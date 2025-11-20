Hải Phòng: Điều chỉnh (lần 2) vốn đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025

Tại lần điều chỉnh vốn đầu tư công lần 2 trong năm 2025, thành phố Hải Phòng có 138 dự án giảm vốn, 23 dự án tăng vốn…

Tại kỳ họp thứ 31, HĐND TP. Hải Phòng khoá XVI nhiệm kỳ 2021- 2026 tiếp tục điều chỉnh (lần 2) vốn đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025, trong đó, có 7 dự án không có sự điều chỉnh, còn lại có 138 dự án thực hiện giảm vốn, 23 dự án được điều chỉnh tăng vốn.

DỰ ÁN ĐÊ BIỂN TIẾT GIẢM HƠN 175 TỶ ĐỒNG

Dự án tuyến đê biển Nam Đình Vũ dài 12,7km (từ K2 300 đến điểm giao đường Tân Vũ – Lạch Huyện) được thành phố Hải Phòng khởi công tháng 11/2022. Tuyến đê này được xây dựng để bảo vệ khu công nghiệp lấn biển phía Nam bán đảo Đình Vũ, đồng thời, tạo thêm khoảng 2.000 ha đất để mở rộng, phát triển Khu kinh tế Đình Vũ – Cát Hải.

Đây là dự án trọng điểm của Hải Phòng, được thực hiện trong giai đoạn 2021 – 2025 có tổng mức đầu tư hơn 2.284 tỷ đồng, trong đó, có hơn 761 tỷ đồng (chiếm 34,2% tổng vốn) là vốn đóng góp của một số doanh nghiệp trên địa bàn, số còn lại là vốn ngân sách.

Theo thống kê của cơ quan chức năng, đến nay dự án đã cơ bản hoàn thành phần xây lắp. Dự án được đánh giá không chỉ về đích đúng tiến độ thực hiện giảm được tổng cộng hơn 175,6 tỷ đồng.

Dự án tuyến đê biển Nam Đình Vũ dài 12,7km có tổng mức đầu tư hơn 2.284 tỷ đồng nhưng tiết giảm được hơn 175 tỷ đồng

Cụ thể, gói thầu thi công tuyến đê từ K2 253 đến K10 246 cùng 2 cống A1, A2 có giá trị hợp đồng hơn 1.320 tỷ đồng nhưng quyết toán chỉ còn hơn 1.188 tỷ đồng, giảm được hơn 131,8 tỷ đồng.

Gói thầu thi công đoạn từ K10 246 đến K15 022 cùng cống A3 và đường công vụ có giá trị hợp đồng hơn 703 tỷ đồng nhưng giá quyết toán chỉ còn hơn 659,3 tỷ đồng, giảm được hơn 43,8 tỷ đồng.

Do dự án đã tạm tính khối lượng thi công cơ quan chức năng thành phố Hải Phòng thực hiện điều chỉnh, giảm phần đóng góp của các doanh nghiệp đối với dự án. Theo đó, trong kế hoạch phân bổ vốn đầu tư công năm 2025 (lần 2), thành phố Hải Phòng không thực hiện huy động hơn 66 tỷ đồng trong hơn 761 tỷ đồng vốn đóng góp của doanh nghiệp cho dự án.

Dự án này cũng được đánh giá là một trong số ít dự án có vốn đầu tư công lớn (hơn 1.000 tỷ đồng) của thành phố không phải thực hiện điều chỉnh chủ trương đầu tư tăng vốn trong quá trình triển khai thực hiện trong những năm qua.

THỰC HIỆN ĐIỀU CHUYỂN VỐN GIỮA CÁC DỰ ÁN

Theo báo cáo từ UBND TP. Hải Phòng, trong tổng số 168 dự án sử dụng vốn đầu tư công giai đoạn 2021 - 2025, có 7 dự án không điều chỉnh, 138 dự án điều chỉnh giảm, 23 dự án được điều chỉnh tăng vốn đầu tư công trong lần điều chỉnh này.

Trong 138 dự án điều chỉnh giảm cấp vốn đầu tư theo kế hoạch 2025, có 87 dự án tại khu vực Đông Hải Phòng, 51 dự án tại khu vực Tây Hải Phòng. Các dự án phía Đông Hải Phòng được đề nghị giảm tiến độ cấp vốn đầu tư công hầu hết là các dự án đầu tư hạ tầng giao thông, hạ tầng xã hội. Các dự án giảm cấp vốn đầu tư công khu vực phía Tây Hải Phòng phần lớn là các dự án lập quy hoạch phân khu tại các khu dân cư, khu đô thị, quy hoạch chung một số xã, thị trấn (trước đây), có vốn đầu tư thấp được bố trí trước thời điểm thực hiện chính quyền 2 cấp.

Tuyến đê biển Nam Đình Vũ đã cơ bản hoàn thành các gói xây lắp nên Hải Phòng thực hiện giảm vốn đầu tư công dự án.

Đối với 23 dự án điều chỉnh tăng vốn đầu tư năm 2025 chủ yếu là các dự án hạ tầng đô thị, giao thông (8 dự án ở phía Đông Hải Phòng và 15 dự án phía Tây Hải Phòng). Trong đó, dự án đường nối từ đường Nguyễn Lương Bằng với đường Trần Nhân Tông (phường Phù Liễn, khu vực Đông Hải Phòng) là dự án mới được điều được tổng mức đầu tư lên thành hơn 400 tỷ đồng, tăng hơn 189 tỷ đồng so với quyết định chủ trương đầu tư trước đây. Kế hoạch cấp vốn đầu tư công năm 2025 của dự án được điều chỉnh tăng 100 tỷ đồng so với kế hoạch cấp vốn đã được phê duyệt trước đó.

Trong số 7 dự án giữ nguyên kế hoạch cấp vốn đầu tư công năm 2025 có các các dự án vốn đầu tư công lớn như dự án xây dựng tuyến đê biển Nam Đình Vũ, dự án đầu tư xây dựng cầu Nguyễn Trãi và chỉnh trang đô thị vùng phụ cận.

Theo thống kê, hết tháng 10/2025, Hải Phòng giải ngân đạt 26.047 tỷ đồng, bằng 72% kế hoạch vốn Thủ tướng giao và bằng 66,3% kế hoạch thành phố giao.

Thời điểm này, Hải Phòng có nhiều dự án đã quyết toán hoàn thành có vốn dư so với khối lượng thực hiện, một số dự án thừa chi phí giải phóng mặt bằng, một số dự án khác lại vướng giải phóng mặt bằng khó giải ngân. Trong khi đó lại có một số dự án cần tăng vốn để thanh toán chi phí xây lắp, tư vấn, giải phóng mặt bằng. Vì thế cần điều chỉnh vốn đầu tư công lần công năm 2025 (lần 2).