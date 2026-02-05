Hải Phòng phê duyệt nhà đầu tư dự án Nhà máy xử lý chất thải Kinh Môn

Tiến độ thực hiện dự án, nhà đầu tư xây dựng và đưa dự án vào hoạt động trong thời hạn 24 tháng kể từ ngày được nhà nước cho thuê đất. Thời gian hoạt động dự án là 50 năm kể từ ngày được nhà nước cho thuê đất. Dự án được nhà nước cho thuê đất thu tiền thuê đất một lần cho cả thời gian thuê 50 năm. Nhà đầu tư được hưởng ưu đãi theo quy định pháp luật.

Tại khu vực Kinh Môn, vấn đề xử lý rác thải từ nhiều năm nay ngày càng trở nên căng thẳng do tại đây chưa có cơ sở xử lý rác thải tập trung đảm bảo vệ sinh môi trường nào. Hầu hết lượng rác thải sinh hoạt phát sinh mỗi ngày khoảng 130 tấn đều phải xử lý theo hình thức chôn lấp.

Khu vực Kinh Môn có hàng chục bãi rác đều đang được xử lý theo hình thức chôn lấp, các bãi rác này nằm không xa khu vực dân cư, hầu hết đều đã có tỷ lệ lấp đầy cao và không có hệ thống xử lý, thu gom nước rỉ rác, khiến nhiều khu vực ô nhiễm cục bộ.

Chính quyền địa phương và người dân khu vực Kinh Môn kỳ vọng khi dự án Nhà máy xử lý chất thải Kinh Môn được triển khai tình trạng các bãi rác chôn lấp ô nhiễm môi trường sẽ được giải quyết, tình trạng ô nhiễm môi trường tại khu vực sẽ được cải thiện.