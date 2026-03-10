Hải quan tịch thu hàng hóa vi phạm gần 3.200 tỷ đồng

Trong 2 tháng đầu năm, hải quan cả nước đã tịch thu số hàng hoá vi phạm lên tới 3.200 tỷ đồng, số tiền thu nộp ngân sách nhà nước khoảng 166,2 tỷ đồng...

Cục Hải quan cho biết, trong tháng 2 năm 2026, lực lượng hải quan ghi nhận nhiều vụ việc liên quan đến vận chuyển trái phép ma túy, pháo nổ cũng như thực phẩm đông lạnh không bảo đảm điều kiện an toàn tại các khu vực biên giới phía Bắc giáp Trung Quốc và khu vực miền Trung giáp Lào.

Đáng chú ý, tuyến đường biển là địa bàn ghi nhận số vụ vi phạm lớn nhất khi các vụ việc phát hiện trên tuyến này chiếm khoảng 56,3%.

So với cùng kỳ năm trước, số vụ vi phạm trên tuyến biển tăng gần gấp đôi, chủ yếu liên quan đến nhãn hàng hóa, nhập khẩu hàng hóa không đáp ứng các điều kiện hoặc tiêu chuẩn kỹ thuật, báo cáo Cục Hải quan nêu rõ.

Tính chung hai tháng đầu năm (từ 15/12/2025 đến 14/2/2026), lực lượng Hải quan đã phát hiện 3.635 vụ vi phạm với tổng trị giá hàng hóa ước tính hơn 3.267 tỷ đồng. Ba vụ án đã được khởi tố và 19 vụ khác được chuyển cơ quan chức năng xem xét khởi tố. Tổng số tiền thu nộp ngân sách đạt 166,2 tỷ đồng. (Cục Hải quan)

Trong khi đó, tại tuyến đường bộ, lực lượng hải quan đã phát hiện và xử lý 526 vụ vi phạm, chiếm 29,4% tổng số vụ vi phạm trong tháng. So với cùng kỳ năm trước, số vụ trên tuyến này tăng 200 vụ, tương ứng tăng 61,3%.

“Các đối tượng buôn lậu thường lợi dụng chính sách thông thoáng trong hoạt động xuất nhập khẩu hoặc các cơ chế ưu đãi dành cho cư dân biên giới để thực hiện hành vi vận chuyển hàng hóa trái phép”, Báo cáo của Cục Hải quan cho biết.

Trên tuyến hàng không, số vụ vi phạm tuy chỉ chiếm 4,4% trên tổng số song xu hướng gia tăng khá rõ. Trong tháng 2, lực lượng hải quan phát hiện 78 vụ, tăng gần 70% so với cùng kỳ năm trước.

Đáng chú ý, tình trạng vận chuyển ma túy trên các chuyến bay quá cảnh vẫn diễn biến phức tạp. Bên cạnh đó, chênh lệch giá vàng giữa thị trường trong nước và thế giới cũng khiến một số đối tượng tìm cách vận chuyển trái phép vàng qua đường hàng không.

Về kết quả xử lý vi phạm, từ 15/1 đến 14/2/2026, cơ quan Hải quan đã phát hiện và xử lý 1.787 vụ vi phạm, tăng 777 vụ so với cùng kỳ năm 2025, tương ứng tăng 76,9% với tổng trị giá hàng hóa vi phạm ước tính khoảng 1.663 tỉ đồng.

Trong số này, cơ quan Hải quan đã khởi tố hai vụ án và chuyển cơ quan chức năng kiến nghị khởi tố 15 vụ khác. Số tiền thu nộp ngân sách nhà nước đạt 86,7 tỷ đồng.

Riêng trong lĩnh vực phòng chống ma túy, lực lượng hải quan trong tháng 2/2026 đã phối hợp với các đơn vị chức năng phát hiện 18 vụ, bắt giữ 16 đối tượng và thu giữ 154 kg ma túy.

Lũy kế từ giữa tháng 12/2025 đến giữa tháng 2/2026, tổng cộng 35 vụ với 42 đối tượng đã bị phát hiện, thu giữ khoảng 165 kg ma túy các loại.

Trước tình hình này, Cục Hải quan đã ban hành nhiều văn bản cảnh báo và hướng dẫn nghiệp vụ nhằm tăng cường kiểm soát đối với một số nhóm hàng có nguy cơ rủi ro cao, trong đó có đá nhân tạo và gạch ốp lát nhập khẩu. Đồng thời, các biện pháp phòng chống ma túy và kiểm soát tiền chất cũng được triển khai trong năm 2026.