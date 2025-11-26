Giá mua, bán vàng nhẫn ‘”4 số 9” tăng gần gấp đôi giá vàng miếng

Chốt phiên sáng, tuỳ từng thương hiệu, mức tăng đối với giá mua, bán vàng nhẫn dao động từ 500 nghìn – 1 triệu đồng/lượng. Trong khi đó, giá giao dịch vàng miếng ghi nhận mức tăng phổ biến là 500 nghìn đồng/lượng…

Trong phiên sáng 26/11/2025, giá mua, bán vàng miếng SJC tại tất các đơn vị kinh doanh tiếp tục điều chỉnh tăng

Mở cửa phiên, Công ty SJC vẫn niêm yết giá giao dịch vàng miếng SJC ở mức 150,9 triệu – 152,9 triệu đồng/lượng, không thay đổi so với giá chốt phiên hôm qua (25/11).

Tuy nhiên, sau gần 2 tiếng mở cửa, thương hiệu này điều chỉnh tăng thêm tăng 500 nghìn đồng/lượng mỗi chiều, đặt giá vàng miếng mua vào ở mức 151,4 triệu đồng/lượng và giá bán ra ở mức 153,4 triệu đồng/lượng. Mức giá giao dịch trên được giữ nguyên đến hết phiên sáng.

Đây cũng là mức giá giao dịch tại DOJI, PNJ và Ngọc Thẩm. So với giá chốt phiên hôm qua (25/11), giá mua, bán vàng miếng SJC tại các thương hiệu trên đều tăng 500 nghìn đồng/lượng mỗi chiều.

Cùng mức tăng trên, Phú Quý cũng niêm yết giá giao dịch vàng miếng chốt phiên sáng ở mức 150,9 triệu – 153,9 triệu đồng/lượng

Tại Bảo Tín Minh Châu và Bảo Tín Mạnh Hải, hai thương hiệu này đều niêm yết giá mua, bán vàng miếng SJC ở mức 151,9 triệu – 153,4 triệu đồng/lượng. So với giá chốt phiên 25/11, giá mua, bán vàng miếng SJC tại Bảo Tín Minh Châu cũng tăng 500 nghìn đồng/lượng mỗi chiều.

Trong khi đó, tại Bảo Tín Mạnh Hải, gía mua vào vàng miếng tăng 400 nghìn đồng/lượng và giá bán ra tăng 500 nghìn đồng/lượng.

Riêng tại Mi Hồng, đây là thương hiệu duy nhất ghi nhận giá mua vào vào tăng gấp đôi giá bán ra.

Sau 5 nhịp điều chỉnh tăng liên tiếp đối với chiều mua và 1 nhịp tăng đối với chiều bán, Mi Hồng niêm yết giá giao dịch vàng miếng chốt phiên sáng ở mức 152 triệu – 153,4 triệu đồng/lượng. So với giá chốt phiên 25/11, giá mua, bán vàng miếng SJC tại thương hiệu trên này tăng lần lượt 1 triệu và 500 nghìn đồng/lượng mỗi chiều.

Giá giao dịch vàng miếng tại các thương hiệu trong phiên 26/11. Nguồn: VnEconomy tổng hợp từ bảng giá các doanh nghiệp

Xu hướng tăng tiếp tục được ghi nhận trên thị trường vàng nhẫn “4 số 9”. Giá mua, bán vàng nhẫn tại các hệ thống lớn đều ghi nhận mức tăng từ 500 nghìn – 1 triệu đồng/lượng trong phiên sáng.

Mở cửa phiên sáng, Công ty SJC tăng 500 nghìn đồng/lượng mỗi chiều, niêm yết giá mua, bán vàng nhẫn “4 số 9” ở mức 148,5 triệu – 151 triệu đồng/lượng. Sau gần 2 tiếng mở cửa, thương hiệu này tiếp tục tăng thêm 500 nghìn đồng/lượng mỗi chiều. Đóng cửa phiên sáng, mức giá giao dịch vàng nhẫn “4 số 9” tại Công ty SJC niêm yết ở mức 149 triệu – 151,5 triệu đồng/lượng (mua – bán).

