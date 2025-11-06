Hải Phòng phấn đấu giải ngân vốn đầu tư công đạt 38.724 tỷ đồng

Hải Phòng đề ra mục tiêu kết thúc năm ngân sách (tháng 1/2026) luỹ kế giải ngân vốn đầu tư công phải đạt 38.724 tỷ đồng, bằng 107,8% kế hoạch Thủ tướng giao…

Ngày 5/11/2025, thông tin từ UBND TP. Hải Phòng cho biết tại cuộc họp về công tác giải ngân vốn đầu tư công trên địa bàn, Chủ tịch UBND thành phố yêu cầu các sở ngành, địa phương, chủ đầu tư tập trung phấn đấu đến khi kết thúc năm ngân sách 2025 (tháng 1/2026), lũy kế giải ngân vốn đầu tư công cả năm phải đạt 38.724 tỷ đồng, bằng 107,8% kế hoạch Thủ tướng giao.

NHIỀU ĐỊA PHƯƠNG CHẬM GIẢI PHÓNG MẶT BẰNG

Theo UBND TP. Hải Phòng, tính đến 31/10/2025, trên địa bàn thành phố đang triển khai hơn 3.000 dự án. Kết quả giải ngân là 25.748 tỷ đồng (đạt 71,7% so với kế hoạch vốn Thủ tướng giao, bằng 65,5 so với kế hoạch vốn thành phố giao).

Tuy nhiên, vẫn còn một số chủ đầu tư có tỷ lệ giải ngân thấp so với mức trung bình của cả nước và thấp hơn kế hoạch kịch bản giải ngân của UBND thành phố như các ban quản lý dự án khu vực Ngô Quyền (48,8%), Hải An (44,5%), Lê Chân (39,3%), Kiến Thụy (43,7%), Gia Lộc (46,5%), Vĩnh Bảo (50,3%), An Lão (53%).

Bên cạnh đó, còn có một số địa phương chậm giải phóng mặt bằng, còn dư số vốn lớn như xã Trần Phú cùng các phường Lê Thanh Nghị, Ngô Quyền, Thuỷ Nguyên… Chủ tịch UBND TP. Hải Phòng yêu cầu các chủ đầu tư và các xã phường chậm giải ngân vốn trong giải phóng mặt bằng để dư vốn lớn nghiêm túc rút kinh nghiệm và xây dựng kế hoạch khắc phục các tồn tại, hạn chế.

Xác định thời gian hết năm không còn nhiều, khối lượng công việc còn rất lớn, Chủ tịch UBND TP. Hải Phòng yêu cầu các địa phương, các chủ đầu tư và đơn vị liên quan phải chủ động quyết liệt trong tổ chức thực hiện, nghiên cứu kỹ các quy định của pháp luật, tập trung giải quyết dứt điểm những nội dung thuộc thẩm quyền. Đồng thời, kịp thời báo cáo đề xuất cấp có thẩm quyền xử lý các vướng mắc phát sinh, bảo đảm tiến độ, chất lượng và hiệu quả giải ngân vốn đầu tư công.

Chủ tịch UBND TP. Hải Phòng chỉ đạo điều chỉnh kịch bản giải ngân vốn đầu tư công từ nay đến hết năm ngân sách. Theo đó, các sở ngành, chủ đầu tư và các địa phương khẩn trương bám sát kế hoạch điều chỉnh kịch bản giải ngân vốn đầu tư công năm 2025 đến hết niên độ ngân sách năm để triển khai các dự án, công trình đảm bảo tiến độ, tiếp tục duy trì tỷ lệ giải ngân của thành phố luôn ở mức trên trung bình chung của cả nước.

Cụ thể, trong tháng tháng 11/2025 phải đạt 2.741 tỷ đồng, lũy kế hết tháng 11 phải đạt 27.980 tỷ đồng (tương ứng 77,9% kế hoạch Thủ tướng giao). Tháng 12/2025 giải ngân phải đạt 6.668 tỷ đồng, lũy kế hết tháng 12 phải đạt 34.648 tỷ đồng (tương ứng 96,6% kế hoạch Thủ tướng giao). Trong tháng kết thúc năm ngân sách (tháng 1/2026) giải ngân được 4.075 tỷ đồng, lũy kế giải ngân cả năm đạt 38.724 tỷ đồng (tương đương 107,8% kế hoạch Thủ tướng giao).

KHÔNG CHẤP NHẬN TỶ LỆ GIẢI NGÂN THẤP HƠN KẾ HOẠCH

Với quan điểm không chấp nhận tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công không đạt 100% kế hoạch vốn được giao, Chủ tịch UBND TP. Hải Phòng yêu cầu các chủ đầu tư, các địa phương phân công cụ thể lãnh đạo, cán bộ chịu trách nhiệm trực tiếp về tiến độ từng dự án, đồng thời, cập nhật tiến độ thực hiện thường xuyên, chính xác, kịp thời báo cáo khó khăn vướng mắc phát sinh.

Chủ tịch thành phố giao sở Xây dựng chủ trì phối hợp sở Tài chính, Nông nghiệp và Môi trường, UBND các xã phường phía Tây rà soát lại quỹ đất tái định cư phục vụ công tác thu hồi đất để phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn, nghiên cứu lập danh mục gửi Sở Tài chính rà soát, tổng hợp báo cáo UBND thành phố xem xét bổ sung vào kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2026 - 2030 và năm 2026.

Các xã, phường, đặc khu có nhiệm vụ giải phóng mặt bằng trên địa bàn phục vụ công tác thi công các dự án từ nay đến cuối năm, căn cứ kế hoạch kịch bản vốn giao, chỉ đạo Hội đồng bồi thường hỗ trợ tái định cư phấn đầu đến trước 15/11 phải hoàn thành giải phóng bàn giao mặt bằng cho chủ đầu tư, đặc biệt là các nơi có tuyến đường sắt Lào Cai – Hà Nội – Hải Phòng đi qua.

Đối với các dự án có mồ mả phải di dời để giải phóng mặt bằng, yêu cầu UBND cấp xã tập trung tuyên truyền vận động thực hiện di dời dứt điểm chậm nhất trong tháng 12/2025.

UBND TP. Hải Phòng phê bình các địa phương có khối lượng giải phóng mặt bằng còn lớn bao gồm các xã phường Trần Phú, Hợp Tiến, Đường An, Gia Lộc, Bình Giang, Nguyễn Đại Năng, Nam An Phụ, Lê Thanh Nghị, Thủy Nguyên, Ngô Quyền, Vĩnh Bảo… Thành phố yêu cầu cấp ủy, chính quyền các địa phương tăng cường công tác lãnh đạo chỉ đạo, tập trung hoàn thành giải ngân 100% vốn đã cấp cho công tác giải phóng mặt bằng.

Sở Nông nghiệp và Môi trường có trách nhiệm chủ trì phối hợp với UBND cấp xã, các chủ đầu tư giải quyết ngay các khó khăn vướng mắc phát sinh đối với các dự án chậm tiến độ về giải phóng mặt bằng. Trường hợp khó khăn vướng mắc vượt thẩm quyền trong giải phóng mặt bằng phải kịp thời báo cáo UBND thành phố để cho ý kiến chỉ đạo giải quyết.

Chủ tịch UBND TP. Hải Phòng giao Công an thành phố phối hợp, hỗ trợ các xã, phường, đặc khu trong quá trình xây dựng phương án, triển khai cưỡng chế thu hồi đất để giải phóng mặt bằng thực hiện các dự án đầu tư.