Hải Phòng đề xuất chi hơn 1.348 tỷ đồng hỗ trợ đào tạo nghề

Nam Khánh

09/04/2026, 14:51

Hải Phòng đề xuất chi hơn 1.348 tỷ đồng hỗ trợ đào tạo 14 ngành nghề chủ yếu thuộc lĩnh vực công nghiệp - công nghệ - dịch vụ…

Hải Phòng dự kiến hỗ trợ học sinh học nghề 900.000 đồng/ tháng.

Thông tin từ UBND TP. Hải Phòng cho biết UBND thành phố đang đề xuất HĐND thành phố ban hành chính sách hỗ trợ đào tạo nghề giai đoạn 2026–2030, định hướng đến 2032 với tổng kinh phí hỗ trợ dự kiến hơn 1.348 tỷ đồng.

Danh mục hỗ trợ gồm 14 ngành nghề, tập trung vào các lĩnh vực công nghiệp – công nghệ – dịch vụ như logistics, điện – điện tử, cơ điện tử, công nghệ thông tin, thương mại điện tử, điều dưỡng…

Chính sách hỗ trợ đào tạo nghề trên được áp dụng cho 5 nhóm đối tượng. Thứ nhất là người lao động đang làm việc tại doanh nghiệp có trình độ từ trung học cơ sở trở lên nhưng chưa có bằng cấp, chứng chỉ phù hợp với vị trí việc làm, được cử đi học trình độ trung cấp. Thứ hai là học sinh tốt nghiệp trung học cơ sở hoặc tương đương học trung cấp, người tốt nghiệp trung học phổ thông học trung cấp hoặc cao đẳng.

Thứ ba là nhà giáo cơ hữu đang giảng dạy tại các cơ sở giáo dục nghề nghiệp công lập tự chủ nhóm 3 nhưng chưa đáp ứng tiêu chí về chứng chỉ kỹ năng nghề. Thứ tư là người làm công việc kỹ thuật tại doanh nghiệp, nghệ nhân cấp tỉnh trở lên có nhu cầu tham gia giảng dạy nhưng thiếu nghiệp vụ sư phạm. Thứ năm là các cơ sở giáo dục nghề nghiệp, doanh nghiệp và các tổ chức, cá nhân liên quan.

Theo đề xuất, người lao động tại doanh nghiệp được hỗ trợ 50% học phí, học sinh được hỗ trợ chi phí học tập 900.000 đồng/tháng, nhà giáo hữu cơ được hỗ trợ bồi dưỡng, chuẩn hoá kỹ năng nghề mức 10 triệu đồng/khoá, người làm kỹ thuật, nghệ nhân tham gia giảng dạy được hỗ trợ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm mức 3 triệu đồng/khoá.

Theo báo cáo của Sở Giáo dục và Đào tạo Hải Phòng, năm 2024, Hải Phòng đã ban hành Nghị quyết số 03/2024/NQ-HĐND về hỗ trợ đào tạo đối với 9 nghề. Tuy nhiên, số lượng người đăng ký thụ hưởng còn thấp, chủ yếu do e ngại điều kiện cam kết làm việc tại địa phương tối thiểu 3 năm sau khi tốt nghiệp. Bên cạnh đó, sau khi sáp nhập, danh mục ngành nghề được hỗ trợ chưa bao phủ đầy đủ các lĩnh vực sử dụng nhiều lao động tại khu vực Hải Dương trước đây.

Việc điều chỉnh địa giới hành chính và triển khai mô hình chính quyền hai cấp từ ngày 1/7/2025 cũng làm thay đổi phạm vi áp dụng chính sách, ảnh hưởng đến công tác tuyển sinh và thu hút người học. Tỷ lệ lao động qua đào tạo có bằng cấp, chứng chỉ của Hải Phòng năm 2025 mới đạt khoảng 40%, thấp hơn Hà Nội (55%) và Quảng Ninh (52%), cho thấy chính sách hiện hành chưa tạo đủ động lực phát triển nguồn nhân lực kỹ thuật chất lượng cao.

UBND TP. Hải Phòng cho rằng việc mở rộng ngành nghề và đối tượng thụ hưởng chính sách hỗ trợ đào tạo nghề, phù hợp nhu cầu phát triển, sẽ thu hút thêm người học, nâng tỷ lệ lao động có tay nghề, góp phần bổ sung nguồn nhân lực kỹ thuật chất lượng cao. Kinh phí thực hiện chính sách được đề xuất bảo đảm từ nguồn chi thường xuyên cho giáo dục và đào tạo do ngân sách thành phố bố trí hàng năm. Tổng kinh phí dự kiến triển khai giai đoạn 2026 - 2030, dự kiến đến năm 2032 là 1.348,790 tỷ đồng.

Kinh phí được phân bổ theo từng năm với lộ trình tăng dần trong giai đoạn đầu và điều chỉnh giảm ở giai đoạn sau nhằm phù hợp với nhu cầu thực tiễn. Năm 2026, dự kiến bố trí 119,998 tỷ đồng. Năm 2027 là 182,019 tỷ đồng. Năm 2028 là 236,313 tỷ đồng. Năm 2029 là 264,984 tỷ đồng. Năm 2030 đạt mức cao nhất với 300,604 tỷ đồng. Sang giai đoạn sau, kinh phí có xu hướng giảm dần, năm 2031 dự kiến 186,822 tỷ đồng và năm 2032 là 58,050 tỷ đồng.

Nông nghiệp khu vực Đông Nam Á đang đứng trước áp lực ngày càng lớn từ biến đổi khí hậu, trong khi các công cụ tài chính hỗ trợ vẫn chưa đáp ứng đầy đủ nhu cầu thực tiễn. Vì vậy, cần sự phối hợp chặt chẽ hơn giữa các quốc gia, tổ chức quốc tế và khu vực tư nhân, cùng với các chính sách phù hợp với thực tiễn sản xuất và nhu cầu của người nông dân.

Bộ Nội vụ đề xuất trong thời gian cấp có thẩm quyền chưa ban hành văn bản thực hiện chế độ tiền lương mới đối với viên chức, thì bậc, hệ số lương của chức danh viên chức hiện hành vẫn được sử dụng làm căn cứ xếp lương và thực hiện chế độ, chính sách. Việc này nhằm bảo đảm việc thực hiện chính sách tiền lương được ổn định...

Quý 1/2026, Chi cục An toàn thực phẩm (ATTP) Đà Nẵng đã kiểm tra 330 cơ sở kinh doanh thực phẩm, phát hiện và xử phạt 12 cơ sở vi phạm; thực hiện test nhanh hàn the đối với 15 mẫu thực phẩm, tất cả đều đạt yêu cầu; lấy 7 mẫu thực phẩm gửi kiểm tra định tính hàn the, kết quả đều đạt yêu cầu.

Theo cáo trạng, các đối tượng cấu kết với một người Trung Quốc, sử dụng điện thoại và máy POS để chiếm đoạt tiền từ thẻ Visa rồi "rửa" qua tiền điện tử USDT...

Công an tỉnh Hưng Yên đã khởi tố 35 đối tượng trong vụ án lừa đảo, đánh bạc quy mô hơn 9.300 tỷ đồng. Quá trình điều tra xác định các đối tượng đã sử dụng thủ đoạn giả mạo mua bán hàng hóa số lượng lớn để lừa đảo chiếm đoạt tiền của hàng nghìn người dân...

Với phương châm Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng xác định tư duy, tầm nhìn, những quyết sách chiến lược để chúng ta vững bước tiến mạnh trong kỷ nguyên mới, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2030 khi Đảng ta tròn 100 năm thành lập (1930 - 2030); hiện thực hoá tầm nhìn phát triển đến năm 2045, kỷ niệm 100 năm thành lập nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (1945 - 2045).

VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.

Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.

Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...