Như vậy, Công ty SJC ghi nhận tổng mức tăng đối với giá mua, bán vàng nhẫn là 1 triệu đồng/lượng.

Tương tự, tại khu vực phía Nam, Ngọc Thẩm là đơn vị cũng ghi nhận tổng mức tăng 1 triệu đồng/lượng đối với giá giao dịch vàng nhẫn sau 2 nhịp tăng liên tiếp.

Mở cửa phiên sáng, thương hiệu vẫn giữ nguyên giá mua, bán vàng nhẫn “4 số 9” ở mức 141 triệu – 144 triệu đồng/lượng. Trong hơn 1 tiếng mở cửa, thương hiệu này tiếp tục tăng thêm 500 nghìn đồng/lượng mỗi chiều, niêm yết giá mua, bán vàng nhẫn ở mức 141,5 triệu – 144,5 triệu đồng/lượng.

Đóng cửa phiên sáng, Ngọc Thẩm đặt giá mua vào vàng nhẫn ở mức 142 triệu và giá bán ra ở mức 145 triệu đồng/lượng. So với các thương hiệu phía Bắc, giá mua, bán vàng nhẫn tại Ngọc Thẩm thấp hơn từ 7 triệu – 8 triệu đồng/lượng.

Tại DOJI VÀ PNJ, hai thương hiệu này đều niêm yết giá vàng nhẫn mua vào ở mức 149,4 triệu đồng/lượng còn giá vàng nhẫn bán ra niêm yết ở mức 152,4 triệu đồng/lượng trong suốt phiên sáng. So với giá chốt phiên 25/11, giá mua, bán vàng nhẫn tại hai thương hiệu này đều tăng 700 nghìn đồng/lượng mỗi chiều.

Mức độ tăng, giảm giá mua,bán vàng nhẫn trong phiên 25/11 so với phiên 24/11. Nguồn: VnEconomy tổng hợp và tính toán

Bảo Tín Minh Châu và Bảo Tín Mạnh Hải là hai thương hiệu ghi nhận giá bán vàng nhẫn cao nhất trên thị trường sau hai nhịp điều chỉnh tăng liên tiếp.

Mở cửa phiên sáng, Bảo Tín Minh Châu và Bảo Tín Mạnh Hải vẫn duy trì ổn định giá giao dịch vàng nhẫn “4 số 9” ở mức 149,6 triệu – 152,6 triệu đồng/lượng, tăng 2 triệu đồng/lượng mỗi chiều. Sau 2 tiếng mở cửa, hai thương hiệu này tăng thêm 300 nghìn đồng/lượng mỗi chiều.

Tính đến 10 giờ ngày 26/11, giá mua, bán vàng nhẫn tại Bảo Tín Minh Châu và Bảo Tín Mạnh Hải tăng thêm 500 nghìn đồng/lượng, niêm yết giá vàng miếng mua vào ở mức 150,4 triệu đồng/lượng và giá bán ra ở mức 153,4 triệu đồng/lượng. Mức giá giao dịch trên được giữ nguyên đến hết phiên sáng.

Như vậy trong phiên sáng, giá giao dịch vàng nhẫn tại Bảo Tín Minh Châu và Bảo Tín Mạnh Hải ghi nhận tổng mức tăng là 800 nghìn đồng/lượng mỗi chiều.

Sau khi tăng 500 nghìn đồng/lượng mỗi chiều so với giá chốt phiên 25/11, giá mua, bán vàng nhẫn “4 số 9” mở cửa phiên tại Phú Quý niêm yết ở mức 149,7 triệu – 152,7 triệu đồng/lượng. Mức giá giao dịch trên được duy trì ổn định đến hết phiên sáng.