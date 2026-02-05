Thứ Sáu, 06/02/2026

Trang chủ Đầu tư

Hải Phòng phê duyệt nhà đầu tư dự án Nhà máy xử lý chất thải Kinh Môn

Đỗ Hoàng

05/02/2026, 08:31

Nhà máy xử lý chất thải Kinh Môn có tổng mức đầu tư hơn 344 tỷ đồng do Công ty cổ phần công nghệ Ecogreen làm chủ đầu tư…

Bãi chôn lấp rác khu vực An Lưu, phường Kinh Môn, Hải Phòng (phường An Lưu, thị xã Kinh Môn, Hải Dương trước đây) ngày càng trở nên quá tải gây ô nhiễm cục bộ khu vực.
Bãi chôn lấp rác khu vực An Lưu, phường Kinh Môn, Hải Phòng (phường An Lưu, thị xã Kinh Môn, Hải Dương trước đây) ngày càng trở nên quá tải gây ô nhiễm cục bộ khu vực.

Tiến độ thực hiện dự án, nhà đầu tư xây dựng và đưa dự án vào hoạt động trong thời hạn 24 tháng kể từ ngày được nhà nước cho thuê đất. Thời gian hoạt động dự án là 50 năm kể từ ngày được nhà nước cho thuê đất. Dự án được nhà nước cho thuê đất thu tiền thuê đất một lần cho cả thời gian thuê 50 năm. Nhà đầu tư được hưởng ưu đãi theo quy định pháp luật.

Tại khu vực Kinh Môn, vấn đề xử lý rác thải từ nhiều năm nay ngày càng trở nên căng thẳng do tại đây chưa có cơ sở xử lý rác thải tập trung đảm bảo vệ sinh môi trường nào. Hầu hết lượng rác thải sinh hoạt phát sinh mỗi ngày khoảng 130 tấn đều phải xử lý theo hình thức chôn lấp.

Khu vực Kinh Môn có hàng chục bãi rác đều đang được xử lý theo hình thức chôn lấp, các bãi rác này nằm không xa khu vực dân cư, hầu hết đều đã có tỷ lệ lấp đầy cao và không có hệ thống xử lý, thu gom nước rỉ rác, khiến nhiều khu vực ô nhiễm cục bộ.

Chính quyền địa phương và người dân khu vực Kinh Môn kỳ vọng khi dự án Nhà máy xử lý chất thải Kinh Môn được triển khai tình trạng các bãi rác chôn lấp ô nhiễm môi trường sẽ được giải quyết, tình trạng ô nhiễm môi trường tại khu vực sẽ được cải thiện.

Hải Phòng: Vì sao dự án nhà máy điện rác chưa được triển khai?

12:13, 29/07/2025

12:13, 29/07/2025

Hải Phòng: Vì sao dự án nhà máy điện rác chưa được triển khai?

Bà Rịa – Vũng Tàu kêu gọi đầu tư dự án nhà máy xử lý rác Côn Đảo

11:43, 25/03/2025

11:43, 25/03/2025

Bà Rịa – Vũng Tàu kêu gọi đầu tư dự án nhà máy xử lý rác Côn Đảo

Đà Nẵng sắp có nhà máy điện rác đầu tiên

08:18, 17/02/2025

08:18, 17/02/2025

Đà Nẵng sắp có nhà máy điện rác đầu tiên

bồi thường giải phóng mặt bằng cải thiện môi trường sống chi phí đầu tư dự án dự án Nhà máy xử lý chất thải Kinh Môn tình trạng ô nhiễm môi trường Kinh Môn

Đọc thêm

Ninh Bình đẩy mạnh thu hút dòng vốn FDI từ Singapore

Ninh Bình đẩy mạnh thu hút dòng vốn FDI từ Singapore

Trong bối cảnh quan hệ Đối tác chiến lược Việt Nam – Singapore ngày càng đi vào chiều sâu, Ninh Bình đang nổi lên là điểm đến tiềm năng của các nhà đầu tư Singapore với môi trường đầu tư thuận lợi và dư địa tăng trưởng lớn.

Tháng 1/2026: Doanh nghiệp gia nhập thị trường tăng, quy mô vốn nhỏ lại

Tháng 1/2026: Doanh nghiệp gia nhập thị trường tăng, quy mô vốn nhỏ lại

Tháng đầu tiên của năm 2026 đã chứng kiến sự tăng trưởng mạnh mẽ về số lượng doanh nghiệp gia nhập thị trường với gần 49 nghìn doanh nghiệp. Tuy nhiên, quy mô vốn doanh nghiệp cũng giảm đáng kể...

Tháng 1/2026: Vốn đầu tư nước ngoài đạt gần 2,6 tỷ USD

Tháng 1/2026: Vốn đầu tư nước ngoài đạt gần 2,6 tỷ USD

Mặc dù tổng vốn đăng ký đầu tư nước ngoài vào Việt Nam trong tháng đầu năm 2026 ghi nhận mức giảm do sự sụt giảm của vốn điều chỉnh, nhưng vốn thực hiện và vốn đăng ký mới vẫn tiếp tục duy trì đà tăng…

Nhiều địa phương Trung Quốc giảm mục tiêu tăng trưởng kinh tế 2026

Nhiều địa phương Trung Quốc giảm mục tiêu tăng trưởng kinh tế 2026

Một tín hiệu đang cho thấy Chính phủ Trung Quốc sẽ đặt ra một mục tiêu tăng trưởng quốc gia thấp hơn, trong khoảng 4,5-5%, tại kỳ họp Quốc hội sắp tới...

Đồng Nai cấp phép 3 dự án FDI với tổng vốn gần 550 triệu USD

Đồng Nai cấp phép 3 dự án FDI với tổng vốn gần 550 triệu USD

Đồng Nai vừa trao giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho 3 dự án FDI, với tổng vốn gần 550 triệu USD, tiếp tục khẳng định sức hút đầu tư và đà phục hồi tích cực của kinh tế địa phương ngay từ đầu năm.

Những chủ nợ lớn nhất của Chính phủ Mỹ năm 2025, Nhật Bản và Anh dẫn đầu

Thế giới

Những chủ nợ lớn nhất của Chính phủ Mỹ năm 2025, Nhật Bản và Anh dẫn đầu

Công nghệ xử lý ngôn ngữ tự nhiên

eMagazine

Công nghệ xử lý ngôn ngữ tự nhiên

“Khu đô thị 5 phút” Green Skyline giữa tâm điểm Đông Bắc TP.HCM

eMagazine

“Khu đô thị 5 phút” Green Skyline giữa tâm điểm Đông Bắc TP.HCM

