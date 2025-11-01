Thứ Bảy, 01/11/2025

Menu

Các trang khác

Multimedia

Biểu tượng ảnh Ảnh
Biểu tượng eMagazine eMagazine
Biểu tượng Podcast Podcast
Biểu tượng Infographics Infographics
Biểu tượng Quizz Quizz
Biểu tượng Interactive Interactive

Liên hệ

Biểu tượng tòa soạn Tòa soạn
Biểu tượng quảng cáo Quảng cáo

Theo dõi VnEconomy trên

Chuyên mục

Chuyên mục

Kinh tế xanh

Chuyên mục

Tiêu điểm

Chuyên mục

Tài chính

Chuyên mục

Chứng khoán

Chuyên mục

Kinh tế số

Chuyên mục

Hạ tầng

Chuyên mục

Bất động sản

Chuyên mục

Thị trường

Chuyên mục

Thế giới

Chuyên mục

Doanh nghiệp

Chuyên mục

Ấn phẩm

Chuyên mục

Multimedia

Chuyên mục

Đầu tư

Chuyên mục

Tiêu & Dùng

Chuyên mục

Công nghệ & Startup

Chuyên mục

Dân sinh

Menu Menu
Multimedia Multimedia
VnE TV VnE TV
Shorts Shorts
Điểm tin Điểm tin
Trang chủ Dân sinh

Hàng loạt tuyến đường tại miền Trung vẫn khó lưu thông sau mưa lũ

Ngô Anh Văn

01/11/2025, 14:22

Cục Đường bộ (Bộ Xây dựng) đã hỗ trợ gần 10.000 rọ đá cho các địa phương bị thiệt hại nặng như thành phố Huế, Đà Nẵng, Quảng Ngãi để gia cố mái taluy, bảo vệ kết cấu nền đường và phòng chống sạt lở tái phát...

Khắc phục sạt lở tại đèo Lò Xo.
Khắc phục sạt lở tại đèo Lò Xo.

Cục Đường bộ cho biết tính đến trưa ngày 31/10, do ảnh hưởng của mưa lũ đặc biệt lớn, toàn khu vực Trung Bộ vẫn còn 79 vị trí tắc đường, trong đó 34 vị trí trên các tuyến do Trung ương quản lý và 45 vị trí trên các tuyến do địa phương quản lý.

Cụ thể, tại thành phố Huế, còn 16 vị trí sạt lở trên nhánh Tây đường Hồ Chí Minh dự kiến sẽ thông tuyến vào ngày 1/11. Quốc lộ 1A qua địa bàn Huế đã được thông xe.

Tại thành phố Đà Nẵng còn 14 vị trí tắc đường, chủ yếu trên tuyến Trường Sơn Đông; Tuyến đoạn La Sơn - Hòa Liên hiện bị sụt nứt và cấm lưu thông tại ba điểm; các phương tiện được phân luồng qua hướng Nam hầm Hải Vân - Túy Loan và Quốc lộ 1A.

Riêng đường Hồ Chí Minh đoạn qua đèo Lò Xo đã thông xe toàn tuyến từ ngày 30/10, song vẫn tiềm ẩn nguy cơ sạt lở do thời tiết tiếp tục mưa.

Tại Quảng Ngãi còn 4 điểm sạt lở trên đường Trường Sơn Đông, dự kiến đến ngày 01/11 sẽ thông tuyến.

Đối với các tuyến phân cấp cho địa phương quản lý, tình hình còn nhiều phức tạp với 45 điểm tắc đường, trong đó riêng thành phố Đà Nẵng có tới 25 vị trí bị chia cắt do ngập sâu từ 0,2-4m và sạt lở trên nhiều đoạn quốc lộ như 14B, 14D, 14E, 14G, 14H, 40B, 24C.

Tại tỉnh Quảng Ngãi, có 12 điểm tắc, chủ yếu trên các tuyến Quốc lộ 40B, 24C, 14E; một số đoạn bị trôi cống, xói mố cầu. Quảng Trị cũng còn 8 vị trí ách tắc do ngập nước và sạt lở trên các tuyến QL15D, QL49C, QL9B, QL9C.

Ngay sau khi mưa lũ gây chia cắt nhiều tuyến giao thông huyết mạch, Cục Đường bộ đã thành lập các đoàn công tác có mặt tại các tỉnh, thành phố khu vực Trung Bộ để chỉ đạo, đôn đốc công tác khắc phục.

Các đơn vị quản lý đường bộ đã huy động tối đa nhân lực, thiết bị, phương tiện cơ giới, vật tư dự phòng, tập trung thông tuyến trong thời gian sớm nhất, đồng thời đảm bảo an toàn tuyệt đối cho lực lượng thi công.

Cục Đường bộ cũng duy trì chế độ trực chỉ huy, điều hành công tác phòng chống thiên tai 24/24 giờ, liên tục cập nhật tình hình, ban hành văn bản hướng dẫn, tháo gỡ khó khăn cho các đơn vị tại hiện trường.

Cùng với đó, đơn vị này đã hỗ trợ gần 10.000 rọ đá cho các địa phương bị thiệt hại nặng như thành phố Huế, Đà Nẵng, Quảng Ngãi để gia cố mái taluy, bảo vệ kết cấu nền đường và phòng chống sạt lở tái phát.

Các đơn vị thi công khắc phục sạt lở tại cao tốc La Sơn -Túy Loan.
Các đơn vị thi công khắc phục sạt lở tại cao tốc La Sơn -Túy Loan.

Trong những ngày cuối tháng 10/2025, khu vực Trung Bộ liên tục hứng chịu đợt mưa lũ đặc biệt lớn, gây ngập lụt, sạt lở nghiêm trọng tại nhiều tỉnh, thành phố như Huế, Đà Nẵng, Quảng Ngãi, Quảng Trị.

Trước diễn biến thiên tai phức tạp của mưa lũ, Cục Đường bộ và các đơn vị thuộc Bộ Xây dựng, cùng các địa phương trong vùng đã khẩn trương, quyết liệt triển khai nhiều biện pháp đồng bộ để ứng phó, khắc phục hậu quả, cơ bản bảo đảm giao thông suốt, an toàn cho người và phương tiện đi qua địa bàn.

Từ khóa:

Cục Đường bộ Việt Nam khắc phục giao thông mưa lũ Trung Bộ Quảng Ngãi sạt lở sạt lở tại Huế thông xe Quốc lộ 1A

Đọc thêm

Diễn viên Trương Ngọc Ánh bị bắt, lộ nhiều sai phạm

Diễn viên Trương Ngọc Ánh bị bắt, lộ nhiều sai phạm

Ngày 31/10/2025, Cơ quan Cảnh sát điều tra (Phòng Cảnh sát kinh tế) Công an TP. Hồ Chí Minh đã ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thi hành Lệnh bắt đối với Trương Ngọc Ánh (nghệ sĩ, diễn viên) để điều tra về hành vi “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”...

Thiệt hại nặng do mưa lũ, Quảng Ngãi đề nghị Chính phủ hỗ trợ 800 tỷ đồng

Thiệt hại nặng do mưa lũ, Quảng Ngãi đề nghị Chính phủ hỗ trợ 800 tỷ đồng

Cùng với 800 tỷ đồng, Quảng Ngãi cũng đề nghị Chính phủ hỗ trợ 5.000 tấn gạo, 10.000 thùng mỳ ăn liền và 2 tấn lương khô cùng cơ số thuốc y tế, 5.000 kg Chloramin B bột, 50.000 viên Aquatabs… để tổ chức khám bệnh cho nhân dân, tiêu độc khử trùng, xử lý ô nhiễm môi trường các vùng bị ngập lũ, phòng chống dịch bệnh cho người...

Khôi phục lưới điện miền Trung ngay sau mưa lũ

Khôi phục lưới điện miền Trung ngay sau mưa lũ

Đến 7h sáng nay (1/11), Tổng công ty Điện lực miền Trung (EVNCPC) đã khôi phục cấp điện cho hơn 400.000 khách hàng, tương đương hơn 84% tổng số khách hàng bị ảnh hưởng trong đợt mưa lũ lịch sử vừa qua...

Bộ Xây dựng yêu cầu khẩn trương triển khai biện pháp ứng phó và khắc phục hậu quả mưa lũ

Bộ Xây dựng yêu cầu khẩn trương triển khai biện pháp ứng phó và khắc phục hậu quả mưa lũ

Triển khai Công điện số 204/CĐ-TTg ngày 30/10/2025 của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Xây dựng vừa ban hành công điện yêu cầu các cơ quan, đơn vị trong ngành tập trung chỉ đạo, chủ động phương án ứng phó, bảo đảm an toàn tính mạng, tài sản của nhân dân...

Khuyến khích học sinh phát triển tư duy sáng tạo qua cuộc thi Samsung Solve for Tomorrow 2025

Khuyến khích học sinh phát triển tư duy sáng tạo qua cuộc thi Samsung Solve for Tomorrow 2025

Sau hơn 8 tháng, cuộc thi Samsung Solve for Tomorrow 2025 đã thu hút hơn 7.000 học sinh và 2.500 giáo viên trên toàn quốc tham gia, với 2.625 ý tưởng sáng tạo được gửi về, góp phần thúc đẩy giáo dục STEM và khơi dậy tinh thần đổi mới sáng tạo trong thế hệ trẻ Việt Nam...

Dòng sự kiện

Bài viết mới nhất

Diễn đàn Kinh tế mới Việt Nam 2025

Diễn đàn Kinh tế mới Việt Nam 2025

Sáng kiến Diễn đàn thường niên Kinh tế mới Việt Nam (VNEF) đã được khởi xướng và tổ chức thành công từ năm 2023. VNEF 2025 (lần thứ 3) có chủ đề: "Sức bật kinh tế Việt Nam: từ nội lực tới chuỗi giá trị toàn cầu".

Bài viết mới nhất

Thương hiệu Mạnh Việt Nam 2025

Thương hiệu Mạnh Việt Nam 2025

Khởi xướng từ năm 2003, chương trình THƯƠNG HIỆU MẠNH VIỆT NAM đã trở thành sự kiện thường niên lớn nhất do Tạp chí Kinh tế Việt Nam – VnEconomy – Vietnam Economic Times tổ chức, dành cho cộng đồng các Doanh nghiệp Việt Nam.

Bài viết mới nhất

VnEconomy Interactive

VnEconomy Interactive

Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.

Bài viết mới nhất

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...

Bài viết mới nhất

Multimedia

Multimedia
15 quốc gia có nợ công cao nhất thế giới, Mỹ và Trung Quốc dẫn đầu

Thế giới

15 quốc gia có nợ công cao nhất thế giới, Mỹ và Trung Quốc dẫn đầu

Đón đọc Tạp chí Kinh tế Việt Nam số 43-2025

Ấn phẩm

Đón đọc Tạp chí Kinh tế Việt Nam số 43-2025

Nông nghiệp tái sinh: Sáng kiến nông nghiệp bền vững

eMagazine

Nông nghiệp tái sinh: Sáng kiến nông nghiệp bền vững

Đọc nhiều nhất

Đọc nhiều nhất
1

Thuế TP. Hồ Chí Minh triển khai hóa đơn điện tử cho hơn 200.000 hộ kinh doanh

Kinh tế số

2

NDC 3.0- Cơ hội tăng trưởng, phát triển xanh từ nỗ lực hành động giảm phát thải, thích ứng biến đổi khí hậu

Kinh tế xanh

3

Đề xuất hỗ trợ vay lãi suất 0% nếu đầu tư hạ tầng số cho dự án công nghệ cao tại vùng dân tộc thiểu số

Kinh tế số

4

Vi phạm quy định về hạn chế cho vay, Chứng khoán Thủ Đô bị phạt tiền

Doanh nghiệp niêm yết

5

Bộ Xây dựng yêu cầu khẩn trương triển khai biện pháp ứng phó và khắc phục hậu quả mưa lũ

Đầu tư

Asko AI Platform

Askonomy AI

...

icon

Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?

Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính:

VnEconomy