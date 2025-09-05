Hải Phòng hình thành cực tăng trưởng kinh tế mới

Cùng Khu kinh tế Đình Vũ - Cát Hải thành lập năm 2008, Khu kinh tế phía Nam Hải Phòng 20.000ha vừa được thành lập, Hải Phòng còn được mở rộng không gian phát triển công nghiệp - công nghệ cao, cảng biển - logistics...
Cùng với Khu kinh tế Đình Vũ - Cát Hải thành lập năm 2008 đã đạt tỷ lệ lấp đầy gần 80% với suất đầu tư cao nhất cả nước đóng góp 14,54% vào ngân sách địa phương, Hải Phòng đang nỗ lực hình thành một cực tăng trưởng kinh tế mới thông qua việc phát triển Khu kinh tế ven biển phía Nam, nhằm khai thác tối đa lợi thế cảng biển và thu hút đầu tư vào các mô hình kinh tế hiện đại.
Khu kinh tế ven biển phía Nam, với diện tích khoảng 20.000 ha, sẽ được quy hoạch gắn liền với cảng biển Nam Đồ Sơn và sân bay Tiên Lãng, tạo ra một không gian phát triển bền vững. Đây là bước đi quan trọng để Hải Phòng trở thành trung tâm kinh tế biển đa ngành, sẵn sàng đón nhận làn sóng đầu tư lớn. Khu kinh tế này sẽ phát triển theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa, tập trung vào các lĩnh vực công nghệ cao và dịch vụ logistics.
Song song với việc phát triển khu kinh tế, Hải Phòng cũng sẽ thành lập Khu thương mại tự do thế hệ mới, nơi các nhà đầu tư sẽ được hưởng nhiều chính sách ưu đãi vượt trội. Điều này không chỉ thu hút đầu tư mà còn thúc đẩy xuất khẩu, nghiên cứu và phát triển, nâng cao năng lực cạnh tranh của hàng hóa Việt Nam trên thị trường quốc tế.
Với hơn 50 khu công nghiệp hiện có, Hải Phòng đang dần hình thành một mạng lưới công nghiệp đa dạng, từ các ngành truyền thống đến công nghệ cao, tạo ra hàng chục nghìn việc làm mới mỗi năm. Sự kết hợp giữa các khu kinh tế và khu công nghiệp sẽ là động lực quan trọng giúp Hải Phòng phát triển bứt phá, khẳng định vị thế trong nền kinh tế quốc gia...
Nội dung đầy đủ bài viết được đăng tải trên Tạp chí Kinh tế Việt Nam số 35+36-2025 phát hành ngày 01/09/2025. Kính mời Quý độc giả tìm đọc tại đây:
Đường cao tốc vành đai 4 - Vùng Thủ đô hơn 56.000 tỷ sắp được khởi công
Dự án thành phần 3 đầu tư xây dựng đường cao tốc, theo phương thức đối tác công - tư (PPP), thuộc dự án đường Vành đai 4 - Vùng Thủ đô có chiều dài khoảng 113,5 km...
Cục Cảnh sát giao thông đề xuất phân làn, phân luồng trên một số tuyến đường của Hà Nội
Cục Cảnh sát giao thông (C08, Bộ Công an) vừa có đề xuất nhằm cải thiện tình hình trật tự an toàn giao thông trên địa bàn thành phố Hà Nội trong bối cảnh Chính phủ yêu cầu các cơ quan chức năng thực hiện các giải pháp hiệu quả để giảm thiểu ùn tắc và tai nạn giao thông, đặc biệt là trong các giờ cao điểm...
Thanh Hoá: Nhiều đơn vị “cán đích” giải ngân vốn đầu tư công
Đến cuối tháng 8/2025, Thanh Hóa giải ngân gần 7.750 tỷ đồng vốn đầu tư công, đạt 47,8% kế hoạch. Nhiều đơn vị đã hoàn thành 100% nhưng vẫn còn dự án chậm tiến độ, đòi hỏi các ngành, địa phương phải quyết liệt hơn trong thời gian tới.
Hải Phòng phát triển theo ba trụ cột kinh tế
Hải Phòng đang trên đà phát triển mạnh mẽ với chiến lược kinh tế được định hướng theo ba trụ cột chính: công nghiệp - công nghệ cao, cảng biển - logistics và du lịch - dịch vụ...
Biến đầm lầy hoang vu thành đô thị hoành tráng
Nhiều khu đất sình lầy hoang hoá đã được Hải Phòng kêu gọi đầu tư biến thành những khu đô thị hiện đại...
Sáu giải pháp phát triển nhanh và bền vững ngành năng lượng
Việt Nam đang đứng trước cơ hội lớn để phát triển năng lượng xanh, sạch nhằm đảm bảo an ninh năng lượng và phát triển bền vững. Ông Nguyễn Ngọc Trung chia sẻ với Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy về sáu giải pháp để phát triển nhanh và bền vững ngành năng lượng nói chung và các nguồn năng lượng tái tạo, năng lượng mới nói riêng…
Nhân lực là “chìa khóa” phát triển điện hạt nhân thành công và hiệu quả
Trao đổi với Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy, TS. Trần Chí Thành, Viện trưởng Viện Năng lượng nguyên tử Việt Nam, nhấn mạnh vấn đề quan trọng nhất khi phát triển điện hạt nhân ở Việt Nam là nguồn nhân lực, xây dựng năng lực, đào tạo nhân lực giỏi để tham gia vào triển khai, vận hành dự án...
Phát triển năng lượng tái tạo, xanh, sạch: Nền tảng cho tăng trưởng kinh tế trong dài hạn
Quốc hội đã chốt chỉ tiêu tăng trưởng kinh tế 8% cho năm 2025 và tăng trưởng hai chữ số cho giai đoạn 2026 – 2030. Để đạt được mục tiêu này, một trong những nguồn lực có tính nền tảng và huyết mạch chính là điện năng và các nguồn năng lượng xanh, sạch…
Nhà đầu tư điện gió ngoài khơi tại Việt Nam vẫn đang ‘mò mẫm trong bóng tối’
Trả lời VnEconomy bên lề Diễn đàn năng lượng xanh Việt Nam 2025, đại diện doanh nghiệp đầu tư năng lượng tái tạo nhận định rằng Chính phủ cần nhanh chóng ban hành các thủ tục và quy trình pháp lý nếu muốn nhà đầu tư nước ngoài rót vốn vào các dự án điện gió ngoài khơi của Việt Nam...
Tìm lộ trình hợp lý nhất cho năng lượng xanh tại Việt Nam
Chiều 31/3, tại Hà Nội, Hội Khoa học Kinh tế Việt Nam, Hiệp hội Năng lượng sạch Việt Nam chủ trì, phối hợp với Tạp chí Kinh tế Việt Nam tổ chức Diễn đàn Năng lượng Việt Nam 2025 với chủ đề: “Năng lượng xanh, sạch kiến tạo kỷ nguyên kinh tế mới - Giải pháp thúc đẩy phát triển nhanh các nguồn năng lượng mới”...
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán),
có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu).
Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: