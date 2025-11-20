Hải Phòng: Điều chỉnh (lần 2) vốn đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025

Giá vàng trong nước và thế giới
VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.
Thứ Sáu, 21/11/2025
Nam Khánh
20/11/2025, 11:25
Tại lần điều chỉnh vốn đầu tư công lần 2 trong năm 2025, thành phố Hải Phòng có 138 dự án giảm vốn, 23 dự án tăng vốn…
Tại kỳ họp thứ 31, HĐND TP. Hải Phòng khoá XVI nhiệm kỳ 2021- 2026 tiếp tục điều chỉnh (lần 2) vốn đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025, trong đó, có 7 dự án không có sự điều chỉnh, còn lại có 138 dự án thực hiện giảm vốn, 23 dự án được điều chỉnh tăng vốn.
Dự án tuyến đê biển Nam Đình Vũ dài 12,7km (từ K2 300 đến điểm giao đường Tân Vũ – Lạch Huyện) được thành phố Hải Phòng khởi công tháng 11/2022. Tuyến đê này được xây dựng để bảo vệ khu công nghiệp lấn biển phía Nam bán đảo Đình Vũ, đồng thời, tạo thêm khoảng 2.000 ha đất để mở rộng, phát triển Khu kinh tế Đình Vũ – Cát Hải.
Đây là dự án trọng điểm của Hải Phòng, được thực hiện trong giai đoạn 2021 – 2025 có tổng mức đầu tư hơn 2.284 tỷ đồng, trong đó, có hơn 761 tỷ đồng (chiếm 34,2% tổng vốn) là vốn đóng góp của một số doanh nghiệp trên địa bàn, số còn lại là vốn ngân sách.
Theo thống kê của cơ quan chức năng, đến nay dự án đã cơ bản hoàn thành phần xây lắp. Dự án được đánh giá không chỉ về đích đúng tiến độ thực hiện giảm được tổng cộng hơn 175,6 tỷ đồng.
Cụ thể, gói thầu thi công tuyến đê từ K2 253 đến K10 246 cùng 2 cống A1, A2 có giá trị hợp đồng hơn 1.320 tỷ đồng nhưng quyết toán chỉ còn hơn 1.188 tỷ đồng, giảm được hơn 131,8 tỷ đồng.
Gói thầu thi công đoạn từ K10 246 đến K15 022 cùng cống A3 và đường công vụ có giá trị hợp đồng hơn 703 tỷ đồng nhưng giá quyết toán chỉ còn hơn 659,3 tỷ đồng, giảm được hơn 43,8 tỷ đồng.
Do dự án đã tạm tính khối lượng thi công cơ quan chức năng thành phố Hải Phòng thực hiện điều chỉnh, giảm phần đóng góp của các doanh nghiệp đối với dự án. Theo đó, trong kế hoạch phân bổ vốn đầu tư công năm 2025 (lần 2), thành phố Hải Phòng không thực hiện huy động hơn 66 tỷ đồng trong hơn 761 tỷ đồng vốn đóng góp của doanh nghiệp cho dự án.
Dự án này cũng được đánh giá là một trong số ít dự án có vốn đầu tư công lớn (hơn 1.000 tỷ đồng) của thành phố không phải thực hiện điều chỉnh chủ trương đầu tư tăng vốn trong quá trình triển khai thực hiện trong những năm qua.
Theo báo cáo từ UBND TP. Hải Phòng, trong tổng số 168 dự án sử dụng vốn đầu tư công giai đoạn 2021 - 2025, có 7 dự án không điều chỉnh, 138 dự án điều chỉnh giảm, 23 dự án được điều chỉnh tăng vốn đầu tư công trong lần điều chỉnh này.
Trong 138 dự án điều chỉnh giảm cấp vốn đầu tư theo kế hoạch 2025, có 87 dự án tại khu vực Đông Hải Phòng, 51 dự án tại khu vực Tây Hải Phòng. Các dự án phía Đông Hải Phòng được đề nghị giảm tiến độ cấp vốn đầu tư công hầu hết là các dự án đầu tư hạ tầng giao thông, hạ tầng xã hội. Các dự án giảm cấp vốn đầu tư công khu vực phía Tây Hải Phòng phần lớn là các dự án lập quy hoạch phân khu tại các khu dân cư, khu đô thị, quy hoạch chung một số xã, thị trấn (trước đây), có vốn đầu tư thấp được bố trí trước thời điểm thực hiện chính quyền 2 cấp.
Đối với 23 dự án điều chỉnh tăng vốn đầu tư năm 2025 chủ yếu là các dự án hạ tầng đô thị, giao thông (8 dự án ở phía Đông Hải Phòng và 15 dự án phía Tây Hải Phòng). Trong đó, dự án đường nối từ đường Nguyễn Lương Bằng với đường Trần Nhân Tông (phường Phù Liễn, khu vực Đông Hải Phòng) là dự án mới được điều được tổng mức đầu tư lên thành hơn 400 tỷ đồng, tăng hơn 189 tỷ đồng so với quyết định chủ trương đầu tư trước đây. Kế hoạch cấp vốn đầu tư công năm 2025 của dự án được điều chỉnh tăng 100 tỷ đồng so với kế hoạch cấp vốn đã được phê duyệt trước đó.
Trong số 7 dự án giữ nguyên kế hoạch cấp vốn đầu tư công năm 2025 có các các dự án vốn đầu tư công lớn như dự án xây dựng tuyến đê biển Nam Đình Vũ, dự án đầu tư xây dựng cầu Nguyễn Trãi và chỉnh trang đô thị vùng phụ cận.
Theo thống kê, hết tháng 10/2025, Hải Phòng giải ngân đạt 26.047 tỷ đồng, bằng 72% kế hoạch vốn Thủ tướng giao và bằng 66,3% kế hoạch thành phố giao.
Thời điểm này, Hải Phòng có nhiều dự án đã quyết toán hoàn thành có vốn dư so với khối lượng thực hiện, một số dự án thừa chi phí giải phóng mặt bằng, một số dự án khác lại vướng giải phóng mặt bằng khó giải ngân. Trong khi đó lại có một số dự án cần tăng vốn để thanh toán chi phí xây lắp, tư vấn, giải phóng mặt bằng. Vì thế cần điều chỉnh vốn đầu tư công lần công năm 2025 (lần 2).
Trong bối cảnh nền kinh tế còn nhiều biến động, tỉnh Phú Thọ đã nỗ lực thúc đẩy các động lực tăng trưởng, cải thiện môi trường đầu tư - kinh doanh và tăng cường hỗ trợ doanh nghiệp. Những kết quả đạt được trong 10 tháng đầu năm 2025, cùng với định hướng xúc tiến đầu tư cho năm 2026, cho thấy quyết tâm đưa Phú Thọ trở thành điểm đến hấp dẫn của các nhà đầu tư trong và ngoài nước.
Phó Thủ tướng Bùi Thanh Sơn đã kiểm tra hai địa điểm được TP. Hồ Chí Minh lựa chọn tổ chức các hoạt động trong khuôn Diễn đàn Kinh tế mùa Thu 2025 trong tuần tới...
Bộ Xây dựng đang lấy ý kiến về một dự thảo thông tư công bố vùng nước cảng biển khu vực địa phận tỉnh Đồng Nai, một phần vùng nước cảng biển trên sông Đồng Nai thuộc địa phận TP.Hồ Chí Minh và khu vực thuộc quản lý của Cảng vụ Đồng Nai.
UBND TP.Hồ Chí Minh vừa có ý kiến chỉ đạo về dự án đường Vành đai 2 nhằm bổ sung nhánh mới của tuyến metro số 6 đi trên đường này; trong đó yêu cầu khẩn trương xác định hướng tuyến metro số 6 đi ngầm phía dưới Vành đai 2...
VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.
Việt Nam đáp ứng các tiêu chí nâng hạng từ thị trường chứng khoán cận biên lên thị trường mới nổi.
Sáng kiến Diễn đàn thường niên Kinh tế mới Việt Nam (VNEF) đã được khởi xướng và tổ chức thành công từ năm 2023. VNEF 2025 (lần thứ 3) có chủ đề: "Sức bật kinh tế Việt Nam: từ nội lực tới chuỗi giá trị toàn cầu".
Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.
Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: