Thứ Sáu, 05/09/2025

VnEconomy
VnEconomy
80 Quốc Khánh

VnEconomy - Nhịp sống Kinh tế Việt Nam và Thế giới 80 Quốc Khánh

VnEconomy - Nhịp sống Kinh tế Việt Nam và Thế giới

Các trang khác

Multimedia

Biểu tượng ảnh Ảnh
Biểu tượng eMagazine eMagazine
Biểu tượng Podcast Podcast
Biểu tượng Infographics Infographics
Biểu tượng Quizz Quizz
Biểu tượng Interactive Interactive

Liên hệ

Biểu tượng tòa soạn Tòa soạn
Biểu tượng quảng cáo Quảng cáo

Theo dõi VnEconomy trên

Chuyên mục

Chuyên mục

Kinh tế xanh

Tiêu điểm

Chuyên mục

Tài chính

Chuyên mục

Chứng khoán

Chuyên mục

Kinh tế số

Hạ tầng

Chuyên mục

Bất động sản

Chuyên mục

Thị trường

Chuyên mục

Thế giới

Chuyên mục

Doanh nghiệp

Chuyên mục

Ấn phẩm

Chuyên mục

Multimedia

Chuyên mục

Đầu tư

Chuyên mục

Tiêu & Dùng

Công nghệ & Startup

Chuyên mục

Dân sinh

Menu Menu
Multimedia Multimedia
VnE TV VnE TV
Shorts Shorts
Điểm tin Điểm tin
Trang chủ Đầu tư

Hải Phòng hình thành cực tăng trưởng kinh tế mới

Nam Khánh

05/09/2025, 06:20

Cùng Khu kinh tế Đình Vũ - Cát Hải thành lập năm 2008, Khu kinh tế phía Nam Hải Phòng 20.000ha vừa được thành lập, Hải Phòng còn được mở rộng không gian phát triển công nghiệp - công nghệ cao, cảng biển - logistics...

VnEconomy

Cùng với Khu kinh tế Đình Vũ - Cát Hải thành lập năm 2008 đã đạt tỷ lệ lấp đầy gần 80% với suất đầu tư cao nhất cả nước đóng góp 14,54% vào ngân sách địa phương, Hải Phòng đang nỗ lực hình thành một cực tăng trưởng kinh tế mới thông qua việc phát triển Khu kinh tế ven biển phía Nam, nhằm khai thác tối đa lợi thế cảng biển và thu hút đầu tư vào các mô hình kinh tế hiện đại. 

Khu kinh tế ven biển phía Nam, với diện tích khoảng 20.000 ha, sẽ được quy hoạch gắn liền với cảng biển Nam Đồ Sơn và sân bay Tiên Lãng, tạo ra một không gian phát triển bền vững. Đây là bước đi quan trọng để Hải Phòng trở thành trung tâm kinh tế biển đa ngành, sẵn sàng đón nhận làn sóng đầu tư lớn. Khu kinh tế này sẽ phát triển theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa, tập trung vào các lĩnh vực công nghệ cao và dịch vụ logistics.

Song song với việc phát triển khu kinh tế, Hải Phòng cũng sẽ thành lập Khu thương mại tự do thế hệ mới, nơi các nhà đầu tư sẽ được hưởng nhiều chính sách ưu đãi vượt trội. Điều này không chỉ thu hút đầu tư mà còn thúc đẩy xuất khẩu, nghiên cứu và phát triển, nâng cao năng lực cạnh tranh của hàng hóa Việt Nam trên thị trường quốc tế.

Với hơn 50 khu công nghiệp hiện có, Hải Phòng đang dần hình thành một mạng lưới công nghiệp đa dạng, từ các ngành truyền thống đến công nghệ cao, tạo ra hàng chục nghìn việc làm mới mỗi năm. Sự kết hợp giữa các khu kinh tế và khu công nghiệp sẽ là động lực quan trọng giúp Hải Phòng phát triển bứt phá, khẳng định vị thế trong nền kinh tế quốc gia...

