Thứ Năm, 06/11/2025

Menu

Các trang khác

Multimedia

Biểu tượng ảnh Ảnh
Biểu tượng eMagazine eMagazine
Biểu tượng Podcast Podcast
Biểu tượng Infographics Infographics
Biểu tượng Quizz Quizz
Biểu tượng Interactive Interactive

Liên hệ

Biểu tượng tòa soạn Tòa soạn
Biểu tượng quảng cáo Quảng cáo

Theo dõi VnEconomy trên

Chuyên mục

Chuyên mục

Kinh tế xanh

Chuyên mục

Tiêu điểm

Chuyên mục

Tài chính

Chuyên mục

Chứng khoán

Chuyên mục

Kinh tế số

Chuyên mục

Hạ tầng

Chuyên mục

Bất động sản

Chuyên mục

Thị trường

Chuyên mục

Thế giới

Chuyên mục

Doanh nghiệp

Chuyên mục

Ấn phẩm

Chuyên mục

Multimedia

Chuyên mục

Đầu tư

Chuyên mục

Tiêu & Dùng

Chuyên mục

Công nghệ & Startup

Chuyên mục

Dân sinh

Menu Menu
Multimedia Multimedia
VnE TV VnE TV
Shorts Shorts
Điểm tin Điểm tin
Trang chủ Đầu tư

Hải Phòng phấn đấu giải ngân vốn đầu tư công đạt 38.724 tỷ đồng

Đỗ Hoàng

06/11/2025, 09:58

Hải Phòng đề ra mục tiêu kết thúc năm ngân sách (tháng 1/2026) luỹ kế giải ngân vốn đầu tư công phải đạt 38.724 tỷ đồng, bằng 107,8% kế hoạch Thủ tướng giao…

Dự án đường nối từ đường bộ ven biển đến ngã 3 Vạn Bún (Đồ Sơn) bị chậm tiến độ.
Dự án đường nối từ đường bộ ven biển đến ngã 3 Vạn Bún (Đồ Sơn) bị chậm tiến độ.

Ngày 5/11/2025, thông tin từ UBND TP. Hải Phòng cho biết tại cuộc họp về công tác giải ngân vốn đầu tư công trên địa bàn, Chủ tịch UBND thành phố yêu cầu các sở ngành, địa phương, chủ đầu tư tập trung phấn đấu đến khi kết thúc năm ngân sách 2025 (tháng 1/2026), lũy kế giải ngân vốn đầu tư công cả năm phải đạt 38.724 tỷ đồng, bằng 107,8% kế hoạch Thủ tướng giao.

NHIỀU ĐỊA PHƯƠNG CHẬM GIẢI PHÓNG MẶT BẰNG

Theo UBND TP. Hải Phòng, tính đến 31/10/2025, trên địa bàn thành phố đang triển khai hơn 3.000 dự án. Kết quả giải ngân là 25.748 tỷ đồng (đạt 71,7% so với kế hoạch vốn Thủ tướng giao, bằng 65,5 so với kế hoạch vốn thành phố giao).

Tuy nhiên, vẫn còn một số chủ đầu tư có tỷ lệ giải ngân thấp so với mức trung bình của cả nước và thấp hơn kế hoạch kịch bản giải ngân của UBND thành phố như các ban quản lý dự án khu vực Ngô Quyền (48,8%), Hải An (44,5%), Lê Chân (39,3%), Kiến Thụy (43,7%), Gia Lộc (46,5%), Vĩnh Bảo (50,3%), An Lão (53%).

Bên cạnh đó, còn có một số địa phương chậm giải phóng mặt bằng, còn dư số vốn lớn như xã Trần Phú cùng các phường Lê Thanh Nghị, Ngô Quyền, Thuỷ Nguyên… Chủ tịch UBND TP. Hải Phòng yêu cầu các chủ đầu tư và các xã phường chậm giải ngân vốn trong giải phóng mặt bằng để dư vốn lớn nghiêm túc rút kinh nghiệm và xây dựng kế hoạch khắc phục các tồn tại, hạn chế.

Xác định thời gian hết năm không còn nhiều, khối lượng công việc còn rất lớn, Chủ tịch UBND TP. Hải Phòng yêu cầu các địa phương, các chủ đầu tư và đơn vị liên quan phải chủ động quyết liệt trong tổ chức thực hiện, nghiên cứu kỹ các quy định của pháp luật, tập trung giải quyết dứt điểm những nội dung thuộc thẩm quyền. Đồng thời, kịp thời báo cáo đề xuất cấp có thẩm quyền xử lý các vướng mắc phát sinh, bảo đảm tiến độ, chất lượng và hiệu quả giải ngân vốn đầu tư công.

Chủ tịch UBND TP. Hải Phòng chỉ đạo điều chỉnh kịch bản giải ngân vốn đầu tư công từ nay đến hết năm ngân sách. Theo đó, các sở ngành, chủ đầu tư và các địa phương khẩn trương bám sát kế hoạch điều chỉnh kịch bản giải ngân vốn đầu tư công năm 2025 đến hết niên độ ngân sách năm để triển khai các dự án, công trình đảm bảo tiến độ, tiếp tục duy trì tỷ lệ giải ngân của thành phố luôn ở mức trên trung bình chung của cả nước.

Cụ thể, trong tháng tháng 11/2025 phải đạt 2.741 tỷ đồng, lũy kế hết tháng 11 phải đạt 27.980 tỷ đồng (tương ứng 77,9% kế hoạch Thủ tướng giao). Tháng 12/2025 giải ngân phải đạt 6.668 tỷ đồng, lũy kế hết tháng 12 phải đạt 34.648 tỷ đồng (tương ứng 96,6% kế hoạch Thủ tướng giao). Trong tháng kết thúc năm ngân sách (tháng 1/2026) giải ngân được 4.075 tỷ đồng, lũy kế giải ngân cả năm đạt 38.724 tỷ đồng (tương đương 107,8% kế hoạch Thủ tướng giao).

KHÔNG CHẤP NHẬN TỶ LỆ GIẢI NGÂN THẤP HƠN KẾ HOẠCH

Với quan điểm không chấp nhận tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công không đạt 100% kế hoạch vốn được giao, Chủ tịch UBND TP. Hải Phòng yêu cầu các chủ đầu tư, các địa phương phân công cụ thể lãnh đạo, cán bộ chịu trách nhiệm trực tiếp về tiến độ từng dự án, đồng thời, cập nhật tiến độ thực hiện thường xuyên, chính xác, kịp thời báo cáo khó khăn vướng mắc phát sinh.

Chủ tịch thành phố giao sở Xây dựng chủ trì phối hợp sở Tài chính, Nông nghiệp và Môi trường, UBND các xã phường phía Tây rà soát lại quỹ đất tái định cư phục vụ công tác thu hồi đất để phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn, nghiên cứu lập danh mục gửi Sở Tài chính rà soát, tổng hợp báo cáo UBND thành phố xem xét bổ sung vào kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2026 - 2030 và năm 2026.

Các xã, phường, đặc khu có nhiệm vụ giải phóng mặt bằng trên địa bàn phục vụ công tác thi công các dự án từ nay đến cuối năm, căn cứ kế hoạch kịch bản vốn giao, chỉ đạo Hội đồng bồi thường hỗ trợ tái định cư phấn đầu đến trước 15/11 phải hoàn thành giải phóng bàn giao mặt bằng cho chủ đầu tư, đặc biệt là các nơi có tuyến đường sắt Lào Cai – Hà Nội – Hải Phòng đi qua.

Đối với các dự án có mồ mả phải di dời để giải phóng mặt bằng, yêu cầu UBND cấp xã tập trung tuyên truyền vận động thực hiện di dời dứt điểm chậm nhất trong tháng 12/2025.

UBND TP. Hải Phòng phê bình các địa phương có khối lượng giải phóng mặt bằng còn lớn bao gồm các xã phường Trần Phú, Hợp Tiến, Đường An, Gia Lộc, Bình Giang, Nguyễn Đại Năng, Nam An Phụ, Lê Thanh Nghị, Thủy Nguyên, Ngô Quyền, Vĩnh Bảo… Thành phố yêu cầu cấp ủy, chính quyền các địa phương tăng cường công tác lãnh đạo chỉ đạo, tập trung hoàn thành giải ngân 100% vốn đã cấp cho công tác giải phóng mặt bằng.

Sở Nông nghiệp và Môi trường có trách nhiệm chủ trì phối hợp với UBND cấp xã, các chủ đầu tư giải quyết ngay các khó khăn vướng mắc phát sinh đối với các dự án chậm tiến độ về giải phóng mặt bằng. Trường hợp khó khăn vướng mắc vượt thẩm quyền trong giải phóng mặt bằng phải kịp thời báo cáo UBND thành phố để cho ý kiến chỉ đạo giải quyết.

Chủ tịch UBND TP. Hải Phòng giao Công an thành phố phối hợp, hỗ trợ các xã, phường, đặc khu trong quá trình xây dựng phương án, triển khai cưỡng chế thu hồi đất để giải phóng mặt bằng thực hiện các dự án đầu tư.

Hải Phòng có nhiều dự án bố trí vốn kéo dài

15:59, 01/11/2025

Hải Phòng có nhiều dự án bố trí vốn kéo dài

Hải Phòng đầu tư tuyến đường Đông – Tây hơn 19.000 tỷ đồng theo hình thức BT

08:03, 29/10/2025

Hải Phòng đầu tư tuyến đường Đông – Tây hơn 19.000 tỷ đồng theo hình thức BT

Hải Phòng dự chi 3.139 tỷ đồng cho trụ sở phường xã

10:28, 07/10/2025

Hải Phòng dự chi 3.139 tỷ đồng cho trụ sở phường xã

Từ khóa:

dự án đầu tư công giải ngân vốn đầu tư công Hải Phòng giải phóng mặt bằng tỷ lệ giải ngân UBND TP. Hải Phòng

Đọc thêm

10 tháng thu hút hơn 31,5 tỷ USD vốn đầu tư nước ngoài

10 tháng thu hút hơn 31,5 tỷ USD vốn đầu tư nước ngoài

Theo Cục Thống kê (Bộ Tài chính), tổng vốn đầu tư nước ngoài đăng ký vào Việt Nam tính đến ngày 31/10/2025 đạt 31,52 tỷ USD, tăng 15,6% so với cùng kỳ năm trước…

Không có tăng trưởng bền vững nếu thiếu đột phá thể chế

Không có tăng trưởng bền vững nếu thiếu đột phá thể chế

Khi các động lực tăng trưởng truyền thống dần tới hạn, thể chế lại trở thành rào cản lớn nhất kìm hãm sự phát triển ngay cả khi nguồn lực sẵn có, như thực trạng giải ngân đầu tư công. Vì vậy, cải cách thể chế không chỉ là tháo gỡ điểm nghẽn mà là “mệnh lệnh sống còn”, là chìa khóa để kiến tạo động lực tăng trưởng mới, đưa Việt Nam bước vào giai đoạn phát triển nhanh và bền vững...

Thị trường thuốc generic Việt Nam: Cơ hội 55 tỷ USD và rào cản từ tiêu chuẩn chất lượng

Thị trường thuốc generic Việt Nam: Cơ hội 55 tỷ USD và rào cản từ tiêu chuẩn chất lượng

Phát triển thị trường thuốc generic chất lượng cao không chỉ là giải pháp chiến lược nhằm giảm gánh nặng chi phí y tế mà còn là động lực tăng trưởng kinh tế quan trọng, có thể đóng góp tới 66,5 tỷ USD vào GDP vào năm 2039. Tuy nhiên, để hiện thực hóa tiềm năng này, Việt Nam cần vượt qua rào cản lớn về tiêu chuẩn chất lượng, khi chỉ có 20 trên 288 cơ sở sản xuất dược phẩm đạt chuẩn EU-GMP…

Công nghệ và trải nghiệm người dùng định hình dịch vụ môi giới chứng khoán bán lẻ

Công nghệ và trải nghiệm người dùng định hình dịch vụ môi giới chứng khoán bán lẻ

Năng lực áp dụng công nghệ, sự vượt trội của nền tảng giao dịch và khả năng tối ưu hóa trải nghiệm người dùng đã trở thành yếu tố then chốt để định hình vị thế dẫn đầu trên thị trường dịch vụ môi giới chứng khoán bán lẻ …

Hệ sinh thái khởi nghiệp sáng tạo Việt Nam: Những thách thức lớn phải đối mặt

Hệ sinh thái khởi nghiệp sáng tạo Việt Nam: Những thách thức lớn phải đối mặt

Việt Nam có năm thứ ba liên tiếp thăng hạng trên bảng xếp hạng Chỉ số Hệ sinh thái Khởi nghiệp Toàn cầu (GSEI) 2025, khẳng định xu hướng phát triển ổn định của môi trường khởi nghiệp. Tuy nhiên, đằng sau sự thăng hạng này là những thách thức về hành lang pháp lý, quy mô vốn mạo hiểm và tỷ lệ doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo...

Dòng sự kiện

Bài viết mới nhất

Diễn đàn Kinh tế mới Việt Nam 2025

Diễn đàn Kinh tế mới Việt Nam 2025

Sáng kiến Diễn đàn thường niên Kinh tế mới Việt Nam (VNEF) đã được khởi xướng và tổ chức thành công từ năm 2023. VNEF 2025 (lần thứ 3) có chủ đề: "Sức bật kinh tế Việt Nam: từ nội lực tới chuỗi giá trị toàn cầu".

Bài viết mới nhất

Thương hiệu Mạnh Việt Nam 2025

Thương hiệu Mạnh Việt Nam 2025

Khởi xướng từ năm 2003, chương trình THƯƠNG HIỆU MẠNH VIỆT NAM đã trở thành sự kiện thường niên lớn nhất do Tạp chí Kinh tế Việt Nam – VnEconomy – Vietnam Economic Times tổ chức, dành cho cộng đồng các Doanh nghiệp Việt Nam.

Bài viết mới nhất

VnEconomy Interactive

VnEconomy Interactive

Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.

Bài viết mới nhất

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...

Bài viết mới nhất

Multimedia

Multimedia
Từ dấu mốc nâng hạng đến tương lai 2030

eMagazine

Từ dấu mốc nâng hạng đến tương lai 2030

[Video]: Người dân Huế tiếp tục phải đối mặt với mưa lũ lớn

Dân sinh

[Video]: Người dân Huế tiếp tục phải đối mặt với mưa lũ lớn

Nền kinh tế toàn cầu năm 2026 qua một biểu đồ

Thế giới

Nền kinh tế toàn cầu năm 2026 qua một biểu đồ

Đọc nhiều nhất

Đọc nhiều nhất
1

Tháng 10: BID, CTG và TCB bị loại khỏi danh sách có vốn hóa trên 10 tỷ USD

Chứng khoán

2

Vi phạm một loạt quy định, AMS bị phạt tiền

Doanh nghiệp niêm yết

3

Sẽ có ứng dụng, đường dây nóng tiếp nhận và xử lý kịp thời các hành vi gây ô nhiễm môi trường

Chuyển động xanh

4

Mật độ triệu phú tại các nền kinh tế trên thế giới

Thế giới

5

Trung Quốc dự báo GDP đạt gần 24 nghìn tỷ USD trong 5 năm tới

Thế giới

Asko AI Platform

Askonomy AI

...

icon

Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?

Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính:

VnEconomy