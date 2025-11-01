Hàng loạt tuyến đường tại miền Trung vẫn khó lưu thông sau mưa lũ

Nâng hạng thị trường chứng khoán Việt Nam
Việt Nam đáp ứng các tiêu chí nâng hạng từ thị trường chứng khoán cận biên lên thị trường mới nổi.
Thứ Bảy, 01/11/2025
Ngô Anh Văn
01/11/2025, 14:22
Cục Đường bộ (Bộ Xây dựng) đã hỗ trợ gần 10.000 rọ đá cho các địa phương bị thiệt hại nặng như thành phố Huế, Đà Nẵng, Quảng Ngãi để gia cố mái taluy, bảo vệ kết cấu nền đường và phòng chống sạt lở tái phát...
Cục Đường bộ cho biết tính đến trưa ngày 31/10, do ảnh hưởng của mưa lũ đặc biệt lớn, toàn khu vực Trung Bộ vẫn còn 79 vị trí tắc đường, trong đó 34 vị trí trên các tuyến do Trung ương quản lý và 45 vị trí trên các tuyến do địa phương quản lý.
Cụ thể, tại thành phố Huế, còn 16 vị trí sạt lở trên nhánh Tây đường Hồ Chí Minh dự kiến sẽ thông tuyến vào ngày 1/11. Quốc lộ 1A qua địa bàn Huế đã được thông xe.
Tại thành phố Đà Nẵng còn 14 vị trí tắc đường, chủ yếu trên tuyến Trường Sơn Đông; Tuyến đoạn La Sơn - Hòa Liên hiện bị sụt nứt và cấm lưu thông tại ba điểm; các phương tiện được phân luồng qua hướng Nam hầm Hải Vân - Túy Loan và Quốc lộ 1A.
Riêng đường Hồ Chí Minh đoạn qua đèo Lò Xo đã thông xe toàn tuyến từ ngày 30/10, song vẫn tiềm ẩn nguy cơ sạt lở do thời tiết tiếp tục mưa.
Tại Quảng Ngãi còn 4 điểm sạt lở trên đường Trường Sơn Đông, dự kiến đến ngày 01/11 sẽ thông tuyến.
Đối với các tuyến phân cấp cho địa phương quản lý, tình hình còn nhiều phức tạp với 45 điểm tắc đường, trong đó riêng thành phố Đà Nẵng có tới 25 vị trí bị chia cắt do ngập sâu từ 0,2-4m và sạt lở trên nhiều đoạn quốc lộ như 14B, 14D, 14E, 14G, 14H, 40B, 24C.
Tại tỉnh Quảng Ngãi, có 12 điểm tắc, chủ yếu trên các tuyến Quốc lộ 40B, 24C, 14E; một số đoạn bị trôi cống, xói mố cầu. Quảng Trị cũng còn 8 vị trí ách tắc do ngập nước và sạt lở trên các tuyến QL15D, QL49C, QL9B, QL9C.
Ngay sau khi mưa lũ gây chia cắt nhiều tuyến giao thông huyết mạch, Cục Đường bộ đã thành lập các đoàn công tác có mặt tại các tỉnh, thành phố khu vực Trung Bộ để chỉ đạo, đôn đốc công tác khắc phục.
Các đơn vị quản lý đường bộ đã huy động tối đa nhân lực, thiết bị, phương tiện cơ giới, vật tư dự phòng, tập trung thông tuyến trong thời gian sớm nhất, đồng thời đảm bảo an toàn tuyệt đối cho lực lượng thi công.
Cục Đường bộ cũng duy trì chế độ trực chỉ huy, điều hành công tác phòng chống thiên tai 24/24 giờ, liên tục cập nhật tình hình, ban hành văn bản hướng dẫn, tháo gỡ khó khăn cho các đơn vị tại hiện trường.
Cùng với đó, đơn vị này đã hỗ trợ gần 10.000 rọ đá cho các địa phương bị thiệt hại nặng như thành phố Huế, Đà Nẵng, Quảng Ngãi để gia cố mái taluy, bảo vệ kết cấu nền đường và phòng chống sạt lở tái phát.
Trong những ngày cuối tháng 10/2025, khu vực Trung Bộ liên tục hứng chịu đợt mưa lũ đặc biệt lớn, gây ngập lụt, sạt lở nghiêm trọng tại nhiều tỉnh, thành phố như Huế, Đà Nẵng, Quảng Ngãi, Quảng Trị.
Trước diễn biến thiên tai phức tạp của mưa lũ, Cục Đường bộ và các đơn vị thuộc Bộ Xây dựng, cùng các địa phương trong vùng đã khẩn trương, quyết liệt triển khai nhiều biện pháp đồng bộ để ứng phó, khắc phục hậu quả, cơ bản bảo đảm giao thông suốt, an toàn cho người và phương tiện đi qua địa bàn.
Ngày 31/10/2025, Cơ quan Cảnh sát điều tra (Phòng Cảnh sát kinh tế) Công an TP. Hồ Chí Minh đã ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thi hành Lệnh bắt đối với Trương Ngọc Ánh (nghệ sĩ, diễn viên) để điều tra về hành vi “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”...
Cùng với 800 tỷ đồng, Quảng Ngãi cũng đề nghị Chính phủ hỗ trợ 5.000 tấn gạo, 10.000 thùng mỳ ăn liền và 2 tấn lương khô cùng cơ số thuốc y tế, 5.000 kg Chloramin B bột, 50.000 viên Aquatabs… để tổ chức khám bệnh cho nhân dân, tiêu độc khử trùng, xử lý ô nhiễm môi trường các vùng bị ngập lũ, phòng chống dịch bệnh cho người...
Đến 7h sáng nay (1/11), Tổng công ty Điện lực miền Trung (EVNCPC) đã khôi phục cấp điện cho hơn 400.000 khách hàng, tương đương hơn 84% tổng số khách hàng bị ảnh hưởng trong đợt mưa lũ lịch sử vừa qua...
Triển khai Công điện số 204/CĐ-TTg ngày 30/10/2025 của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Xây dựng vừa ban hành công điện yêu cầu các cơ quan, đơn vị trong ngành tập trung chỉ đạo, chủ động phương án ứng phó, bảo đảm an toàn tính mạng, tài sản của nhân dân...
Sau hơn 8 tháng, cuộc thi Samsung Solve for Tomorrow 2025 đã thu hút hơn 7.000 học sinh và 2.500 giáo viên trên toàn quốc tham gia, với 2.625 ý tưởng sáng tạo được gửi về, góp phần thúc đẩy giáo dục STEM và khơi dậy tinh thần đổi mới sáng tạo trong thế hệ trẻ Việt Nam...
Việt Nam đáp ứng các tiêu chí nâng hạng từ thị trường chứng khoán cận biên lên thị trường mới nổi.
Sáng kiến Diễn đàn thường niên Kinh tế mới Việt Nam (VNEF) đã được khởi xướng và tổ chức thành công từ năm 2023. VNEF 2025 (lần thứ 3) có chủ đề: "Sức bật kinh tế Việt Nam: từ nội lực tới chuỗi giá trị toàn cầu".
Khởi xướng từ năm 2003, chương trình THƯƠNG HIỆU MẠNH VIỆT NAM đã trở thành sự kiện thường niên lớn nhất do Tạp chí Kinh tế Việt Nam – VnEconomy – Vietnam Economic Times tổ chức, dành cho cộng đồng các Doanh nghiệp Việt Nam.
Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.
Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...
Doanh nghiệp niêm yết
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: