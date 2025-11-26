Việt Nam sẵn sàng trở thành "phòng thí nghiệm xanh - số" của khu vực

Chiều 26/11, tại TP. Hồ Chí Minh, sau phiên đối thoại chính sách cấp cao giữa Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính với lãnh đạo Diễn đàn Kinh tế Thế giới, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã có bài phát biểu tổng kết Diễn đàn Kinh tế mùa Thu lần thứ nhất.

Thay mặt Tổng Bí thư Tô Lâm, lãnh đạo Đảng, Nhà nước và Chính phủ Việt Nam, Thủ tướng Phạm Minh Chính một lần nữa chân thành cảm ơn các đại biểu đã dành thời gian, tâm huyết tới tham dự Diễn đàn và đặc biệt là phiên Đối thoại chính sách cấp cao hết sức sôi nổi, thực chất, hiệu quả.

NĂM ĐIỂM HỘI TỤ NHẬN THỨC QUAN TRỌNG

Về những nội dung tiếp thu được từ các thảo luận rất phong phú tại Diễn đàn, Thủ tướng cho rằng có 5 điểm hội tụ nhận thức rất quan trọng.

Thứ nhất, các đại biểu cùng chia sẻ nhận thức chung về thế giới. Trong một thế giới đầy biến động, với những vấn đề, thách thức mang tính toàn cầu, toàn dân, toàn diện, các đại biểu đều nhất trí cao về việc tăng cường hơn nữa đoàn kết, hợp tác, đối thoại; đoàn kết để có sức mạnh, hợp tác để có nguồn lực, đối thoại để củng cố lòng tin; đề cao chủ nghĩa đa phương, luật pháp quốc tế, củng cố và phát huy cao nhất tinh thần đoàn kết quốc tế để cùng nhau giải quyết những thách thức chung của thời đại.

Thủ tướng nhấn mạnh: “Đứng trước những thách thức an ninh truyền thống và phi truyền thống của nhân loại, không một quốc gia nào có thể tự mình giải quyết toàn bộ các vấn đề trong quá trình phát triển mà không có sự phối hợp, hỗ trợ, ủng hộ của các quốc gia khác”.

Thứ hai, Diễn đàn cùng thống nhất rằng chuyển đổi xanh và chuyển đổi số là hai yếu tố căn bản cấu thành một xu thế tất yếu, không thể đảo ngược; chuyển đổi kép (xanh và số) đã trở thành yêu cầu khách quan, lựa chọn chiến lược và ưu tiên hàng đầu của mỗi quốc gia để phát triển nhanh và bền vững.

“Nếu chuyển đổi số cung cấp “tốc độ” và sự thông minh thì chuyển đổi xanh cung cấp “bền vững” và “tính nhân văn”. Hai quá trình này đan xen, cộng hưởng sẽ là động lực chính của tăng trưởng toàn cầu trong tương lai”, Thủ tướng đánh giá.

Thứ ba, các đại biểu đều chia sẻ “3 đòn bẩy then chốt” để thúc đẩy chuyển đổi số, chuyển đổi xanh, phát triển bền vững trong thời gian tới: Thể chế, Nguồn lực và Đổi mới sáng tạo.

Thứ tư, các đại biểu đều nhất trí cách tiếp cận đặt con người ở vị trí trung tâm; con người vừa là chủ thể, là mục tiêu, là động lực, là nguồn lực phát triển; phát triển phải mang lại cuộc sống ấm no, hạnh phúc cho người dân. Chuyển đổi xanh, chuyển đổi số phải vì con người; công nghệ và trí tuệ nhân tạo phải phục vụ con người và không thay thế con người.

Thứ năm, các đại biểu đều thể hiện sự đánh giá cao, ủng hộ và sẵn sàng đồng hành, hợp tác cùng Việt Nam trong chặng đường phát triển mới.

Thủ tướng mong các đối tác, tổ chức quốc tế và Diễn đàn Kinh tế Thế giới (WEF) tiếp tục đồng hành để Việt Nam trở thành "phòng thí nghiệm xanh – số" của khu vực - Ảnh: VGP/Nhật Bắc.

“Chúng tôi cảm nhận được rất sâu sắc sự ủng hộ quý báu này; rất xúc động và chân thành cảm ơn các bạn. Việt Nam sẽ tiếp tục là đối tác tin cậy, có trách nhiệm của cộng đồng quốc tế, đóng góp cho hòa bình, ổn định và phát triển chung của nhân loại, tiếp tục là điểm đến an toàn, đầy tiềm năng đối với các nhà đầu tư nước ngoài, trên tinh thần lợi ích hài hòa, rủi ro chia sẻ”, Thủ tướng nêu rõ.

Thủ tướng khái quát kết quả diễn đàn: “Hội tụ trí tuệ, củng cố niềm tin, gia tăng đoàn kết, xanh - số hòa nhịp, hướng tới tương lai, chia sẻ lợi ích”.

KHỞI ĐẦU CHO HÀNH TRÌNH HỢP TÁC SÂU RỘNG

Thủ tướng mong các đối tác, tổ chức quốc tế và Diễn đàn Kinh tế Thế giới (WEF) tiếp tục đồng hành, hỗ trợ Việt Nam với tinh thần hợp tác “thực chất, chân thành, tin cậy, hiệu quả” để có thêm nhiều diễn đàn trao đổi hiệu quả về các vấn đề phát triển chung; đồng hành để Việt Nam trở thành “phòng thí nghiệm xanh – số” của khu vực và Việt Nam sẵn sàng trở thành “phòng thí nghiệm xanh – số” của khu vực; tiếp tục chia sẻ tri thức, kinh nghiệm quản trị tiên tiến; cung cấp hỗ trợ cụ thể về tài chính ưu đãi, chuyển giao công nghệ cao, và hỗ trợ kỹ thuật cho Việt Nam.

Thủ tướng nhấn mạnh thành công lớn nhất đạt được trong tổ chức Diễn đàn Kinh tế mùa Thu năm 2025 là việc đưa Diễn đàn trở thành điểm khởi đầu cho một hành trình hợp tác dài hạn, bền vững và mang tầm chiến lược, mang lại lợi ích cho tất cả các nước và các đối tác quốc tế, những người quan tâm; cần tiếp tục phối hợp chặt chẽ, xây dựng Diễn đàn Kinh tế mùa Thu trở thành một nền tảng đối thoại chiến lược thường niên, uy tín tầm cỡ khu vực và quốc tế về đổi mới sáng tạo và phát triển bền vững.

Theo Thủ tướng, điều này không chỉ phục vụ sự phát triển của Việt Nam, mà còn thể hiện sự đóng góp tích cực, trách nhiệm của Việt Nam giải quyết các vấn đề phát triển của nhân loại.

Đối thoại chính sách cấp cao giữa Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính với lãnh đạo Diễn đàn Kinh tế Thế giới - Ảnh: VGP/Nhật Bắc.

Thủ tướng nhất trí cao với đề nghị của Giám đốc điều hành Diễn đàn Kinh tế thế giới: “Mong muốn Việt Nam, một nền kinh tế đang phát triển nhanh và năng động, đóng góp nhiều hơn nữa cho những thảo luận tại Diễn đàn Kinh tế Thế giới về các vấn đề kinh tế toàn cầu”.

Đây cũng là chủ trương của Việt Nam trong kỷ nguyên phát triển mới, như tinh thần chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư Tô Lâm: “Việt Nam ở một tâm thế mới, mong muốn và sẵn sàng tham gia, đóng góp một cách tích cực, trách nhiệm hơn vào nền chính trị toàn cầu, nền kinh tế thế giới và nền văn minh nhân loại”.

Thủ tướng nhấn mạnh Việt Nam đang đứng trước cơ hội lịch sử để phát triển bứt phá. Cuộc cách mạng chuyển đổi kép (xanh và số) là một hành trình dài, nhiều thách thức, nhưng không có con đường nào khác; không cầu toàn, không nóng vội nhưng không bỏ lỡ cơ hội.

Hẹn gặp lại các đại biểu tại Diễn đàn Kinh tế mùa Thu năm 2026, Thủ tướng mong muốn và tin tưởng rằng, với tinh thần đoàn kết, với ý chí tự lực – tự cường, đổi mới sáng tạo và hợp tác quốc tế sâu rộng, cùng với quyết tâm của cả hệ thống chính trị, của cộng đồng doanh nghiệp và nhân dân, TP. Hồ CHí Minh nói riêng sẽ vượt qua mọi thách thức, vươn lên bứt phá mạnh mẽ trong kỷ nguyên mới, trở thành một “siêu đô thị quốc tế”, góp phần quan trọng vào sự phát triển thịnh vượng của Việt Nam và không ngừng đóng góp tích cực cho hòa bình, hợp tác và phát triển bền vững của khu vực và thế giới.