyển của các đoàn đại biểu, lãnh đạo Đảng, Nhà nước; khảo sát các nút giao trọng điểm, khu vực lễ hội, điểm du lịch, các đoạn đèo dốc, vị trí có nguy cơ sạt lở. Khi xảy ra ùn tắc, lực lượng phải phân luồng từ xa, ứng trực ban đêm tại điểm nguy hiểm và sẵn sàng tăng cường dẫn đoàn, xử lý tình huống đột xuất.