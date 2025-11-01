Hàng loạt tuyến đường tại miền Trung vẫn khó lưu thông sau mưa lũ

Cục Đường bộ (Bộ Xây dựng) đã hỗ trợ gần 10.000 rọ đá cho các địa phương bị thiệt hại nặng như thành phố Huế, Đà Nẵng, Quảng Ngãi để gia cố mái taluy, bảo vệ kết cấu nền đường và phòng chống sạt lở tái phát...

Cục Đường bộ cho biết tính đến trưa ngày 31/10, do ảnh hưởng của mưa lũ đặc biệt lớn, toàn khu vực Trung Bộ vẫn còn 79 vị trí tắc đường, trong đó 34 vị trí trên các tuyến do Trung ương quản lý và 45 vị trí trên các tuyến do địa phương quản lý.

Cụ thể, tại thành phố Huế, còn 16 vị trí sạt lở trên nhánh Tây đường Hồ Chí Minh dự kiến sẽ thông tuyến vào ngày 1/11. Quốc lộ 1A qua địa bàn Huế đã được thông xe.

Tại thành phố Đà Nẵng còn 14 vị trí tắc đường, chủ yếu trên tuyến Trường Sơn Đông; Tuyến đoạn La Sơn - Hòa Liên hiện bị sụt nứt và cấm lưu thông tại ba điểm; các phương tiện được phân luồng qua hướng Nam hầm Hải Vân - Túy Loan và Quốc lộ 1A.

Riêng đường Hồ Chí Minh đoạn qua đèo Lò Xo đã thông xe toàn tuyến từ ngày 30/10, song vẫn tiềm ẩn nguy cơ sạt lở do thời tiết tiếp tục mưa.

Tại Quảng Ngãi còn 4 điểm sạt lở trên đường Trường Sơn Đông, dự kiến đến ngày 01/11 sẽ thông tuyến.

Đối với các tuyến phân cấp cho địa phương quản lý, tình hình còn nhiều phức tạp với 45 điểm tắc đường, trong đó riêng thành phố Đà Nẵng có tới 25 vị trí bị chia cắt do ngập sâu từ 0,2-4m và sạt lở trên nhiều đoạn quốc lộ như 14B, 14D, 14E, 14G, 14H, 40B, 24C.

Tại tỉnh Quảng Ngãi, có 12 điểm tắc, chủ yếu trên các tuyến Quốc lộ 40B, 24C, 14E; một số đoạn bị trôi cống, xói mố cầu. Quảng Trị cũng còn 8 vị trí ách tắc do ngập nước và sạt lở trên các tuyến QL15D, QL49C, QL9B, QL9C.

Ngay sau khi mưa lũ gây chia cắt nhiều tuyến giao thông huyết mạch, Cục Đường bộ đã thành lập các đoàn công tác có mặt tại các tỉnh, thành phố khu vực Trung Bộ để chỉ đạo, đôn đốc công tác khắc phục.

Các đơn vị quản lý đường bộ đã huy động tối đa nhân lực, thiết bị, phương tiện cơ giới, vật tư dự phòng, tập trung thông tuyến trong thời gian sớm nhất, đồng thời đảm bảo an toàn tuyệt đối cho lực lượng thi công.

Cục Đường bộ cũng duy trì chế độ trực chỉ huy, điều hành công tác phòng chống thiên tai 24/24 giờ, liên tục cập nhật tình hình, ban hành văn bản hướng dẫn, tháo gỡ khó khăn cho các đơn vị tại hiện trường.

Cùng với đó, đơn vị này đã hỗ trợ gần 10.000 rọ đá cho các địa phương bị thiệt hại nặng như thành phố Huế, Đà Nẵng, Quảng Ngãi để gia cố mái taluy, bảo vệ kết cấu nền đường và phòng chống sạt lở tái phát.

Các đơn vị thi công khắc phục sạt lở tại cao tốc La Sơn -Túy Loan.

Trong những ngày cuối tháng 10/2025, khu vực Trung Bộ liên tục hứng chịu đợt mưa lũ đặc biệt lớn, gây ngập lụt, sạt lở nghiêm trọng tại nhiều tỉnh, thành phố như Huế, Đà Nẵng, Quảng Ngãi, Quảng Trị.

Trước diễn biến thiên tai phức tạp của mưa lũ, Cục Đường bộ và các đơn vị thuộc Bộ Xây dựng, cùng các địa phương trong vùng đã khẩn trương, quyết liệt triển khai nhiều biện pháp đồng bộ để ứng phó, khắc phục hậu quả, cơ bản bảo đảm giao thông suốt, an toàn cho người và phương tiện đi qua địa bàn.