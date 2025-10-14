Các hãng trang sức xa xỉ đau đầu vì giá vàng tăng

Sức ép lên biên lợi nhuận của các công ty hàng xa xỉ được dự báo sẽ tiếp tục gia tăng và các thương hiệu có thể sẽ phải tăng giá bán dần để bù đắp chi phí...

Giá vàng tăng hơn 70% trong hai năm qua, cùng với thuế quan Mỹ leo thang và đồng USD suy yếu, đang gây ra khó khăn đáng kể đối với các tập đoàn hàng xa xỉ như LVMH, khiến chi phí nguyên vật liệu và vận hành tăng, đồng thời thu hẹp biên lợi nhuận.

“Các nhà sản xuất trang sức và đồng hồ cao cấp có thể chịu tác động của từng yếu tố riêng lẻ, nhưng khi tất cả các yếu tố cùng tác động đồng thời, biên lợi nhuận khó tránh khỏi bị siết lại”, ông Jon Cox, giám đốc phụ trách mảng chứng khoán tiêu dùng châu Âu tại công ty tài chính Kepler Cheuvreux, nhận xét với hãng tin Reuters.

Tuần trước, giá vàng lần đầu tiên vượt ngưỡng 4.000 USD/oz, khi nhà đầu tư đổ xô tìm nơi trú ẩn an toàn trước những bất ổn kinh tế và địa chính trị, đồng thời kỳ vọng Mỹ sẽ tiếp tục hạ lãi suất. Theo dữ liệu từ TradingEconomics, đà tăng của vàng tiếp tục kéo dài vào ngày 14/10, khi giá vàng giao ngay lập kỷ lục mới 4.179,48 USD/oz, mặc dù có điều chỉnh giảm trong phiên.

Theo nhận định của ông Cox, áp lực lên biên lợi nhuận của các công ty hàng xa xỉ chắc chắn sẽ còn tăng và các thương hiệu có thể sẽ phải tăng giá bán dần để bù đắp chi phí.

LVMH dự kiến công bố báo cáo kết quả kinh doanh quý 3/2025 sau giờ sau giờ giao dịch trên thị trường chứng khoán Paris ngày thứ Ba (14/10). Theo khảo sát của Visible Alpha với 13 nhà phân tích, doanh thu quý 3 của tập đoàn này được dự báo giảm khoảng 4% so với cùng kỳ năm ngoái, còn 18,24 tỷ euro (21,2 tỷ USD).

Mảng thời trang và đồ da của LVMH, bao gồm các thương hiệu Louis Vuitton và Dior, được dự báo ghi nhận doanh thu giảm khoảng 4%, trong khi mảng đồng hồ và trang sức với các thương hiệu TAG Heuer, Hublot và Bvlgari giảm khoảng 1%.

Cổ phiếu LVMH đã giảm khoảng 15% trong 12 tháng qua và giảm khoảng 13% kể từ đầu năm nay.

Trong nửa đầu năm 2025, doanh thu mảng đồng hồ và trang sức của LVMH gần như đi ngang, nhưng lợi nhuận giảm 13%. Mảng thời trang và đồ da cũng chứng kiến lợi nhuận giảm 18%, trong khi doanh thu giảm 7%. Hiện mảng đồng hồ và trang sức chiếm hơn 12% tổng doanh thu của tập đoàn, còn thời trang và đồ da đóng góp khoảng 50%.

Theo các nhà phân tích, dù chi phí vàng chỉ chiếm 5-10% trong chi phí đầu vào của trang sức cao cấp, việc giá vàng tăng kết hợp với các yếu tố kinh tế vĩ mô đã tạo sức ép lên biên lợi nhuận của tập đoàn.

“Vì vàng chỉ chiếm khoảng 5-10% trong chi phí đầu vào của các hãng trang sức cao cấp, nên điều chỉnh giá bán tăng nhẹ cũng có thể giúp các thương hiệu bù đắp chi phí phát sinh từ việc giá vàng tăng”, ông Manuel Lang, nhà phân tích chứng khoán tiêu dùng tại công ty Vontobel, nhận định.

Tuy nhiên, theo vị chuyên gia, các thương hiệu vẫn phải thận trọng khi điều chỉnh giá, bởi tăng giá có thể làm suy giảm nhu cầu tiêu dùng, đặc biệt trong bối cảnh sức mua của khách hàng cũng đang chịu ảnh hưởng bởi yếu tố kinh tế vĩ mô.