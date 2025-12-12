Triển khai đợt cao điểm bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trên toàn quốc từ 15/12/2025 đến 16/3/2026

Giá vàng trong nước và thế giới
VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.
Thứ Sáu, 12/12/2025
Dũng Hiếu
12/12/2025, 15:35
Cục Cảnh sát giao thông triển khai đợt cao điểm bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trên toàn quốc từ ngày 15/12/2025 đến 16/3/2026, phục vụ Đại hội XIV của Đảng, bầu cử Quốc hội khóa XVI và cao điểm Tết Nguyên đán, với mục tiêu kiểm soát vi phạm, phòng ngừa tai nạn và giữ vững an ninh.
Thực hiện chỉ đạo của Bộ trưởng Bộ Công an về mở đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, Cục Cảnh sát giao thông vừa ban hành Kế hoạch cao điểm bảo đảm trật tự, an toàn giao thông góp phần bảo vệ tuyệt đối an ninh, an toàn Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng; bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI, Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031; Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán Bính Ngọ và các sự kiện lớn, lễ hội đầu năm 2026.
Sáng 12/12, Cảnh sát giao thông các đơn vị, địa phương đồng loạt ra quân thực hiện đợt cao điểm. Thời gian kéo dài 3 tháng, từ ngày 15/12/2025 đến 16/3/2026 (tức 26/10/2025 đến 28/01/2026 âm lịch).
Theo Cục Cảnh sát giao thông, đợt cao điểm triển khai trên phạm vi toàn quốc với yêu cầu nắm chắc tình hình từ sớm, xử lý kịp thời nguy cơ mất an toàn giao thông, ùn tắc, tai nạn đặc biệt nghiêm trọng và các vụ việc gây rối trật tự công cộng.
Mục tiêu là không để xảy ra điểm nóng, bảo đảm an toàn cho các sự kiện chính trị, kinh tế, văn hóa quan trọng năm 2026. Lực lượng thực hiện đồng bộ giải pháp nghiệp vụ, kiềm chế tai nạn giao thông, hạn chế ùn tắc tại Hà Nội, TP. Hồ Chí Minh và các địa bàn trọng điểm; xử lý nghiêm hành vi tụ tập, đua xe trái phép, lạng lách, đánh võng, chống người thi hành công vụ.
Cục Cảnh sát giao thông yêu cầu toàn lực lượng chấp hành nghiêm quy trình công tác, điều lệnh Công an nhân dân, ứng xử chuẩn mực, không để phát sinh mâu thuẫn gây phức tạp.
Lực lượng Cảnh sát giao thông tăng cường tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm trật tự, an toàn giao thông trên toàn quốc. Trên các tuyến đường bộ, các tổ công tác tập trung kiểm tra hành vi là nguyên nhân trực tiếp gây tai nạn như sử dụng rượu bia, chất ma túy khi điều khiển phương tiện, chạy quá tốc độ, đi sai làn, chuyển hướng không tín hiệu, chở quá tải, quá khổ hoặc cơi nới thùng hàng.
Lực lượng chức năng kiểm soát xe kinh doanh vận tải, hành vi đón trả khách sai quy định, đi ngược chiều, lùi xe trên cao tốc, giao xe cho người không đủ điều kiện. Các đơn vị được yêu cầu xử lý vi phạm nồng độ cồn ngay từ 10 giờ sáng mùng 1 Tết Nguyên đán Bính Ngọ.
Trên tuyến đường thủy, Cục Cảnh sát giao thông chỉ đạo siết chặt quản lý phương tiện, thuyền viên, điều kiện an toàn tại cảng, bến và hoạt động vận chuyển. Kiểm tra tập trung vào hành vi chở quá vạch mớn nước, vận chuyển hàng nguy hiểm, sử dụng phương tiện hoán cải không bảo đảm an toàn. Các tuyến có hoạt động khoáng sản, du lịch, lễ hội, hồ thủy điện và thủy lợi là trọng điểm kiểm soát.
Trên tuyến đường sắt, lực lượng phối hợp ngành đường sắt và địa phương kiểm tra quy trình chạy tàu, xử lý vi phạm hành lang an toàn, khắc phục kịp thời các lối đi tự mở, bảo đảm vận tải thông suốt.
Một điểm đáng chú ý là lực lượng tổ chức tuần tra, kiểm soát liên tuyến trên toàn tuyến Quốc lộ 1A từ Lạng Sơn đến Cà Mau. Cảnh sát giao thông áp dụng mô hình kết hợp hóa trang và công khai, tuần tra cơ động và kiểm soát cố định, bố trí lực lượng 24/24 giờ với bốn ca trực mỗi ngày. Các tổ công tác gồm 3 - 5 cán bộ, do chỉ huy có kinh nghiệm làm tổ trưởng; địa phương bố trí lực lượng so le để tránh chồng chéo hoặc bỏ trống địa bàn.
Song song, 100% tổ công tác sử dụng thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ như camera cầm tay, camera mini gắn trên người để ghi hình xuyên suốt quá trình kiểm tra, xử lý. Biện pháp nhằm phục vụ xử lý vi phạm, giải quyết khiếu nại, tố cáo và làm rõ hành vi chống đối, đồng thời tăng cường công khai, minh bạch trong thực thi nhiệm vụ.
Để bảo đảm giao thông phục vụ Đại hội XIV và dịp Tết Nguyên đán, lực lượng tại các địa phương được yêu cầu nắm chắc thông tin về lịch trình di chuyển của các đoàn đại biểu, lãnh đạo Đảng, Nhà nước; khảo sát các nút giao trọng điểm, khu vực lễ hội, điểm du lịch, các đoạn đèo dốc, vị trí có nguy cơ sạt lở. Khi xảy ra ùn tắc, lực lượng phải phân luồng từ xa, ứng trực ban đêm tại điểm nguy hiểm và sẵn sàng tăng cường dẫn đoàn, xử lý tình huống đột xuất.
Bộ chỉ số niềm tin xã hội cấp tỉnh sẽ góp phần hoàn thiện mối quan hệ giữa chính quyền với nhân dân và tạo ra công cụ quan trọng để đáp ứng yêu cầu thực hiện mô hình chính quyền địa phương hai cấp trong thời gian tới.
Thực tiễn triển khai việc xét duyệt, mua, thuê mua, cho thuê nhà ở xã hội trong thời gian gần đây tại một số dự án tại Hà Nội, Đà Nẵng, Thành phố Hồ Chí Minh... cho thấy còn một số tồn tại, bất cập và nguy cơ phát sinh tiêu cực.
Sáng ngày 12/12, mức độ ô nhiễm không khí Hà Nội tiếp tục ở mức rất kém, chỉ số ô nhiễm bụi PM2.5 tiếp tục tăng gần chạm mốc nguy hại. Trước tình trạng ô nhiễm gia tăng, chất lượng không khí những ngày qua tiếp tục suy giảm, Hà Nội triển khai các biện pháp khẩn cấp về kiểm soát ô nhiễm môi trường không khí trên địa bàn...
Văn phòng Chính phủ vừa ban hành Thông báo số 682/TB-VPCP nêu kết luận của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính – Trưởng Ban Chỉ đạo Nhà nước tại Phiên họp lần thứ 22 về các công trình, dự án quan trọng quốc gia, trọng điểm ngành giao thông vận tải...
Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà yêu cầu các bộ, ngành và địa phương khẩn trương triển khai kết luận của Tổng Bí thư Tô Lâm về Dự án Cảng HKQT Long Thành, tập trung hoàn thiện hạ tầng, nâng cao năng lực cạnh tranh và hình thành hệ sinh thái dịch vụ đồng bộ...
VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.
Việt Nam đáp ứng các tiêu chí nâng hạng từ thị trường chứng khoán cận biên lên thị trường mới nổi.
Sáng kiến Diễn đàn thường niên Kinh tế mới Việt Nam (VNEF) đã được khởi xướng và tổ chức thành công từ năm 2023. VNEF 2025 (lần thứ 3) có chủ đề: "Sức bật kinh tế Việt Nam: từ nội lực tới chuỗi giá trị toàn cầu".
Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.
Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...
Thế giới
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: