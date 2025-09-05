Hải Phòng hình thành cực tăng trưởng kinh tế mới

Cùng Khu kinh tế Đình Vũ - Cát Hải thành lập năm 2008, Khu kinh tế phía Nam Hải Phòng 20.000ha vừa được thành lập, Hải Phòng còn được mở rộng không gian phát triển công nghiệp - công nghệ cao, cảng biển - logistics...

Cùng với Khu kinh tế Đình Vũ - Cát Hải thành lập năm 2008 đã đạt tỷ lệ lấp đầy gần 80% với suất đầu tư cao nhất cả nước đóng góp 14,54% vào ngân sách địa phương, Hải Phòng đang nỗ lực hình thành một cực tăng trưởng kinh tế mới thông qua việc phát triển Khu kinh tế ven biển phía Nam, nhằm khai thác tối đa lợi thế cảng biển và thu hút đầu tư vào các mô hình kinh tế hiện đại.

Khu kinh tế ven biển phía Nam, với diện tích khoảng 20.000 ha, sẽ được quy hoạch gắn liền với cảng biển Nam Đồ Sơn và sân bay Tiên Lãng, tạo ra một không gian phát triển bền vững. Đây là bước đi quan trọng để Hải Phòng trở thành trung tâm kinh tế biển đa ngành, sẵn sàng đón nhận làn sóng đầu tư lớn. Khu kinh tế này sẽ phát triển theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa, tập trung vào các lĩnh vực công nghệ cao và dịch vụ logistics.

Song song với việc phát triển khu kinh tế, Hải Phòng cũng sẽ thành lập Khu thương mại tự do thế hệ mới, nơi các nhà đầu tư sẽ được hưởng nhiều chính sách ưu đãi vượt trội. Điều này không chỉ thu hút đầu tư mà còn thúc đẩy xuất khẩu, nghiên cứu và phát triển, nâng cao năng lực cạnh tranh của hàng hóa Việt Nam trên thị trường quốc tế.

Với hơn 50 khu công nghiệp hiện có, Hải Phòng đang dần hình thành một mạng lưới công nghiệp đa dạng, từ các ngành truyền thống đến công nghệ cao, tạo ra hàng chục nghìn việc làm mới mỗi năm. Sự kết hợp giữa các khu kinh tế và khu công nghiệp sẽ là động lực quan trọng giúp Hải Phòng phát triển bứt phá, khẳng định vị thế trong nền kinh tế quốc gia...

