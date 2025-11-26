Chủ động ứng phó bão số 15, bảo đảm an toàn cao nhất cho nhân dân.

Thủ tướng Chính phủ ban hành Công điện số 231/CĐ-TTg yêu cầu các bộ, ngành và địa phương triển khai ngay biện pháp phòng, tránh, ứng phó bão số 15 với phương châm chủ động “từ sớm, từ xa”, bảo đảm an toàn tính mạng nhân dân và giảm thiểu thiệt hại.

Ngày 26/11, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã ký ban hành Công điện số 231/CĐ-TTg yêu cầu chủ động phòng, tránh, ứng phó bão số 15.

Công điện nêu: Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, trong 24 giờ tới bão số 15 có khả năng mạnh thêm, có thể đạt cấp 11, giật cấp 14. Hướng di chuyển và cường độ của bão còn thay đổi trong những ngày tiếp theo. Hoàn lưu bão kết hợp không khí lạnh tạo nguy cơ gây mưa vừa, mưa to tại khu vực từ Đà Nẵng đến Lâm Đồng. Cùng với tác động của các đợt mưa lớn kéo dài trước đó, nguy cơ sạt lở đất, lũ ống, lũ quét và ngập lụt vùng trũng được cảnh báo ở mức rất cao.

Từ các thảm họa thiên tai đã xảy ra, Thủ tướng yêu cầu triển khai ngay biện pháp ứng phó bão số 15 với tinh thần chủ động “từ sớm, từ xa”, đặt mục tiêu bảo đảm an toàn tính mạng nhân dân lên trên hết. Các Bộ trưởng, Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố chịu trách nhiệm toàn diện trước Chính phủ và Thủ tướng về kết quả tổ chức phòng, chống bão, lũ trong phạm vi ngành, lĩnh vực và địa bàn được giao.

Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố từ Đà Nẵng đến Lâm Đồng được yêu cầu theo dõi sát diễn biến bão và mưa lũ; tập trung khắc phục nhanh hậu quả của các đợt thiên tai vừa qua theo tinh thần Nghị quyết 380/NQ-CP ngày 25/11/2025; đồng thời triển khai đồng bộ biện pháp ứng phó bão số 15 với tinh thần “đắt lo ế mừng”.

Địa phương cần kêu gọi, hướng dẫn tàu thuyền còn hoạt động trên biển, đặc biệt tại các vùng dự kiến chịu tác động trực tiếp của bão, nhanh chóng di chuyển đến nơi an toàn. Các phương án ứng phó được rà soát, cập nhật phù hợp với tình hình thực tế, nhất là đối với khu vực đảo, vùng ven biển.

Các tỉnh, thành phố tổ chức kiểm tra việc bảo đảm an toàn hồ đập, đê điều, trụ sở cơ quan, trường học, hệ thống hạ tầng thiết yếu và hoạt động sản xuất kinh doanh, nhất là sản xuất nông nghiệp và nuôi trồng thủy sản.

Công tác sơ tán dân phải được chuẩn bị kỹ, thực hiện kịp thời, nhất là tại lồng bè, chòi canh nuôi trồng thủy hải sản, các khu vực có nguy cơ lũ quét, lũ ống, sạt lở đất khi dự báo xuất hiện gió mạnh hoặc mưa lớn.

Lực lượng phòng, chống thiên tai tại chỗ được yêu cầu bố trí sẵn sàng tại các khu vực trọng điểm, cùng với phương tiện, vật tư, lương thực và nhu yếu phẩm nhằm đáp ứng kịp thời mọi tình huống theo phương châm “4 tại chỗ”.

Bộ Nông nghiệp và Môi trường chỉ đạo công tác dự báo, cập nhật, cung cấp thông tin kịp thời, chính xác về diễn biến bão và mưa lũ; thông báo khu vực nguy hiểm để chính quyền địa phương và người dân chủ động phòng, tránh.

Bộ cũng hướng dẫn bảo đảm an toàn tàu thuyền khai thác thủy sản, bảo vệ đê điều, hồ đập thủy lợi và sản xuất nông nghiệp; đồng thời đôn đốc các bộ, ngành và địa phương triển khai biện pháp ứng phó phù hợp tình hình, kịp thời báo cáo Ban chỉ đạo phòng thủ dân sự quốc gia và Thủ tướng đối với các vấn đề vượt thẩm quyền.

Bộ Quốc phòng và Bộ Công an chỉ đạo các đơn vị đóng quân trên địa bàn có nguy cơ ảnh hưởng của bão và mưa lũ rà soát, chuẩn bị đầy đủ lực lượng và phương tiện, sẵn sàng hỗ trợ chính quyền địa phương sơ tán dân, di dời khẩn cấp và thực hiện cứu hộ, cứu nạn khi có yêu cầu.

Bộ trưởng các Bộ: Quốc phòng, Công an, Nông nghiệp và Môi trường, Xây dựng, Công Thương, Khoa học và Công nghệ, Giáo dục và Đào tạo, Y tế; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố ven biển từ Đà Nẵng đến Lâm Đồng tổ chức theo dõi, cập nhật thường xuyên, liên tục, sát diễn biến tình hình, chủ động chỉ đạo, triển khai các biện pháp ứng phó bão số 15 bảo đảm kịp thời, hiệu quả, với phương châm chủ động phòng ngừa “từ sớm, từ xa” ứng phó ở mức cao nhất, quyết liệt nhất, đặt mục tiêu bảo đảm an toàn tính mạng nhân dân lên trên hết, trước hết.

Các Bộ trưởng, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh chịu trách nhiệm toàn diện trước Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ về kết quả, hiệu quả công tác phòng, chống bão, lũ đối với ngành, lĩnh vực, địa bàn được phân công quản lý.

Chánh Văn phòng Ban chỉ đạo phòng thủ dân sự quốc gia chủ trì phối hợp với cơ quan chức năng thuộc Bộ Nông nghiệp và Môi trường theo dõi sát tình hình, rà soát các kịch bản ứng phó; sẵn sàng điều phối, huy động lực lượng và phương tiện hỗ trợ địa phương.

Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà tiếp tục được giao chỉ đạo việc triển khai công tác ứng phó bão và mưa lũ. Văn phòng Chính phủ theo dõi, đôn đốc các bộ, ngành và địa phương thực hiện nghiêm Công điện; báo cáo hằng ngày theo quy định và kịp thời gửi Thủ tướng, Phó Thủ tướng phụ trách những vấn đề phát sinh.