Nội dung đầy đủ bài viết được đăng tải trên Tạp chí Kinh tế Việt Nam số 35+36-2025 phát hành ngày 01/09/2025. Kính mời Quý độc giả tìm đọc tại đây:

Link: https://premium.vneconomy.vn/dat-mua/an-pham/tap-chi-kinh-te-viet-nam-so-33.html

VnEconomy

Từ khóa:

hải phòng khu kinh tế ven biển logistics thương mại tự do

Chủ đề:

Tạp chí Kinh tế Việt Nam số 35+36-2025

Đọc thêm

Đường cao tốc vành đai 4 - Vùng Thủ đô hơn 56.000 tỷ sắp được khởi công

Đường cao tốc vành đai 4 - Vùng Thủ đô hơn 56.000 tỷ sắp được khởi công

Dự án thành phần 3 đầu tư xây dựng đường cao tốc, theo phương thức đối tác công - tư (PPP), thuộc dự án đường Vành đai 4 - Vùng Thủ đô có chiều dài khoảng 113,5 km...

Cục Cảnh sát giao thông đề xuất phân làn, phân luồng trên một số tuyến đường của Hà Nội

Cục Cảnh sát giao thông đề xuất phân làn, phân luồng trên một số tuyến đường của Hà Nội

Cục Cảnh sát giao thông (C08, Bộ Công an) vừa có đề xuất nhằm cải thiện tình hình trật tự an toàn giao thông trên địa bàn thành phố Hà Nội trong bối cảnh Chính phủ yêu cầu các cơ quan chức năng thực hiện các giải pháp hiệu quả để giảm thiểu ùn tắc và tai nạn giao thông, đặc biệt là trong các giờ cao điểm...

Thanh Hoá: Nhiều đơn vị “cán đích” giải ngân vốn đầu tư công

Thanh Hoá: Nhiều đơn vị “cán đích” giải ngân vốn đầu tư công

Đến cuối tháng 8/2025, Thanh Hóa giải ngân gần 7.750 tỷ đồng vốn đầu tư công, đạt 47,8% kế hoạch. Nhiều đơn vị đã hoàn thành 100% nhưng vẫn còn dự án chậm tiến độ, đòi hỏi các ngành, địa phương phải quyết liệt hơn trong thời gian tới.

Hải Phòng phát triển theo ba trụ cột kinh tế

Hải Phòng phát triển theo ba trụ cột kinh tế

Hải Phòng đang trên đà phát triển mạnh mẽ với chiến lược kinh tế được định hướng theo ba trụ cột chính: công nghiệp - công nghệ cao, cảng biển - logistics và du lịch - dịch vụ...

Biến đầm lầy hoang vu thành đô thị hoành tráng

Biến đầm lầy hoang vu thành đô thị hoành tráng

Nhiều khu đất sình lầy hoang hoá đã được Hải Phòng kêu gọi đầu tư biến thành những khu đô thị hiện đại...

Diễn đàn Năng lượng Việt Nam năm 2025

VnEconomy
VnEconomy

Multimedia

Multimedia
80 năm lịch sử định hình mô hình tăng trưởng kinh tế Việt Nam

eMagazine

80 năm lịch sử định hình mô hình tăng trưởng kinh tế Việt Nam

80 năm ngoại giao Việt Nam: Từ bảo vệ độc lập đến hội nhập kinh tế toàn cầu

eMagazine

80 năm ngoại giao Việt Nam: Từ bảo vệ độc lập đến hội nhập kinh tế toàn cầu

Nhìn lại chặng đường gần 40 năm mở cửa thu hút FDI

eMagazine

Nhìn lại chặng đường gần 40 năm mở cửa thu hút FDI

Đọc nhiều nhất

VnEconomy
1

10 thị trường bất động sản đắt nhất và rẻ nhất thế giới so với thu nhập

Thế giới

2

Công ty chứng khoán nhận định gì khi VN-Index quay lại thử thách mốc 1700 điểm?

Chứng khoán

3

Phiên họp thứ nhất Tiểu ban Văn bản pháp luật và giải quyết khiếu nại, tố cáo, Hội đồng bầu cử quốc gia

Tiêu điểm

4

Nhìn lại chặng đường gần 40 năm mở cửa thu hút FDI

eMagazine

5

Ông Nguyễn Long Hải giữ chức Phó Bí thư Đảng uỷ các cơ quan Đảng Trung ương

Tiêu điểm

VnEconomy

Askonomy AI

...

icon

Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?

Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: