Hải Phòng phê duyệt nhà đầu tư dự án Nhà máy xử lý chất thải Kinh Môn

Thứ Sáu, 06/02/2026
Đỗ Hoàng
05/02/2026, 08:31
Nhà máy xử lý chất thải Kinh Môn có tổng mức đầu tư hơn 344 tỷ đồng do Công ty cổ phần công nghệ Ecogreen làm chủ đầu tư…
Tiến độ thực hiện dự án, nhà đầu tư xây dựng và đưa dự án vào hoạt động trong thời hạn 24 tháng kể từ ngày được nhà nước cho thuê đất. Thời gian hoạt động dự án là 50 năm kể từ ngày được nhà nước cho thuê đất. Dự án được nhà nước cho thuê đất thu tiền thuê đất một lần cho cả thời gian thuê 50 năm. Nhà đầu tư được hưởng ưu đãi theo quy định pháp luật.
Tại khu vực Kinh Môn, vấn đề xử lý rác thải từ nhiều năm nay ngày càng trở nên căng thẳng do tại đây chưa có cơ sở xử lý rác thải tập trung đảm bảo vệ sinh môi trường nào. Hầu hết lượng rác thải sinh hoạt phát sinh mỗi ngày khoảng 130 tấn đều phải xử lý theo hình thức chôn lấp.
Khu vực Kinh Môn có hàng chục bãi rác đều đang được xử lý theo hình thức chôn lấp, các bãi rác này nằm không xa khu vực dân cư, hầu hết đều đã có tỷ lệ lấp đầy cao và không có hệ thống xử lý, thu gom nước rỉ rác, khiến nhiều khu vực ô nhiễm cục bộ.
Chính quyền địa phương và người dân khu vực Kinh Môn kỳ vọng khi dự án Nhà máy xử lý chất thải Kinh Môn được triển khai tình trạng các bãi rác chôn lấp ô nhiễm môi trường sẽ được giải quyết, tình trạng ô nhiễm môi trường tại khu vực sẽ được cải thiện.
Trong bối cảnh quan hệ Đối tác chiến lược Việt Nam – Singapore ngày càng đi vào chiều sâu, Ninh Bình đang nổi lên là điểm đến tiềm năng của các nhà đầu tư Singapore với môi trường đầu tư thuận lợi và dư địa tăng trưởng lớn.
Tháng đầu tiên của năm 2026 đã chứng kiến sự tăng trưởng mạnh mẽ về số lượng doanh nghiệp gia nhập thị trường với gần 49 nghìn doanh nghiệp. Tuy nhiên, quy mô vốn doanh nghiệp cũng giảm đáng kể...
Mặc dù tổng vốn đăng ký đầu tư nước ngoài vào Việt Nam trong tháng đầu năm 2026 ghi nhận mức giảm do sự sụt giảm của vốn điều chỉnh, nhưng vốn thực hiện và vốn đăng ký mới vẫn tiếp tục duy trì đà tăng…
Một tín hiệu đang cho thấy Chính phủ Trung Quốc sẽ đặt ra một mục tiêu tăng trưởng quốc gia thấp hơn, trong khoảng 4,5-5%, tại kỳ họp Quốc hội sắp tới...
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: