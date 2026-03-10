Thứ Ba, 10/03/2026

Menu

Các trang khác

Multimedia

Biểu tượng ảnh Ảnh
Biểu tượng eMagazine eMagazine
Biểu tượng Podcast Podcast
Biểu tượng Infographics Infographics
Biểu tượng Quizz Quizz
Biểu tượng Interactive Interactive

Liên hệ

Biểu tượng tòa soạn Tòa soạn
Biểu tượng quảng cáo Quảng cáo

Theo dõi VnEconomy trên

Chuyên mục

Chuyên mục

Kinh tế xanh

Chuyên mục

Tiêu điểm

Chuyên mục

Tài chính

Chuyên mục

Chứng khoán

Chuyên mục

Kinh tế số

Chuyên mục

Hạ tầng

Chuyên mục

Bất động sản

Chuyên mục

Thị trường

Chuyên mục

Thế giới

Chuyên mục

Doanh nghiệp

Chuyên mục

Ấn phẩm

Chuyên mục

Multimedia

Chuyên mục

Đầu tư

Chuyên mục

Tiêu & Dùng

Chuyên mục

Công nghệ & Startup

Chuyên mục

Dân sinh

Menu Menu
Multimedia Multimedia
VnE TV VnE TV
Điểm tin Điểm tin
Trang chủ Tài chính

Hải quan tịch thu hàng hóa vi phạm gần 3.200 tỷ đồng

Hoàng Sơn

10/03/2026, 07:22

Trong 2 tháng đầu năm, hải quan cả nước đã tịch thu số hàng hoá vi phạm lên tới 3.200 tỷ đồng, số tiền thu nộp ngân sách nhà nước khoảng 166,2 tỷ đồng...

VnEconomy

Cục Hải quan cho biết, trong tháng 2 năm 2026, lực lượng hải quan ghi nhận nhiều vụ việc liên quan đến vận chuyển trái phép ma túy, pháo nổ cũng như thực phẩm đông lạnh không bảo đảm điều kiện an toàn tại các khu vực biên giới phía Bắc giáp Trung Quốc và khu vực miền Trung giáp Lào.

Đáng chú ý, tuyến đường biển là địa bàn ghi nhận số vụ vi phạm lớn nhất khi các vụ việc phát hiện trên tuyến này chiếm khoảng 56,3%.

So với cùng kỳ năm trước, số vụ vi phạm trên tuyến biển tăng gần gấp đôi, chủ yếu liên quan đến nhãn hàng hóa, nhập khẩu hàng hóa không đáp ứng các điều kiện hoặc tiêu chuẩn kỹ thuật, báo cáo Cục Hải quan nêu rõ.

Tính chung hai tháng đầu năm (từ 15/12/2025 đến 14/2/2026), lực lượng Hải quan đã phát hiện 3.635 vụ vi phạm với tổng trị giá hàng hóa ước tính hơn 3.267 tỷ đồng. Ba vụ án đã được khởi tố và 19 vụ khác được chuyển cơ quan chức năng xem xét khởi tố. Tổng số tiền thu nộp ngân sách đạt 166,2 tỷ đồng.

(Cục Hải quan)

Trong khi đó, tại tuyến đường bộ, lực lượng hải quan đã phát hiện và xử lý 526 vụ vi phạm, chiếm 29,4% tổng số vụ vi phạm trong tháng. So với cùng kỳ năm trước, số vụ trên tuyến này tăng 200 vụ, tương ứng tăng 61,3%.

“Các đối tượng buôn lậu thường lợi dụng chính sách thông thoáng trong hoạt động xuất nhập khẩu hoặc các cơ chế ưu đãi dành cho cư dân biên giới để thực hiện hành vi vận chuyển hàng hóa trái phép”, Báo cáo của Cục Hải quan cho biết.

Trên tuyến hàng không, số vụ vi phạm tuy chỉ chiếm 4,4% trên tổng số song xu hướng gia tăng khá rõ. Trong tháng 2, lực lượng hải quan phát hiện 78 vụ, tăng gần 70% so với cùng kỳ năm trước.

Đáng chú ý, tình trạng vận chuyển ma túy trên các chuyến bay quá cảnh vẫn diễn biến phức tạp. Bên cạnh đó, chênh lệch giá vàng giữa thị trường trong nước và thế giới cũng khiến một số đối tượng tìm cách vận chuyển trái phép vàng qua đường hàng không.

Về kết quả xử lý vi phạm, từ 15/1 đến 14/2/2026, cơ quan Hải quan đã phát hiện và xử lý 1.787 vụ vi phạm, tăng 777 vụ so với cùng kỳ năm 2025, tương ứng tăng 76,9% với tổng trị giá hàng hóa vi phạm ước tính khoảng 1.663 tỉ đồng.

Trong số này, cơ quan Hải quan đã khởi tố hai vụ án và chuyển cơ quan chức năng kiến nghị khởi tố 15 vụ khác. Số tiền thu nộp ngân sách nhà nước đạt 86,7 tỷ đồng.

Riêng trong lĩnh vực phòng chống ma túy, lực lượng hải quan trong tháng 2/2026 đã phối hợp với các đơn vị chức năng phát hiện 18 vụ, bắt giữ 16 đối tượng và thu giữ 154 kg ma túy.

Lũy kế từ giữa tháng 12/2025 đến giữa tháng 2/2026, tổng cộng 35 vụ với 42 đối tượng đã bị phát hiện, thu giữ khoảng 165 kg ma túy các loại.

Trước tình hình này, Cục Hải quan đã ban hành nhiều văn bản cảnh báo và hướng dẫn nghiệp vụ nhằm tăng cường kiểm soát đối với một số nhóm hàng có nguy cơ rủi ro cao, trong đó có đá nhân tạo và gạch ốp lát nhập khẩu. Đồng thời, các biện pháp phòng chống ma túy và kiểm soát tiền chất cũng được triển khai trong năm 2026.

Hải quan thu giữ khoảng 165 kg ma túy trong hai tháng đầu năm 2026

15:41, 05/03/2026

Hải quan thu giữ khoảng 165 kg ma túy trong hai tháng đầu năm 2026

Phát hiện 4 hành khách nhập cảnh Nội Bài giấu 12,3 kg kim loại nghi vàng

23:04, 04/03/2026

Phát hiện 4 hành khách nhập cảnh Nội Bài giấu 12,3 kg kim loại nghi vàng

Từ khóa:

buôn lậu ma túy cục hải quan ngân sách Nhà nước tài chính vi phạm hải quan xuất khẩu hàng hóa

Đọc thêm

Khủng hoảng ở Trung Đông đảo lộn những giao dịch được ưa chuộng nhất năm 2026

Khủng hoảng ở Trung Đông đảo lộn những giao dịch được ưa chuộng nhất năm 2026

Cuộc xung đột quân sự giữa Mỹ và Iran đang khiến cho một số giao dịch được ưa chuộng nhất năm nay bị nghi ngờ...

Hải quan kiểm soát chặt vận chuyển trái phép xăng dầu từ Việt Nam ra nước ngoài

Hải quan kiểm soát chặt vận chuyển trái phép xăng dầu từ Việt Nam ra nước ngoài

Chênh lệch giá xăng dầu giữa Việt Nam và một số nước láng giềng đang tạo ra nguy cơ hoạt động buôn lậu qua biên giới. Trước tình hình này, Cục Hải quan yêu cầu các đơn vị siết chặt kiểm soát tại các tuyến biên giới, chủ động phát hiện và ngăn chặn nguy cơ buôn lậu, vận chuyển trái phép xăng dầu...

Giá vàng trong nước tăng gấp gần 3 lần giá thế giới

Giá vàng trong nước tăng gấp gần 3 lần giá thế giới

Trong phiên 10/3, tuỳ thương hiệu, giá vàng miếng SJC bán ra tăng từ 0,8% đến 1,1% so với chốt phiên hôm qua (9/3). Giá vàng nhẫn tăng từ 0,6% đến 1,1%. Mức tăng này gấp gần 3 lần so với mức tăng 0,4% của giá vàng thế giới…

Thị trường trái phiếu toàn cầu lao dốc vì nỗi lo lạm phát và dự báo tăng lãi suất

Thị trường trái phiếu toàn cầu lao dốc vì nỗi lo lạm phát và dự báo tăng lãi suất

Trong phiên giao dịch sáng ngày thứ Hai (9/3), thị trường trái phiếu toàn cầu giảm mạnh khi xung đột giữa Mỹ - Israel và Iran leo thang, đẩy giá dầu có lúc áp sát 120 USD/thùng...

Manulife Việt Nam ra mắt giải pháp bảo hiểm đầu tư Xanh Phú Quý

Manulife Việt Nam ra mắt giải pháp bảo hiểm đầu tư Xanh Phú Quý

Sản phẩm Xanh Phú Quý (Evergreen Prosperity), sản phẩm bảo hiểm liên kết đơn vị thế hệ mới, mà Manulife Việt Nam vừa ra mắt được thiết kế nhằm đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng của khách hàng về bảo vệ tài chính, đầu tư dài hạn và tích lũy tài sản để kiến tạo gia sản nhiều thế hệ…

Dòng sự kiện

Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại hội XIV

Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại hội XIV

Với phương châm Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng xác định tư duy, tầm nhìn, những quyết sách chiến lược để chúng ta vững bước tiến mạnh trong kỷ nguyên mới, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2030 khi Đảng ta tròn 100 năm thành lập (1930 - 2030); hiện thực hoá tầm nhìn phát triển đến năm 2045, kỷ niệm 100 năm thành lập nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (1945 - 2045).

Bài viết mới nhất

Bài viết mới nhất

Giá vàng trong nước và thế giới

Giá vàng trong nước và thế giới

VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.

Bài viết mới nhất

VnEconomy Interactive

VnEconomy Interactive

Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.

Bài viết mới nhất

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...

Bài viết mới nhất

Multimedia

Multimedia
Hóa giải thách thức từ xung đột tại Trung Đông

eMagazine

Hóa giải thách thức từ xung đột tại Trung Đông

[Interactive]: Toàn cảnh kinh tế Việt Nam tháng 2/2026

Video

[Interactive]: Toàn cảnh kinh tế Việt Nam tháng 2/2026

[Trực tiếp]: Đối thoại chuyên đề “Xung đột tại Iran: Tác động đến kinh tế toàn cầu”

Video

[Trực tiếp]: Đối thoại chuyên đề “Xung đột tại Iran: Tác động đến kinh tế toàn cầu”

Đọc nhiều nhất

Đọc nhiều nhất
1

Giới siêu giàu rút lui khỏi Vùng Vịnh

Thế giới

2

Khủng hoảng ở Trung Đông đảo lộn những giao dịch được ưa chuộng nhất năm 2026

Thế giới

3

Tiền điện tử giữ sắc xanh sau phát biểu của ông Trump

Kinh tế số

4

Sắp diễn ra Diễn đàn Kinh doanh và Đầu tư EU-Việt Nam

Đầu tư

5

Bộ Công Thương ban hành chỉ thị tăng cường bảo đảm an ninh năng lượng

Thị trường

Asko AI Platform

Askonomy AI

...

icon

Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?

Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính:

VnEconomy