Hàng không tăng cường phương án phục vụ cao điểm Lễ Quốc khánh 2/9

Các hãng hàng không, cảng hàng không và đơn vị điều hành bay đồng loạt triển khai kế hoạch tăng chuyến, bổ sung nhân lực, kiểm soát an toàn và giá vé, nhằm bảo đảm phục vụ hành khách thuận lợi, an toàn trong kỳ nghỉ Lễ Quốc khánh…

Cục Hàng không Việt Nam vừa có văn bản gửi các đơn vị trong ngành hàng không dân dụng, yêu cầu khẩn trương triển khai biện pháp bảo đảm phục vụ hành khách dịp Lễ Quốc khánh 2/9.

Đối với các hãng hàng không, Cục Hàng không yêu cầu theo dõi sát tình hình đặt chỗ, bán vé để kịp thời điều chỉnh kế hoạch khai thác, bổ sung và tăng chuyến trên các đường bay có nhu cầu lớn, đặc biệt là các đường bay đến/đi từ Hà Nội trước và sau kỳ nghỉ lễ.

Các hãng cũng cần phối hợp với địa phương, đơn vị du lịch xây dựng chương trình khuyến mại, sản phẩm trọn gói hàng không – du lịch gắn với các sự kiện chính trị – văn hóa, qua đó đa dạng hóa lựa chọn và kích cầu thị trường.

Kế hoạch tăng chuyến phải được thông báo sớm tới cảng hàng không và đơn vị cung cấp dịch vụ để bố trí đủ nguồn lực. Đồng thời, các hãng cần công bố thông tin đầy đủ, kịp thời trên phương tiện truyền thông và nền tảng số, chuẩn bị sẵn sàng nhân lực để khai thác tối đa đội tàu bay, tuân thủ tuyệt đối quy định an toàn – an ninh, và duy trì thái độ phục vụ tận tâm, lịch sự.

Cục Hàng không cũng yêu cầu các hãng thực hiện nghiêm quy định pháp luật về giá vận chuyển hàng không, bán vé trong khung giá, kiểm soát hoạt động của đại lý, đồng thời tăng cường hỗ trợ hành khách tại khu vực làm thủ tục, kios check-in và khuyến khích thủ tục trực tuyến.

Các hãng phải bố trí nhân viên có thẩm quyền để xử lý nhanh khiếu nại, thực hiện đầy đủ nghĩa vụ khi chuyến bay chậm hoặc hủy, và hạn chế tối đa việc dừng khai thác vì lý do kỹ thuật.

Đối với Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV) và Cảng Hàng không quốc tế Vân Đồn, Cục Hàng không yêu cầu xây dựng phương án phục vụ chi tiết, bảo đảm tăng cường khả năng đáp ứng trong dịp cao điểm.

Đồng thời, kiểm tra, bổ sung lực lượng, phương tiện, trang thiết bị chữa cháy – khẩn nguy, đồng thời tăng cường kiểm tra đường cất hạ cánh, đường lăn, sân đỗ và khắc phục kịp thời sự cố.

Kế hoạch ứng trực, bổ sung nhân lực và phương tiện phải chú trọng vào các khâu then chốt như soi chiếu an ninh, trả hành lý, đặc biệt tại Nội Bài và Tân Sơn Nhất, nhằm tránh ùn tắc và giảm bức xúc cho hành khách.

Bên cạnh đó, cần tăng cường biển báo, chỉ dẫn, kiểm soát chất lượng – giá thành hàng hóa, dịch vụ phi hàng không, và bố trí vị trí thuận lợi cho xe buýt, phối hợp với Sở Xây dựng địa phương để có phương án trung chuyển khi ùn tắc xảy ra.

Tổng công ty Quản lý bay Việt Nam (VATM) được giao phối hợp với Cục Tác chiến và các hãng hàng không để điều hành bay hợp lý, giảm ùn tắc tại Nội Bài, Tân Sơn Nhất; bố trí đủ nhân lực trực; kiểm tra, bảo đảm hệ thống thiết bị hoạt động thông suốt.

Các đơn vị cung cấp dịch vụ hàng không phải xây dựng kế hoạch, bố trí đủ nguồn lực và thiết bị phục vụ các chuyến bay tăng cường, đồng thời bảo đảm an toàn, an ninh, xử lý kịp thời tình huống phát sinh.

Các Cảng vụ hàng không miền Bắc, miền Trung, miền Nam được yêu cầu tăng cường giám sát, phối hợp với lực lượng chức năng để phân luồng giao thông, đặc biệt tại Nội Bài và Tân Sơn Nhất, cũng như ngăn chặn tình trạng “xe dù, bến cóc” và tăng giá vé trái quy định.

Với loạt biện pháp đồng bộ, Cục Hàng không kỳ vọng toàn ngành sẽ đáp ứng tốt nhu cầu đi lại tăng cao, bảo đảm an toàn, thuận tiện và chất lượng dịch vụ cho hành khách trong kỳ nghỉ Lễ Quốc khánh năm nay.