Hàng xa xỉ cũ từ Nhật Bản ngày càng được ưa chuộng trên toàn cầu

Theo tờ báo Nikkei Asia, người tiêu dùng trên thế giới đang ngày càng ưa chuộng hàng hiệu đã qua sử dụng tại Nhật Bản, từ túi xách và đồng hồ xa xỉ đến thẻ bài hiếm, trong bối cảnh đồng yên yếu và chất lượng hàng hóa thường ở tình trạng rất tốt...

“Khác với ở Mỹ, rủi ro mua nhầm hàng giả ở Nhật thấp hơn”, một người mua sắm 58 tuổi đến từ bang Georgia của Mỹ chia sẻ khi đang đi mua sắm cùng vợ trong ngày khai trương một cửa hàng của Komehyo tại khu Omotesando, Tokyo, hôm 28/11/2025.

Vợ của ông mua một chiếc túi Chloe đã qua sử dụng với giá khoảng 70.000 yên (450 USD).

Komehyo là doanh nghiệp kinh doanh hàng xa xỉ đã qua sử dụng lớn nhất Nhật Bản và trực thuộc công ty Komehyo Holdings.

“Sản phẩm chất lượng cao nhưng giá lại tương đối rẻ”, một phụ nữ Nga ngoài 20 tuổi chia sẻ với Nikkei Asia khi đang xem một chiếc túi Louis Vuitton có giá khoảng 200.000 yên (1.280 USD).

Khoảng một năm trước, Komehyo mở cửa hàng đầu tiên tại Omotesando và nhanh chóng thu hút khách quốc tế, nhóm hiện chiếm khoảng 70% doanh số của công ty. Doanh số trong ngày khai trương cửa hàng thứ hai tại đây cao hơn gấp đôi so với dự báo ban đầu.

Sức mua từ khách quốc tế đối trên thị trường hàng đã qua sử dụng tại Nhật Bản đang kéo nhu cầu hàng xa xỉ đi lên, qua đó góp phần thúc đẩy doanh thu hàng hiệu đã qua sử dụng trên toàn cầu.

Theo công ty tư vấn Mỹ Bain & Company, quy mô thị trường mua bán lại đồng hồ cao cấp và các mặt hàng xa xỉ khác đạt 48 tỷ euro (56 tỷ USD) trong năm 2024, tăng 140% so với năm 2017, trong khi doanh thu hàng mới chỉ tăng 42% trong cùng giai đoạn. Lượng khách quốc tế tăng mạnh tại các cửa hàng bán đồ hiệu đã qua sử dụng ở Nhật Bản cho thấy nhu cầu bền vững với hàng xa xỉ cũ.

Dữ liệu giao dịch trên các nền tảng thương mại điện tử quốc tế cho thấy hàng đã qua sử dụng từ Nhật Bản được người mua đánh giá cao về chất lượng. Trên Chrono24 - chợ trực tuyến lớn nhất thế giới về đồng hồ xa xỉ đã qua sử dụng, dữ liệu từ tháng 1 đến giữa tháng 10/2025 cho thấy đồng hồ xuất xứ từ Nhật Bản được săn mua mạnh. Điều này phản ánh mức độ hài lòng của khách hàng cao về chất lượng và giá cả sản phẩm.

Trên nền tảng này, người bán tại Nhật Bản xếp 66% đồng hồ Rolex vào tình trạng “rất tốt”, tỷ lệ cao nhất trong 7 thị trường lớn được khảo sát. Người mua cũng chấm điểm cao nhất cho các giao dịch từ Nhật Bản, với mức trung bình 4,742 trên thang 1-5.

Theo đại diện của một nền tảng bán lại trực tuyến có trụ sở tại Đức, thói quen bảo quản và sử dụng cẩn thận, cùng gu thẩm mỹ của các chủ sở hữu người Nhật, giúp đồng hồ cao cấp từ Nhật Bản giữ giá tốt trên thị trường mua bán lại.

Nhật Bản từ lâu đã có mạng lưới tiệm cầm đồ thu mua và đưa hàng đã qua sử dụng trở lại thị trường. Những năm gần đây, các chuỗi kinh doanh đồ cũ tại nước này mở rộng nhanh, giúp khâu thẩm định hàng hóa vừa rẻ hơn vừa chính xác hơn. Đồng yên mất giá tạo thêm lực đẩy, nhưng sức hút chính của thị trường vẫn đến từ hệ thống kiểm định và bảo đảm chất lượng hàng đã qua sử dụng vốn đã hình thành từ lâu.

“Thế mạnh của các doanh nghiệp kinh doanh hàng xa xỉ đã qua sử dụng ở Nhật Bản đến từ kinh nghiệm và kỹ năng tích lũy qua việc thẩm định một khối lượng lớn hàng hóa ngay trong nước”, ông Hideo Takeo, Giám đốc điều hành cấp cao tại Komehyo Holdings, cho biết.

Theo các nhà phân tích, nhu cầu toàn cầu đối với hàng hiệu đã qua sử dụng từ Nhật Bản tăng lên được dự báo sẽ lan sang các nhóm hàng khác. Nguyên nhân là người tiêu dùng ngày càng chuộng các lựa chọn “đáng tiền” ngay cả với sản phẩm không xa xỉ, trong bối cảnh thị trường đồ cũ của Nhật Bản tạo dựng được uy tín về chất lượng.

Theo Back Market - công ty Pháp chuyên bán iPhone và thiết bị điện tử cũ, chỉ 0,5% điện thoại thông minh tân trang tại Nhật Bản phát sinh sự cố hậu mãi liên quan đến trầy xước hoặc hư hại vật lý khác. Đây là tỷ lệ thấp nhất trong số các thị trường lớn. Máy ảnh và nhiều thiết bị điện tử khác trên thị trường đồ cũ Nhật Bản cũng được người mua nước ngoài ưa chuộng.

Thẻ bài đã qua sử dụng, cùng các mặt hàng lấy cảm hứng từ truyện tranh Nhật Bản, cũng được người mua nước ngoài tìm kiếm nhiều. Đây là nhóm hàng đồ cũ từ Nhật Bản được giao dịch sôi động nhất trên nền tảng thương mại điện tử eBay - sàn thương mại điện tử toàn cầu lớn nhất về hàng đã qua sử dụng. Giá trị giao dịch trên eBay liên quan đến thẻ bài cũ từ Nhật Bản trong quý 3/2025 tăng 130% so với cùng kỳ năm trước.

Theo ấn phẩm chuyên ngành Reuse Economic Journal, trong giai đoạn 2021-2024, quy mô thị trường đồ cũ tại Nhật Bản đối với đồ chơi, bộ lắp ráp mô hình và thẻ bài tăng 54%, còn nhóm quần áo và phụ kiện tăng 39%.

Sàn giao dịch trực tuyến Mercari và Viện Nghiên cứu NLI ước tính giá trị tiềm năng của nhóm hàng đã qua sử dụng mang mác “đã qua sử dụng tại Nhật Bản” lên tới 91 nghìn tỷ yên (580 tỷ USD). Với các hộ gia đình Nhật Bản, chỉ cần rà soát nhanh quanh nhà cũng có thể tìm ra những món đồ giá trị và đủ hấp dẫn để bán lại với mức giá cao.